"Ние винаги ще сме най-добрите"

С реч във Вашингтон американският президент Доналд Тръмп сложи край на тържествата по повод 250-годишнината от Декларацията за независимостта на Съединените щати. В нея Тръмп подчерта образа на САЩ като избрана от Бога нация-победителка, която е предопределена да води света. "Ние винаги ще бъдем начело", заяви Тръмп. "Никога няма да допуснем страната ни да загине. Винаги ще бъдем най-добрите."
Редом с нападки срещу "комунистите", както той обича да нарича представителите на Демократическата партия, речта на президента съдържаше редица хвалби за предполагаемите му политически постижения през втория мандат. Тръмп подчерта колко успешна е била войната срещу Иран и обяви, че това е едва началото на „златна ера“ за САЩ.
САЩ: Една разединена страна и един пропуснат шанс
250-годишнината на Декларацията за независимостта можеше да е тържественият повод, който да сплоти разединеното общество в САЩ. Но това не се случи. Различни конфликти и самоизтъкването на Тръмп хвърлиха сянка върху празника.
Когато САЩ отбелязваха своя 200-годишен юбилей през 1976 година, тържествата си поставяха за цел да обединят хората след провала във Виетнамската война и аферата „Уотъргейт". Фестивалите, парадите и останалите празнични събития тогава демонстрираха една надпартийна подкрепа за американската демокрация.
250-годишният юбилей също бе съпроводен от тържества, но националните заглавия се диктуваха предимно от официален Вашингтон.
Горещините осуетиха плановете на Тръмп
Горещините в САЩ помрачиха част от тържествата - отменен беше дори парадът. На 4 юли тази година милиони американци се оказаха в зони с опасно високи температури. Във Вашингтон, където се проведоха най-мащабните събития, термометрите показваха 38 градуса.
Така нареченият „Голям американски щатски панаир" във Вашингтон, който също бе принуден да затвори врати заради жегата, приличаше по-скоро на набързо сглобени кулиси, пише АРД. В парка „Нешънъл мол" бяха разположени временни павилиони. На тях се представиха щати, министерства и организации - например консервативното движение на майките „Майки за Америка". Между отделните постройки се въртеше виенско колело, в арена се провеждаха родео представления. До тях се намира макетът на Триумфалната арка, която Доналд Тръмп планира да изгради.
Пропусната възможност за обединение
Според критиците тържествата бяха една пропусната възможност да се разкаже историята на Съединените щати по начин, който да накара една разединена държава поне за малко да се почувства отново единна. Вместо това дебатът бе основно концентриран върху участието и ролята на Доналд Тръмп.
Още през 2016 година Конгресът създаде комисията America250, която включваше представители и на двете партии и имаше за задача да организира тържествата. Първоначално комисията се опитваше да децентрализира празненствата чрез подкрепа за местни проекти, образователни програми, фестивали и граждански инициативи в цялата страна. С завръщането на Тръмп в Белия дом обаче фокусът на публичните тържества по повод юбилея се премести във Вашингтон. С указ в началото на 2025 г. Тръмп създаде собствена организация - Freedom 250.
America250 продължи да съществува, но Министерството на вътрешните работи на Тръмп изплати на организацията само около 25 милиона долара от одобрените 100 милиона. В същото време във Freedom 250 са постъпили най-малко 68 милиона, с които организацията финансира мащабните събития във Вашингтон.
"Огледалният басейн" като символ на разединеното общество
Споровете около голямото водно огледало между Мемориала на Линкълн и Паметника на Вашингтон се превърнаха в символ на проблемите около организацията на тържествата. Точно до „Огледалния басейн" Мартин Лутър Кинг произнася речта си „Имам една мечта" през 1963 година. Там се провеждат протестите срещу войната във Виетнам и големите национални възпоменателни церемонии. По повод юбилея комплексът беше реновиран за милиони долари, а водата трябваше да е тъмносиня. Няколко дни след приключването на строителните работи обаче басейнът се оцвети в зелено заради разпространението на водорасли. Това доведе до допълнителни ремонтни дейности и почистване.
Администрацията на Тръмп заяви, че става дума за вандализъм и саботаж, докато критиците посочиха известни технически проблеми и податливостта на басейна към образуване на водорасли. За много наблюдатели водната площ се превърна в символ на юбилея - много усилия за инсценировката, но малко пространство за общия национален разказ, пише Ане Шнайдер от АРД.
