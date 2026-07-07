Кметът на Москва: Украйна изстреля 430 дрона преди срещата на върха на НАТО

Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски.
"От вчера вечерта до 6 часа сутринта над 430 дрона са летели в посока Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние. 36 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в социалните мрежи.
Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в "инфраструктурни обекти" в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев.
Тези украински удари се случват ден след особено масирани руски удари срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му, според местните власти.
Атаката идва и в момент, когато днес в Анкара започва среща на върха на НАТО. По този повод европейските съюзници на Украйна възнамеряват да потвърдят подкрепата си за Зеленски, който е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва АФП.
Според дипломатически източници европейските страни членки на НАТО ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 млрд. евро както през тази, така и през следващата година.
През последните седмици Украйна засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктурата, в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва.
Електроснабдяването в частта от Херсонска област под контрола на Русия е изцяло или частично прекъснато, заяви междувременно назначеният от Москва губернатор Владимир Салдо, цитиран от ТАСС.
"Всички окръзи на Херсонска област са изцяло или частично без електроподаване. Енергетиците и аварийните служби вече работят на място и правят всичко възможно, колкото се може по-бързо да върнат електричеството в нашите домове", написа Салдо в приложението за съобщения "Макс".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Mими Кучева🐕🦺
08:09 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анализатор
Все още има кой да преговаря.
Важното е че на фронта мрат рушляци и общия им брой намалява.
Това подобрява световното ДНК!!!👍
Коментиран от #14, #25, #32, #93
08:11 07.07.2026
7 Мухахаха
До коментар #2 от "довечера":Киииф ли
08:12 07.07.2026
8 точка
Коментиран от #24, #69
08:12 07.07.2026
9 Шопо
Коментиран от #27
08:12 07.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахахаха
До коментар #1 от "Пич":На ринга побеждава не този който удря силно, а този който държи най-дълго на удари. Сега виждаш резултата, след няколко месеца удари по раша. А ВСУ още не са започнали.
Коментиран от #28
08:12 07.07.2026
12 Хахахаха
До коментар #5 от "Ами те връщат!":Аха. Значи да не се удря по раша ли? Ами да вземе да се изтегли, а? Може да реши проблема?
08:13 07.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мурка
До коментар #6 от "Анализатор":УРЕДИ И МЕН С АЛТЪНКЕНЕФ не БЪДИ ЕГОИСТ
08:15 07.07.2026
15 ЗИЛ 117
Коментиран от #29
08:15 07.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 точка
До коментар #4 от "Мурка":За око/ глава а за зъб/ чене. Иначе все говорят за победа над Русия. И всяко сдържано поведение на Русия било слабост а не отговорност.
Коментиран от #53, #60
08:17 07.07.2026
19 А като изстрелятят 1000?М
А като полетят балистиките?Ммм
Коментиран от #46
08:18 07.07.2026
20 Дедо
Коментиран от #65
08:18 07.07.2026
21 Мнение
08:18 07.07.2026
22 Дедо
08:20 07.07.2026
23 оня с коня
08:20 07.07.2026
24 Дон чичо...
До коментар #8 от "точка":На наркоса му е забранено да се изказван на срещата на нато за да не ядоса Риж дедо
08:22 07.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПУТИН И ТОЙ ИЗСТРЕЛЯ
МНОГО РАКЕТИ КЪМ КИЕВ
ПРЕДИ ДА ЗВЪНИ
НА ТРЪМП
ЗА 4 ти ЮЛИ ?
СТИГА СТЕ ПЛАКАЛИ
ТЕРОРИСТИ СК..АПАНИ
08:24 07.07.2026
27 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Шопо":Лвов е полски град там може да се тества тактическо ядрено оръжие.
08:25 07.07.2026
28 Те няма с кво да почнат бре, сървул
До коментар #11 от "Хахахаха":садран. Губят територия.
Коментиран от #40
08:26 07.07.2026
29 Видяхме Панелките
До коментар #15 от "ЗИЛ 117":Които Удариха.
Ти сънувай Разни Заводи
Издуханяк.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #38, #57
08:26 07.07.2026
30 Красота, кмете
08:27 07.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гъбарко...
