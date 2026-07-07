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Кметът на Москва: Украйна изстреля 430 дрона преди срещата на върха на НАТО
  Тема: Украйна

Кметът на Москва: Украйна изстреля 430 дрона преди срещата на върха на НАТО

7 Юли, 2026 08:03 1 710 93

  • украйна-
  • москва-
  • русия-
  • дронове-
  • война-
  • сергей собянин

Атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски

Кметът на Москва: Украйна изстреля 430 дрона преди срещата на върха на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски.

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"От вчера вечерта до 6 часа сутринта над 430 дрона са летели в посока Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние. 36 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в социалните мрежи.

Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в "инфраструктурни обекти" в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев.

Тези украински удари се случват ден след особено масирани руски удари срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му, според местните власти.

Атаката идва и в момент, когато днес в Анкара започва среща на върха на НАТО. По този повод европейските съюзници на Украйна възнамеряват да потвърдят подкрепата си за Зеленски, който е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва АФП.

Според дипломатически източници европейските страни членки на НАТО ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 млрд. евро както през тази, така и през следващата година.

През последните седмици Украйна засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктурата, в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва.

Електроснабдяването в частта от Херсонска област под контрола на Русия е изцяло или частично прекъснато, заяви междувременно назначеният от Москва губернатор Владимир Салдо, цитиран от ТАСС.

"Всички окръзи на Херсонска област са изцяло или частично без електроподаване. Енергетиците и аварийните служби вече работят на място и правят всичко възможно, колкото се може по-бързо да върнат електричеството в нашите домове", написа Салдо в приложението за съобщения "Макс".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 18 Отговор
    Респект за Зеленски!Дайте му още бело и ракети!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    08:09 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анализатор

    21 35 Отговор
    Е и какво толкова, Путлер нали е все още жив, както и престъпната му банда?
    Все още има кой да преговаря.
    Важното е че на фронта мрат рушляци и общия им брой намалява.
    Това подобрява световното ДНК!!!👍

    Коментиран от #14, #25, #32, #93

    08:11 07.07.2026

  • 7 Мухахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "довечера":

    Киииф ли

    08:12 07.07.2026

  • 8 точка

    24 14 Отговор
    Впрочем това е менюто на масата на НАТО/ терор и кръв.

    Коментиран от #24, #69

    08:12 07.07.2026

  • 9 Шопо

    18 25 Отговор
    Путин е страхливец. ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #27

    08:12 07.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахаха

    15 21 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    На ринга побеждава не този който удря силно, а този който държи най-дълго на удари. Сега виждаш резултата, след няколко месеца удари по раша. А ВСУ още не са започнали.

    Коментиран от #28

    08:12 07.07.2026

  • 12 Хахахаха

    11 15 Отговор

    До коментар #5 от "Ами те връщат!":

    Аха. Значи да не се удря по раша ли? Ами да вземе да се изтегли, а? Може да реши проблема?

    08:13 07.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мурка

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "Анализатор":

    УРЕДИ И МЕН С АЛТЪНКЕНЕФ не БЪДИ ЕГОИСТ

    08:15 07.07.2026

  • 15 ЗИЛ 117

    24 6 Отговор
    В завода в село Вишнево близо до Киев имаше снаряди U-238 APFSDS, подкалибрени снаряди със сърцевина от обеднен уран. На жителите беше забранено да излизат навън или да отварят прозорци. Евакуацията е в ход. Повече от 1500 души ще бъдат евакуирани.

    Коментиран от #29

    08:15 07.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 точка

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    За око/ глава а за зъб/ чене. Иначе все говорят за победа над Русия. И всяко сдържано поведение на Русия било слабост а не отговорност.

    Коментиран от #53, #60

    08:17 07.07.2026

  • 19 А като изстрелятят 1000?М

    15 3 Отговор
    А като изстрелятят 5000 ? М?
    А като полетят балистиките?Ммм

    Коментиран от #46

    08:18 07.07.2026

  • 20 Дедо

    14 14 Отговор
    А га нападнахте Украйна не рева, а? Славеше убийците!

    Коментиран от #65

    08:18 07.07.2026

  • 21 Мнение

    9 19 Отговор
    Руската армия се оказа окрадена и неподготвена за война. На година превземат по един град. Абсолютно некадърно, може би умишлено сложено такова, либерално руско правителство начело с най-големия предател Путин!

