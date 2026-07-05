Кризата с горивата в Русия излезе извън контрол: жители на Москва питат „Как така няма бензин, нали сами добиваме петрол?”

Кризата с горивата в Русия излиза извън контрол: властите се връщат към стандартите за бензин от 90-те години, предаде украинската телевизия FREEДОМ.
Кризата не засяга само леките автомобили, в редица региони на федерацията има проблеми с обществения транспорт.
Руските власти се опитват да овладеят кризата с извънредни решения: ръководителят на руското правителство Михаил Мишустин подписа указ, който позволява производството на бензин с намалени изисквания за съдържание на сяра, както е било през 90-те години.
Последиците от войната вече се усещам и в столицата Москва, гражданите са недоволни. Обикновено столичният регион се снабдява с гориво от четири рафинерии, но всички те бяха повредени в резултат на ударите на украинските сили.
Жител на Москва се възмущава: „Как така няма бензин, нали сами добиваме петрол?”
„Вече минах през над 15 бензиностанции и знаете ли какво? Точно така! Няма бензин никъде, поне 95. Готов съм да чакам на опашка и да платя двойно повече“, отбеляза друг жител на Москва в социалните мрежи.
Ситуацията на опашките по бензиностанциите се влошава. Хората вече се карат за гориво.
Русия е изправена пред ситуация, в която горивото е все по-малко. Има и такава историческа аналогия със случилото се през 1917 г. Как започна революцията? С боеве на опашки за хляб, поради липса на хляб. Сега в Русия няма гориво. Вече има боеве на опашки на бензиностанциите.
В момента над 40 региона на Руската федерация имат официални ограничения за продажба на бензин, докато в други горивни компании или самите граждани съобщават за прекъсвания. Остър недостиг има и в Далечния изток.
Според The Moscow Times властите в 12 руски региона са били принудени да ограничат обществения транспорт.
Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон за изменения в Данъчния кодекс, насочени към стимулиране на снабдяването на вътрешния пазар с горива на фона на острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове, предаде Ройтерс.
Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти. Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво по смисъла на данъчното законодателство.. На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване, пише ТАСС, предаде БТА.
Путин пренебрегна недостига на гориво в страната, една от водещите производителки на петрол, заявявайки, че той "не е критичен", отхвърли предложенията за примирие и подчерта, че войната ще продължи, докато не бъдат постигнати целите му, посочва агенция AP.
След като производството на бензин в Русия намаля я около 17 процента до 850 000 барела на ден, според данни на правителството, в много области бе въведено нормиране на горивото, а шофьорите бяха принудени на чакат на опашки с часове, за да заредят. Крим, който Русия анексира от Украйна през 2014 г., е изправен пред най-тежката криза с недостиг на горива. Продажбата на бензин на физически лица там периодично е преустановяване изцяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Украйна
Коментиран от #6, #11, #98
11:03 05.07.2026
2 В КОНСТАНТИНОВКА
ЖИТЕЛИТЕ НА ЛИМАН ЧАКАТ С НЕТЪРПЕНИЕ ОТВАРЯНЕТО НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ЛУКОЙЛ
Коментиран от #17, #88, #91
11:03 05.07.2026
3 Индия
Коментиран от #10
11:04 05.07.2026
4 Четох до тук...-
Коментиран от #72, #76, #147
11:04 05.07.2026
5 Демократ
Коментиран от #13, #77, #104, #123, #128
11:04 05.07.2026
6 ТОЧНО ТАКА
До коментар #1 от "В Украйна":ИМА НАФТА
НЯМА БЕНЗИНОСТАНЦИИ
НОСЯТ Я С КОФИ ОТ ПОЛША
11:04 05.07.2026
7 Алоууу
11:05 05.07.2026
8 Мутата
А и какво от това, какво ни топли от тази "НОВИНА".
Коментиран от #175
11:05 05.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Какво лошо и странно?!
До коментар #3 от "Индия":Русия с години дава на Индия,сега те пък връщат жеста...?!
11:05 05.07.2026
11 В ОКРАИНА НЯМАТ ПРОБЛЕМИ
До коментар #1 от "В Украйна":Защото няма окраина.
