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"Ние винаги ще сме най-добрите"

"Ние винаги ще сме най-добрите"

5 Юли, 2026 11:06 1 082 61

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • комунизъм-
  • американци

Самоизтъкване, нападки срещу опоненти и фойерверки: президентът на САЩ Тръмп произнесе реч по повод 250-годишнината от Деня на независимостта на САЩ

"Ние винаги ще сме най-добрите" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

С реч във Вашингтон американският президент Доналд Тръмп сложи край на тържествата по повод 250-годишнината от Декларацията за независимостта на Съединените щати. В нея Тръмп подчерта образа на САЩ като избрана от Бога нация-победителка, която е предопределена да води света. "Ние винаги ще бъдем начело", заяви Тръмп. "Никога няма да допуснем страната ни да загине. Винаги ще бъдем най-добрите."

Редом с нападки срещу "комунистите", както той обича да нарича представителите на Демократическата партия, речта на президента съдържаше редица хвалби за предполагаемите му политически постижения през втория мандат. Тръмп подчерта колко успешна е била войната срещу Иран и обяви, че това е едва началото на „златна ера“ за САЩ.

САЩ: Една разединена страна и един пропуснат шанс

250-годишнината на Декларацията за независимостта можеше да е тържественият повод, който да сплоти разединеното общество в САЩ. Но това не се случи. Различни конфликти и самоизтъкването на Тръмп хвърлиха сянка върху празника.

Когато САЩ отбелязваха своя 200-годишен юбилей през 1976 година, тържествата си поставяха за цел да обединят хората след провала във Виетнамската война и аферата „Уотъргейт". Фестивалите, парадите и останалите празнични събития тогава демонстрираха една надпартийна подкрепа за американската демокрация.

250-годишният юбилей също бе съпроводен от тържества, но националните заглавия се диктуваха предимно от официален Вашингтон.

Горещините осуетиха плановете на Тръмп

Горещините в САЩ помрачиха част от тържествата - отменен беше дори парадът. На 4 юли тази година милиони американци се оказаха в зони с опасно високи температури. Във Вашингтон, където се проведоха най-мащабните събития, термометрите показваха 38 градуса.

Така нареченият „Голям американски щатски панаир" във Вашингтон, който също бе принуден да затвори врати заради жегата, приличаше по-скоро на набързо сглобени кулиси, пише АРД. В парка „Нешънъл мол" бяха разположени временни павилиони. На тях се представиха щати, министерства и организации - например консервативното движение на майките „Майки за Америка". Между отделните постройки се въртеше виенско колело, в арена се провеждаха родео представления. До тях се намира макетът на Триумфалната арка, която Доналд Тръмп планира да изгради.

Пропусната възможност за обединение

Според критиците тържествата бяха една пропусната възможност да се разкаже историята на Съединените щати по начин, който да накара една разединена държава поне за малко да се почувства отново единна. Вместо това дебатът бе основно концентриран върху участието и ролята на Доналд Тръмп.

Още през 2016 година Конгресът създаде комисията America250, която включваше представители и на двете партии и имаше за задача да организира тържествата. Първоначално комисията се опитваше да децентрализира празненствата чрез подкрепа за местни проекти, образователни програми, фестивали и граждански инициативи в цялата страна. С завръщането на Тръмп в Белия дом обаче фокусът на публичните тържества по повод юбилея се премести във Вашингтон. С указ в началото на 2025 г. Тръмп създаде собствена организация - Freedom 250.

America250 продължи да съществува, но Министерството на вътрешните работи на Тръмп изплати на организацията само около 25 милиона долара от одобрените 100 милиона. В същото време във Freedom 250 са постъпили най-малко 68 милиона, с които организацията финансира мащабните събития във Вашингтон.