    08:18 07.07.2026

  • 22 Дедо

    14 11 Отговор
    Ей, кво стана с Боташ? Някой ще поеме ли отговорност за милярдите измъкнати и от моя джоб?

    08:20 07.07.2026

  • 23 оня с коня

    13 6 Отговор
    Така и не оценяват неблагодарните Руснаци Жеста на Зеленски който атакува с тия 430 дрона Не от Лошотия,а за да даде Възможност на Руското ПВО да ги свали до Един ,с което и ДА СЕ ПОХВАЛИ пред Света с Уникалните си възможности и то точно преди срещата на НАТО в Турция!

    08:20 07.07.2026

  • 24 Дон чичо...

    15 7 Отговор

    До коментар #8 от "точка":

    На наркоса му е забранено да се изказван на срещата на нато за да не ядоса Риж дедо

    08:22 07.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    10 10 Отговор
    ДА РУСКА САБАКА .

    ПУТИН И ТОЙ ИЗСТРЕЛЯ

    МНОГО РАКЕТИ КЪМ КИЕВ

    ПРЕДИ ДА ЗВЪНИ

    НА ТРЪМП

    ЗА 4 ти ЮЛИ ?

    СТИГА СТЕ ПЛАКАЛИ
    ТЕРОРИСТИ СК..АПАНИ

    08:24 07.07.2026

  • 27 Град Козлодуй

    14 9 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Лвов е полски град там може да се тества тактическо ядрено оръжие.

    08:25 07.07.2026

  • 28 Те няма с кво да почнат бре, сървул

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    садран. Губят територия.

    Коментиран от #40

    08:26 07.07.2026

  • 29 Видяхме Панелките

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от "ЗИЛ 117":

    Които Удариха.
    Ти сънувай Разни Заводи

    Издуханяк.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #38, #57

    08:26 07.07.2026

  • 30 Красота, кмете

    7 7 Отговор
    Красота

    08:27 07.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гъбарко...

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Анализатор":

    Мрат, мрат 2 400 000 укробандери невъзвратими и медицински загуби. Радата е вече приела да се мобилизират и 18 годишни

    08:29 07.07.2026

  • 33 54321

    8 7 Отговор
    Добро утро, Омск. От НПЗ-то съобщиха, че всички горящи сухи треви наоколо са напълно загасени и производството на сибирски безплатен бензин за омските пенсионери е напълно възстановено.

    Коментиран от #45

    08:31 07.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Морски

    8 7 Отговор
    Малко ви са! Умножено по десет трябва да са! Толкова цивилни лица убивате всяка вечер!

    08:31 07.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дон Корлеоне

    9 7 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.Само чака да дойде бензин от Индия.

    08:34 07.07.2026

  • 38 Дон чичо...

    11 7 Отговор

    До коментар #29 от "Видяхме Панелките":

    Ударен е голям склад който е в чертите на града и сградите на пет улици в съседство са напълно разрушени и още продължават детонациииииии....те

    08:35 07.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ........

    8 10 Отговор

    До коментар #28 от "Те няма с кво да почнат бре, сървул":

    Русия печели най-много тор за плодородната украинска земя

    08:36 07.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 На кого

    3 5 Отговор
    му пука.

    08:37 07.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 НЕВЕРОЯТЕН Т ПАЦИ

    2 6 Отговор

    До коментар #36 от "РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ":

    Съгласен съм.

    08:37 07.07.2026

  • 45 ДОБРО Е

    11 7 Отговор

    До коментар #33 от "54321":

    КРЕМЪЛСКИТЕ ЛАЛАДЖИИ

    ПОБЕСНЯХА

    КАК Е ВЪЗМОЖНО
    НА РАЗСТОЯНИЕ НАД 2500 КИЛОМЕТРА

    10 ДРОНА КОИТО ЛЕТЯТ
    БЛИЗО 20 ЧАСА
    НИКОЙ НЕ ГИ СВАЛЯ ?

    КЪДЕ Е НАШЕТО БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО ?

    СЛЕД КАТО ВСИЧКИ СА ОЧАКВАЛИ
    ЧЕ ЩЕ ИМА УДАР ПО ОМСК
    ДАЖЕ И ВКЛЮЧВАНЕТО НА
    СУ 57
    НЕ Е ПОМОГНАЛО ДА СЕ ОТРАЗИ АТАКАТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУСКИЯ ПОЗОР НЯМА КРАЙ .

