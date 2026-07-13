Новини
Свят »
Италия »
Високите температури заплашват бъдещето на един от най-известните италиански продукти

Високите температури заплашват бъдещето на един от най-известните италиански продукти

13 Юли, 2026 12:15 986 13

  • климатични промени-
  • пармезан-
  • италия-
  • климат-
  • мляко-
  • пармиджано реджано-
  • сирене

Индустрията генерира около 4,5 милиарда евро годишни приходи, осигурява хиляди работни места и е основен двигател за местната икономика

Високите температури заплашват бъдещето на един от най-известните италиански продукти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При температури над 40 градуса кравите прекарват повече време легнали, ядат по-малко и произвеждат до 10 на сто по-малко мляко, което е една от трите основни съставки на сиренето „Пармиджано реджано“ (добило популярност като Пармезан - бел. ред.), наред със солта и сирището, пише Ройтерс в свой материал за бъдещето пред производството на този млечен продукт, предаде БТА.

Производството на автентичното „Пармиджано реджано“ е разрешено само в пет провинции в Италия, предимно в областта Емилия-Романя. Кравите, чието мляко се използва, трябва да се хранят единствено с трева и сено, произведени в този район.

Преди петдесет години фермерите в Емилия-Романя са отваряли прозорците на оборите си през летните нощи, за да охлаждат добитъка. Днес, когато горещите вълни водят до рекордни температури, тези прозорци остават отворени денонощно, за да се предпазят кравите и в крайна сметка тяхното мляко.

„Екстремната жега влияе върху качеството и количеството на млякото“, заяви Никола Бертинели, президент на Консорциума за „Пармиджано реджано“. Той също така управлява семейната ферма за производство на мляко, основана през 1895 г. в покрайнините на Парма.

„Ако не вали, тревата не расте, не може да се произведе сено и е невъзможно да се набави млякото, необходимо за производството на сиренето“, коментира Бертинели. Той и други производители са инсталирали вентилатори и системи за водна мъгла, но тези допълнителни мерки за охлаждане са довели до рязко увеличение на разходите им за енергия.

Растящите сметки за електроенергия засягат и управителите на складовете, в които питите сирене се съхраняват по време на процеса на отлежаване. Минималният период е 12 месеца, но понякога той достига три години и дори повече.

Над 500 000 пити „Пармиджано реджано“ на обща стойност над 300 милиона евро се съхраняват в двата склада, управлявани от подразделението на „Кредито емилиано“ (Credito Emiliano) – „Магазини дженерали деле талиате“ (Magazzini Generali delle Tagliate, MGT), в провинциите Реджо Емилия и Модена.

„По време на пика на горещите вълни тази година дневното ни потребление на енергия се увеличи с около 30 на сто“, заяви директорът на MGT Джанкарло Раванети.

„За да направим нашите съоръжения възможно най-енергоефективни, подобрихме охлаждащите системи и бойлерите, обновихме изолацията на сградите и увеличихме производството на възобновяема енергия“, допълни той.

Климатично контролираните складове в региона са се превърнали в институции, известни общо като „Банката на пармиджано“ (Bank of Parmigiano). Зад стените им технологиите и традицията вървят ръка за ръка.

Всяка пита „Пармиджано реджано“ преминава през строги проверки за качество, включително рентгеново сканиране, за да бъдат открити евентуални дефекти. Сиренето се проверява всяка седмица от експерти, които почукват всяка пита с малки чукчета, като се вслушват за признаци на проблеми, възникнали по време на процеса на отлежаване.

„Човешкият фактор остава ключов и е истинската сила на целия процес“, заяви Раванети.

„Ако екстремните климатични явления станат по-продължителни и по-интензивни, това със сигурност ще се отрази както върху количеството и качеството на млякото, така и най-вече ще доведе до по-високи разходи“, каза Паоло Ганцерли, директор „Международни продажби“ в хранителната група „ГранТере“ (GranTerre). Компанията отчете консолидирани приходи от 1,87 милиарда евро през 2025 г.

