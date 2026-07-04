Опозицията в Армения обяви нова фаза на съпротива

Конституционният съд на Армения потвърди резултатите от парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г.
Институцията отхвърли жалбите на опозиционните сили за масови нарушения и фалшификации. В отговор пет ключови политически формации излязоха с обща декларация. Те обявиха началото на нова фаза на политическа съпротива. Според тях съдебното решение не легитимира новото правителство.
Какво се случи?
Решението: Конституционният съд остави в сила решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 14 юни.
- Победителят: Управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян запазва властта с близо 50% от гласовете (64 мандата).
- Опозицията: Алиансът „Силна Армения“ (23.3%, 29 мандата) и блокът „Армения“ (9.9%, 12 мандата) влизат в парламента, но не признават вота.
- Обвиненията: Опозиционните сили алармират за масови арести на техни активисти, купуване на гласове и злоупотреба с държавен ресурс.
Позицията на съпротивата
Опозиционните коалиции подчертават, че официалните данни не отразяват волята на арменския народ. Те смятат новото правителство за нелегитимно и лишено от обществено доверие. Петте политически сили предупредиха, че отговорността за последваща ескалация в страната е изцяло на Никол Пашинян. Действията им занапред ще включват извънпарламентарен натиск и улични протести.
Геополитическият контекст
Изборите се проведоха в условия на тежък геополитически сблъсък. Прозападният курс на Пашинян се изправи срещу проруски настроената опозиция. Вотът бе съпътстван от силен икономически и дипломатически натиск от страна на Кремъл. Международните наблюдатели отчетоха гладко протичане на изборния ден, но отбелязаха сериозна поларизация в кампанията.
Източници: Armenpress, Panorama.am, Alpha News Armenia
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руските
Коментиран от #2, #3
21:11 04.07.2026
2 Справедлив
До коментар #1 от "Руските":Да те светна, че Пашата така дойде на власт с протести, а не със спечелени избори.
21:31 04.07.2026
3 Бай Ставри
До коментар #1 от "Руските":Пашинян е подлогата, щом целува турци и азери - убийците на арменския народ
Коментиран от #6
21:33 04.07.2026
4 Кой е етапа?
22:04 04.07.2026
5 Официалните резултати излязоха
Коментиран от #8
22:06 04.07.2026
6 Е кво
До коментар #3 от "Бай Ставри":Твоята през ден целува малкия турчин и не е умряла, даже напротив😉
22:07 04.07.2026
7 Алея на Ангелите
Навсякъде ги има. И слабите духом, вместо да се борят с тях, тръгват да им се подмазват.
Небето принадлежи на Бога, земята на Сатаната.
22:09 04.07.2026
8 Ма наф
До коментар #5 от "Официалните резултати излязоха":Ко да му каже:
Браво бе, лъжеш повече от нелигитимния клоун ли. Толкова ниско никой не пада.
22:11 04.07.2026