11:07 05.07.2026
12 Това са лъжи
11:07 05.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тити на Кака
Така е в Академията на гениалните, така 😂😂😂
Коментиран от #34, #96, #111
11:07 05.07.2026
15 Само
Коментиран от #26
11:07 05.07.2026
16 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
11:07 05.07.2026
17 Зеленски
До коментар #2 от "В КОНСТАНТИНОВКА":Русия извършва системни удари по гражданската горивна инфраструктура в Украйна, като от април насам са атакувани над 130 бензиностанции. Засегнати са съоръжения в Днепропетровска, Харковска, Сумска, Донецка, Запорожка и Херсонска област, както и в Киев. Повредената инфраструктура налага въвеждането на ограничителни режими на работа.
11:08 05.07.2026
18 КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА
Коментиран от #23, #112
11:08 05.07.2026
19 Ха ХаХа
11:10 05.07.2026
20 ПРЕДИ ПУСКАХА ПАРТЕНКА
11:10 05.07.2026
21 ПЪЛНИ Глупости
11:11 05.07.2026
22 ЖИТЕЛИ НА КИИФ ПИТАТ
11:12 05.07.2026
23 Зеленски ще уважи ли?!
До коментар #18 от "КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА":Паметта на загиналите си воини и изпълни руското предложение за спиране обстрела на Константиновка,за да могат руснаците да ги съберат и им ги предадат...?!
Или още един месец ще отрича,че Константиновка не е паднал?!
Какво лицемерие пред паметта на собствените си воини...нали?!
Коментиран от #29
11:13 05.07.2026
24 Хахаха
Коментиран от #33
11:13 05.07.2026
25 Вие лека полека
Коментиран от #150
11:13 05.07.2026
26 Само още нещо.
До коментар #15 от "Само":Антикомунистическите режими до 9.9.44 г.загубиха 4 войни, 40% територии, половин милион убити мъже.Плащаха 50000 лв за отрязана партизанска глава.
Оставиха 5 млрд.д.активи
Комунизмът даде 45 г мир на българите и остави 161 млрд д активи.
Смятай бе Петрохански цървуль
Коментиран от #56
11:15 05.07.2026
27 Хахаха
11:15 05.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Той
До коментар #23 от "Зеленски ще уважи ли?!":Зеленски още варди Бахмут . Питай наша сиси:)) (стоян георгиев)
11:16 05.07.2026
30 ФАКТ
11:16 05.07.2026
31 реалистъ
Коментиран от #45
11:17 05.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #14 от "Тити на Кака":А Мала Токмачка КОГА????
Коментиран от #69, #87
11:17 05.07.2026
35 .....
Коментиран от #116, #179
11:18 05.07.2026
36 Кризата
Коментиран от #157
11:18 05.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 матю хари
11:18 05.07.2026
40 2222
11:18 05.07.2026
41 дано скоро те полеят с кисилина лъжкиньо
нямат яйца нямат, чипове нямат, танкове със магарета са на фронта!
марче марче тъпа жено дано скоро някой те залее на улицата със киселина и ти избледнеят очилата защото лъжеш постоянно марче
Коментиран от #79, #99
11:19 05.07.2026
42 позор
11:19 05.07.2026
43 Владимир Путин, президент
11:19 05.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Русия може да няма гориво за
Коментиран от #51
11:20 05.07.2026
47 Демократ
До коментар #13 от "АМА ВЕРНО ЛИ":Верно е да всичко на расийката е съсредоточено около мацкве и питер бам един дрон и после що немаме горива нали добиваме къде добиваш бе ахмак имаш две находища в европейската част и три рафинерии пак там.
Неслучайно държат Насранойл в Бургас и Радев а преди това и Пеевски Борисов са за Народен съд. Русия ползва нашата рафинерия да си доставя горива щото нея украинците няма как да удрят. Срам голрм в Нато сме а помагаме на Рашистан.
Вън Расняците от Козлодуй и Бургас
11:20 05.07.2026
48 ПУТИН УМРЕ
11:20 05.07.2026
49 ЪХЪ
11:21 05.07.2026
50 реалистъ
Коментиран от #53
11:22 05.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 КРАИ С ПРО СИА
Коментиран от #54, #55
11:22 05.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 матю хари
До коментар #52 от "КРАИ С ПРО СИА":Путин ще внесе коне от Монголия и руските крепостни ще впрягат каруците.