"Огледалният басейн" като символ на разединеното общество

Споровете около голямото водно огледало между Мемориала на Линкълн и Паметника на Вашингтон се превърнаха в символ на проблемите около организацията на тържествата. Точно до „Огледалния басейн" Мартин Лутър Кинг произнася речта си „Имам една мечта" през 1963 година. Там се провеждат протестите срещу войната във Виетнам и големите национални възпоменателни церемонии. По повод юбилея комплексът беше реновиран за милиони долари, а водата трябваше да е тъмносиня. Няколко дни след приключването на строителните работи обаче басейнът се оцвети в зелено заради разпространението на водорасли. Това доведе до допълнителни ремонтни дейности и почистване.

Администрацията на Тръмп заяви, че става дума за вандализъм и саботаж, докато критиците посочиха известни технически проблеми и податливостта на басейна към образуване на водорасли. За много наблюдатели водната площ се превърна в символ на юбилея - много усилия за инсценировката, но малко пространство за общия национален разказ, пише Ане Шнайдер от АРД.

За повечето американци това е семеен празник

Самият Тръмп използва юбилея, за да представи своята визия за Америка, в която подчерта силата и патриотизма и постави себе си в центъра на тържествата. Речта му беше кулминацията на официалната програма на 4 юли.

Но и противниците на Тръмп се мобилизираха. Под мотото „Без крале" правозащитници, активисти и опозиционери организираха множество демонстрации в дните около 4 юли. Тяхното послание бе, че американската революция е била въстание срещу монархическото управление и точно затова Декларацията за независимост днес трябва да се разглежда като предупреждение срещу концентрацията на властта в ръцете на един човек.

Въпреки споровете обаче, проучванията показаха, че повечето американци продължават да празнуват 4 юли - като семеен празник с барбекю, паради и фойерверки.

Автори: Нина Барт ARD | Ане Шнайдер ARD


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 най-добрите

    39 5 Отговор
    слуги на юдеите

    Коментиран от #12

    11:07 05.07.2026

  • 2 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    37 3 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    Коментиран от #31

    11:13 05.07.2026

  • 3 ДОНИ ИЗПЛИСКА ЛЕГЕНА

    26 5 Отговор
    Американците били богоизбрани да водят света?!?! Богоизбраните са у Израел бе.

    11:16 05.07.2026

  • 4 Дръдончо,

    15 2 Отговор
    Това не е истина. Пак лъжеш!
    Главчев каза, че Господ е българин!
    И аз му вярвам, нищо че е гламав!

    Коментиран от #14

    11:16 05.07.2026

  • 5 Лост

    13 1 Отговор
    Хора,освен ваксини за ковид не си купувайте и друго лекарство от Pfizer.Вижте до какво води.

    11:17 05.07.2026

  • 6 По голям олигофрен

    24 4 Отговор
    не са имали.За тия 250 год.

    11:19 05.07.2026

  • 7 Ха-ха-ха

    21 3 Отговор
    Вие сте най-лошите... Защо не ни плащате наем за военните бази? Защо ни излъгахте със самолетите? За престаряли железа ни ввзехте пари, като за Ф-35? На другите ви клиенти за Ф-35 вземате толкова, колкото на нас за Ф-16 от 70-те г на миналият век....
    Забранихте ни да направим Южен поток, та Турция сега прибира парите от транзита с техният "Турски поток"! Не сте никак добри.

    Коментиран от #28, #55

    11:20 05.07.2026

  • 8 БАЙ КУКУРИГУ

    16 1 Отговор
    СКАДКОДУМЕЦ И МЕЧТАТЕЛ.

    11:22 05.07.2026

  • 9 Мишел

    21 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    11:22 05.07.2026

  • 10 Винаги

    19 1 Отговор
    Най-добрите крадци откакто сте се пръкнали, няма ли атом за вас и света да се оправи!?

    11:23 05.07.2026

  • 11 Ура,,Ура

    12 4 Отговор
    С тоя вдигнат юмрук на кой ви прилича рижавия миротворец?

