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Кризата с горивата в Русия излезе извън контрол: жители на Москва питат „Как така няма бензин, нали сами добиваме петрол?”
  Тема: Украйна

Кризата с горивата в Русия излезе извън контрол: жители на Москва питат „Как така няма бензин, нали сами добиваме петрол?”

5 Юли, 2026 11:01 4 401 180

  • бензин-
  • горива-
  • русия-
  • украйна-
  • москва-
  • владимир путин-
  • война

Русия, един от най-големите производители на петрол в света, е обхваната от криза с недостиг на гориво

Кризата с горивата в Русия излезе извън контрол: жители на Москва питат „Как така няма бензин, нали сами добиваме петрол?” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата с горивата в Русия излиза извън контрол: властите се връщат към стандартите за бензин от 90-те години, предаде украинската телевизия FREEДОМ.

Кризата не засяга само леките автомобили, в редица региони на федерацията има проблеми с обществения транспорт.

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Руските власти се опитват да овладеят кризата с извънредни решения: ръководителят на руското правителство Михаил Мишустин подписа указ, който позволява производството на бензин с намалени изисквания за съдържание на сяра, както е било през 90-те години.

Последиците от войната вече се усещам и в столицата Москва, гражданите са недоволни. Обикновено столичният регион се снабдява с гориво от четири рафинерии, но всички те бяха повредени в резултат на ударите на украинските сили.

Жител на Москва се възмущава: „Как така няма бензин, нали сами добиваме петрол?”

„Вече минах през над 15 бензиностанции и знаете ли какво? Точно така! Няма бензин никъде, поне 95. Готов съм да чакам на опашка и да платя двойно повече“, отбеляза друг жител на Москва в социалните мрежи.

Ситуацията на опашките по бензиностанциите се влошава. Хората вече се карат за гориво.

Русия е изправена пред ситуация, в която горивото е все по-малко. Има и такава историческа аналогия със случилото се през 1917 г. Как започна революцията? С боеве на опашки за хляб, поради липса на хляб. Сега в Русия няма гориво. Вече има боеве на опашки на бензиностанциите.

В момента над 40 региона на Руската федерация имат официални ограничения за продажба на бензин, докато в други горивни компании или самите граждани съобщават за прекъсвания. Остър недостиг има и в Далечния изток.

Според The ​​Moscow Times властите в 12 руски региона са били принудени да ограничат обществения транспорт.

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон за изменения в Данъчния кодекс, насочени към стимулиране на снабдяването на вътрешния пазар с горива на фона на острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове, предаде Ройтерс.

Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти. Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво по смисъла на данъчното законодателство.. На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване, пише ТАСС, предаде БТА.

Путин пренебрегна недостига на гориво в страната, една от водещите производителки на петрол, заявявайки, че той "не е критичен", отхвърли предложенията за примирие и подчерта, че войната ще продължи, докато не бъдат постигнати целите му, посочва агенция AP.

След като производството на бензин в Русия намаля я около 17 процента до 850 000 барела на ден, според данни на правителството, в много области бе въведено нормиране на горивото, а шофьорите бяха принудени на чакат на опашки с часове, за да заредят. Крим, който Русия анексира от Украйна през 2014 г., е изправен пред най-тежката криза с недостиг на горива. Продажбата на бензин на физически лица там периодично е преустановяване изцяло.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Украйна

    80 19 Отговор
    нямат такъв проблем.

    Коментиран от #6, #11, #98

    11:03 05.07.2026

  • 2 В КОНСТАНТИНОВКА

    43 40 Отговор
    ВЕЧЕ ИМА РУСКИ БЕНЗИН И НАФТА
    ЖИТЕЛИТЕ НА ЛИМАН ЧАКАТ С НЕТЪРПЕНИЕ ОТВАРЯНЕТО НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ЛУКОЙЛ

    Коментиран от #17, #88, #91

    11:03 05.07.2026

  • 3 Индия

    51 7 Отговор
    има и продава !

    Коментиран от #10

    11:04 05.07.2026

  • 4 Четох до тук...-

    69 40 Отговор
    ,,...предаде украинската телевизия FREEДОМ.."...!

    Коментиран от #72, #76, #147

    11:04 05.07.2026

  • 5 Демократ

    51 36 Отговор
    Цъфна на яве най големия руски проблем русия разработва находища само в европейската си част а те са в обсега на украинските оружия в Сибир не могат защото сибир е китайски а кавказ чеченски

    Коментиран от #13, #77, #104, #123, #128

    11:04 05.07.2026

  • 6 ТОЧНО ТАКА

    34 16 Отговор

    До коментар #1 от "В Украйна":

    ИМА НАФТА
    НЯМА БЕНЗИНОСТАНЦИИ
    НОСЯТ Я С КОФИ ОТ ПОЛША

    11:04 05.07.2026

  • 7 Алоууу

    56 22 Отговор
    Зеления удари заводите за водка ,е тогава ще стане революцията

    11:05 05.07.2026

  • 8 Мутата

    33 40 Отговор
    Поредните глупости.
    А и какво от това, какво ни топли от тази "НОВИНА".

    Коментиран от #175

    11:05 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какво лошо и странно?!

    24 28 Отговор

    До коментар #3 от "Индия":

    Русия с години дава на Индия,сега те пък връщат жеста...?!

    11:05 05.07.2026

  • 11 В ОКРАИНА НЯМАТ ПРОБЛЕМИ

    32 38 Отговор

    До коментар #1 от "В Украйна":

    Защото няма окраина.

    11:07 05.07.2026

  • 12 Това са лъжи

    20 22 Отговор
    Москва не вярва на сълзи

    11:07 05.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тити на Кака

    25 23 Отговор
    Със сигурност в 13+ милионната Москва лесно могат да се намерят хиляди ерудити, способни да зададат този въпрос. Същите гении задават и въпроса "Защо още не сме капитулирали пред побеждаващата Украйна?".
    Така е в Академията на гениалните, така 😂😂😂

    Коментиран от #34, #96, #111

    11:07 05.07.2026

  • 15 Само

    57 20 Отговор
    Комунист може да докара държавата като Русия да внася бензин и Куба да внася захар,спецове са

    Коментиран от #26

    11:07 05.07.2026

  • 16 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    56 16 Отговор
    И Сахара да им подариш след една година ще има недостиг на пясък🤣🤣🤣🤣🤣

    11:07 05.07.2026

  • 17 Зеленски

    18 23 Отговор

    До коментар #2 от "В КОНСТАНТИНОВКА":

    Русия извършва системни удари по гражданската горивна инфраструктура в Украйна, като от април насам са атакувани над 130 бензиностанции. Засегнати са съоръжения в Днепропетровска, Харковска, Сумска, Донецка, Запорожка и Херсонска област, както и в Киев. Повредената инфраструктура налага въвеждането на ограничителни режими на работа.

    11:08 05.07.2026

  • 18 КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА

    20 16 Отговор
    Някоя перемога да е имало снощи?

    Коментиран от #23, #112

    11:08 05.07.2026

  • 19 Ха ХаХа

    15 23 Отговор
    Кой ви гръмна в западните колониални тикви?

    11:10 05.07.2026

  • 20 ПРЕДИ ПУСКАХА ПАРТЕНКА

    23 24 Отговор
    Че нямало яйца. Повече от това не могат да измислят.

    11:10 05.07.2026

  • 21 ПЪЛНИ Глупости

    11 4 Отговор
    Вътре сух, сух резервоар

    11:11 05.07.2026

  • 22 ЖИТЕЛИ НА КИИФ ПИТАТ

    25 21 Отговор
    Защо няма места за спане всички вечер в метрото?

    11:12 05.07.2026

  • 23 Зеленски ще уважи ли?!

    24 21 Отговор

    До коментар #18 от "КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА":

    Паметта на загиналите си воини и изпълни руското предложение за спиране обстрела на Константиновка,за да могат руснаците да ги съберат и им ги предадат...?!
    Или още един месец ще отрича,че Константиновка не е паднал?!
    Какво лицемерие пред паметта на собствените си воини...нали?!

    Коментиран от #29

    11:13 05.07.2026

  • 24 Хахаха

    34 16 Отговор
    Няма и да има бензин мизерници!

    Коментиран от #33

    11:13 05.07.2026

  • 25 Вие лека полека

    39 22 Отговор
    и яденето ще свършите и ще почнете един друг да се ядете...изроди руски ..

    Коментиран от #150

    11:13 05.07.2026

  • 26 Само още нещо.

    20 41 Отговор

    До коментар #15 от "Само":

    Антикомунистическите режими до 9.9.44 г.загубиха 4 войни, 40% територии, половин милион убити мъже.Плащаха 50000 лв за отрязана партизанска глава.
    Оставиха 5 млрд.д.активи
    Комунизмът даде 45 г мир на българите и остави 161 млрд д активи.
    Смятай бе Петрохански цървуль

    Коментиран от #56

    11:15 05.07.2026

  • 27 Хахаха

    33 13 Отговор
    Най- интересното тепърва предстои, бензина е само начало

    11:15 05.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Той

    18 9 Отговор

    До коментар #23 от "Зеленски ще уважи ли?!":

    Зеленски още варди Бахмут . Питай наша сиси:)) (стоян георгиев)

    11:16 05.07.2026

  • 30 ФАКТ

    20 11 Отговор
    ПРО СИА приклу4и

    11:16 05.07.2026

  • 31 реалистъ

    37 18 Отговор
    Бензиностанцията с ракети свърши бензина и ракетите. Това са резултатите от СВО-то. Путин унижи и унищожи Русия.

    Коментиран от #45

    11:17 05.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ПЪЛНИ Глупости

    17 6 Отговор

    До коментар #14 от "Тити на Кака":

    А Мала Токмачка КОГА????

    Коментиран от #69, #87

    11:17 05.07.2026

  • 35 .....

    37 15 Отговор
    Добрутро, копейки, как е СВО-то? В Масква цената на литър бензин е хвръкнала от 63 на 100 рубли 🥳. Малко скъпичко почва да им идва на ва тн иц ите, а?😭. Да, в големите вериги цените още се поддържат ниски, но пък ... в тях гориво вече няма 😁(освен за правителствени нужди). От бензиностанция с ракети, м о с к а л и т е се превръщат с бясна скорост в клета държава-паркинг 😂😂😂.

    Коментиран от #116, #179

    11:18 05.07.2026

  • 36 Кризата

    10 22 Отговор
    В главите ви е извън контрол. Плоско разтягане на локуми. За рафинерията в Бургас се доставя от Русия, а в Русия няма

    Коментиран от #157

    11:18 05.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 матю хари

    29 13 Отговор
    В Русия литър бензин е по-скъп от литъра в България. Копейките да обясняват пак как ще внасяме евтини горива от Русия.

    11:18 05.07.2026

  • 40 2222

    24 10 Отговор
    Винаги сте били крепостни. Предстои тежка зима. Блокадата на Ленинград ще се повтори.

    11:18 05.07.2026

  • 41 дано скоро те полеят с кисилина лъжкиньо

    12 21 Отговор
    марче пак ли започваш старата песен?

    нямат яйца нямат, чипове нямат, танкове със магарета са на фронта!

    марче марче тъпа жено дано скоро някой те залее на улицата със киселина и ти избледнеят очилата защото лъжеш постоянно марче

    Коментиран от #79, #99

    11:19 05.07.2026

  • 42 позор

    18 12 Отговор
    Преди високата цена на нефта пълнеше хазната на Русия. Сега ще я опразва, защото се превърнаха във вносител на горива. Мъка.

