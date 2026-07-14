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Няколко души загинаха при пожар на строителен обект в Брюксел

Няколко души загинаха при пожар на строителен обект в Брюксел

14 Юли, 2026 17:01 628 4

  • пожар-
  • брюксел-
  • белгия

Местната пожарна служба съобщи, че на обекта са се намирали над 200 работници, когато е избухнал пожарът

Няколко души загинаха при пожар на строителен обект в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко души загинаха при пожар на строителен обект в Брюксел днес, като все още продължава издирването за шестима души, които са в неизвестност, съобщиха местните власти, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В един от двата асансьора на големия реновиращ се обект на централния площад „Плас дьо Брукер“, където рано по-рано днес избухна пожар, са били открити телата на неизвестен брой хора, съобщи говорител на местната инспекция по труда.

„Имахме ограничен достъп до една от двете асансьорни кабини и там видяхме телата на двама или трима загинали“, заяви пред Ройтерс говорителят Брехт Спейбрук.

Той посочи, че общо шестима работници са в неизвестност и че все още не е ясно какво е причинило пожара.

Местната пожарна служба съобщи, че на обекта са се намирали над 200 работници, когато е избухнал пожарът, и че трима души са били откарани в болница.

Първоначалният пожар на по-ниските етажи на обекта за реконструкция е бил овладян сравнително бързо, съобщи белгийската телевизия Ве Ер Те, позовавайки се на пожарната служба.

Пламъците, които са преминали през асансьорните шахти, са предизвикали нов пожар на подземен етаж, заявиха пожарникарите.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    Важното е, че са загинали в името на европейската демокрация и атлантическото единство!

    Коментиран от #2

    17:12 14.07.2026

  • 2 Истината

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Тези боклуци-белгийците (холандци и французи) наемат изключително и само чужденци за по-тежка и мръсна работа.Почти не гледат мерки за безопасност и други рискове.

    Коментиран от #3

    17:25 14.07.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    То и при нас не е много по-различно.

    17:38 14.07.2026

  • 4 нормално за

    4 1 Отговор
    такова гето

    17:40 14.07.2026

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