Коментиран от #58
11:24 05.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #26 от "Само още нещо.":Твърдението, че комунистическият режим е оставил 161 милиарда долара активи, е напълно невярно и исторически необосновано. Това число се разпространява предимно като политическа пропаганда и мит в интернет форуми и коментари в социалните мрежи. Историческата реалност показва, че през 1989 г. България изпада в тежък икономически колапс и фактически фалит!!Брутният вътрешен продукт (БВП) на България през 1989 г. е бил едва около 11-12 милиарда долара по реален курс на пазарната икономика. Страна с такъв малък капацитет физически не може да притежава реални дълготрайни активи на стойност 161 милиарда долара (което би било близо 15 пъти нейния годишен БВП)... Когато след 1989 г. се прави пълна ревизия и оценка на активите на всички държавни предприятия, заводи, инфраструктура и ТКЗС, тяхната балансова стойност се оценява на между 30 и 40 милиарда лева, а не долари. Голяма част от тези заводи са с морално остарели технологии,на международния пазар и работещи на загуба.Вместо богатство, комунистическият режим оставя Народна република България (НРБ) с над 10 милиарда долара външен държавен дълг в конвертируема валута. През март 1990 г. правителството на Андрей Луканов обявява мораториум по външния дълг, което отрязва страната от международните финансови пазари и води до купонната система и тежката криза . Този дълг беше изплащан от българските данъкоплатци в продължение на десетилетия!
Коментиран от #63, #64, #67, #71, #140, #159
11:24 05.07.2026
57 Тази специална военна операция
11:25 05.07.2026
58 Ъхъ ъхъ
До коментар #54 от "матю хари":А ти ще се молиш на Господа си, Монголското куче Тангра татарино манголоиден
11:26 05.07.2026
59 СВОтчик
11:26 05.07.2026
60 директно от Москва
11:26 05.07.2026
61 не може да бъде
11:26 05.07.2026
62 шаа
11:26 05.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 А инфлацията 1996 какво прави
До коментар #56 от "ПЪЛНИ Глупости":С България
11:28 05.07.2026
65 пАбеда
11:29 05.07.2026
66 Кривоверен алкаш
Коментиран от #70
11:29 05.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 жълт парцал
дотук прочетох. Хайде на поредната пропаганда, хайде розовите тролове на амбразурата , да громят Русия....
11:33 05.07.2026
69 Когато!
До коментар #34 от "ПЪЛНИ Глупости":Видим селфи на Твоят Зеленски,пред табелата на Токмакча!
Тогава-със сигурност,защото вече стана неписан закон...!
11:35 05.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 не може да бъде
До коментар #56 от "ПЪЛНИ Глупости":Пълни глупости е написаното наистина!?А написаното показва само неграмотност непознаване на тогавашната действителност злоба и изопачаване на фактите!?
11:37 05.07.2026
72 Европеец
До коментар #4 от "Четох до тук...-":И аз така, не четох но като видях на кой се позовава авторката ми стана ясно..... Наистина обаче Русия изпитва временни трудности с горивата, заради ударите на украинската фашистка хунта, но е ясно че и това ще мине..... Въпросът е, Защо либералния Путин допусна тая излагация..... Докога ще търпи това унижение от страна на украинците и кога най-после ще срине гнездото на фашизма в Украйна...
11:38 05.07.2026
73 Хахаха!🎺🥳😀
11:40 05.07.2026
74 Констатация
11:40 05.07.2026
75 Дон Корлеоне
Коментиран от #154
11:41 05.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Я па тоя!
До коментар #5 от "Демократ":Абе я попрочети къде са най-големите находища на нефт в Русия! И така, най-големите хаходища на нефт са в Западен Сибир, което е на изток от Урал, но доста далеч от Китай за да може има, ако изобщо има, претенции към тези райони... И за твое сведение Русия ги разработва отдавна... А дали мислиш, че рафинерии има само в европейската ѝ част? Ако е така, липсват ти познания...
11:42 05.07.2026
78 Изпързалян
Коментиран от #89, #101
11:42 05.07.2026
79 бръм
До коментар #41 от "дано скоро те полеят с кисилина лъжкиньо":А според мен Мара не съществува, тва е някакъв общ профил от който публикуват, когато пишат глупости. Вероятно и част от тролската им ферма, кликовете продават....