    11:19 05.07.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    11 8 Отговор
    Коноплянка е наша ☝️😆

    11:19 05.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Русия може да няма гориво за

    17 11 Отговор
    Комбайните и камионите да си прибере реколтата от полето

    Коментиран от #51

    11:20 05.07.2026

  • 47 Демократ

    22 12 Отговор

    До коментар #13 от "АМА ВЕРНО ЛИ":

    Верно е да всичко на расийката е съсредоточено около мацкве и питер бам един дрон и после що немаме горива нали добиваме къде добиваш бе ахмак имаш две находища в европейската част и три рафинерии пак там.
    Неслучайно държат Насранойл в Бургас и Радев а преди това и Пеевски Борисов са за Народен съд. Русия ползва нашата рафинерия да си доставя горива щото нея украинците няма как да удрят. Срам голрм в Нато сме а помагаме на Рашистан.
    Вън Расняците от Козлодуй и Бургас

    11:20 05.07.2026

  • 48 ПУТИН УМРЕ

    16 5 Отговор
    а нес е споменава колко СХЛУХИ гусхнаха букета в спец 3 дневна операциика??? ЗЕЛЕНСКИ ги унисхтиги... не4овек... СЛАВА ГЕРОИАМ

    11:20 05.07.2026

  • 49 ЪХЪ

    14 6 Отговор
    Абе важното е да има супа за духане Пеерацията.

    11:21 05.07.2026

  • 50 реалистъ

    22 12 Отговор
    Западът е велик - достави старите си оръжия на Украйна и й преведе няколкостотин милиарда, и Русийката е на колене. Максимум ефект с минимални щети.

    Коментиран от #53

    11:22 05.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 КРАИ С ПРО СИА

    18 10 Отговор
    1.27 до ЛАРА з аЛИТАР у МОСКОВИЕТО... бУАХХАХАХАХХАХАХ при заплати КРЕПОСНИАЦИТЕ оКАЛА 300 до ЛАРА НА МЕСИЕЦ.. БуХАХАХХАХАХАХАА..... КРЕпостници СЪР !!!

    Коментиран от #54, #55

    11:22 05.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 матю хари

    20 8 Отговор

    До коментар #52 от "КРАИ С ПРО СИА":

    Путин ще внесе коне от Монголия и руските крепостни ще впрягат каруците.

    Коментиран от #58

    11:24 05.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ПЪЛНИ Глупости

    20 15 Отговор

    До коментар #26 от "Само още нещо.":

    Твърдението, че комунистическият режим е оставил 161 милиарда долара активи, е напълно невярно и исторически необосновано. Това число се разпространява предимно като политическа пропаганда и мит в интернет форуми и коментари в социалните мрежи. Историческата реалност показва, че през 1989 г. България изпада в тежък икономически колапс и фактически фалит!!Брутният вътрешен продукт (БВП) на България през 1989 г. е бил едва около 11-12 милиарда долара по реален курс на пазарната икономика. Страна с такъв малък капацитет физически не може да притежава реални дълготрайни активи на стойност 161 милиарда долара (което би било близо 15 пъти нейния годишен БВП)... Когато след 1989 г. се прави пълна ревизия и оценка на активите на всички държавни предприятия, заводи, инфраструктура и ТКЗС, тяхната балансова стойност се оценява на между 30 и 40 милиарда лева, а не долари. Голяма част от тези заводи са с морално остарели технологии,на международния пазар и работещи на загуба.Вместо богатство, комунистическият режим оставя Народна република България (НРБ) с над 10 милиарда долара външен държавен дълг в конвертируема валута. През март 1990 г. правителството на Андрей Луканов обявява мораториум по външния дълг, което отрязва страната от международните финансови пазари и води до купонната система и тежката криза . Този дълг беше изплащан от българските данъкоплатци в продължение на десетилетия!

    Коментиран от #63, #64, #67, #71, #140, #159

    11:24 05.07.2026

  • 57 Тази специална военна операция

    12 4 Отговор
    Се превръща във война на работническо селските класи от запад и от изток

    11:25 05.07.2026

  • 58 Ъхъ ъхъ

    7 6 Отговор

    До коментар #54 от "матю хари":

    А ти ще се молиш на Господа си, Монголското куче Тангра татарино манголоиден

    11:26 05.07.2026

  • 59 СВОтчик

    21 8 Отговор
    Нали комунистите викаха, че Запада гние и аха-аха ще се разпадне. Обаче се разпадна съветската кочина. Сега обясняваха как без руски нефт и газ Европа ще замръзне, а колите ще изгният по паркинги и гаражи. Ама какво стана - историята се повтаря като фарс. Да имаш най-големи залежи на нефт и дефицит на горива - тотален резил. Просто Русийката си надцени силиците - тя няма шанс срещу технологиите и финансите на обединения Запад. Резултатите ще са катастрофални.

    11:26 05.07.2026

  • 60 директно от Москва

    9 20 Отговор
    Навсякъде има дизел 75-80 рубли .Зареждаш колкото си искаш и няма големи опашки.Просто спряхме износа и увеличихме вноса тактически ,Братята иранци не пускат през Ормутския,Венесуела рафинериите срутени от земетресение и спряха износ и работа.Купуваме си от нашите рафинерии в Индия ..А вие от къде ще вземате скоро да ви видим.Всичко го обявихме за да разберат и не търсят съдебно защо няма доставки заради укрия и отрязахме възможността за изнасяме за рафинериите от Русия и руски по света зависещи от Русия захранващи ЕС

    11:26 05.07.2026

  • 61 не може да бъде

    8 16 Отговор
    Уверявам ви че с такива статии -няма да кажа какви- нито ще бъде победена Русия нито ще и бъде нанесено стратегическо поражение!?Единственото което реално ще произтече -загуби и временни затруднения -руснаците в няколко седмичен срок ще възстановят всичко -щетите са от такъв порядък!? ще намерят начин и за защита на транспортирането на гориво бъдете уверени!?И това няма да се отрази на фронта!?Но в същото време тези украински акции за нанасяне на максимално възможни щети разкриват до каква степен са ангажирани в това желаещите от Запад /и май те ръководят тези акции и участват пряко и в изпълнението / и дават много сериозен карт бланш на руснаците за нанасяне на тежки удари които не причиняват само щети -а унищожават цели предприятие и инфраструктурни обекти без възможност за възстановяване в близките месеци!?И дават сериозен аргумент в ръцете на определена група влиятелни руснаци че Украйна трябва да престане да съществува като държава!?

