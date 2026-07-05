Зеленски след разговор с Тръмп: Има реална перспектива за прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на САЩ и е подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По думите на Зеленски разговорът е бил „много добър“, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта.
„Има реална перспектива за прекратяване на тази война и американската решителност ще има решаващо значение“, заяви украинският президент.
Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица.
По-рано Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия.
В публикация в социалните мрежи Зеленски отбеляза, че 250-годишнината на САЩ е празник на „една от най-светлите, най-силните и най-влиятелните мечти на човечеството - мечтата за независима, свободна и просперираща държава". "Тази мечта премина през много изпитания и не само устоя, но в продължение на два и половина века служи за пример на други народи и помогна на човечеството да стане по-свободно", заяви украинският президент.
Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия, предаде Укринформ.
В публикация в социалните мрежи Зеленски отбеляза, че 250-годишнината на САЩ е празник на "една от най-светлите, най-силните и най-влиятелните мечти на човечеството - мечтата за независима, свободна и просперираща държава". "Тази мечта премина през много изпитания и не само устоя, но в продължение на два и половина века служи за пример на други народи и помогна на човечеството да стане по-свободно", заяви украинският президент.
Според него ролята на Съединените щати остава ключова и през 21 век, а значението на американската подкрепа се вижда ясно в борбата на Украйна за независимост и свобода.
Зеленски подчерта, че Киев високо цени предоставената военна помощ. "Американското оръжие - от ракетите "Джавелин", които президентът Тръмп реши да предостави на Украйна, до системите "Пейтриът", които най-надеждно защитават живота на нашия народ, демонстрира силата на американския дух, решителност и технологии", посочи той.
Украинският президент заяви още, че надеждите на страната му са свързани с продължаващото американско лидерство в защитата на свободата и човешкия живот. "Когато молим Америка за системи "Пейтриът", вярваме, че ценностите на уважението към живота и човешкото достойнство ще надделеят и днес. Светът се нуждае от такова лидерство, което защитава свободата и живота", каза Зеленски.
В края на обръщението си той изрази увереност, че съвместните усилия ще доведат до постигането на мир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фифи
Украйна Унищожава Руската Икономика
Коментиран от #18, #36
00:04 05.07.2026
2 Ще има ръгацони
Коментиран от #5
00:05 05.07.2026
3 Има да чакаш
00:05 05.07.2026
4 Бункерната Мумия
Както казва Путин -ако фактите не ни харесват ще си съчиним нови
00:06 05.07.2026
5 Ръгацони
До коментар #2 от "Ще има ръгацони":Майка, сестра, леля,баба...... ТИ
00:07 05.07.2026
6 Крачун
00:07 05.07.2026
7 хаха
Хайде блятници започвайте с плюнченето.
00:07 05.07.2026
8 Бг прошляци
00:09 05.07.2026
9 Митю
00:10 05.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Володимир Зеленски
Каквото почукало, такова се обадило.
Каквото си посял, това ще пожънеш.
Който нож вади, от нож умира.
Който гроб другиму копае, сам пада в него.
Каквото извикало гората, такова му и върнала.
Който зло мисли, зло намира.
Битият – бит, е.аният – е.ан.
Голям камък хвърли, голяма дума не казвай.
Който пали огън, сам изгаря в него.
Ако плюеш срещу вятъра, плюеш в лицето си.
Който живее в стъклена къща, да не хвърля камъни.
Прасето се каля в собствената си кал.
Гневът е ураган, който угасва светилника на ума.
00:13 05.07.2026
12 авраам
Коментиран от #21
00:16 05.07.2026
13 А50
00:16 05.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Али
Коментиран от #19, #40
00:18 05.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Още новини от Украйна
00:20 05.07.2026
18 Ба бааааа
До коментар #1 от "фифи":Унищожава ти главата
00:21 05.07.2026
19 500 години Анадол ТВ
До коментар #15 от "Али":Мераклия ли си за инвитро?
Коментиран от #23
00:21 05.07.2026
20 Иван
00:22 05.07.2026
21 Евгений Онанегин
До коментар #12 от "авраам":Стига, стига, ама той обърна хастара на Пу.
00:23 05.07.2026
22 Смешник
Коментиран от #26, #43
00:23 05.07.2026
23 Али
До коментар #19 от "500 години Анадол ТВ":Правя ти направо ин виво!
00:26 05.07.2026
24 Има, Я!
00:26 05.07.2026
25 Нека припомним!!!
00:27 05.07.2026
26 Путин гол от кръста надолу без кон
До коментар #22 от "Смешник":Поради липса на бял байрак, аз скоро ще развея кафяво-жълт памперс.
00:30 05.07.2026
27 Ние
Коментиран от #34
00:33 05.07.2026
28 РЕАЛИСТ
00:35 05.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 РЕАЛИСТ
Коментиран от #33
00:37 05.07.2026
31 Историк
Д. Тръмп
00:37 05.07.2026
32 Чао на нато и ес.
Коментиран от #37, #42
00:39 05.07.2026
33 Историк
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":Карай ве - ти нали си акционер в заема, който теглихме за Украйна.
00:39 05.07.2026
34 Историк
До коментар #27 от "Ние":Води ви съм кладбищата, кабзон ще ви пее, както и на останалите 2 милиона вата груз 200!
Коментиран от #38
00:40 05.07.2026
35 Последния Софиянец
00:41 05.07.2026
36 Украйна с унищожената си икономика
До коментар #1 от "фифи":ли я "унищожава"? Или с унищожената от Зеленски и партньорите му, икономика на Европа?
Можеш ли да доизясниш??
00:41 05.07.2026
37 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #32 от "Чао на нато и ес.":Докладвам ви на Фейсбук, господине!
Коментиран от #39, #44
00:42 05.07.2026
38 Пророк от Таганрок
До коментар #34 от "Историк":Ти ще умреш до две години от рак на костите!
00:46 05.07.2026
39 Преместих го
До коментар #37 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Докладвай на урсулата и на гейбука!
00:47 05.07.2026
40 иван костов
До коментар #15 от "Али":Лупкаме баща ти, твойта мама е на свирки! Заповядай и ти!😁
00:51 05.07.2026
41 От Тръмп нищо не зависи вече
Но на Зеленски пак му забраниха да се съгласява на обикновен мир, а да иска "справедлив мир" и Путин ще му изпълни желанието.
00:52 05.07.2026
42 Копейка
До коментар #32 от "Чао на нато и ес.":Мечтать не вредно - руска поговорка.
В прокъсаното ти джобче какво дрънка??? Центове и така ще бъде.За умните и красивите Евро, а за мизерните копейки центчета.Копейки и дървени рубли и те не искат.
Коментиран от #45
01:06 05.07.2026
43 Борис Джонсън
До коментар #22 от "Смешник":Зависи от Зеления пор?...- таратанци!
Някакво страхливо продажно артистче, загърбило дори майчиния си език
01:06 05.07.2026
44 Господине
До коментар #37 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Само главичката да поемеш
01:07 05.07.2026
45 Шекелка
До коментар #42 от "Копейка":А npocтите reюве от ППДБ-ЛГБТ за умнокрасиви ли се имате!
01:17 05.07.2026
46 демократ
01:24 05.07.2026