11:42 05.07.2026
80 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #95
11:43 05.07.2026
81 Тъпото руско говедо
Украйна и украинците се опълчиха на вашата руска агресия, нима си мислехте, че пожара който предизвикахте на комшията ви Украйна няма да се прехвърли и при вас?
Хайде сега се запитайте кое комплексирано болно, русо мозъче в Кремъл е виновно, за всичкото това което тепърва започва да ви се случва?
11:43 05.07.2026
82 Васил
11:45 05.07.2026
83 Да обобщим
В Русия -опашки за бензин.
Реална годишна инфлаця в Русия 50%.
Санкциите не работят.
11:45 05.07.2026
84 Владимир Путин, президент
С купони, безкрайни опашки и народ доведен до просяшка тояга 😄
11:45 05.07.2026
85 Хахаха!🎺🥳😀
11:46 05.07.2026
86 Атина Палада
11:48 05.07.2026
87 Тити на Кака
До коментар #34 от "ПЪЛНИ Глупости":Добър фотошоп, шопе!
Само умните и красивите работят с този тип аргументи!
11:48 05.07.2026
88 Голям майтап
До коментар #2 от "В КОНСТАНТИНОВКА":Дайте още някакви координати, за да може да бъде своевременно унищожена... а да имате информация и за някоя друга бензиностанция, ей така искам да знам.... от чисто любопитство.
Ей тука в този сайт може да напищете GPS координатите на всички обекти в русия, които продават бензин.
11:49 05.07.2026
89 Констатация
До коментар #78 от "Изпързалян":""""""пропагандата свързана с горивата в Русия излиза извън контрол""""" ------- Пропаганда??? Това отиди го кажи в Крим!!!! Не само горивата, ами и режим на Тока в тези жеги!!! Абе що не вземеш да понаучиш малко руски, да влезеш по руските интернет сайтове, блогове, форуми...?
Коментиран от #113
11:49 05.07.2026
90 Гост
11:52 05.07.2026
91 Мухахаха
До коментар #2 от "В КОНСТАНТИНОВКА":Скоро и у Киииф ще отворят
11:53 05.07.2026
92 Марче
11:53 05.07.2026
93 Летец Пешеходец
Коментиран от #110
11:54 05.07.2026
94 Путлето
11:54 05.07.2026
95 Ол1гофрен,
До коментар #80 от "Хахаха!🎺🥳😀":Да си виждал скоро в София опашки за горива?
Коментиран от #125
11:56 05.07.2026
96 Хахахаха
До коментар #14 от "Тити на Кака":Копейките много знаете, когато нямате проблеми. Може би да ви спрат и бензина в България, за да разберете?
Коментиран от #106
11:58 05.07.2026
97 1356
12:00 05.07.2026
98 всяко зло за добро.
До коментар #1 от "В Украйна":Ще тръгнат продажбите а електрически..
12:01 05.07.2026
99 Гад
До коментар #41 от "дано скоро те полеят с кисилина лъжкиньо":Значи така звучат хората-боклуци, които заливат жени с киселина?
Дано те издирят, нещастник сбъркан.
12:02 05.07.2026
100 Ленин
Просто талантът си е талант. На руснакът таланта е да добива газ, петрол да седи на студено зимата и да се бие на опашки за бензин.
12:03 05.07.2026
101 МДАА...!
До коментар #78 от "Изпързалян":Докато тук русофобската пропаганда прави поредните си упражнения...
Русия и Китай правят огромно съвместно военноморско учение...
12:04 05.07.2026
102 az СВО Победа 81
1. Киев и кураторите му не могат да постигнат победа над руснаците на бойното поле. Москва има предимство и в живата сила, и в средствата за поразяване. В денонощие руснаците използват до 90 ракети и около 300 КАБ-а и вървят напред...
2. В тази ситуация кураторите на Киев залагат на дестабилизиране на Русия отвътре. Бият по дълбокия тил, опитват да създадат криза с горивата, да всеят страх и паника сред цивилните. Класическа стратегия за дестабилизация! А мащабът на реалните трудности се раздува в пъти с помощта на пропагандата....
3. Няма да успеят, защото не познават нито историята, нито манталитета на руснака....
Коментиран от #114
12:04 05.07.2026
103 БГ Сеирджиев
По яко е от БГ футбол и американска борбя.