    Коментиран от #26, #51

    11:23 05.07.2026

  • 12 Пешо

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "най-добрите":

    Нищо хубаво не ни чака от тези да знете.... тези които се самоизтъкват , че са предопределени да да нещо повече , знаете после каквонследва... имаше 1 мустакат преди 85години. Имаше вдни други детонходели като мухи без глави 4г през пустиниите и ддо ден днешен са най-голямото ОПГ

    Коментиран от #15

    11:23 05.07.2026

  • 13 Нещо май, а

    16 1 Отговор
    "...САЩ като избрана от Бога нация-победителка..." Не бяха ли германците, първо преди вас "богоизбраните"??? Ама как свърши тогава Германия??? Нещо с това "богоизбрани" на какво намирисва???

    11:24 05.07.2026

  • 14 Е, не може да са най- добрите,

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дръдончо,":

    Като Господ е българин!
    Ама американците си вярват в шамана.

    11:24 05.07.2026

  • 15 Пешо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пешо":

    40години...

    11:25 05.07.2026

  • 16 Читател

    12 3 Отговор
    Болен мозък

    11:25 05.07.2026

  • 17 Историк

    10 3 Отговор
    Жалко за САЩ, превърната в Тръмпландия .

    11:28 05.07.2026

  • 18 Бай

    10 2 Отговор
    Тея малоумници хептен си повярваха ! На това ги учат протестанските пастори в евангелистките църкви, подобно на фашистките сборища по времето на Хитлер, Гьоринг и Гьобелс! Но всяко прасе си има неговата Коледа !

    11:29 05.07.2026

  • 19 Парпърляк

    1 14 Отговор
    Велик Доналд Джей Тръмп, велики Съединени американски щати!

    11:30 05.07.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    12 1 Отговор
    Времето работи срещу САЩ. През 2060 белите хора там ще станат малцинство и упадъкът им е предвидим.

    Коментиран от #25

    11:35 05.07.2026

  • 21 Айляк

    9 0 Отговор
    Високопарни, гръмки фрази от бат Дончо, но реалността е друга.
    С помпозни и надути изрази батак като този в САЩ, не се оправя.
    Действия трябват. И бай Дончо уж действа - воюва навън, за да не воюва вътре, а и да не го подгонят заради аферата Епщайн.
    Но това е крайно недостатъчно.
    Защото положението в САЩ отдавна е изтървано.
    И останаха само приповдигнатите лафчета.
    В една или друга степен, същото е и с Германия - там Мерцчо плещи небивалиците.

    11:35 05.07.2026

  • 22 Механик

    7 1 Отговор
    Обикновен риж папуняк, за когото дойчевеле и жълтопаветната гнилоч не мога да решат дали е "от техните" или все пак е "агент краснов".
    В много голяма дилема ги поставя тоя човек. Сън не ги лови и не могат да се спрат на окончателно мнение.

    11:41 05.07.2026

  • 23 Българин

    1 5 Отговор
    Поклон!

    Коментиран от #53

    11:44 05.07.2026

  • 24 Вижте колко е

    3 1 Отговор
    Умен и способен един сащиянски милиардер! По тази скала, то половината от българите имаме същите, даже и по-добри данни от тях да имаме и ние милиарди? Ама какво ни пречи? Нямаме печатница на долари?

    11:44 05.07.2026

  • 25 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Съгласен съм с теб и даже ще добавя, че е САЩ от години вече преобладават какви ли не, само не и бели. Което си личи дори по филмите дето правят. Ет виж, че Хубавата Елена стана черна вече.
    Но това никак не ни грее нас, защото Европа до 15 години ще е преобладващо мюсюлманска и тъмна.

    Коментиран от #27

    11:46 05.07.2026

  • 26 Лост

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ура,,Ура":

    На някой дето се държи да не падне в трамвая, метрото и т.н.

    11:46 05.07.2026

  • 27 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Ами то преди 25 години Орфей го изигра един негър.

