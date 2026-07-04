Опозицията в Армения обяви нова фаза на съпротива

Конституционният съд на Армения потвърди резултатите от парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г.

Институцията отхвърли жалбите на опозиционните сили за масови нарушения и фалшификации. В отговор пет ключови политически формации излязоха с обща декларация. Те обявиха началото на нова фаза на политическа съпротива. Според тях съдебното решение не легитимира новото правителство.

Какво се случи?

Решението: Конституционният съд остави в сила решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 14 юни.

Победителят : Управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян запазва властта с близо 50% от гласовете (64 мандата).

: Управляващата партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян запазва властта с близо 50% от гласовете (64 мандата). Опозицията : Алиансът „Силна Армения“ (23.3%, 29 мандата) и блокът „Армения“ (9.9%, 12 мандата) влизат в парламента, но не признават вота.

: Алиансът „Силна Армения“ (23.3%, 29 мандата) и блокът „Армения“ (9.9%, 12 мандата) влизат в парламента, но не признават вота. Обвиненията: Опозиционните сили алармират за масови арести на техни активисти, купуване на гласове и злоупотреба с държавен ресурс.

Позицията на съпротивата

Опозиционните коалиции подчертават, че официалните данни не отразяват волята на арменския народ. Те смятат новото правителство за нелегитимно и лишено от обществено доверие. Петте политически сили предупредиха, че отговорността за последваща ескалация в страната е изцяло на Никол Пашинян. Действията им занапред ще включват извънпарламентарен натиск и улични протести.

Геополитическият контекст

Изборите се проведоха в условия на тежък геополитически сблъсък. Прозападният курс на Пашинян се изправи срещу проруски настроената опозиция. Вотът бе съпътстван от силен икономически и дипломатически натиск от страна на Кремъл. Международните наблюдатели отчетоха гладко протичане на изборния ден, но отбелязаха сериозна поларизация в кампанията.

Източници: Armenpress, Panorama.am, Alpha News Armenia