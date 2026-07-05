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Тръмп обеща историческа реч за 250-годишнината на САЩ въпреки бурите и евакуацията

Тръмп обеща историческа реч за 250-годишнината на САЩ въпреки бурите и евакуацията

5 Юли, 2026 05:55, обновена 5 Юли, 2026 05:59 686 2

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Американският президент отказа да позволи на лошото време да провали националния юбилей, докато екстремни горещини и мощни гръмотевични бури обхванаха Източното крайбрежие

Тръмп обеща историческа реч за 250-годишнината на САЩ въпреки бурите и евакуацията - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ отбелязват своята историческа 250-а годишнина от обявяването на независимостта в условията на екстремни метеорологични аномалии.

Празненствата в столицата Вашингтон бяха временно прекъснати в събота вечерта, след като федералните служби наредиха спешна евакуация на хиляди граждани от парка „Нешънъл Мол“ (National Mall) заради приближаващи мощни гръмотевични бури, придружени от мълнии и опасни пориви на вятъра.

Въпреки наложеното прекъсване и принудителното затваряне на обектите, американският президент Доналд Тръмп направи официално изявление в социалната мрежа Truth Social, в което категорично заяви, че няма да позволи на метеорологичните условия да провалят историческия юбилей.

„Няма да позволя малко дъжд да спре нашата 250-годишнина. Скоро напускам Белия дом“, написа Тръмп. Той насърчи присъстващите да останат и да се забавляват: „Събота вечер е, нека се позабавляваме. Казват, че речта ще е в 11 часа вечерта. На кого му пука?“. Държавният глава направи паралел с американските ветерани, които са преминали през „адски огън“, без това да ги спре, уверявайки, че бурята няма да спре и настоящото събитие.

Организаторите от подкрепяната от Белия дом група „Фрийдъм 250“ (Freedom 250) потвърдиха, че сцената и панаирът на „Нешънъл Мол“ се отварят отново за събитието „Поздрав към Америка“ (Salute to America). Речта на президента бе пренасрочена за 23:00 часа местно време (06:00 часа българско време), като след нея е предвидено и провеждането на най-мащабното шоу с фойерверки в историята на страната – общо 850 000 пиротехнически ефекта в рамките на 40 минути.

По време на евакуацията стотици патриотично настроени граждани отказаха да напуснат района, а тези, които потърсиха убежище в околните федерални сгради и музеи, спонтанно започнаха да пеят американския национален химн и патриотични песни.

Празничният уикенд преминава и под знака на сериозна политическа поларизация. В навечерието на Четвърти юли Тръмп откри честванията с реч пред националния паметник в планината Ръшмор, Южна Дакота, където определи комунизма като „смъртна заплаха за американската свобода“. Критици и политически опоненти от Демократическата партия обаче обвиниха администрацията, че е политизирала двупартийния по замисъл юбилей на нацията.

Лошото време засегна празничната програма и в редица други големи градове по Източното крайбрежие. Филаделфия и Бостън също евакуираха или отмениха част от своите концерти и паради, а в Ню Йорк традиционното пиротехническо шоу на „Мейсис“ бе изместено с по-ранен час, за да изпревари бурята.

Източници: Truth Social, BBC News, The New York Times, CNN, The Hindu


САЩ
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  • 1 дядото

    2 0 Отговор
    при тях,там на запад всичко е "историческо".какво ли щеше да бъде,ако бяха цивилизация на 2-- 3-- 5 хиляди години.

    06:51 05.07.2026

  • 2 Язека

    0 1 Отговор
    Честита 250 годишнина Америка

    06:52 05.07.2026