    11:26 05.07.2026

  • 62 шаа

    9 11 Отговор
    подобни материали показват само едно нещо - паниката, която е обзела душичките на западните медии, укофашистките медии и платените наши медии

    11:26 05.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 А инфлацията 1996 какво прави

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "ПЪЛНИ Глупости":

    С България

    11:28 05.07.2026

  • 65 пАбеда

    16 8 Отговор
    Крепостните се редят на опашки пред бензиностанциите, вместо да излязат на Красная площадъ и да потърсят сметка на бункерното джудже, което фалира страната им.

    11:29 05.07.2026

  • 66 Кривоверен алкаш

    12 9 Отговор
    А тези същите московски таракани зададоха ли си въпроса,защо техният Фюрер нападна и заграби суверенна страна...

    Коментиран от #70

    11:29 05.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 жълт парцал

    10 6 Отговор
    предаде украинската телевизия FREEДОМ.....
    дотук прочетох. Хайде на поредната пропаганда, хайде розовите тролове на амбразурата , да громят Русия....

    11:33 05.07.2026

  • 69 Когато!

    10 5 Отговор

    До коментар #34 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Видим селфи на Твоят Зеленски,пред табелата на Токмакча!
    Тогава-със сигурност,защото вече стана неписан закон...!

    11:35 05.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 не може да бъде

    11 3 Отговор

    До коментар #56 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Пълни глупости е написаното наистина!?А написаното показва само неграмотност непознаване на тогавашната действителност злоба и изопачаване на фактите!?

    11:37 05.07.2026

  • 72 Европеец

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Четох до тук...-":

    И аз така, не четох но като видях на кой се позовава авторката ми стана ясно..... Наистина обаче Русия изпитва временни трудности с горивата, заради ударите на украинската фашистка хунта, но е ясно че и това ще мине..... Въпросът е, Защо либералния Путин допусна тая излагация..... Докога ще търпи това унижение от страна на украинците и кога най-после ще срине гнездото на фашизма в Украйна...

    11:38 05.07.2026

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    7 9 Отговор
    Жители на София питат: "Как така няма пари? Нали сме в клуба на богатите?"

    11:40 05.07.2026

  • 74 Констатация

    3 6 Отговор
    """" Путин подписа закон за изменения в Данъчния кодекс, насочени към стимулиране на снабдяването на вътрешния пазар с горива """"" -------- В руските форуми върви колосален бъзик с "подписа" на дедо Пу за реголирането на проблема с горивата. Абе направо си го п. суват! А, най-големия Бъзик е всеки Петък, когато пуснат рейтинга на подкрепа на Пу, някои коменари са истински Бисери!!! -)))

    11:40 05.07.2026

  • 75 Дон Корлеоне

    9 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #154

    11:41 05.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Я па тоя!

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    Абе я попрочети къде са най-големите находища на нефт в Русия! И така, най-големите хаходища на нефт са в Западен Сибир, което е на изток от Урал, но доста далеч от Китай за да може има, ако изобщо има, претенции към тези райони... И за твое сведение Русия ги разработва отдавна... А дали мислиш, че рафинерии има само в европейската ѝ част? Ако е така, липсват ти познания...

    11:42 05.07.2026

  • 78 Изпързалян

    7 6 Отговор
    Само леко уточнение пропагандата свързана с горивата в Русия излиза извън контрол но ние сме свикнали след липсата на боеприпаси и ракети сега и горивата свършиха но някак си Русия напредва в Украйна предполагам пеш въоръжени с лопати.Преди няколко дена имаше статия че китайци обучават руската армия да се бие и така нещата се вързват сигурно изучават кунг фу стила на лопатата.

    Коментиран от #89, #101

    11:42 05.07.2026

  • 79 бръм

    5 6 Отговор

    До коментар #41 от "дано скоро те полеят с кисилина лъжкиньо":

    А според мен Мара не съществува, тва е някакъв общ профил от който публикуват, когато пишат глупости. Вероятно и част от тролската им ферма, кликовете продават....

    11:42 05.07.2026

  • 80 Хахаха!🎺🥳😀

    3 7 Отговор
    Жители на София питат: "Как така няма пари? Нали сме в клуба на богатите?"

    Коментиран от #95

    11:43 05.07.2026

  • 81 Тъпото руско говедо

    11 3 Отговор
    Орките в русия едва сега започнали да се питат, започнали милите да си задават въпроси... Къде е светлото бъдеще, обещано им от старчока Путин? Тази тридневна специална военна операция по освобождаването на Украйна нали беше приключила с успех, защо продължават да изпращат младежи на заколение? Абе, нали имате горива, защо нямате горива, защо се получава това неудобство... да не би да са ви лъгали в последните години и въобще някога казвали ли са ви истина???
    Украйна и украинците се опълчиха на вашата руска агресия, нима си мислехте, че пожара който предизвикахте на комшията ви Украйна няма да се прехвърли и при вас?
    Хайде сега се запитайте кое комплексирано болно, русо мозъче в Кремъл е виновно, за всичкото това което тепърва започва да ви се случва?

    11:43 05.07.2026

  • 82 Васил

    9 3 Отговор
    Почне ли да удря и нефтените и газовите находища Зеленски а може би и това ще стане в скоро време кочината ще умре за месец!

    11:45 05.07.2026

  • 83 Да обобщим

    9 3 Отговор
    В България -опашки за към Гърция.
    В Русия -опашки за бензин.
    Реална годишна инфлаця в Русия 50%.
    Санкциите не работят.

    11:45 05.07.2026

  • 84 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор
    Русия от всяка ситуация излиза победител ☝️
    С купони, безкрайни опашки и народ доведен до просяшка тояга 😄

    11:45 05.07.2026

  • 85 Хахаха!🎺🥳😀

    1 7 Отговор
    Русия има рафинерии в Индия и кара от там бензин. А България от къде ще кара, като затворят Лукойл?

