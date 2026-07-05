Тирана се тресе от протести, хиляди продължават борбата срещу правителството на Еди Рама

В продължение на повече от четири седмици столицата на Албания – Тирана, е сцена на масови протести. Хиляди граждани излизат по улиците, за да изразят недоволството си и да поискат оставката на премиера Еди Рама и неговото правителство.
От курортен проект до широка политическа криза
Първоначалният повод за вълненията бе планът за изграждане на луксозен туристически комплекс, свързан с Джаред Къшнър – зет на бившия американски президент Доналд Тръмп. Въпреки това, недоволството бързо прерасна в по-широко движение срещу корупцията и цялостната политическа система в страната.
„Революцията на фламингото“ и призивите за промяна
Протестиращите, които се самоопределят като част от т.нар. „Революция на фламингото“, настояват за провеждането на нови избори. Те предупреждават, че планираният курорт не само застрашава уникалната природа на Албания, но и символизира дълбоките проблеми в управлението и прозрачността на властта.
Тази вълна от недоволство подчертава нарастващото желание на албанското общество за реформи и по-голяма отчетност от страна на политическите лидери. Следващите седмици ще покажат дали исканията на протестиращите ще бъдат чути и как ще се развие политическата ситуация в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво Тирана
08:42 05.07.2026
2 Тва верно ли
Коментиран от #5
08:47 05.07.2026
3 Хе хе...
08:47 05.07.2026
4 Овчар
08:48 05.07.2026
5 Баце,
До коментар #2 от "Тва верно ли":От функционално неграмотнa миc иpka- толкоз!
08:50 05.07.2026
6 Еди Рамата е албанска комбинация
08:58 05.07.2026
7 В Тирана протестират
08:59 05.07.2026
8 Аз ли нещо не разбрах?!
Та нали Тръмп е настоящ президент...
09:00 05.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Затова са тези протести и затова ще ни изпреварят.
В това време, В България нашите земи за окупирани от украинската мафия, строят се незаконни селища, а в църквите службите се водят на украински език.
09:09 05.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хехе
09:24 05.07.2026
13 Кобра Кай 🥋
09:30 05.07.2026
14 Венсеремос
09:33 05.07.2026