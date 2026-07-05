Руснаците подготвят нов масиран удар срещу Украйна. Зеленски: Путин иска да убива хора

Разузнаването за пореден път показва, че руснаците подготвят нов масиран удар срещу Украйна, написа в личния си профил в социалната платформа Екс украинският президент Володимир Зеленски, предаде БТА.
"Това е типично за Путин: веднага след Деня на независимостта на САЩ и преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Русия иска да причини още зло и да убива хора. Моля, пазете се и се вслушвайте във всички предупреждения за въздушна атака", продължи Зеленски.
"Отделно, към партньорите: всяко забавяне с ракетите за нашата противовъздушна отбрана – ракетите за системите „Пейтриът“ – означава загуба на човешки живот и насърчава Русия да продължи войната. Светът разполага с необходимото количество и качество на системи за противовъздушна отбрана. Необходими са вашите решения, за да се осигури реална защита на живота в Украйна", отбеляза украинският държавен глава.
"Преди всичко това, разбира се, са решения на Съединените щати, решения на силните държави в Европа и по света. Моля, бъдете активни в решенията си и защитавайте живота. Ракетите за „Пейтриът“ са необходими не в складове в момента, а в подразделенията в Украйна. Благодаря на всички, които предоставят реална помощ", заключи в Екс Зеленски.
От друга страна, в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията той каза, че целта далекобойните удари на Украйна срещу Русия е да направят продължаването на окупацията възможно най-неустойчиво за нахлуващите на украинска територия руски сили, предаде Укринформ.
"Благодарен съм на всеки партньор, който е с нас в дипломатическия процес и мисли как да принуди Русия най-накрая да се придвижи към споразумение. Трябва да сложим край на тази война с достойнство – да го сложим с истински мир“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Налудник
Коментиран от #27
22:45 05.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Европеец
22:46 05.07.2026
4 Рублевка
22:46 05.07.2026
5 Е как,ве...?!
До коментар #2 от "1488":Та нали самите вие,постоянно каканижете,че Путин от бункера- не излизал...?!
22:48 05.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гробар
Коментиран от #12
22:48 05.07.2026
8 ДрайвингПлежър
И не хора, а терористи - такава е квалификацията на германския съд
22:49 05.07.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #29
22:50 05.07.2026
10 Пич
Посраножив казашки атаман...
22:50 05.07.2026
11 Мисирки
22:51 05.07.2026
12 Рублевка
До коментар #7 от "Гробар":Приятелю, кажи им на форумците какво става с труповете в тая жега. 1500 тона украински трупове гният и червясват не прибрани. Путин им каза да си ги приберат, те не искат.
Коментиран от #16, #24
22:51 05.07.2026
13 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Просто не знам каква е причината да не го ликвидира.
Коментиран от #15, #20
22:52 05.07.2026
14 Де бил
До коментар #2 от "1488":Бе чети статията бе. Пише кой плаче кой се моли.
22:54 05.07.2026
15 Рублевка
До коментар #13 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Зелю ползва цивилните за жив щит. Ако му пуснат ракета, ще избият милион цивилни покрай него.
22:54 05.07.2026
16 Няма как да ги приберат
До коментар #12 от "Рублевка":Всеки загинал на фронта украински военен трябва да бъде компенсиран с неустойка на неговото семейство от $400 000. Отделно се начисляват допълнителни пари за всеки член на семейството. Това според указ подписан от Зеленски през 2022 за да мотивира украинците да се включат в армията.
Ако плати по половин милион долара за всеки загинал, Украйна отива към безусловен фалит, те затова ги водят "безследно изчезнали", а техните командири още получават техните заплати.
22:55 05.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нямат край
22:57 05.07.2026
19 хаха 🤣
22:59 05.07.2026
20 Без име
До коментар #13 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Печели много от войната, защо да я спира? Потоците на парите са два - към Русия и към САЩ. Европа плаща.
22:59 05.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А50
Коментиран от #28
23:00 05.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гробар
До коментар #12 от "Рублевка":С толкова много трупно месо кучетата и лешоядите няма да могат да се справят. След като животните се нахранят, руснаците трябва да изкопаят ями с багери и заровят останките, за да не плъзнат зарази. След година-две, след като червеите си свършат работата, ще могат да садят каквито си искат култури. Трупното месо си е натурална тор.
23:02 05.07.2026
25 Фен
23:03 05.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Българин
До коментар #1 от "Налудник":Ти как различаваш хората от крепостните?
Коментиран от #36
23:04 05.07.2026
28 Рублевка
До коментар #22 от "А50":Не само бензиностанциите, а видят ли камион с цистерна, унищожават го. В Украйна вече няма къде да се зареди гориво. Зельо им разказа играта на урките и накрая ще духне, ще си смени пола и ще заживее щастливо с Ермак. Макрон ще им ходи на гости.
23:04 05.07.2026
29 Механик
До коментар #9 от "Сатана Z":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
23:05 05.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе
23:06 05.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Русофобите нямат логична представа
До коментар #21 от "Рублевка":Има маса трупове, а сезона е лято с температури над 30 градуса. Дори не искам да си представя каква воня е там. Според мен трябва да им дадат срок още 2 дена максимум или в противен случай да започнат да ги горят.
Коментиран от #34, #38
23:07 05.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Рублевка
Украинците оставят загиналите да гният, за да не плащат на вдовиците. Водят ги безследно изчезнали.
Коментиран от #37
23:10 05.07.2026
36 ЗДРАСТИ ДЕ....БИЛ
До коментар #27 от "Българин":КАК Е
СМЪРДИ ЛИ В КОНСТАНТИНОВКА
И НА КО
ДА НЕ Е НА ПОДОБНИ НА ТЕБЕ ОЛИГОФРЕНИ
АБЕ ТИ ЩО НЕ СИ ТАМ
Коментиран от #43
23:12 05.07.2026
37 варна
До коментар #35 от "Рублевка":ватенките нищо не прибират..всичко отива в мобилните крематориуми, които са там на място
23:18 05.07.2026
38 Рублевка
До коментар #33 от "Русофобите нямат логична представа":Още на първия ден в тая жега трупът се подува и от устата и ануса бликва миризлива течност и пяна. Ужасна гледка. Гробарите знаят. Но там са около15000 украински трупа. Ужас! Ужас! Путин им предложи прекратяване на огъня и украинците да си приберат труповете, но те не ги искат.
23:19 05.07.2026
39 хихи
23:20 05.07.2026
40 Гориил
23:22 05.07.2026
41 ВВП
23:22 05.07.2026
42 Наркомана се оказа до ушите
23:23 05.07.2026
43 Българин
До коментар #36 от "ЗДРАСТИ ДЕ....БИЛ":Здрасти ушанка.
Не вярвам да си бил там, следователно миризмата ти е позната, щото е специфична за ватенките. Пий един бояришник да се примириш с фактите.
23:24 05.07.2026
44 Рублевка
23:24 05.07.2026