Индустрията за „Пармиджано реджано“ генерира около 4,5 милиарда евро годишни приходи, осигурява хиляди работни места и е основен двигател за местната икономика.

През 2025 г. износът на сиренето представляваше над 50 на сто от общите му продажби в света, като САЩ са най-големият чуждестранен пазар.

„Пармиджано реджано“ съществува от над 800 години“, каза Ганцерли. „Не искаме да сме последното поколение, което го яде“, добави той.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както

    3 3 Отговор
    и най - известните български ! Магистралните .

    12:18 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БРАВО

    2 1 Отговор
    Явно, че зелената сделка работи!

    12:19 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баба ми не е яла Пармаджано

    5 2 Отговор
    Баба ми е яла българско саламурено сирене!

    Коментиран от #12

    12:27 13.07.2026

  • 6 Постна пица

    5 1 Отговор
    Като е станало твърде горещо за крави, да минават камили.

    12:32 13.07.2026

  • 7 Дойче Маркенбутер

    3 1 Отговор
    Няма страшно, ние българските мандраджии ще ти научим как се прави пармиджано реджано без капка мляко!

    12:41 13.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Жалко че високите температури не застрашават тъпотията

    12:42 13.07.2026

  • 9 редник

    2 1 Отговор
    /...мляко, което е една от трите основни съставки на сиренето „Пармиджано реджано“ (добило популярност като Пармезан - бел. ред.), наред със солта и сирището.../

    Хм, значи от три съставки - сирене и така 800 години?!
    Я да дойдат при нашите сиренари и да се научат, че и без тези съставки може да се прави "сирене"... 😁

    12:43 13.07.2026

  • 10 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Изтормозена работа с 800 годишна традиция. Бактериите, които превръщат млякото в кашкавал са изяли всичко полезно и ядете остатъчния продукт. Лоясал, муххлясалл 2 - 3 годишен кашкавал? Алоууу. 800 години не им увират главите, че туй нещо не става за ядене. Да направят млякото на кефир и ще забележат разликата във виталността и здравето на хората само след няколко дни. Не да чакат 3 години да ядат престарял боокк лук

    12:43 13.07.2026

  • 11 улав

    2 0 Отговор
    Нашите ще ги научат как се прави сирене и кашкавал от мляко на прах и палмово масло! Ааа...ще видят те едно Пармиджано-пармезано, с претенции вече!

    12:46 13.07.2026

  • 12 голяма работа

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Баба ми не е яла Пармаджано":

    Баба ти не е имала и смартфон и комп да троли по форумите. Аре и ти като нея неандерталец.

    12:54 13.07.2026

  • 13 Инна

    0 0 Отговор
    Преките последици от горещата вълна вече оказват значително влияние върху икономиката и енергийния сектор на Европа. Високите температури намаляват ефективността на слънчевите панели и електроцентралите с комбиниран цикъл (загубите варират от 0,5% до 0,9% от капацитета на градус Целзий), като същевременно рязко увеличават търсенето на климатици. Това води до безпрецедентно увеличение на цените на електроенергията: Белгия и Нидерландия са регистрирали исторически върхове от съответно 1038,25 евро за MWh и 902,47 евро за MWh. Близо до рекордни стойности се наблюдават в Германия (747,10 евро за MWh) и Дания (786,83 евро за MWh).

    Според проучване, проведено от центъра Climate Analytics, комбинацията от анормална жега и суша само за седмица и половина вече е довела до намаляване на средния доход на европейските домакинства с почти 3%. Университетът в Манхайм (Германия) е изчислил, че климатичните бедствия са стрували на икономиката на Европейския съюз 43 милиарда евро миналата година.

    Европейското селско стопанство е под двоен натиск: горещи вълни заплашват реколтата от зърно и плодове в южната част на региона, докато покачващите се цени на горивата и електроенергията могат да доведат не само до нова вълна от фалити на ферми, но и до по-висока инфлация. Миналия май експерти от Европейската централна банка определиха недостига на вода в специален доклад като най-големия природен риск за икономиката на еврозоната.

    Но не са ли антируските санкции много по

    12:57 13.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания