"Ние винаги ще сме най-добрите"

С реч във Вашингтон американският президент Доналд Тръмп сложи край на тържествата по повод 250-годишнината от Декларацията за независимостта на Съединените щати. В нея Тръмп подчерта образа на САЩ като избрана от Бога нация-победителка, която е предопределена да води света. "Ние винаги ще бъдем начело", заяви Тръмп. "Никога няма да допуснем страната ни да загине. Винаги ще бъдем най-добрите."

Редом с нападки срещу "комунистите", както той обича да нарича представителите на Демократическата партия, речта на президента съдържаше редица хвалби за предполагаемите му политически постижения през втория мандат. Тръмп подчерта колко успешна е била войната срещу Иран и обяви, че това е едва началото на „златна ера“ за САЩ.

САЩ: Една разединена страна и един пропуснат шанс

250-годишнината на Декларацията за независимостта можеше да е тържественият повод, който да сплоти разединеното общество в САЩ. Но това не се случи. Различни конфликти и самоизтъкването на Тръмп хвърлиха сянка върху празника.

Когато САЩ отбелязваха своя 200-годишен юбилей през 1976 година, тържествата си поставяха за цел да обединят хората след провала във Виетнамската война и аферата „Уотъргейт". Фестивалите, парадите и останалите празнични събития тогава демонстрираха една надпартийна подкрепа за американската демокрация.

250-годишният юбилей също бе съпроводен от тържества, но националните заглавия се диктуваха предимно от официален Вашингтон.

Горещините осуетиха плановете на Тръмп

Горещините в САЩ помрачиха част от тържествата - отменен беше дори парадът. На 4 юли тази година милиони американци се оказаха в зони с опасно високи температури. Във Вашингтон, където се проведоха най-мащабните събития, термометрите показваха 38 градуса.

Така нареченият „Голям американски щатски панаир" във Вашингтон, който също бе принуден да затвори врати заради жегата, приличаше по-скоро на набързо сглобени кулиси, пише АРД. В парка „Нешънъл мол" бяха разположени временни павилиони. На тях се представиха щати, министерства и организации - например консервативното движение на майките „Майки за Америка". Между отделните постройки се въртеше виенско колело, в арена се провеждаха родео представления. До тях се намира макетът на Триумфалната арка, която Доналд Тръмп планира да изгради.

Пропусната възможност за обединение

Според критиците тържествата бяха една пропусната възможност да се разкаже историята на Съединените щати по начин, който да накара една разединена държава поне за малко да се почувства отново единна. Вместо това дебатът бе основно концентриран върху участието и ролята на Доналд Тръмп.

Още през 2016 година Конгресът създаде комисията America250, която включваше представители и на двете партии и имаше за задача да организира тържествата. Първоначално комисията се опитваше да децентрализира празненствата чрез подкрепа за местни проекти, образователни програми, фестивали и граждански инициативи в цялата страна. С завръщането на Тръмп в Белия дом обаче фокусът на публичните тържества по повод юбилея се премести във Вашингтон. С указ в началото на 2025 г. Тръмп създаде собствена организация - Freedom 250.

America250 продължи да съществува, но Министерството на вътрешните работи на Тръмп изплати на организацията само около 25 милиона долара от одобрените 100 милиона. В същото време във Freedom 250 са постъпили най-малко 68 милиона, с които организацията финансира мащабните събития във Вашингтон.

"Огледалният басейн" като символ на разединеното общество

Споровете около голямото водно огледало между Мемориала на Линкълн и Паметника на Вашингтон се превърнаха в символ на проблемите около организацията на тържествата. Точно до „Огледалния басейн" Мартин Лутър Кинг произнася речта си „Имам една мечта" през 1963 година. Там се провеждат протестите срещу войната във Виетнам и големите национални възпоменателни церемонии. По повод юбилея комплексът беше реновиран за милиони долари, а водата трябваше да е тъмносиня. Няколко дни след приключването на строителните работи обаче басейнът се оцвети в зелено заради разпространението на водорасли. Това доведе до допълнителни ремонтни дейности и почистване.

Администрацията на Тръмп заяви, че става дума за вандализъм и саботаж, докато критиците посочиха известни технически проблеми и податливостта на басейна към образуване на водорасли. За много наблюдатели водната площ се превърна в символ на юбилея - много усилия за инсценировката, но малко пространство за общия национален разказ, пише Ане Шнайдер от АРД.

За повечето американци това е семеен празник

Самият Тръмп използва юбилея, за да представи своята визия за Америка, в която подчерта силата и патриотизма и постави себе си в центъра на тържествата. Речта му беше кулминацията на официалната програма на 4 юли.

Но и противниците на Тръмп се мобилизираха. Под мотото „Без крале" правозащитници, активисти и опозиционери организираха множество демонстрации в дните около 4 юли. Тяхното послание бе, че американската революция е била въстание срещу монархическото управление и точно затова Декларацията за независимост днес трябва да се разглежда като предупреждение срещу концентрацията на властта в ръцете на един човек.

Въпреки споровете обаче, проучванията показаха, че повечето американци продължават да празнуват 4 юли - като семеен празник с барбекю, паради и фойерверки.

Автори: Нина Барт ARD | Ане Шнайдер ARD