    11:46 05.07.2026

  • 86 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    11:48 05.07.2026

  • 87 Тити на Кака

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Добър фотошоп, шопе!
    Само умните и красивите работят с този тип аргументи!

    11:48 05.07.2026

  • 88 Голям майтап

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "В КОНСТАНТИНОВКА":

    Дайте още някакви координати, за да може да бъде своевременно унищожена... а да имате информация и за някоя друга бензиностанция, ей така искам да знам.... от чисто любопитство.
    Ей тука в този сайт може да напищете GPS координатите на всички обекти в русия, които продават бензин.

    11:49 05.07.2026

  • 89 Констатация

    8 3 Отговор

    До коментар #78 от "Изпързалян":

    """"""пропагандата свързана с горивата в Русия излиза извън контрол""""" ------- Пропаганда??? Това отиди го кажи в Крим!!!! Не само горивата, ами и режим на Тока в тези жеги!!! Абе що не вземеш да понаучиш малко руски, да влезеш по руските интернет сайтове, блогове, форуми...?

    Коментиран от #113

    11:49 05.07.2026

  • 90 Гост

    3 8 Отговор
    Еееее, че то и ние в БГ добиваме ток с тонове, ама внасяме! Що тъй! Значи и ние сме зле, от клуба на богатите въшльовци, м?

    11:52 05.07.2026

  • 91 Мухахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "В КОНСТАНТИНОВКА":

    Скоро и у Киииф ще отворят

    11:53 05.07.2026

  • 92 Марче

    2 7 Отговор
    Просто Марче

    11:53 05.07.2026

  • 93 Летец Пешеходец

    9 2 Отговор
    Е, така-няма! "Бензиностанцията", остана без бензин.

    Коментиран от #110

    11:54 05.07.2026

  • 94 Путлето

    12 5 Отговор
    Възстановява мизерията на СССР.Нищо старо не е забравено в кочината.

    11:54 05.07.2026

  • 95 Ол1гофрен,

    11 1 Отговор

    До коментар #80 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Да си виждал скоро в София опашки за горива?

    Коментиран от #125

    11:56 05.07.2026

  • 96 Хахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Тити на Кака":

    Копейките много знаете, когато нямате проблеми. Може би да ви спрат и бензина в България, за да разберете?

    Коментиран от #106

    11:58 05.07.2026

  • 97 1356

    4 6 Отговор
    Автора само русия и е в главата

    12:00 05.07.2026

  • 98 всяко зло за добро.

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "В Украйна":

    Ще тръгнат продажбите а електрически..

    12:01 05.07.2026

  • 99 Гад

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "дано скоро те полеят с кисилина лъжкиньо":

    Значи така звучат хората-боклуци, които заливат жени с киселина?
    Дано те издирят, нещастник сбъркан.

    12:02 05.07.2026

  • 100 Ленин

    10 4 Отговор
    Русия и м Сахара да беше построила КГБ Съветский союз пак щеше да има дефицит на пясък.

    Просто талантът си е талант. На руснакът таланта е да добива газ, петрол да седи на студено зимата и да се бие на опашки за бензин.

    12:03 05.07.2026

  • 101 МДАА...!

    5 9 Отговор

    До коментар #78 от "Изпързалян":

    Докато тук русофобската пропаганда прави поредните си упражнения...
    Русия и Китай правят огромно съвместно военноморско учение...

    12:04 05.07.2026

  • 102 az СВО Победа 81

    6 9 Отговор
    Накратко:

    1. Киев и кураторите му не могат да постигнат победа над руснаците на бойното поле. Москва има предимство и в живата сила, и в средствата за поразяване. В денонощие руснаците използват до 90 ракети и около 300 КАБ-а и вървят напред...

    2. В тази ситуация кураторите на Киев залагат на дестабилизиране на Русия отвътре. Бият по дълбокия тил, опитват да създадат криза с горивата, да всеят страх и паника сред цивилните. Класическа стратегия за дестабилизация! А мащабът на реалните трудности се раздува в пъти с помощта на пропагандата....

    3. Няма да успеят, защото не познават нито историята, нито манталитета на руснака....

    Коментиран от #114

    12:04 05.07.2026

  • 103 БГ Сеирджиев

    11 3 Отговор
    Последното ми забавление е да си търся видея от руските опашки за бензин и да гледам как се млатят с тукати, как се вадят ножове и си пукат гумите.

    По яко е от БГ футбол и американска борбя.

    12:04 05.07.2026

  • 104 Тъй ли

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    Не вярвай на статии преписани от укронюз.

    12:06 05.07.2026

  • 105 13 $ литъра в москал

    9 4 Отговор
    Почина се:
    Цените в магазините са вече двойни! Опашки за гориво на всяко кръстовище, Интернет Нет, блатни до Битъци се млатят на опашките, започна спиране на тока и режим на водата!
    А Крим окончателно приключи!
    Лошади, магарищарници,.. жалка история!
    Но пък всичко кошмарно за монгольята тепърва предстои
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #109

    12:06 05.07.2026

  • 106 Тъй ли

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    В България кой кара на бензин? Само олигарсите и мутрите май.

    12:08 05.07.2026

  • 107 Боби Баламата

    7 4 Отговор
    Пиздоглазия Пен ДЕЛ пристигна ли за срещата със Зеленски в Константиновка?
    Или пак са го... Обманули и.. Надули?

    12:08 05.07.2026

  • 108 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #70 от "Разчепатен бандеровез":

    Българинът дето уж изгорял дълги години се казваше инженер Милев, а сега се оказа един от бащите на БГ чалгата Веселин Маринов... ей момче от чалга, алкохол и наркотици ти си е изгладил мозъка.

    Явно и останалата ти информация е такава. Общо убитите са 14000 и това включва и руски терористи и ВСУ служещи, а не цивилни. Убиха ги такива рудки ФСБ агенти като Гиркин. Родени садисти.

    12:08 05.07.2026

  • 109 Тъй ли

    2 7 Отговор

    До коментар #105 от "13 $ литъра в москал":

    И къде го видя това?
    Чете го от Мара ли?

