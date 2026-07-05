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Зеленски след разговор с Тръмп: Има реална перспектива за прекратяване на войната
  Тема: Украйна

Зеленски след разговор с Тръмп: Има реална перспектива за прекратяване на войната

5 Юли, 2026 00:01 1 229 46

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • русия-
  • война

Американската решителност ще има решаващо значение, заяви украинският президент

Зеленски след разговор с Тръмп: Има реална перспектива за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на САЩ и е подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По думите на Зеленски разговорът е бил „много добър“, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта.

„Има реална перспектива за прекратяване на тази война и американската решителност ще има решаващо значение“, заяви украинският президент.

Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица.

По-рано Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия.

В публикация в социалните мрежи Зеленски отбеляза, че 250-годишнината на САЩ е празник на „една от най-светлите, най-силните и най-влиятелните мечти на човечеството - мечтата за независима, свободна и просперираща държава". "Тази мечта премина през много изпитания и не само устоя, но в продължение на два и половина века служи за пример на други народи и помогна на човечеството да стане по-свободно", заяви украинският президент.

Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия, предаде Укринформ.

В публикация в социалните мрежи Зеленски отбеляза, че 250-годишнината на САЩ е празник на "една от най-светлите, най-силните и най-влиятелните мечти на човечеството - мечтата за независима, свободна и просперираща държава". "Тази мечта премина през много изпитания и не само устоя, но в продължение на два и половина века служи за пример на други народи и помогна на човечеството да стане по-свободно", заяви украинският президент.

Според него ролята на Съединените щати остава ключова и през 21 век, а значението на американската подкрепа се вижда ясно в борбата на Украйна за независимост и свобода.

Зеленски подчерта, че Киев високо цени предоставената военна помощ. "Американското оръжие - от ракетите "Джавелин", които президентът Тръмп реши да предостави на Украйна, до системите "Пейтриът", които най-надеждно защитават живота на нашия народ, демонстрира силата на американския дух, решителност и технологии", посочи той.

Украинският президент заяви още, че надеждите на страната му са свързани с продължаващото американско лидерство в защитата на свободата и човешкия живот. "Когато молим Америка за системи "Пейтриът", вярваме, че ценностите на уважението към живота и човешкото достойнство ще надделеят и днес. Светът се нуждае от такова лидерство, което защитава свободата и живота", каза Зеленски.

В края на обръщението си той изрази увереност, че съвместните усилия ще доведат до постигането на мир.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фифи

    7 38 Отговор
    Докато Путин Бълнува в Бункера за Въображаеми победи
    Украйна Унищожава Руската Икономика

    Коментиран от #18, #36

    00:04 05.07.2026

  • 2 Ще има ръгацони

    5 30 Отговор
    В Мацквето Армагедон ще става! 🥳🥳🥳

    Коментиран от #5

    00:05 05.07.2026

  • 3 Има да чакаш

    26 1 Отговор
    За американска решителност

    00:05 05.07.2026

  • 4 Бункерната Мумия

    5 31 Отговор
    Нали пак Превзе Авдеевка на Хартия
    Както казва Путин -ако фактите не ни харесват ще си съчиним нови

    00:06 05.07.2026

  • 5 Ръгацони

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще има ръгацони":

    Майка, сестра, леля,баба...... ТИ

    00:07 05.07.2026

  • 6 Крачун

    6 14 Отговор
    Някакви прошляци със замразени заплати от 630€ в следващите 5 години тръгнали да пишат коментари вместо да отидат до първата кофа за боклук да търсят закуска.

    00:07 05.07.2026

  • 7 хаха

    4 20 Отговор
    Генерал-майор Юрий Зазикин, Герой на Русия и командир на 114-та отделна мотострелкова бригада, е хвърлен в затвора в окупирания Донецк за провали на бойното поле. Той е удостоен със званието „герой“ едва миналата година.

    Хайде блятници започвайте с плюнченето.

    00:07 05.07.2026

  • 8 Бг прошляци

    15 3 Отговор
    Кога ще идете на плаж бе,смотаняци в украинския анклави Баба Алино?

    00:09 05.07.2026

  • 9 Митю

    8 1 Отговор
    Шпатула марка паси.

    00:10 05.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Володимир Зеленски

    2 12 Отговор
    Който сее ветрове, жъне бури

    Каквото почукало, такова се обадило.
    Каквото си посял, това ще пожънеш.
    Който нож вади, от нож умира.
    Който гроб другиму копае, сам пада в него.
    Каквото извикало гората, такова му и върнала.
    Който зло мисли, зло намира.
    Битият – бит, е.аният – е.ан.
    Голям камък хвърли, голяма дума не казвай.

    Който пали огън, сам изгаря в него.
    Ако плюеш срещу вятъра, плюеш в лицето си.
    Който живее в стъклена къща, да не хвърля камъни.
    Прасето се каля в собствената си кал.
    Гневът е ураган, който угасва светилника на ума.

    00:13 05.07.2026

  • 12 авраам

    23 3 Отговор
    Стига вече с тоя еврейски клоун!

    Коментиран от #21

    00:16 05.07.2026

  • 13 А50

    18 1 Отговор
    Аха в Москва на килимчето

    00:16 05.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Али

    3 20 Отговор
    Привет путяги, кого ще лупкаме?

    Коментиран от #19, #40

    00:18 05.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Още новини от Украйна

    5 14 Отговор
    Днес 20 укри обезвредиха ФАБ 500.....