    Коментиран от #49, #52

    08:38 07.07.2026

  • 46 Няма как да стане

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "А като изстрелятят 1000?М":

    Не само те имат такива такива.

    08:39 07.07.2026

  • 47 Значи Русия пак ще отговори подобаващо

    6 5 Отговор
    и Зеленски пак се е измъкнал.

    Да обясня: Понеже Херсон им е близко, ПВОто няма достатъчно време да отразява 100 процентово украинските атаки, ако са с ято британски дронове.

    Коментиран от #55, #67

    08:40 07.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 54321

    8 6 Отговор

    До коментар #45 от "ДОБРО Е":

    Бензина, електроцентралите, топлоцентралите и газта=следва адска зима за Русия. Отдавна пропуснаха момента за мир с що-годе приемливи за тях параметри. Краят е близо и ще бъде, както го беше предвидила Стойна. Онези на Запад се плашат какви ще са последиците от разпада. Няма страшно.

    08:40 07.07.2026

  • 50 ФАКТ

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сащ управлвяат многохпдовия таксиджия Путлер. Казват му да не ескалира и да не върши военни престъпления като стрелби по важни цели АХАХАХ

    08:40 07.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факти

    9 7 Отговор

    До коментар #45 от "ДОБРО Е":

    НПЗ -то в Омск е напълно разрушено.С него 70% от от руските НПЗ -то са с отпаднала необходимост .Някой ще мръзне през зимата.Яко.
    И това няма да е Европа.

    Коментиран от #62

    08:42 07.07.2026

  • 53 Може ли пример

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "точка":

    за сдържано поведение на Раша? На некадърността сега така ли и казват?

    08:42 07.07.2026

  • 54 Хахаха

    6 6 Отговор
    А бензина,бензина и дизела, кога ще го Пусне Путин? Ами дизела, ами интернета?
    Путин покори исторически връх по погром на собствената си страна. Дано Запада помогне и този път на Русия след Путин

    Коментиран от #58

    08:42 07.07.2026

  • 55 Омск

    10 4 Отговор

    До коментар #47 от "Значи Русия пак ще отговори подобаващо":

    При 12 летящи цели да се порази само Една,това означава липса на противовъздушна отбрана. Малко ценично,но " събути гащи"!!

    Коментиран от #71

    08:42 07.07.2026

  • 56 укротерористи

    5 8 Отговор
    Ще си платят!

    Коментиран от #61, #63

    08:42 07.07.2026

  • 57 Е ти кво друго искаш,да ти покаже...

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "Видяхме Панелките":

    ...нашата пропаганда-разбира се,че ще ти покаже разрушените панелки...!

    Коментиран от #66

    08:43 07.07.2026

  • 58 мне

    5 4 Отговор

    До коментар #54 от "Хахаха":

    Беше тая с помощта на Запада. Руския ген трябва да изчезне.

    08:43 07.07.2026

  • 59 Плюя на путин

    6 5 Отговор
    Цяла държава заграбиха а се жалват от няколко ракети. Малко са ви.

    08:43 07.07.2026

  • 60 Копей,

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "точка":

    няма такъв термин "отговорен убиец агресор".

    08:44 07.07.2026

  • 61 Руските фашисти

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "укротерористи":

    Сега започнаха да си плащат,Анадъмо руски тръбар

    Коментиран от #64

    08:44 07.07.2026

  • 62 А ПЛАШЕХА

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    ЕВРОПА
    ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗ БЕНЗИН
    КРЕМЪЛСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.

    ХОЛОДОМОРА В ПУТИНОВА РУЗЗИЯ
    ЩЕ ДОЙДЕ МНОГО СКОРО .

    08:45 07.07.2026

  • 63 От четири години

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "укротерористи":

    им се каниш, пък нищо не си свършил по въпроса.

    08:45 07.07.2026

  • 64 Как ми кеф

    6 5 Отговор

    До коментар #61 от "Руските фашисти":

    Копейките джавкат като за умряло, такава злоба и жльч, не е за вярване

    08:46 07.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Утре ще има статия със заглавие

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Значи Русия пак ще отговори подобаващо":

    "Наглост: Руския агресор извърши масирана атака, точно по време на срещата на НАТО!"

    Подзаглавие:
    "Има ранени цивилни, включително дете!"

    08:47 07.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Нали?