До коментар #6 от "Анализатор":Мрат, мрат 2 400 000 укробандери невъзвратими и медицински загуби. Радата е вече приела да се мобилизират и 18 годишни
08:29 07.07.2026
33 54321
Коментиран от #45
08:31 07.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Морски
08:31 07.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дон Корлеоне
08:34 07.07.2026
38 Дон чичо...
До коментар #29 от "Видяхме Панелките":Ударен е голям склад който е в чертите на града и сградите на пет улици в съседство са напълно разрушени и още продължават детонациииииии....те
08:35 07.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ........
До коментар #28 от "Те няма с кво да почнат бре, сървул":Русия печели най-много тор за плодородната украинска земя
08:36 07.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 На кого
08:37 07.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 НЕВЕРОЯТЕН Т ПАЦИ
До коментар #36 от "РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ":Съгласен съм.
08:37 07.07.2026
45 ДОБРО Е
До коментар #33 от "54321":КРЕМЪЛСКИТЕ ЛАЛАДЖИИ
ПОБЕСНЯХА
КАК Е ВЪЗМОЖНО
НА РАЗСТОЯНИЕ НАД 2500 КИЛОМЕТРА
10 ДРОНА КОИТО ЛЕТЯТ
БЛИЗО 20 ЧАСА
НИКОЙ НЕ ГИ СВАЛЯ ?
КЪДЕ Е НАШЕТО БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО ?
СЛЕД КАТО ВСИЧКИ СА ОЧАКВАЛИ
ЧЕ ЩЕ ИМА УДАР ПО ОМСК
ДАЖЕ И ВКЛЮЧВАНЕТО НА
СУ 57
НЕ Е ПОМОГНАЛО ДА СЕ ОТРАЗИ АТАКАТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РУСКИЯ ПОЗОР НЯМА КРАЙ .
Коментиран от #49, #52
08:38 07.07.2026
46 Няма как да стане
До коментар #19 от "А като изстрелятят 1000?М":Не само те имат такива такива.
08:39 07.07.2026
47 Значи Русия пак ще отговори подобаващо
Да обясня: Понеже Херсон им е близко, ПВОто няма достатъчно време да отразява 100 процентово украинските атаки, ако са с ято британски дронове.
Коментиран от #55, #67
08:40 07.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 54321
До коментар #45 от "ДОБРО Е":Бензина, електроцентралите, топлоцентралите и газта=следва адска зима за Русия. Отдавна пропуснаха момента за мир с що-годе приемливи за тях параметри. Краят е близо и ще бъде, както го беше предвидила Стойна. Онези на Запад се плашат какви ще са последиците от разпада. Няма страшно.
08:40 07.07.2026
50 ФАКТ
До коментар #1 от "Пич":Сащ управлвяат многохпдовия таксиджия Путлер. Казват му да не ескалира и да не върши военни престъпления като стрелби по важни цели АХАХАХ
08:40 07.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Факти
До коментар #45 от "ДОБРО Е":НПЗ -то в Омск е напълно разрушено.С него 70% от от руските НПЗ -то са с отпаднала необходимост .Някой ще мръзне през зимата.Яко.
И това няма да е Европа.
Коментиран от #62
08:42 07.07.2026
53 Може ли пример
До коментар #18 от "точка":за сдържано поведение на Раша? На некадърността сега така ли и казват?
08:42 07.07.2026
54 Хахаха
Путин покори исторически връх по погром на собствената си страна. Дано Запада помогне и този път на Русия след Путин
Коментиран от #58
08:42 07.07.2026
55 Омск
До коментар #47 от "Значи Русия пак ще отговори подобаващо":При 12 летящи цели да се порази само Една,това означава липса на противовъздушна отбрана. Малко ценично,но " събути гащи"!!
Коментиран от #71
08:42 07.07.2026
56 укротерористи
Коментиран от #61, #63
08:42 07.07.2026
57 Е ти кво друго искаш,да ти покаже...
До коментар #29 от "Видяхме Панелките":...нашата пропаганда-разбира се,че ще ти покаже разрушените панелки...!
Коментиран от #66
08:43 07.07.2026
58 мне
До коментар #54 от "Хахаха":Беше тая с помощта на Запада. Руския ген трябва да изчезне.