12:04 05.07.2026
104 Тъй ли
До коментар #5 от "Демократ":Не вярвай на статии преписани от укронюз.
12:06 05.07.2026
105 13 $ литъра в москал
Цените в магазините са вече двойни! Опашки за гориво на всяко кръстовище, Интернет Нет, блатни до Битъци се млатят на опашките, започна спиране на тока и режим на водата!
А Крим окончателно приключи!
Лошади, магарищарници,.. жалка история!
Но пък всичко кошмарно за монгольята тепърва предстои
АааааааХахахаха
Коментиран от #109
12:06 05.07.2026
106 Тъй ли
До коментар #96 от "Хахахаха":В България кой кара на бензин? Само олигарсите и мутрите май.
12:08 05.07.2026
107 Боби Баламата
Или пак са го... Обманули и.. Надули?
12:08 05.07.2026
108 Българин
До коментар #70 от "Разчепатен бандеровез":Българинът дето уж изгорял дълги години се казваше инженер Милев, а сега се оказа един от бащите на БГ чалгата Веселин Маринов... ей момче от чалга, алкохол и наркотици ти си е изгладил мозъка.
Явно и останалата ти информация е такава. Общо убитите са 14000 и това включва и руски терористи и ВСУ служещи, а не цивилни. Убиха ги такива рудки ФСБ агенти като Гиркин. Родени садисти.
12:08 05.07.2026
109 Тъй ли
До коментар #105 от "13 $ литъра в москал":И къде го видя това?
Чете го от Мара ли?
12:09 05.07.2026
110 Нашмъркан Зелен Пор!
До коментар #93 от "Летец Пешеходец":Руснаците пак са добре...,бензиностанцията им може да е празна,ама стои непокътната...!
А при нас и бензиностанциите есринаха до основи...🙄😨😮💨😟😓!
Коментиран от #120
12:09 05.07.2026
111 Ол1гофрен,
До коментар #14 от "Тити на Кака":А нещо по темата?
12:09 05.07.2026
112 Бетеро
До коментар #18 от "КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА":А бе чакам за 20 ти път да превземат Константиновка че да обявят победа вМасква. Те Киев са отказаха да го превземат. В акт на добра воля. След кютека които взеха. А дано превземат Канстантинавка.
12:10 05.07.2026
113 Голям майтап сте това, руските орки
До коментар #89 от "Констатация":Да прочетем казваш в контролираните от Кремъл медии, за това какво всъщност е искал да каже героят, като е казал това... няма бензин по бензиностанциите, всъщност е искал да каже че има, но ръкохватките за подаване на гориво временно не работят по всички бензиностанции с малки изключения за държавните автомобили...
Коментиран от #130
12:10 05.07.2026
114 Ол1гофрен,
До коментар #102 от "az СВО Победа 81":А нещо по темата?
12:11 05.07.2026
115 Шафьоро
12:11 05.07.2026
116 Хи хи
До коментар #35 от ".....":Нека плащат руснаците БГ цени! Сега петролът ще поевтинее, защото трябва да го добиват, но не могат да го обработват. Ще трябва да го продават на безценица.
А след месец Украйна ще има собствена балистика.
12:11 05.07.2026
117 Оля
12:12 05.07.2026
118 Дзак
12:12 05.07.2026
119 Хаха
12:15 05.07.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Умрел руснак
12:16 05.07.2026
122 иво христов Пуловера
12:18 05.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 С НЕТЪРПЕНИЕ
12:19 05.07.2026
125 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #95 от "Ол1гофрен,":Няма пари за бензин, а сме в клуба на богатите. Всичко е скъпо! Като платим тока, няма за хляб! Само в София е добре, а цяла България мизерства!
Коментиран от #133
12:20 05.07.2026
126 Очевидец
Ха-ха-ха
12:20 05.07.2026
127 Учудени няма
12:20 05.07.2026
128 ганев
До коментар #5 от "Демократ":АБЕ...ГЬОСТЕРЛИК..ОЩЕ ЛИ МЪРДАШ
12:21 05.07.2026
129 Историята се повтаря
12:21 05.07.2026
130 Хаха
До коментар #113 от "Голям майтап сте това, руските орки":Не гледай прашинката в чуждото око, а гредата в твоето!