    11:49 05.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тъй ли

    2 1 Отговор
    Това е като световните им състезания по бейзбол и баскетбол. Участват само американски отбори и са винаги шампиони

    11:58 05.07.2026

  • 30 Кую

    4 1 Отговор
    Най добрите психопати.

    12:03 05.07.2026

  • 31 Какъв упадък?

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":

    SP500 само расте, а къде са руските активи/стоки? А? Телефонът, с който пишеш коментара си е на американска компания. САЩ бил западал.. тези в Wallstreet ще ти се смеят през сълзи

    Коментиран от #34, #42

    12:10 05.07.2026

  • 32 фАНТОМасс

    5 0 Отговор
    Че то село Дъскотна до Айтос е на повече години от САЩ , а не вдига такава олелия и гюрултия !

    12:15 05.07.2026

  • 33 На БАБА фърчилото

    4 1 Отговор
    В какво са най-добри ? В масовата експлоатация , геноцид и колонизация ли ?

    12:16 05.07.2026

  • 34 ТиквенсониадатА

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Какъв упадък?":

    Сам ли си сложил ПЛЮС на собствения си коментар ? Признай !

    12:18 05.07.2026

  • 35 "Ние винаги ще сме най-добрите"

    4 0 Отговор
    в убиването на мирни хора и сме убили над 1 милиард от тях от времето на ВСВ във над 200 войни провокирани и планирани от цру ! СЕГА ДЕЙСТВАМЕ КАТО ТРЕПЕМ И АЯТУЛАСИ !

    Коментиран от #45

    12:19 05.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ялова волЯ

    2 0 Отговор
    Чудесно го беше казал БОЖИДАР Димитров - не може да ми налагат и да ми дават акъл хора , чиято държава е на по-малко години от ДУВАРА в селото на баба ми !

    12:21 05.07.2026

  • 38 БАНКЯ Е НА ПОВЕЧЕ ГОДИНИ

    2 0 Отговор
    ПЪК БОЙКО СЕ Е СКРИЛ И ПАЗИ ЧЕКМЕДЖЕТАТА ДА НЕ ВЛЯЗАТ ЗЛОСТОРНИЦИ И ДА ГИ ГЕПЯТ !

    Коментиран от #50

    12:22 05.07.2026

  • 39 Констатация

    3 0 Отговор
    250 години Сащисани щати..., мдаа..., кво да кажат в случая Китай, Иран, градове като Дамаск, Багдад, Атина, Рим...,

    Коментиран от #44

    12:23 05.07.2026

  • 40 дебеЛ Лебед

    1 0 Отговор
    Който иска нека да ходи да живее там. Свободен ли е превоза , границата и пътя до там ? А ?
    Ти може да искаш , но ТЕ НЕ ТЕ ИСКАТ май ! Не можели да приемат повече измет ли ? Не казват.

    12:24 05.07.2026

  • 41 Дядо Мраз

    2 0 Отговор
    Някои от "Демократичните" президенти на САЩ са били ЕДРИ РОБОВЛАДЕЛЦИ ! Но това е дреболия. Важното е , че са най-велики , по-велики , а даже и велики !

    12:26 05.07.2026

  • 42 Да, борсовите

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Какъв упадък?":

    Индекси растат яко. Но, това е от инфлацията и това, че вече фиатните "пари" нищо не струват. Къде да си сложиш тогава парите? В злато, биткойни, недвижими имоти и на борсите. На борсата много бързо може да си ги "изтеглиш", докато златото или недвижими имоти по-бавно можеш да продадеш.. За това всички "бягат" в акции...

    12:26 05.07.2026

  • 43 Ундердог

    1 2 Отговор
    От Бога благословена Америка!

    12:27 05.07.2026

  • 44 ЖофроА дьо Воклен- Моасю

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Констатация":

    А Виетнам , Афганистан , Мексико , Куба , Корея , Иран , Ирак , Сирия , Либия , Сърбия ....
    Ами ИНДИАНЦИТЕ , а негрите-роби.... ?

