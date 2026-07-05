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Франция е изправена пред нова вълна от екстремни горещини

Франция е изправена пред нова вълна от екстремни горещини

5 Юли, 2026 17:02 895 11

  • горещини-
  • франция-
  • климатични промени-
  • време-
  • жега

Според националната метеорологична служба на места температурата може да достигне 40 градуса

Франция е изправена пред нова вълна от екстремни горещини - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция е изправена пред нова вълна от екстремни горещини, като днес седем департамента са под оранжев код за опасно високи температури, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според националната метеорологична служба на места температурата може да достигне 40 градуса.

Метеоролозите очакват от днес следобед горещи въздушни маси да обхванат южните части на страната, като максималните температури ще бъдат между 35 и 37 градуса, а на отделни места ще достигнат 38-40 градуса.

Очаква се утре горещините да се разпрострат до северните райони на Франция, като не е изключено предупреждението за оранжев код да бъде разширено и за други департаменти.

"Температурите са с около един градус под тези, които преживяхме по време на предишната гореща вълна", каза метеорологът Жил Матрикон, като добави, че жегите може да продължат до следващия уикенд.

Това е третата гореща вълна във Франция от началото на годината след необичайно ранните горещини през май и рекордните жеги през втората половина на юни, продължили около две седмици и довели до температурни рекорди, включително най-високите нощни стойности, измервани някога в страната.

По оценки на учени, юнската гореща вълна е довела до хиляди допълнителни смъртни случаи в Европа, включително във Франция, Испания и Белгия. Според климатолози подобно явление през юни би било практически невъзможно без влиянието на климатичните промени, отбелязва АФП.

Френската метеорологична служба предупреждава и за силни ветрове в средиземноморските райони, които значително увеличават риска от горски пожари. Седем департамента в Южна Франция са определени като зони с много висок риск.

Междувременно пожарът, избухнал вчера в департамента Източни Пиренеи, е обхванал близо 1000 хектара площ. По информация на местните власти пожарът вече не се разпространява свободно.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Без име

    10 0 Отговор
    Да правят още соларни паркове!

    17:05 05.07.2026

  • 2 значи

    9 0 Отговор
    Следва битката за вентилатори 2.

    17:05 05.07.2026

  • 3 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Жегата ще изгори франсетата и макрона няма да има пушечно месо за война с Русия

    17:05 05.07.2026

  • 4 БАНКИАНСКИА

    4 1 Отговор
    а го видисх ти по бански ! БАНКИА АЛИНО.. го В е до сха та.....

    17:07 05.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Крематориумите във Франция не смогват.Украйна обеща да върне половината дарени на тях вече не им трябват

    17:08 05.07.2026

  • 6 Боздуган

    12 0 Отговор
    Какъв е проблема, нали по-голямата част от населението са африканци.

    Коментиран от #11

    17:11 05.07.2026

  • 7 Хаха

    10 0 Отговор
    Те африканците са свикнали на жега.

    17:14 05.07.2026

  • 8 ОТКЛОНЕНИЕ

    5 2 Отговор
    Това си е голяма новина - във Франция било топло през лятото. Колко странно.

    17:14 05.07.2026

  • 9 Баце

    7 1 Отговор
    Тия жеги са само работа на Русия и лично на Путин.
    Очаквам в скоро време свободния евролиберален печат да го каже официално.

    17:21 05.07.2026

  • 10 1488

    9 0 Отговор
    тука у масква е ладно

    17:31 05.07.2026

  • 11 Да ама

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Боздуган":

    Другата половина не са африканци или азиатци и не са свикнали на такива жеги, измират основно белите които и без това вече са малцинство.

    17:58 05.07.2026

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