За повечето американци това е семеен празник
Самият Тръмп използва юбилея, за да представи своята визия за Америка, в която подчерта силата и патриотизма и постави себе си в центъра на тържествата. Речта му беше кулминацията на официалната програма на 4 юли.
Но и противниците на Тръмп се мобилизираха. Под мотото „Без крале" правозащитници, активисти и опозиционери организираха множество демонстрации в дните около 4 юли. Тяхното послание бе, че американската революция е била въстание срещу монархическото управление и точно затова Декларацията за независимост днес трябва да се разглежда като предупреждение срещу концентрацията на властта в ръцете на един човек.
Въпреки споровете обаче, проучванията показаха, че повечето американци продължават да празнуват 4 юли - като семеен празник с барбекю, паради и фойерверки.
Автори: Нина Барт ARD | Ане Шнайдер ARD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 най-добрите
Коментиран от #12
11:07 05.07.2026
2 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
Коментиран от #31
11:13 05.07.2026
3 ДОНИ ИЗПЛИСКА ЛЕГЕНА
11:16 05.07.2026
4 Дръдончо,
Главчев каза, че Господ е българин!
И аз му вярвам, нищо че е гламав!
Коментиран от #14
11:16 05.07.2026
5 Лост
11:17 05.07.2026
6 По голям олигофрен
11:19 05.07.2026
7 Ха-ха-ха
Забранихте ни да направим Южен поток, та Турция сега прибира парите от транзита с техният "Турски поток"! Не сте никак добри.
Коментиран от #28, #55
11:20 05.07.2026
8 БАЙ КУКУРИГУ
11:22 05.07.2026
9 Мишел
11:22 05.07.2026
10 Винаги
11:23 05.07.2026
11 Ура,,Ура
Коментиран от #26, #51
11:23 05.07.2026
12 Пешо
До коментар #1 от "най-добрите":Нищо хубаво не ни чака от тези да знете.... тези които се самоизтъкват , че са предопределени да да нещо повече , знаете после каквонследва... имаше 1 мустакат преди 85години. Имаше вдни други детонходели като мухи без глави 4г през пустиниите и ддо ден днешен са най-голямото ОПГ
Коментиран от #15
11:23 05.07.2026
13 Нещо май, а
11:24 05.07.2026
14 Е, не може да са най- добрите,
До коментар #4 от "Дръдончо,":Като Господ е българин!
Ама американците си вярват в шамана.
11:24 05.07.2026
15 Пешо
До коментар #12 от "Пешо":40години...
11:25 05.07.2026
16 Читател
11:25 05.07.2026
17 Историк
11:28 05.07.2026
18 Бай
11:29 05.07.2026
19 Парпърляк
11:30 05.07.2026
20 РЕАЛИСТ
Коментиран от #25
11:35 05.07.2026
21 Айляк
С помпозни и надути изрази батак като този в САЩ, не се оправя.
Действия трябват. И бай Дончо уж действа - воюва навън, за да не воюва вътре, а и да не го подгонят заради аферата Епщайн.
Но това е крайно недостатъчно.
Защото положението в САЩ отдавна е изтървано.
И останаха само приповдигнатите лафчета.
В една или друга степен, същото е и с Германия - там Мерцчо плещи небивалиците.
11:35 05.07.2026
22 Механик
В много голяма дилема ги поставя тоя човек. Сън не ги лови и не могат да се спрат на окончателно мнение.
11:41 05.07.2026
23 Българин
Коментиран от #53
11:44 05.07.2026
24 Вижте колко е
11:44 05.07.2026
25 Механик
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Съгласен съм с теб и даже ще добавя, че е САЩ от години вече преобладават какви ли не, само не и бели. Което си личи дори по филмите дето правят. Ет виж, че Хубавата Елена стана черна вече.
Но това никак не ни грее нас, защото Европа до 15 години ще е преобладващо мюсюлманска и тъмна.
Коментиран от #27
11:46 05.07.2026
26 Лост
До коментар #11 от "Ура,,Ура":На някой дето се държи да не падне в трамвая, метрото и т.н.
11:46 05.07.2026
27 Лост
До коментар #25 от "Механик":Ами то преди 25 години Орфей го изигра един негър.
11:49 05.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тъй ли
11:58 05.07.2026
30 Кую
12:03 05.07.2026
31 Какъв упадък?