    12:09 05.07.2026

  • 110 Нашмъркан Зелен Пор!

    3 9 Отговор

    До коментар #93 от "Летец Пешеходец":

    Руснаците пак са добре...,бензиностанцията им може да е празна,ама стои непокътната...!
    А при нас и бензиностанциите есринаха до основи...🙄😨😮‍💨😟😓!

    Коментиран от #120

    12:09 05.07.2026

  • 111 Ол1гофрен,

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тити на Кака":

    А нещо по темата?

    12:09 05.07.2026

  • 112 Бетеро

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА":

    А бе чакам за 20 ти път да превземат Константиновка че да обявят победа вМасква. Те Киев са отказаха да го превземат. В акт на добра воля. След кютека които взеха. А дано превземат Канстантинавка.

    12:10 05.07.2026

  • 113 Голям майтап сте това, руските орки

    6 2 Отговор

    До коментар #89 от "Констатация":

    Да прочетем казваш в контролираните от Кремъл медии, за това какво всъщност е искал да каже героят, като е казал това... няма бензин по бензиностанциите, всъщност е искал да каже че има, но ръкохватките за подаване на гориво временно не работят по всички бензиностанции с малки изключения за държавните автомобили...

    Коментиран от #130

    12:10 05.07.2026

  • 114 Ол1гофрен,

    4 2 Отговор

    До коментар #102 от "az СВО Победа 81":

    А нещо по темата?

    12:11 05.07.2026

  • 115 Шафьоро

    7 1 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    12:11 05.07.2026

  • 116 Хи хи

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от ".....":

    Нека плащат руснаците БГ цени! Сега петролът ще поевтинее, защото трябва да го добиват, но не могат да го обработват. Ще трябва да го продават на безценица.

    А след месец Украйна ще има собствена балистика.

    12:11 05.07.2026

  • 117 Оля

    7 2 Отговор
    И това доживях, Господи, жива да не бях.

    12:12 05.07.2026

  • 118 Дзак

    0 5 Отговор
    Малко упорита Балканска пчела. Горе всичко е нормално.

    12:12 05.07.2026

  • 119 Хаха

    3 7 Отговор
    Марчетата съвсем изтрЕщеха откакто Путин обяви превземането на Константиновка! Следват Славянск и Краматорск, което напрактика ще означава край на конфликта с капитулация за бандерите!

    12:15 05.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Умрел руснак

    9 2 Отговор
    Светът е футбол.В Русия се бият като животни за капка бензин.

    12:16 05.07.2026

  • 122 иво христов Пуловера

    9 1 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    12:18 05.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 С НЕТЪРПЕНИЕ

    5 2 Отговор
    Добре де , разбрахме ! Да попитаме - а с храната кога ? Пак ли Америка ще ги спасява от глад ?

    12:19 05.07.2026

  • 125 Хахаха!🎺🥳😀

    2 8 Отговор

    До коментар #95 от "Ол1гофрен,":

    Няма пари за бензин, а сме в клуба на богатите. Всичко е скъпо! Като платим тока, няма за хляб! Само в София е добре, а цяла България мизерства!

    Коментиран от #133

    12:20 05.07.2026

  • 126 Очевидец

    9 1 Отговор
    Москалски Шлю ХИ кълнат старухата Педофил за Интернета, бензина , липсата на маркова козметика и се надяват скоро старухата да сдо ХНЕ! После се отправят към Беларус.
    Ха-ха-ха

    12:20 05.07.2026

  • 127 Учудени няма

    12 2 Отговор
    В страната на идиотите избраха най големият дебил да води стадото.

    12:20 05.07.2026

  • 128 ганев

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    АБЕ...ГЬОСТЕРЛИК..ОЩЕ ЛИ МЪРДАШ

    12:21 05.07.2026

  • 129 Историята се повтаря

    10 1 Отговор
    Така беше и като избягаха позорно победени от Афганистан,биеха се за бензин и хляб,и ссср се разпадна

    12:21 05.07.2026

  • 130 Хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #113 от "Голям майтап сте това, руските орки":

    Не гледай прашинката в чуждото око, а гредата в твоето!
    Тук няма кой да ти напише, но докато все пак в Русия са здрави всички бензиностанции, независимо дали има или няма гориво в тях към момента, то в незалежная бензиностанции, автовози, локомотиви, складове за гориво не останаха неизбомбени! Кадри в телеграм каналите бол, "приятно" гледане, ако ти се гледа!
    И това на фона в момент, когато Константиновка губи "стратегическо значение" за бандерите...

    12:21 05.07.2026

  • 131 Гост

    9 4 Отговор
    Московчани не плачете че няма бензин ,а свалете Путин. Сега Зеленски ще удари и заводите за водка

    12:22 05.07.2026

  • 132 Хахаха!🎺🥳😀

    4 8 Отговор
    В България без война е мизерия. Половината страна е на минимална заплата. Мизерията е отчайваща!

    Коментиран от #139

    12:22 05.07.2026

  • 133 Фани се у работа

    6 3 Отговор

    До коментар #125 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Нищеброд скинат, не ми дръж У я тъдява докато чекаш Копанче вкиснал борш от Пияната.
    Аман от лепиларе и скинати копейки

    Коментиран от #135

    12:23 05.07.2026

  • 134 Демократ

    9 2 Отговор
    Не знам защо още рафинерията в Бургас седържи от руснаци. България пряко подкрепя Путинския фашистки режим като му доставя готрива.Докога ще сме само фиктивно в Нато и ЕС.

    Коментиран от #136, #138

    12:24 05.07.2026

  • 135 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #133 от "Фани се у работа":

    Работа в провинцията няма! Заводите и ТКЗС ги събориха. В София като платиш наема и тока не остава за хляб! В България са добре само на държавна ясла, мутрите и крадците.

    Коментиран от #148

    12:26 05.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 НКВД

    0 4 Отговор
    Затова трябва да бъдат изсползвани ручки ядрени оръжия.

