Зеленски след разговор с Тръмп: Има реална перспектива за прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на САЩ и е подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По думите на Зеленски разговорът е бил „много добър“, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта.

„Има реална перспектива за прекратяване на тази война и американската решителност ще има решаващо значение“, заяви украинският президент.

Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица.

По-рано Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия.

В публикация в социалните мрежи Зеленски отбеляза, че 250-годишнината на САЩ е празник на „една от най-светлите, най-силните и най-влиятелните мечти на човечеството - мечтата за независима, свободна и просперираща държава". "Тази мечта премина през много изпитания и не само устоя, но в продължение на два и половина века служи за пример на други народи и помогна на човечеството да стане по-свободно", заяви украинският президент.

Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия, предаде Укринформ.

В публикация в социалните мрежи Зеленски отбеляза, че 250-годишнината на САЩ е празник на "една от най-светлите, най-силните и най-влиятелните мечти на човечеството - мечтата за независима, свободна и просперираща държава". "Тази мечта премина през много изпитания и не само устоя, но в продължение на два и половина века служи за пример на други народи и помогна на човечеството да стане по-свободно", заяви украинският президент.

Според него ролята на Съединените щати остава ключова и през 21 век, а значението на американската подкрепа се вижда ясно в борбата на Украйна за независимост и свобода.

Зеленски подчерта, че Киев високо цени предоставената военна помощ. "Американското оръжие - от ракетите "Джавелин", които президентът Тръмп реши да предостави на Украйна, до системите "Пейтриът", които най-надеждно защитават живота на нашия народ, демонстрира силата на американския дух, решителност и технологии", посочи той.

Украинският президент заяви още, че надеждите на страната му са свързани с продължаващото американско лидерство в защитата на свободата и човешкия живот. "Когато молим Америка за системи "Пейтриът", вярваме, че ценностите на уважението към живота и човешкото достойнство ще надделеят и днес. Светът се нуждае от такова лидерство, което защитава свободата и живота", каза Зеленски.

В края на обръщението си той изрази увереност, че съвместните усилия ще доведат до постигането на мир.