До коментар #2 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":SP500 само расте, а къде са руските активи/стоки? А? Телефонът, с който пишеш коментара си е на американска компания. САЩ бил западал.. тези в Wallstreet ще ти се смеят през сълзи
Коментиран от #34, #42
12:10 05.07.2026
32 фАНТОМасс
12:15 05.07.2026
33 На БАБА фърчилото
12:16 05.07.2026
34 ТиквенсониадатА
До коментар #31 от "Какъв упадък?":Сам ли си сложил ПЛЮС на собствения си коментар ? Признай !
12:18 05.07.2026
35 "Ние винаги ще сме най-добрите"
Коментиран от #45
12:19 05.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ялова волЯ
12:21 05.07.2026
38 БАНКЯ Е НА ПОВЕЧЕ ГОДИНИ
Коментиран от #50
12:22 05.07.2026
39 Констатация
Коментиран от #44
12:23 05.07.2026
40 дебеЛ Лебед
Ти може да искаш , но ТЕ НЕ ТЕ ИСКАТ май ! Не можели да приемат повече измет ли ? Не казват.
12:24 05.07.2026
41 Дядо Мраз
12:26 05.07.2026
42 Да, борсовите
До коментар #31 от "Какъв упадък?":Индекси растат яко. Но, това е от инфлацията и това, че вече фиатните "пари" нищо не струват. Къде да си сложиш тогава парите? В злато, биткойни, недвижими имоти и на борсите. На борсата много бързо може да си ги "изтеглиш", докато златото или недвижими имоти по-бавно можеш да продадеш.. За това всички "бягат" в акции...
12:26 05.07.2026
43 Ундердог
12:27 05.07.2026
44 ЖофроА дьо Воклен- Моасю
До коментар #39 от "Констатация":А Виетнам , Афганистан , Мексико , Куба , Корея , Иран , Ирак , Сирия , Либия , Сърбия ....
Ами ИНДИАНЦИТЕ , а негрите-роби.... ?
12:28 05.07.2026
45 И също сега
До коментар #35 от ""Ние винаги ще сме най-добрите"":Трепят и славяни. Техни ракети масово летят в Русия и по техните спътници се навигират... САЩ са активни участници в укро-войната.
12:29 05.07.2026
46 Баба Гошка
12:29 05.07.2026
47 Тръмпанара
12:31 05.07.2026
48 э абаротное
Тези КОНЦлагери са били наричани ......РЕЗЕРВАТИ ! Но не за животни и растения , а за ХОРА , които не са се подчинили на завоевателите-убийци , дошли за да откраднат земите им !
12:31 05.07.2026
49 Най-добрите подлоги
12:33 05.07.2026
50 Ян БибиЯН
До коментар #38 от "БАНКЯ Е НА ПОВЕЧЕ ГОДИНИ":Бойко е БОГ ! Не го закачай ! Събрал си е пенсионен фонд по чекмеджетата с толкова труд , мъки и набиване с 200 ! Да не мислиш , че му е лесно ?
Трябва и е длъжен да поддържа високо нивото на своята ПРОСТАЩИНА , лицемерие и ГРАНДОМАНИЯ ! Питайте го , ако не вярвате !
12:37 05.07.2026
51 Джендьо украинов
До коментар #11 от "Ура,,Ура":На Шорош.
12:38 05.07.2026
52 Един там
12:39 05.07.2026
53 Евреин
До коментар #23 от "Българин":Поклон!
12:40 05.07.2026
54 ДОБРЕ ЧЕ ЕВРЕИТЕ ВЛАДЕЯТ САЩ
13:04 05.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 честит юбилей отново
Но, публиката ми се видя леко вяла и немотивирана. За изборите ще ви трябва нещо което да ги вдъхнови. По-добър пиар с акцент върху успехите и това което е постигнато във вътрешен и външен план. Нужно е и реално икономическо подобрение. Цени, работни места, доходи...
Успех
13:08 05.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ДОНИ НИ Е ПРАВ
13:11 05.07.2026
59 Анонимен
13:12 05.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 изтриха ми трепи пост
Обръщам ви внимание, че никой тук не отбелязва вдигнатия юмрук на Тръмп, докато не спираха да иронизират Радев за това. Къде от невежество, къде от слагачество.
13:17 05.07.2026