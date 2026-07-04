Русия поздрави Тръмп и обяви, че настъпва епоха на по-справедлив и уравновесен многополюсен свят

Руският президент Владимир Путин поздрави американския си колега Доналд Тръмп по случай 250-годишнината от независимостта на САЩ, като отбеляза, че подписването на Декларацията за независимост е станало важен етап от световната история, предаде БТА.
"Уважаеми господин президент, скъпи Доналд, приеми искрените ми поздравления по случай 250-ата годишнина от независимостта на Съединените американски щати. Подписването на Декларация за независимост на САЩ не само постави началото на съществуването на вашата държава, но се превърна във важен етап от световната история. Тогавашна Русия поддържа безусловно северноамериканските заселници в борбата им за освобождаване от британското господство", се казва в посланието, публикувано на уебсайта на Кремъл и цитирано от ТАСС.
Поздравления по случай годишнината отправи и руският външен министър Сергей Лавров. "Поздравявам американския народ. Желая му мир и благополучие, за да осъществи заветите на Декларацията за независимост на САЩ за правото на всеки човек на живот, свобода и стремеж към щастие", отбеляза Лавров в обръщението си, поместено на сайта на външното министерство.
Министърът изтъкна, че настоящият знаменателен юбилей се отбелязва в много отговорен за световния ред момент. "Въпреки отчаяната съпротива на страните от Запада, епохата на тяхното глобално господство е на път да бъде заменена от по-справедлив и уравновесен многополюсен модел на международно развитие", каза той.
Лавров припомни, че за два века и половина САЩ са изминали ускорено път, за който на други страни са били нужни стотици години. "Път, съчетаващ важни съзидателни пориви и експанзия с вътрешни сътресения. На критични етапи в историята на САЩ - в годините на борбата за независимост от британската метрополия и в периода на Гражданската война - Русия неизменно е оказвала помощ за утвърждаването и запазването на американската държавност. Съюзът на нашите страни по време на Втората световна война и днес служи като напомняне за общата решимост за противопоставяне на всички проявления на фашизма, нацизма и идеологията за национална изключителност", подчерта той.
Лавров изтъкна също, че Москва остава вярна на принципите в Устава на ООН, които Русия заедно със САЩ и други държави победителки е положила в основата на следвоенната система на международните отношения, която служи на човечеството като правен и морален ориентир и до днес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм българче
аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
понякога съм Царя, понякога Пъдаря
Разнополов, шарен, и скопен,
Продажен, подъл и гамен.
До тук добре, но:
Това е тъй, щот увце прости,
Проповядват на вълци пости.
И всички дружно с преклонена главичка
Без думи, даже и без сричка
Гласуват, за бандити, гласуват за палачи
Продават се, превръщат се в лизачи,
Ни чули, ни видяли и без глас
Влачат си хомота със захлас.
14:49 04.07.2026
2 Руснаците са вкарвали шаманите в
Коментиран от #5
14:50 04.07.2026
3 ужастЪ
14:50 04.07.2026
4 иван костов
Коментиран от #6
14:52 04.07.2026
5 Ъъъъ
До коментар #2 от "Руснаците са вкарвали шаманите в":Ти, колко шамани познаваш? И кога за последно беше в лудницата?😂
14:54 04.07.2026
6 Да питам,
До коментар #4 от "иван костов":Обясни ни що е то нацизъм, яде ли се, пие ли се, та го има само в Украйна? Cмeшнuk.
Коментиран от #18
15:00 04.07.2026
7 Кривоверен алкаш
15:01 04.07.2026
8 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
Коментиран от #12
15:02 04.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ИЗМИНАЛ ПЪТЯ НА САЩ ЗА 10 ГОДИНИ
......
ОБАЧЕ ОТ ИМПЕРИЯТА МУ СА ОСТАНАЛИ САМО
ВЕЛИКО - МАКЕДОНСКИТЕ ДЕБИЛИ:)
15:02 04.07.2026
10 Архимандрисандрит Бибиян
15:03 04.07.2026
11 ТРЪМП НАШ
САМО РИЖАВИЯ МОЖЕ ДА СПАСИ
ЕПИЛИРАНИЯ ДЪРТАК ПУТКЕР
ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.
15:03 04.07.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА":ЕДНО Е ДА ИСКАШ
ДРУГО Е ДА МОЖЕШ
А ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО Е ДА ГО НАПРАВИШ
.....
ОТИВАЙ ДИХАТЕЛ И ЗАЛИЧАВАЙ КРЕМЪЛ:)
15:04 04.07.2026
13 СКЪПИ ДОНАЛДЕ
НЯМАТ КРАЙ
КРЕМЪЛСКИТЕ ШПАКЛИ
НЯМАТ.
ТАКИВА ЖАЛКИ ШПАКЛОВЧИЦИ
ИМА САМО В КРЕМЪЛ
15:06 04.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 250 години независимост🤣но от кого
15:15 04.07.2026
16 Розова Вата
Първо се разпадна ссср
Сега се разпада и Русия
15:15 04.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Одеса
До коментар #6 от "Да питам,":Попитай живо изгорените в Одеса или децата от Алеята на Ангелите какво е бандерски фашизъм.
Коментиран от #20
15:21 04.07.2026
19 Уса
15:24 04.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.