Кризата с горивата в Русия излезе извън контрол: жители на Москва питат „Как така няма бензин, нали сами добиваме петрол?”

Кризата с горивата в Русия излиза извън контрол: властите се връщат към стандартите за бензин от 90-те години, предаде украинската телевизия FREEДОМ.

Кризата не засяга само леките автомобили, в редица региони на федерацията има проблеми с обществения транспорт.

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Руските власти се опитват да овладеят кризата с извънредни решения: ръководителят на руското правителство Михаил Мишустин подписа указ, който позволява производството на бензин с намалени изисквания за съдържание на сяра, както е било през 90-те години.

Последиците от войната вече се усещам и в столицата Москва, гражданите са недоволни. Обикновено столичният регион се снабдява с гориво от четири рафинерии, но всички те бяха повредени в резултат на ударите на украинските сили.

Жител на Москва се възмущава: „Как така няма бензин, нали сами добиваме петрол?”

„Вече минах през над 15 бензиностанции и знаете ли какво? Точно така! Няма бензин никъде, поне 95. Готов съм да чакам на опашка и да платя двойно повече“, отбеляза друг жител на Москва в социалните мрежи.

Ситуацията на опашките по бензиностанциите се влошава. Хората вече се карат за гориво.

Русия е изправена пред ситуация, в която горивото е все по-малко. Има и такава историческа аналогия със случилото се през 1917 г. Как започна революцията? С боеве на опашки за хляб, поради липса на хляб. Сега в Русия няма гориво. Вече има боеве на опашки на бензиностанциите.

В момента над 40 региона на Руската федерация имат официални ограничения за продажба на бензин, докато в други горивни компании или самите граждани съобщават за прекъсвания. Остър недостиг има и в Далечния изток.

Според The ​​Moscow Times властите в 12 руски региона са били принудени да ограничат обществения транспорт.

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон за изменения в Данъчния кодекс, насочени към стимулиране на снабдяването на вътрешния пазар с горива на фона на острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове, предаде Ройтерс.

Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти. Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво по смисъла на данъчното законодателство.. На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване, пише ТАСС, предаде БТА.

Путин пренебрегна недостига на гориво в страната, една от водещите производителки на петрол, заявявайки, че той "не е критичен", отхвърли предложенията за примирие и подчерта, че войната ще продължи, докато не бъдат постигнати целите му, посочва агенция AP.

След като производството на бензин в Русия намаля я около 17 процента до 850 000 барела на ден, според данни на правителството, в много области бе въведено нормиране на горивото, а шофьорите бяха принудени на чакат на опашки с часове, за да заредят. Крим, който Русия анексира от Украйна през 2014 г., е изправен пред най-тежката криза с недостиг на горива. Продажбата на бензин на физически лица там периодично е преустановяване изцяло.