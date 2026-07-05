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Тирана се тресе от протести, хиляди продължават борбата срещу правителството на Еди Рама

Тирана се тресе от протести, хиляди продължават борбата срещу правителството на Еди Рама

5 Юли, 2026 08:32 1 014 14

  • албания-
  • тирана-
  • джаред къшнър-
  • протести-
  • революцията на фламингото-
  • еди рама

Антиправителствени демонстрации в Албания навлизат в своя втори месец

Тирана се тресе от протести, хиляди продължават борбата срещу правителството на Еди Рама - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В продължение на повече от четири седмици столицата на Албания – Тирана, е сцена на масови протести. Хиляди граждани излизат по улиците, за да изразят недоволството си и да поискат оставката на премиера Еди Рама и неговото правителство.

От курортен проект до широка политическа криза

Първоначалният повод за вълненията бе планът за изграждане на луксозен туристически комплекс, свързан с Джаред Къшнър – зет на бившия американски президент Доналд Тръмп. Въпреки това, недоволството бързо прерасна в по-широко движение срещу корупцията и цялостната политическа система в страната.

„Революцията на фламингото“ и призивите за промяна

Протестиращите, които се самоопределят като част от т.нар. „Революция на фламингото“, настояват за провеждането на нови избори. Те предупреждават, че планираният курорт не само застрашава уникалната природа на Албания, но и символизира дълбоките проблеми в управлението и прозрачността на властта.

Тази вълна от недоволство подчертава нарастващото желание на албанското общество за реформи и по-голяма отчетност от страна на политическите лидери. Следващите седмици ще покажат дали исканията на протестиращите ще бъдат чути и как ще се развие политическата ситуация в страната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво Тирана

    10 0 Отговор
    Ние сме с Вас. И Без Крале са с Вас и целия свят ви защитава. Стига грабежи стига геноцид. Времето на татко Тръмп и тъмния свят умря. Да живее свят в който гласа на хората се чува. Хората който са дали гласа си като гласоподаватели и върхушката се е заклела да работи за тях. Стига лъжи и лицемерие. Робовладелци трябва да са мъртви.

    08:42 05.07.2026

  • 2 Тва верно ли

    15 0 Отговор
    Джаред Къшнър – зет на бившия американски президент Доналд Тръмп.

    Коментиран от #5

    08:47 05.07.2026

  • 3 Хе хе...

    16 0 Отговор
    Абе фaTkи, като как се престрашихте?!? След само три месеца протести в цялата държава срещу ония с големите носове и малките шапки! Ама нали еди е подлога на "обединените" и си траете, а?

    08:47 05.07.2026

  • 4 Овчар

    6 4 Отговор
    Там синдиката дава сандвичи и вода на протестиращите...! Тук няма как да стане..

    08:48 05.07.2026

  • 5 Баце,

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тва верно ли":

    От функционално неграмотнa миc иpka- толкоз!

    08:50 05.07.2026

  • 6 Еди Рамата е албанска комбинация

    6 1 Отговор
    от нашите Буци, Шиши и Крадев.

    08:58 05.07.2026

  • 7 В Тирана протестират

    4 1 Отговор
    срещу ТИРАНА

    08:59 05.07.2026

  • 8 Аз ли нещо не разбрах?!

    9 1 Отговор
    ,,...зет на БИВШИЯ американски президент Доналд Тръмп..."
    Та нали Тръмп е настоящ президент...

    09:00 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 1 Отговор
    Албанците са истински народ, който не позволява разпродаването на албанските земи за жълти стотинки.
    Затова са тези протести и затова ще ни изпреварят.
    В това време, В България нашите земи за окупирани от украинската мафия, строят се незаконни селища, а в църквите службите се водят на украински език.

    09:09 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хехе

    3 0 Отговор
    "Миротвореца" да не е подал оставка послучай 4-ти юли.

    09:24 05.07.2026

  • 13 Кобра Кай 🥋

    2 1 Отговор
    Еди рама е албанския Кирил Петков пп

    09:30 05.07.2026

  • 14 Венсеремос

    1 0 Отговор
    Смърт на СОЩ/овчарите от сащ/Танатос на Литва ,Латвия, Естония! Exitus На пияниците от Финландия!!! Браво на Албания! Exzitus на Джаред Къшнър ,зет на бившия президент Тромпета/Тръмпоча.Танатос на Фашистка ,Бандеровска Окраина и Танатос на наркомана Зелена еуглена!!!)Джаред Къшнър е чифутин от сектата Свидетели на Йехова.Сатаняху-в Хага и въжето го чака.Пуделите от литва, Латвия Естония и пияниците от Финландия -ExzikuciaВън Тиквта и Герб,Вън ППДБ-Киро тъпото и кокорчо, вън СДС и гнома,вън ДъПъСъ и Пуевски.За Православните страни България и Русия! За Православните Румен Радев и Вл.. Вл Путин!!!.

    09:33 05.07.2026