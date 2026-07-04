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Русия поздрави Тръмп и обяви, че настъпва епоха на по-справедлив и уравновесен многополюсен свят

Русия поздрави Тръмп и обяви, че настъпва епоха на по-справедлив и уравновесен многополюсен свят

4 Юли, 2026 14:47 841 21

  • доналд тръмп-
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  • владимир путин-
  • сергей лавров

Путин и Лавров поздравиха Доналд Тръмп и американците по случай 250-ата годишнина от независимостта на САЩ

Русия поздрави Тръмп и обяви, че настъпва епоха на по-справедлив и уравновесен многополюсен свят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин поздрави американския си колега Доналд Тръмп по случай 250-годишнината от независимостта на САЩ, като отбеляза, че подписването на Декларацията за независимост е станало важен етап от световната история, предаде БТА.

"Уважаеми господин президент, скъпи Доналд, приеми искрените ми поздравления по случай 250-ата годишнина от независимостта на Съединените американски щати. Подписването на Декларация за независимост на САЩ не само постави началото на съществуването на вашата държава, но се превърна във важен етап от световната история. Тогавашна Русия поддържа безусловно северноамериканските заселници в борбата им за освобождаване от британското господство", се казва в посланието, публикувано на уебсайта на Кремъл и цитирано от ТАСС.

Поздравления по случай годишнината отправи и руският външен министър Сергей Лавров. "Поздравявам американския народ. Желая му мир и благополучие, за да осъществи заветите на Декларацията за независимост на САЩ за правото на всеки човек на живот, свобода и стремеж към щастие", отбеляза Лавров в обръщението си, поместено на сайта на външното министерство.

Министърът изтъкна, че настоящият знаменателен юбилей се отбелязва в много отговорен за световния ред момент. "Въпреки отчаяната съпротива на страните от Запада, епохата на тяхното глобално господство е на път да бъде заменена от по-справедлив и уравновесен многополюсен модел на международно развитие", каза той.

Лавров припомни, че за два века и половина САЩ са изминали ускорено път, за който на други страни са били нужни стотици години. "Път, съчетаващ важни съзидателни пориви и експанзия с вътрешни сътресения. На критични етапи в историята на САЩ - в годините на борбата за независимост от британската метрополия и в периода на Гражданската война - Русия неизменно е оказвала помощ за утвърждаването и запазването на американската държавност. Съюзът на нашите страни по време на Втората световна война и днес служи като напомняне за общата решимост за противопоставяне на всички проявления на фашизма, нацизма и идеологията за национална изключителност", подчерта той.

Лавров изтъкна също, че Москва остава вярна на принципите в Устава на ООН, които Русия заедно със САЩ и други държави победителки е положила в основата на следвоенната система на международните отношения, която служи на човечеството като правен и морален ориентир и до днес.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм българче

    10 2 Отговор
    Аз съм Бойко, аз съм Шиши,
    аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
    понякога съм Царя, понякога Пъдаря
    Разнополов, шарен, и скопен,
    Продажен, подъл и гамен.

    До тук добре, но:

    Това е тъй, щот увце прости,
    Проповядват на вълци пости.

    И всички дружно с преклонена главичка
    Без думи, даже и без сричка
    Гласуват, за бандити, гласуват за палачи
    Продават се, превръщат се в лизачи,
    Ни чули, ни видяли и без глас
    Влачат си хомота със захлас.

    14:49 04.07.2026

  • 2 Руснаците са вкарвали шаманите в

    5 2 Отговор
    Психиатрии а Американците държат индианците в резервати

    Коментиран от #5

    14:50 04.07.2026

  • 3 ужастЪ

    5 5 Отговор
    всички ги псуват а путин тръгнал да ги поздравява

    14:50 04.07.2026

  • 4 иван костов

    6 9 Отговор
    В този свят няма място за украинските нацисти, тяхното място е в отвъдният свят!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #6

    14:52 04.07.2026

  • 5 Ъъъъ

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Руснаците са вкарвали шаманите в":

    Ти, колко шамани познаваш? И кога за последно беше в лудницата?😂

    14:54 04.07.2026

  • 6 Да питам,

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "иван костов":

    Обясни ни що е то нацизъм, яде ли се, пие ли се, та го има само в Украйна? Cмeшнuk.

    Коментиран от #18

    15:00 04.07.2026

  • 7 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор
    бла...бла...бла....но...убиват хора и заграбват територии през 21 век....Не ме слушай какво говоря а гледай какво правя..

    15:01 04.07.2026

  • 8 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА

    11 6 Отговор
    КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.

    Коментиран от #12

    15:02 04.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ
    Е ИЗМИНАЛ ПЪТЯ НА САЩ ЗА 10 ГОДИНИ
    ......
    ОБАЧЕ ОТ ИМПЕРИЯТА МУ СА ОСТАНАЛИ САМО
    ВЕЛИКО - МАКЕДОНСКИТЕ ДЕБИЛИ:)

    15:02 04.07.2026

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Путилифина дедо Путйо поздравил Долен Тъп и до де туй онуй решил да си почеше седялника и си спомнил до де се побарва за многополюснио свет,левио и деснио а в средата кое се показва е третио свет,кой си е не бел а кафев и нема ни бензин таме ни нафта и скоро нема да има кво да се ръба шо комбайните нема с кво жънат.

    15:03 04.07.2026

  • 11 ТРЪМП НАШ

    4 4 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    САМО РИЖАВИЯ МОЖЕ ДА СПАСИ

    ЕПИЛИРАНИЯ ДЪРТАК ПУТКЕР

    ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    15:03 04.07.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА":

    ЕДНО Е ДА ИСКАШ
    ДРУГО Е ДА МОЖЕШ
    А ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО Е ДА ГО НАПРАВИШ
    .....
    ОТИВАЙ ДИХАТЕЛ И ЗАЛИЧАВАЙ КРЕМЪЛ:)

    15:04 04.07.2026

  • 13 СКЪПИ ДОНАЛДЕ

    5 4 Отговор
    ХАХА ХАХАХА

    НЯМАТ КРАЙ

    КРЕМЪЛСКИТЕ ШПАКЛИ

    НЯМАТ.

    ТАКИВА ЖАЛКИ ШПАКЛОВЧИЦИ

    ИМА САМО В КРЕМЪЛ

    15:06 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 250 години независимост🤣но от кого

    2 0 Отговор
    И 250 години зависимост от принтера за долари🤣🤣🤣

    15:15 04.07.2026

  • 16 Розова Вата

    1 2 Отговор
    Тва го слушаме от 80 години
    Първо се разпадна ссср
    Сега се разпада и Русия

    15:15 04.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Одеса

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да питам,":

    Попитай живо изгорените в Одеса или децата от Алеята на Ангелите какво е бандерски фашизъм.

    Коментиран от #20

    15:21 04.07.2026

  • 19 Уса

    0 1 Отговор
    Тка се прави враждите ност само страдания и мизерия любимия живот на подлите фашисти от ЕСс

    15:24 04.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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