08:43 07.07.2026
59 Плюя на путин
08:43 07.07.2026
60 Копей,
До коментар #18 от "точка":няма такъв термин "отговорен убиец агресор".
08:44 07.07.2026
61 Руските фашисти
До коментар #56 от "укротерористи":Сега започнаха да си плащат,Анадъмо руски тръбар
Коментиран от #64
08:44 07.07.2026
62 А ПЛАШЕХА
До коментар #52 от "Факти":ЕВРОПА
ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗ БЕНЗИН
КРЕМЪЛСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.
ХОЛОДОМОРА В ПУТИНОВА РУЗЗИЯ
ЩЕ ДОЙДЕ МНОГО СКОРО .
08:45 07.07.2026
63 От четири години
До коментар #56 от "укротерористи":им се каниш, пък нищо не си свършил по въпроса.
08:45 07.07.2026
64 Как ми кеф
До коментар #61 от "Руските фашисти":Копейките джавкат като за умряло, такава злоба и жльч, не е за вярване
08:46 07.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Утре ще има статия със заглавие
До коментар #47 от "Значи Русия пак ще отговори подобаващо":"Наглост: Руския агресор извърши масирана атака, точно по време на срещата на НАТО!"
Подзаглавие:
"Има ранени цивилни, включително дете!"
08:47 07.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Нали?
До коментар #8 от "точка":Русия ръси цветя и рози. Как позна! Голям си мозък, чак ти се стича по раменете.
08:49 07.07.2026
70 Хммм
08:50 07.07.2026
71 ЦЕник
До коментар #55 от "Омск":От къде ти е информацията?
Коментиран от #73
08:50 07.07.2026
72 Тихо πръдлякk!
До коментар #65 от "Мишел":Не си компетентен.
08:51 07.07.2026
73 Наблюдател
До коментар #71 от "ЦЕник":от майкккка ти.
08:52 07.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 12345
08:55 07.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Факт
Коментиран от #84, #86
08:58 07.07.2026
78 Дон Корлеоне
08:59 07.07.2026
79 НА ЗАПРАВКУ ЗА БЕНЗИНА
09:00 07.07.2026
80 млад еврас
Коментиран от #82
09:01 07.07.2026
81 Сибир
Аз съм виждат такова нещо, когато едно такова боксьорче смля три бръснати глави от тия дето чупят Еврокомисията.
09:01 07.07.2026
82 Русофилите
До коментар #80 от "млад еврас":Аз си мислих, че русофилите се притеснявате за Русия, а на вас не ви пука. Само за САЩ, Украйна и ЕС питате.
09:02 07.07.2026
83 глюпусти
09:03 07.07.2026
84 А в главата ти
До коментар #77 от "Факт":Взривове от обеднен мозък.
09:03 07.07.2026
85 .....
Коментиран от #88
09:03 07.07.2026
86 абе даже
До коментар #77 от "Факт":Даже не е много убеднен!
Коментиран от #91
09:04 07.07.2026
87 серГей
09:04 07.07.2026
88 връщат го успешно
До коментар #85 от ".....":щом като москалците панически напускат Крим.
09:05 07.07.2026
89 ОНЯ с ДРОНЯ
САМО ЗА ПОЖАРА В ОМСК
НИКОЙ ОТ РОДНИТЕ
ТУРБО ПУТРИОТИ
НЕ ОБЕЛВА ДУМА
ЗА ДРУГИТЕ 2 НПЗта
Които СЪЩО ПОЛУЧИХА
ДЕНЕФТЕФИКАЦИЯ.
НПЗ ПЕРВЪЙ ЗАВОД
И СЛАВНЕФТЪ - ЯНОС
ВСИЧКО ВЪРВИ
ПО ПЛАНУ
ДЯДО ВОВА
ПО ГРАФИКУ.
09:08 07.07.2026
90 Дедо
09:11 07.07.2026
91 Първо да пуснат
До коментар #86 от "абе даже":Тока
Бензина
И Водата .
Губернаторът АКСЬОНОВ
Наредил всякакви документи
Да бъдат изнесени от Крим .
За къде е Тръгнал ?
09:11 07.07.2026
92 Русофил хардлайнарин
09:17 07.07.2026
93 лижеш
До коментар #6 от "Анализатор":ама ако те намерят тия рушляци, сещаш ли се
09:19 07.07.2026