    12:28 05.07.2026

  • 138 Хахаха!🎺🥳😀

    2 5 Отговор

    До коментар #134 от "Демократ":

    Правилно! Нарежете я и нея на скрап. Мутроландия само руши! Не сте забили един гвоздей през "демокрацията".

    12:28 05.07.2026

  • 139 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #132 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Край блатата монгольята Благоденстват с ...164 $ минималная и се млатят край контейнерите,..е така за удоволствие! Ееееедехееее
    90%" ЖИВЕЯТ " като ско тове в 19 век!Не човешка мизерия, смрад, коптори и..Ху йловски МИР
    Ееееедехееее

    Коментиран от #142

    12:28 05.07.2026

  • 140 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "ПЪЛНИ Глупости":

    9 млрд. дългове срещу 161 млрд. активи, само да те попитам - колко са днес по 9 млрд. българските сългове и колко акиви ги "покриват"!
    Почти всичко което имаме днес е построено по времето на социализма - електроцентрали, вкл. АЕЦ, Нефтохим Бургас, 90 процента от днешните асфалтирани пътища, съоръжетия по тях, язовири, инфраструктура, пречиствателни станции, действащи предприятия, а отделно колко унищожиха, вкл. една рафинерия и огромен металургичен комбинат, заради корупционни интереси и некадърност днешните "демократи"!
    Вземи се скрий с твоите глупости!

    Коментиран от #143

    12:29 05.07.2026

  • 141 а го бутна

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Ха ХаХа":

    на мак кя ти.

    12:29 05.07.2026

  • 142 Хахаха!🎺🥳😀

    1 4 Отговор

    До коментар #139 от "Така е":

    Бил ли си там ве мушмули? Там живеят повече българи, отколкото в България. Ние тънем в мизерия. Особено в селата.

    12:31 05.07.2026

  • 143 Хахаха!🎺🥳😀

    4 4 Отговор

    До коментар #140 от "Хаха":

    Колко акъл се иска, да нарежеш на скрап рафинерия, ако в страната има само две и да нарежеш на скрап единствения комбинат, добиваш стомана, вместо да го преместиш в Бургас, например.

    Коментиран от #160, #168

    12:34 05.07.2026

  • 144 Тодар Живков

    5 3 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    12:36 05.07.2026

  • 145 1488

    3 5 Отговор
    то и българите питат „Как така няма брашно и цените са тройни ? нали сами добиваме пшеница?”

    12:37 05.07.2026

  • 146 1488

    2 5 Отговор
    българите питат „Как така цените ни на тока са най високи в ес ? нали имаме аец ?”

    Коментиран от #152

    12:38 05.07.2026

  • 147 от ТАСС. Зле е положението в Русия :)

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Четох до тук...-":

    Путин с извънреден закон заради тежкия недостиг на горива в Русия. Владимир Путин подписа промени в Данъчния кодекс, които да стимулират вътрешния пазар след острия дефицит, предизвикан от украинските дронове. Мерките удължават сроковете за рафинериите до края на 2026 г. и влизат в сила със задна дата от 1 юни. Причината - острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове. Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти. Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво. На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване, пише ТАСС.

    12:39 05.07.2026

  • 148 Еврокопейкa

    5 4 Отговор

    До коментар #135 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Мъка, мъка, мъка. Хората обедняха страшно, пенсионери едвам оцеляват. Скитат се немили недраги. Ровят по кофите. Събират стари дрехи и обувки. Ужас някакъв.Айде стига глупости. Заведения, молове, фитнеси пълни. На летището тарапана. На пътя към тарапана. В супермаркетите ходят с пълни колички с тепе. При гориво над три лева на Цариградско и Ботевградско шосе колите в три колони..Лесно е да си русофил като имаш бензин под ръка😉

    Коментиран от #153, #162

    12:39 05.07.2026

  • 149 Фори

    3 3 Отговор
    А, не е така. Боби Ардеев показва пълни с гориво бензиностанции без опашки!

    12:40 05.07.2026

  • 150 Том

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Вие лека полека":

    Невероятно точен коментар слава Украине

    12:40 05.07.2026

  • 151 Дика

    6 4 Отговор
    Руzки идиотъй... Скоро и консервите ще свършат и ще ядете орешници.

    12:41 05.07.2026

  • 152 Хахаха!🎺🥳😀

    3 5 Отговор

    До коментар #146 от "1488":

    За да влезем в ЕС ни накараха да затворим 4 блока в АЕЦ Козлодуй, да си нарежем заводите на скрап и да си съсипем селското стопанство.
    СЕГА СМЕ ПО-БЕДНИ ОТ ГАНА!

    12:41 05.07.2026

  • 153 Как

    5 3 Отговор

    До коментар #148 от "Еврокопейкa":

    Да не споменаваме че обеднелите българи купуват жилища като бесни!

    Коментиран от #155

    12:41 05.07.2026

  • 154 "В каменната ера":

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Дон Корлеоне":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    Коментиран от #156

    12:44 05.07.2026

  • 155 Хахаха!🎺🥳😀

    3 3 Отговор

    До коментар #153 от "Как":

    Някои купуват по 100 жилища и ги дават под наем, а други нямат нито едно.

    12:45 05.07.2026

  • 156 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #154 от ""В каменната ера":":

    В момента слушам аудио роман от руски сайт. Работят денонощно на супер скорост за сваляне. Стотици хиляди филми БЕЗПЛАТНО. В България кога?

    Коментиран от #163

    12:47 05.07.2026

  • 157 Глупости

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Кризата":

    Рафинерията в Бургас, както и всички 90 рафинерии в Европа вече работят с лек петрол, който е и много по-качествен от руския.

    12:49 05.07.2026

  • 158 Корекция

    0 3 Отговор
    В Русия комунистите са по затворите и народната власт на болшинството е сменена с власта на малцинството, т.е. олигарсите. В Куба с блокада се създава изкуствена криза за да падне народната власт. И в тази връзка да видим какво се случва в Китай. Китай е интересна тема, нали.