    12:28 05.07.2026

  • 45 И също сега

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от ""Ние винаги ще сме най-добрите"":

    Трепят и славяни. Техни ракети масово летят в Русия и по техните спътници се навигират... САЩ са активни участници в укро-войната.

    12:29 05.07.2026

  • 46 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Най-добрите сте в из бииването на инди анци и заграбването на териториите им. Из треббването на биззони, иззнудването, пляччкосването, пирратството. А за собственото си население - медицински грабеж, уппяване с медикаменти и клошшарстване

    12:29 05.07.2026

  • 47 Тръмпанара

    4 0 Отговор
    Ние сме най-добрите bokлyци!

    12:31 05.07.2026

  • 48 э абаротное

    2 0 Отговор
    Добре е да се знае и факта , че първите КОНЦЛАГЕРИ са измислени и функционирали от новите АМЕРИКАНЦИ , за да изолират и унищожат ИСТИНСКИТЕ АМЕРИКАНЦИ - Индианците.
    Тези КОНЦлагери са били наричани ......РЕЗЕРВАТИ ! Но не за животни и растения , а за ХОРА , които не са се подчинили на завоевателите-убийци , дошли за да откраднат земите им !

    12:31 05.07.2026

  • 49 Най-добрите подлоги

    3 0 Отговор
    на жидовете.

    12:33 05.07.2026

  • 50 Ян БибиЯН

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "БАНКЯ Е НА ПОВЕЧЕ ГОДИНИ":

    Бойко е БОГ ! Не го закачай ! Събрал си е пенсионен фонд по чекмеджетата с толкова труд , мъки и набиване с 200 ! Да не мислиш , че му е лесно ?
    Трябва и е длъжен да поддържа високо нивото на своята ПРОСТАЩИНА , лицемерие и ГРАНДОМАНИЯ ! Питайте го , ако не вярвате !

    12:37 05.07.2026

  • 51 Джендьо украинов

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ура,,Ура":

    На Шорош.

    12:38 05.07.2026

  • 52 Един там

    1 0 Отговор
    Вие сте на приключване, пък си говорете каквото си искате! Фалшива държава пълна с кукумицини, вижте им ококорените погледи и как гледат като луди повечето там.

    12:39 05.07.2026

  • 53 Евреин

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Поклон!

    12:40 05.07.2026

  • 54 ДОБРЕ ЧЕ ЕВРЕИТЕ ВЛАДЕЯТ САЩ

    1 0 Отговор
    Иначе до сега да са се самоизбили.

    13:04 05.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 честит юбилей отново

    2 0 Отговор
    Поводът е чудесен. Речта беше добра и правилно беше фокусирана върху основните постижения на Декларацията за Независимост. Те са вечни.

    Но, публиката ми се видя леко вяла и немотивирана. За изборите ще ви трябва нещо което да ги вдъхнови. По-добър пиар с акцент върху успехите и това което е постигнато във вътрешен и външен план. Нужно е и реално икономическо подобрение. Цени, работни места, доходи...
    Успех

    13:08 05.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ДОНИ НИ Е ПРАВ

    1 2 Отговор
    Най-великата държава в света е окраината. Слава.

    13:11 05.07.2026

  • 59 Анонимен

    2 0 Отговор
    Вие сте най добрите в измамите, провокациите,лъжите,кражбите, присвояването ограбването и експлоатацията на други народи,дано съм жив да ви видя наказани ,най не заслужаващаа!! да съществува нация

    13:12 05.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 изтриха ми трепи пост

    1 0 Отговор
    Разбрах. Можеш да хулиш САЩ и Тръмп, да си говориш хей така, но не и факти. Знаем си медиите и мисилките, знаем и коя колко струва.
    Обръщам ви внимание, че никой тук не отбелязва вдигнатия юмрук на Тръмп, докато не спираха да иронизират Радев за това. Къде от невежество, къде от слагачество.

    13:17 05.07.2026