Тук няма кой да ти напише, но докато все пак в Русия са здрави всички бензиностанции, независимо дали има или няма гориво в тях към момента, то в незалежная бензиностанции, автовози, локомотиви, складове за гориво не останаха неизбомбени! Кадри в телеграм каналите бол, "приятно" гледане, ако ти се гледа!
И това на фона в момент, когато Константиновка губи "стратегическо значение" за бандерите...
12:21 05.07.2026
131 Гост
12:22 05.07.2026
132 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #139
12:22 05.07.2026
133 Фани се у работа
До коментар #125 от "Хахаха!🎺🥳😀":Нищеброд скинат, не ми дръж У я тъдява докато чекаш Копанче вкиснал борш от Пияната.
Аман от лепиларе и скинати копейки
Коментиран от #135
12:23 05.07.2026
134 Демократ
Коментиран от #136, #138
12:24 05.07.2026
135 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #133 от "Фани се у работа":Работа в провинцията няма! Заводите и ТКЗС ги събориха. В София като платиш наема и тока не остава за хляб! В България са добре само на държавна ясла, мутрите и крадците.
Коментиран от #148
12:26 05.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 НКВД
12:28 05.07.2026
138 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #134 от "Демократ":Правилно! Нарежете я и нея на скрап. Мутроландия само руши! Не сте забили един гвоздей през "демокрацията".
12:28 05.07.2026
139 Така е
До коментар #132 от "Хахаха!🎺🥳😀":Край блатата монгольята Благоденстват с ...164 $ минималная и се млатят край контейнерите,..е така за удоволствие! Ееееедехееее
90%" ЖИВЕЯТ " като ско тове в 19 век!Не човешка мизерия, смрад, коптори и..Ху йловски МИР
Ееееедехееее
Коментиран от #142
12:28 05.07.2026
140 Хаха
До коментар #56 от "ПЪЛНИ Глупости":9 млрд. дългове срещу 161 млрд. активи, само да те попитам - колко са днес по 9 млрд. българските сългове и колко акиви ги "покриват"!
Почти всичко което имаме днес е построено по времето на социализма - електроцентрали, вкл. АЕЦ, Нефтохим Бургас, 90 процента от днешните асфалтирани пътища, съоръжетия по тях, язовири, инфраструктура, пречиствателни станции, действащи предприятия, а отделно колко унищожиха, вкл. една рафинерия и огромен металургичен комбинат, заради корупционни интереси и некадърност днешните "демократи"!
Вземи се скрий с твоите глупости!
Коментиран от #143
12:29 05.07.2026
141 а го бутна
До коментар #136 от "Ха ХаХа":на мак кя ти.
12:29 05.07.2026
142 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #139 от "Така е":Бил ли си там ве мушмули? Там живеят повече българи, отколкото в България. Ние тънем в мизерия. Особено в селата.
12:31 05.07.2026
143 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #140 от "Хаха":Колко акъл се иска, да нарежеш на скрап рафинерия, ако в страната има само две и да нарежеш на скрап единствения комбинат, добиваш стомана, вместо да го преместиш в Бургас, например.
Коментиран от #160, #168
12:34 05.07.2026
144 Тодар Живков
12:36 05.07.2026
145 1488
12:37 05.07.2026
146 1488
Коментиран от #152
12:38 05.07.2026
147 от ТАСС. Зле е положението в Русия :)
До коментар #4 от "Четох до тук...-":Путин с извънреден закон заради тежкия недостиг на горива в Русия. Владимир Путин подписа промени в Данъчния кодекс, които да стимулират вътрешния пазар след острия дефицит, предизвикан от украинските дронове. Мерките удължават сроковете за рафинериите до края на 2026 г. и влизат в сила със задна дата от 1 юни. Причината - острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове. Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти. Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво. На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване, пише ТАСС.
12:39 05.07.2026
148 Еврокопейкa
До коментар #135 от "Хахаха!🎺🥳😀":Мъка, мъка, мъка. Хората обедняха страшно, пенсионери едвам оцеляват. Скитат се немили недраги. Ровят по кофите. Събират стари дрехи и обувки. Ужас някакъв.Айде стига глупости. Заведения, молове, фитнеси пълни. На летището тарапана. На пътя към тарапана. В супермаркетите ходят с пълни колички с тепе. При гориво над три лева на Цариградско и Ботевградско шосе колите в три колони..Лесно е да си русофил като имаш бензин под ръка😉
Коментиран от #153, #162
12:39 05.07.2026
149 Фори
12:40 05.07.2026
150 Том
До коментар #25 от "Вие лека полека":Невероятно точен коментар слава Украине
12:40 05.07.2026
151 Дика
12:41 05.07.2026
152 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #146 от "1488":За да влезем в ЕС ни накараха да затворим 4 блока в АЕЦ Козлодуй, да си нарежем заводите на скрап и да си съсипем селското стопанство.