    00:20 05.07.2026

  • 18 Ба бааааа

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "фифи":

    Унищожава ти главата

    00:21 05.07.2026

  • 19 500 години Анадол ТВ

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Али":

    Мераклия ли си за инвитро?

    Коментиран от #23

    00:21 05.07.2026

  • 20 Иван

    16 1 Отговор
    този досадник,вечно просещ,лъжлив и надрусан ,бая си повярва! А всъщност,е един пъдльо.

    00:22 05.07.2026

  • 21 Евгений Онанегин

    5 16 Отговор

    До коментар #12 от "авраам":

    Стига, стига, ама той обърна хастара на Пу.

    00:23 05.07.2026

  • 22 Смешник

    17 1 Отговор
    Ами прекратяването на войната не зависи от Тръмп видяхме го колко се справи в Иран Зависи само от Зеления пор дали ще изпълни условията на Русия и да вдигне белия байряк

    Коментиран от #26, #43

    00:23 05.07.2026

  • 23 Али

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "500 години Анадол ТВ":

    Правя ти направо ин виво!

    00:26 05.07.2026

  • 24 Има, Я!

    15 2 Отговор
    Обаче не се предвижда да останеш жив, както и нацисткият ти режим! Русия ясно каза - времето за преговори свърши! Честито на всички евроатлантици-педофили!😂😂😂😂😂😂

    00:26 05.07.2026

  • 25 Нека припомним!!!

    14 1 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😁

    00:27 05.07.2026

  • 26 Путин гол от кръста надолу без кон

    3 11 Отговор

    До коментар #22 от "Смешник":

    Поради липса на бял байрак, аз скоро ще развея кафяво-жълт памперс.

    00:30 05.07.2026

  • 27 Ние

    8 0 Отговор
    Води ни Путине, води ни само към победа!

    Коментиран от #34

    00:33 05.07.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    11 2 Отговор
    Колкото по-бързо капитулира Украйна, толкова по-бързо Светът ще се върне в нормално състояние. Светът живееше добре, докато не знаеше , че украинците съществуват. Това са такава напаст, че цял свят трябваше по трудния начин да научи.

    00:35 05.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РЕАЛИСТ

    2 11 Отговор
    Куупейките вият ва умрело, калната кочина е в капитулация и разпад.

    Коментиран от #33

    00:37 05.07.2026

  • 31 Историк

    9 1 Отговор
    "Когато комик застане начело на царство той не става цар - по скоро царството става цирк..."
    Д. Тръмп

    00:37 05.07.2026

  • 32 Чао на нато и ес.

    10 2 Отговор
    Зе усеща края и в последния момент ще офейка. Окраина ще капитулира, а ЕС след това ще се разпадне мълниеносно по принципа на доминото! Държавите от еврозоната ще възстановят националните си валути!

    Коментиран от #37, #42

    00:39 05.07.2026

  • 33 Историк

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Карай ве - ти нали си акционер в заема, който теглихме за Украйна.

    00:39 05.07.2026

  • 34 Историк

    1 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ние":

    Води ви съм кладбищата, кабзон ще ви пее, както и на останалите 2 милиона вата груз 200!

    Коментиран от #38

    00:40 05.07.2026

  • 35 Последния Софиянец

    3 8 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап по ливадите!

    00:41 05.07.2026

  • 36 Украйна с унищожената си икономика

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "фифи":

    ли я "унищожава"? Или с унищожената от Зеленски и партньорите му, икономика на Европа?
    Можеш ли да доизясниш??

    00:41 05.07.2026

  • 37 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 11 Отговор

    До коментар #32 от "Чао на нато и ес.":

    Докладвам ви на Фейсбук, господине!

    Коментиран от #39, #44

    00:42 05.07.2026

  • 38 Пророк от Таганрок

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Ти ще умреш до две години от рак на костите!

    00:46 05.07.2026

  • 39 Преместих го

    11 0 Отговор

    До коментар #37 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Докладвай на урсулата и на гейбука!

    00:47 05.07.2026

  • 40 иван костов

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Али":

    Лупкаме баща ти, твойта мама е на свирки! Заповядай и ти!😁

    00:51 05.07.2026

  • 41 От Тръмп нищо не зависи вече

    10 0 Отговор
    Тръмп вече направи предложение за мир, а Путин отстъпи и се съгласи.
    Но на Зеленски пак му забраниха да се съгласява на обикновен мир, а да иска "справедлив мир" и Путин ще му изпълни желанието.

    00:52 05.07.2026

  • 42 Копейка

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Чао на нато и ес.":

    Мечтать не вредно - руска поговорка.
    В прокъсаното ти джобче какво дрънка??? Центове и така ще бъде.За умните и красивите Евро, а за мизерните копейки центчета.Копейки и дървени рубли и те не искат.

    Коментиран от #45

    01:06 05.07.2026

  • 43 Борис Джонсън

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Смешник":

    Зависи от Зеления пор?...- таратанци!
    Някакво страхливо продажно артистче, загърбило дори майчиния си език

    01:06 05.07.2026

  • 44 Господине

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Само главичката да поемеш

    01:07 05.07.2026

  • 45 Шекелка

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Копейка":

    А npocтите reюве от ППДБ-ЛГБТ за умнокрасиви ли се имате!

    01:17 05.07.2026

  • 46 демократ

    0 0 Отговор
    В WCкрайна заприлича на тоалетна и мирише така.

    01:24 05.07.2026

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