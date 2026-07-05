Франция е изправена пред нова вълна от екстремни горещини, като днес седем департамента са под оранжев код за опасно високи температури, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според националната метеорологична служба на места температурата може да достигне 40 градуса.

Метеоролозите очакват от днес следобед горещи въздушни маси да обхванат южните части на страната, като максималните температури ще бъдат между 35 и 37 градуса, а на отделни места ще достигнат 38-40 градуса.

Очаква се утре горещините да се разпрострат до северните райони на Франция, като не е изключено предупреждението за оранжев код да бъде разширено и за други департаменти.

"Температурите са с около един градус под тези, които преживяхме по време на предишната гореща вълна", каза метеорологът Жил Матрикон, като добави, че жегите може да продължат до следващия уикенд.

Това е третата гореща вълна във Франция от началото на годината след необичайно ранните горещини през май и рекордните жеги през втората половина на юни, продължили около две седмици и довели до температурни рекорди, включително най-високите нощни стойности, измервани някога в страната.

По оценки на учени, юнската гореща вълна е довела до хиляди допълнителни смъртни случаи в Европа, включително във Франция, Испания и Белгия. Според климатолози подобно явление през юни би било практически невъзможно без влиянието на климатичните промени, отбелязва АФП.

Френската метеорологична служба предупреждава и за силни ветрове в средиземноморските райони, които значително увеличават риска от горски пожари. Седем департамента в Южна Франция са определени като зони с много висок риск.

Междувременно пожарът, избухнал вчера в департамента Източни Пиренеи, е обхванал близо 1000 хектара площ. По информация на местните власти пожарът вече не се разпространява свободно.