СЕГА СМЕ ПО-БЕДНИ ОТ ГАНА!
12:41 05.07.2026
153 Как
До коментар #148 от "Еврокопейкa":Да не споменаваме че обеднелите българи купуват жилища като бесни!
Коментиран от #155
12:41 05.07.2026
154 "В каменната ера":
До коментар #75 от "Дон Корлеоне":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
Коментиран от #156
12:44 05.07.2026
155 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #153 от "Как":Някои купуват по 100 жилища и ги дават под наем, а други нямат нито едно.
12:45 05.07.2026
156 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #154 от ""В каменната ера":":В момента слушам аудио роман от руски сайт. Работят денонощно на супер скорост за сваляне. Стотици хиляди филми БЕЗПЛАТНО. В България кога?
Коментиран от #163
12:47 05.07.2026
157 Глупости
До коментар #36 от "Кризата":Рафинерията в Бургас, както и всички 90 рафинерии в Европа вече работят с лек петрол, който е и много по-качествен от руския.
12:49 05.07.2026
158 Корекция
12:49 05.07.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Хаха
До коментар #143 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дори нямаше нужда да го местят комбината, защото до Бургас построиха такъв през 1980 г. в Дебелт!
Но демократите и него спастриха - харизаха го на украинци - Промет стийл! А какво се случва днес с него и какво произвежда, нямам идея...
Коментиран от #176
12:51 05.07.2026
161 Големият проблем
Ама нали е младост, май ната и на Историята!
Коментиран от #164
12:51 05.07.2026
162 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #148 от "Еврокопейкa":Едни пълнят количките догоре и бръмчат със скъпи коли, а половин България кара на хлебец, домат и зелен лук.
12:52 05.07.2026
163 Хора без работа
До коментар #156 от "Хахаха!🎺🥳😀":До там си докарала нещата,филми да теглиш и аудиоромани,всичко друго си решила сякаш
Коментиран от #166, #171
12:54 05.07.2026
164 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #161 от "Големият проблем":Ти пишеш за времето на "демокрацията", а не за соца, когато всеки имаше работа, жилище и достойно заплащане.
Изброеното от теб беше след като СДС ликвидира селското стопанство и наряза заводите на скрап.
12:54 05.07.2026
165 Българин
Коментиран от #178
12:57 05.07.2026
166 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #163 от "Хора без работа":Обичам съвременната руска фантастика. Супер романи. Слушам по цял ден като фон. Изборът е огромен.
12:58 05.07.2026
167 3333
12:59 05.07.2026
168 Грундьооо
До коментар #143 от "Хахаха!🎺🥳😀":Как се мести завод? Не като да си местиш микромекото макаронче.
12:59 05.07.2026
169 Хаха
12:59 05.07.2026
170 Факт
13:00 05.07.2026
171 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #163 от "Хора без работа":На мойте години човек или се е оправил, или вече се е споминал. Толкова съм работил когато му беше времето, че си нямаш представата.
13:00 05.07.2026
172 Хаха
13:02 05.07.2026
173 Архимандрисандрит Бибиян
13:04 05.07.2026
174 Тодор Тодоров
13:04 05.07.2026
175 Русия ни показва
До коментар #8 от "Мутата":какво НЕ трябва да правим, за да не се върнем в 19ти век и да преминем на купонна система като руснаците:)))
13:04 05.07.2026
176 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #160 от "Хаха":Това не го знаех. Но през соца се мислеше за държавата и народа, а сега гледат само да си напълнят джобовете демократичните кърлежи.
13:06 05.07.2026
177 Тодор Тодоров
13:08 05.07.2026
178 Тико
До коментар #165 от "Българин":Не си българин а фууутка!
13:15 05.07.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Журналист си е диагноза
13:18 05.07.2026