    12:49 05.07.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #143 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дори нямаше нужда да го местят комбината, защото до Бургас построиха такъв през 1980 г. в Дебелт!
    Но демократите и него спастриха - харизаха го на украинци - Промет стийл! А какво се случва днес с него и какво произвежда, нямам идея...

    Коментиран от #176

    12:51 05.07.2026

  • 161 Големият проблем

    3 0 Отговор
    на тук пишещите е, че просто нямат никакъв спомен от онова време. Тази наша най-нова история не се изучава и в училище. С други думи, все едно, че не се е случвало. Например никой вече няма спомен какво и се случи на НРБ след обявяване на поредната неплатежоспособност от Лукановото правителство 1990 г. За тях Жан Виденовата зима е просто идиом. Купон за олио и захар няма как да си представят даже. Никога няма да могат да пресметнат една средна заплата от онези години в количество хранителни продукти, яйца, мляко, захар, масло, месо, олио и пр. Просто защото малко хора помнят цените от тогава. И няма да повярват, че един инженер работеше цял месец за 35 кг. краве масло или 250 кг. захар. Който може да смята - да смята. И не става въпрос за Волги и Лади. Там съотношенията бяха потресаващи.
    Ама нали е младост, май ната и на Историята!

    Коментиран от #164

    12:51 05.07.2026

  • 162 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #148 от "Еврокопейкa":

    Едни пълнят количките догоре и бръмчат със скъпи коли, а половин България кара на хлебец, домат и зелен лук.

    12:52 05.07.2026

  • 163 Хора без работа

    1 2 Отговор

    До коментар #156 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    До там си докарала нещата,филми да теглиш и аудиоромани,всичко друго си решила сякаш

    Коментиран от #166, #171

    12:54 05.07.2026

  • 164 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #161 от "Големият проблем":

    Ти пишеш за времето на "демокрацията", а не за соца, когато всеки имаше работа, жилище и достойно заплащане.
    Изброеното от теб беше след като СДС ликвидира селското стопанство и наряза заводите на скрап.

    12:54 05.07.2026

  • 165 Българин

    3 3 Отговор
    Украйна вече я няма.Русия е велика и ще се справи.А Зеления го чака съд от собствения си народ.

    Коментиран от #178

    12:57 05.07.2026

  • 166 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #163 от "Хора без работа":

    Обичам съвременната руска фантастика. Супер романи. Слушам по цял ден като фон. Изборът е огромен.

    12:58 05.07.2026

  • 167 3333

    1 2 Отговор
    Това което пишете не е вярно.Русия от нищо не се оплаква,за разлика от зеления потник,който непрекъснато реве пред своите господари от Запада.

    12:59 05.07.2026

  • 168 Грундьооо

    0 3 Отговор

    До коментар #143 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Как се мести завод? Не като да си местиш микромекото макаронче.

    12:59 05.07.2026

  • 169 Хаха

    1 3 Отговор
    "Руските войски продължават да унищожават бензиностанции не само в непосредствения тил на украинската армия, но и дълбоко в Украйна. Украинските медии съобщават за все по-влошаваща се ситуация с доставките на гориво. Оказва се, че двама могат да играят играта на унищожаване на горивния сектор. И докато Зеленски говори за това как украинските дронове тероризират Крим и други региони на Русия, руските дронове унищожават бензиностанции в Украйна, като ударите се случват ежедневно. Киевската пропаганда просто не казва нищо за ситуацията с бензиностанциите в Украйна, фокусирайки се върху Русия."

    12:59 05.07.2026

  • 170 Факт

    2 2 Отговор
    3 фирми изкупуват бензина и го продават на биржата на двойна цена,Кремъл ограбва руската рая

    13:00 05.07.2026

  • 171 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #163 от "Хора без работа":

    На мойте години човек или се е оправил, или вече се е споминал. Толкова съм работил когато му беше времето, че си нямаш представата.

    13:00 05.07.2026

  • 172 Хаха

    2 2 Отговор
    "Междувременно, според украинските медии, не всичко е толкова розово, колкото се опитва да го представи Зеленски. По-конкретно, няма нито една непокътната бензиностанция на магистралата Харков-Днепропетровск. Те са или напълно разрушени, или повредени до непоправимост. Както отбеляза един украински шофьор, е невъзможно да се зареди с гориво, колкото и да се опитваш. Освен това, руски дронове са започнали да преследват украински цистерни с гориво както по магистралата, така и по паркингите. Одеска област, транзитен пункт за доставки на гориво през Румъния, е особено силно засегната. Както беше съобщено по-рано, украинската армия използва цивилни бензиностанции на фона на нарушена логистика."

    13:02 05.07.2026

  • 173 Архимандрисандрит Бибиян

    4 1 Отговор
    Най убавото нещо кое прават пиенците е савецките стерви,шо се прават не с ръце! Скоро че останат без стерви ,кои че потърсат стабилност и бензин у Фатмакиа! Това че е края на СВОто. Внетен ли сме?

    13:04 05.07.2026

  • 174 Тодор Тодоров

    1 2 Отговор
    Русия има много сондажи и са готови във всеки момент,да се черпи от тях суров петрол.Но,са ударени преработвателните комбинати за петрол и петролни продукти,в европейската част на Русия.

    13:04 05.07.2026

  • 175 Русия ни показва

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мутата":

    какво НЕ трябва да правим, за да не се върнем в 19ти век и да преминем на купонна система като руснаците:)))

    13:04 05.07.2026

  • 176 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #160 от "Хаха":

    Това не го знаех. Но през соца се мислеше за държавата и народа, а сега гледат само да си напълнят джобовете демократичните кърлежи.

    13:06 05.07.2026

  • 177 Тодор Тодоров

    0 2 Отговор
    Русия има много сондажи капсуловани и при нужда,ще черпят от там

    13:08 05.07.2026

  • 178 Тико

    3 0 Отговор

    До коментар #165 от "Българин":

    Не си българин а фууутка!

    13:15 05.07.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Журналист си е диагноза

    0 1 Отговор
    Информацията е от укрите, преписана старателно от Мара !

    13:18 05.07.2026

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