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "точка":

    Русия ръси цветя и рози. Как позна! Голям си мозък, чак ти се стича по раменете.

    08:49 07.07.2026

  • 70 Хммм

    3 4 Отговор
    Това изказване на кмет ли е?

    08:50 07.07.2026

  • 71 ЦЕник

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Омск":

    От къде ти е информацията?

    Коментиран от #73

    08:50 07.07.2026

  • 72 Тихо πръдлякk!

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Мишел":

    Не си компетентен.

    08:51 07.07.2026

  • 73 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "ЦЕник":

    от майкккка ти.

    08:52 07.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 12345

    4 4 Отговор
    Следва мощно газиране на копейки! Муахахаха

    08:55 07.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Факт

    3 3 Отговор
    А край Киев се взривяват складове със снаряди с обеднен уран

    Коментиран от #84, #86

    08:58 07.07.2026

  • 78 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:59 07.07.2026

  • 79 НА ЗАПРАВКУ ЗА БЕНЗИНА

    3 2 Отговор
    НЕТ И ТОЧКА

    09:00 07.07.2026

  • 80 млад еврас

    3 2 Отговор
    А в укрия как е, има ли гориво, ток, вода, отопление, канализация защо живеят в мазетата, а месо за фронта има ли, по краварски данни почти 4 милиона укра са дали фира а колко са осакатените не се знае, чЕкайте си тежката зима в Русия вие.

    Коментиран от #82

    09:01 07.07.2026

  • 81 Сибир

    3 3 Отговор
    Когато имаш за вожд кух, дърт милиционер - това е реалността. Мислиш си, че ти само можеш да биеш, но си паднал на бърз, адаптивен боксьор от леката категория, който те смила от бой.

    Аз съм виждат такова нещо, когато едно такова боксьорче смля три бръснати глави от тия дето чупят Еврокомисията.

    09:01 07.07.2026

  • 82 Русофилите

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "млад еврас":

    Аз си мислих, че русофилите се притеснявате за Русия, а на вас не ви пука. Само за САЩ, Украйна и ЕС питате.

    09:02 07.07.2026

  • 83 глюпусти

    3 3 Отговор
    Откъде Украйна ще има 430 дрона? И как ще ги изстреля срещо наше могучое ПВО?

    09:03 07.07.2026

  • 84 А в главата ти

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    Взривове от обеднен мозък.

    09:03 07.07.2026

  • 85 .....

    2 1 Отговор
    А става с контранаступа? върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #88

    09:03 07.07.2026

  • 86 абе даже

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    Даже не е много убеднен!

    Коментиран от #91

    09:04 07.07.2026

  • 87 серГей

    3 0 Отговор
    собакин

    09:04 07.07.2026

  • 88 връщат го успешно

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от ".....":

    щом като москалците панически напускат Крим.

    09:05 07.07.2026

  • 89 ОНЯ с ДРОНЯ

    0 0 Отговор
    ДОКАТО ВСИЧКИ ГОВОРЯТ
    САМО ЗА ПОЖАРА В ОМСК
    НИКОЙ ОТ РОДНИТЕ
    ТУРБО ПУТРИОТИ
    НЕ ОБЕЛВА ДУМА
    ЗА ДРУГИТЕ 2 НПЗта
    Които СЪЩО ПОЛУЧИХА

    ДЕНЕФТЕФИКАЦИЯ.

    НПЗ ПЕРВЪЙ ЗАВОД

    И СЛАВНЕФТЪ - ЯНОС

    ВСИЧКО ВЪРВИ
    ПО ПЛАНУ

    ДЯДО ВОВА

    ПО ГРАФИКУ.

    09:08 07.07.2026

  • 90 Дедо

    3 0 Отговор
    А московците си мислеха че при путата по чешмите в рАЗИЯ ще потече водка!

    09:11 07.07.2026

  • 91 Първо да пуснат

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "абе даже":

    Тока
    Бензина
    И Водата .

    Губернаторът АКСЬОНОВ
    Наредил всякакви документи
    Да бъдат изнесени от Крим .

    За къде е Тръгнал ?

    09:11 07.07.2026

  • 92 Русофил хардлайнарин

    1 0 Отговор
    Е немоа са стърпа! СЛАВА УКРАИНЕ!

    09:17 07.07.2026

  • 93 лижеш

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анализатор":

    ама ако те намерят тия рушляци, сещаш ли се

    09:19 07.07.2026

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