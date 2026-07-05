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Токсичен облак покри Солун, властите съветват гражданите да не излизат на открито

Токсичен облак покри Солун, властите съветват гражданите да не излизат на открито

5 Юли, 2026 13:32 1 168 7

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  • фабрика

Очаква се цялостното овладяване на пожара да продължи още няколко часа, тъй като в завода за отпадъци има голямо количество леснозапалими материали

Токсичен облак покри Солун, властите съветват гражданите да не излизат на открито - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Токсичен облак покрива Солун, след като цяла нощ пожарникари се бориха с голям пожар в района на предградие на града, съобщават гръцките медии. Пожарът е възникнал вчера около 20:30 ч. в земеделски терен в района на предградието Ореокасто и бързо се е разраснал. Огънят е обхванал два завода - за рециклиране на отпадъци и текстилна фабрика, предаде БТА.

Заради създалата се ситуация властите са задействали системата за спешно предупреждение 112 и са наредили евакуация, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". В овладяването на големия пожар са се включили 52 пожарни коли и 160 огнеборци. Участвали са и специализирани самолети. Съдействие са оказали и военни части. При операцията са пострадали четирима пожарникари, които са настанени в болница.

Ситуацията е усложнена, тъй като огънят в единия от заводите в района, който е рециклирал отпадъци, постоянно се възобновява. Заради горенето на отпадъци над Солун има облак с токсични вещества, посочва изданието.

Задържан е 76-годишен мъж, който е признал, че е предизвикал пожара с автомобила си при извършване на опасен завой, който предизвикал искри и възпламеняване. Мъжът е бил под въздействието на алкохол.

Заради влошеното състояние на въздуха в някои части на Солун властите съветват гражданите да не излизат на открито. Очаква се цялостното овладяване на пожара да продължи още няколко часа, тъй като в завода за отпадъци има голямо количество леснозапалими материали.

Според информация на телевизия "Скай" са изгорели няколко необитаеми колиби в района на пожара.

Вчера в няколко района на Северна Гърция избухнаха пожари и властите разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че към 22:20 часа местно време не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани.


Гърция
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    14:47 05.07.2026

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