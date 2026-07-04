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Опозицията в Армения обяви нова фаза на съпротива

Опозицията в Армения обяви нова фаза на съпротива

4 Юли, 2026 20:55, обновена 4 Юли, 2026 21:01 819 8

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Конституционният съд на Армения потвърди резултатите от парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г.

Опозицията в Армения обяви нова фаза на съпротива - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конституционният съд на Армения потвърди резултатите от парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г.

Институцията отхвърли жалбите на опозиционните сили за масови нарушения и фалшификации. В отговор пет ключови политически формации излязоха с обща декларация. Те обявиха началото на нова фаза на политическа съпротива. Според тях съдебното решение не легитимира новото правителство.

Какво се случи?

Решението: Конституционният съд остави в сила решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 14 юни.

  • Победителят: Управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян запазва властта с близо 50% от гласовете (64 мандата).
  • Опозицията: Алиансът „Силна Армения“ (23.3%, 29 мандата) и блокът „Армения“ (9.9%, 12 мандата) влизат в парламента, но не признават вота.
  • Обвиненията: Опозиционните сили алармират за масови арести на техни активисти, купуване на гласове и злоупотреба с държавен ресурс.

Позицията на съпротивата

Опозиционните коалиции подчертават, че официалните данни не отразяват волята на арменския народ. Те смятат новото правителство за нелегитимно и лишено от обществено доверие. Петте политически сили предупредиха, че отговорността за последваща ескалация в страната е изцяло на Никол Пашинян. Действията им занапред ще включват извънпарламентарен натиск и улични протести.

Геополитическият контекст

Изборите се проведоха в условия на тежък геополитически сблъсък. Прозападният курс на Пашинян се изправи срещу проруски настроената опозиция. Вотът бе съпътстван от силен икономически и дипломатически натиск от страна на Кремъл. Международните наблюдатели отчетоха гладко протичане на изборния ден, но отбелязаха сериозна поларизация в кампанията.

Източници: Armenpress, Panorama.am, Alpha News Armenia


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руските

    4 8 Отговор
    подлоги търсят да създават предтекст, както сепаратистите в Молдова и Украйна, да бъдат набити за да се оправдае военна инвазия от страна на Русия. Един вид: тука бият рускоговорящи, дай да ги нападнем и да им вземем територията. Русия няма да спре да финансира тези подмолни движения.

    Коментиран от #2, #3

    21:11 04.07.2026

  • 2 Справедлив

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руските":

    Да те светна, че Пашата така дойде на власт с протести, а не със спечелени избори.

    21:31 04.07.2026

  • 3 Бай Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руските":

    Пашинян е подлогата, щом целува турци и азери - убийците на арменския народ

    Коментиран от #6

    21:33 04.07.2026

  • 4 Кой е етапа?

    0 0 Отговор
    Ще стават шумкари с подкрепата на Кремъл и ще чакат да дойде 09.09.ли?

    22:04 04.07.2026

  • 5 Официалните резултати излязоха

    0 0 Отговор
    Оная шушумига сега ще поздрави ли пашинян или ще се спотайва в бункера?

    Коментиран от #8

    22:06 04.07.2026

  • 6 Е кво

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ставри":

    Твоята през ден целува малкия турчин и не е умряла, даже напротив😉

    22:07 04.07.2026

  • 7 Алея на Ангелите

    0 0 Отговор
    Сатанистите си пазаруват продажни, корумпирани, безсъвестни марионетки по цял свят.

    Навсякъде ги има. И слабите духом, вместо да се борят с тях, тръгват да им се подмазват.

    Небето принадлежи на Бога, земята на Сатаната.

    22:09 04.07.2026

  • 8 Ма наф

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Официалните резултати излязоха":

    Ко да му каже:
    Браво бе, лъжеш повече от нелигитимния клоун ли. Толкова ниско никой не пада.

    22:11 04.07.2026