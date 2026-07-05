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Руснаците подготвят нов масиран удар срещу Украйна. Зеленски: Путин иска да убива хора
  Тема: Украйна

Руснаците подготвят нов масиран удар срещу Украйна. Зеленски: Путин иска да убива хора

5 Юли, 2026 22:43 856 44

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • владимир путин-
  • война

Разузнаването за пореден път показва, че Русия готви нов масиран удар срещу Украйна, обяви Зеленски

Руснаците подготвят нов масиран удар срещу Украйна. Зеленски: Путин иска да убива хора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разузнаването за пореден път показва, че руснаците подготвят нов масиран удар срещу Украйна, написа в личния си профил в социалната платформа Екс украинският президент Володимир Зеленски, предаде БТА.

"Това е типично за Путин: веднага след Деня на независимостта на САЩ и преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Русия иска да причини още зло и да убива хора. Моля, пазете се и се вслушвайте във всички предупреждения за въздушна атака", продължи Зеленски.

"Отделно, към партньорите: всяко забавяне с ракетите за нашата противовъздушна отбрана – ракетите за системите „Пейтриът“ – означава загуба на човешки живот и насърчава Русия да продължи войната. Светът разполага с необходимото количество и качество на системи за противовъздушна отбрана. Необходими са вашите решения, за да се осигури реална защита на живота в Украйна", отбеляза украинският държавен глава.

"Преди всичко това, разбира се, са решения на Съединените щати, решения на силните държави в Европа и по света. Моля, бъдете активни в решенията си и защитавайте живота. Ракетите за „Пейтриът“ са необходими не в складове в момента, а в подразделенията в Украйна. Благодаря на всички, които предоставят реална помощ", заключи в Екс Зеленски.

От друга страна, в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията той каза, че целта далекобойните удари на Украйна срещу Русия е да направят продължаването на окупацията възможно най-неустойчиво за нахлуващите на украинска територия руски сили, предаде Укринформ.

"Благодарен съм на всеки партньор, който е с нас в дипломатическия процес и мисли как да принуди Русия най-накрая да се придвижи към споразумение. Трябва да сложим край на тази война с достойнство – да го сложим с истински мир“, каза той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    34 5 Отговор
    Не "хора", а "бандери". Има разлика.

    Коментиран от #27

    22:45 05.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    27 4 Отговор
    Голяма грешка допусна либералния Путин като обеща на еврейна Нафтали Бенет да ти пощади живота...

    22:46 05.07.2026

  • 4 Рублевка

    29 4 Отговор
    А Зеленски не иска ли да убива хора? В Украйна от 50 милиона население са останали около 15 милиона. 35 милиона се разбягаха или са убити заради амбициите на Зеленски.

    22:46 05.07.2026

  • 5 Е как,ве...?!

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Та нали самите вие,постоянно каканижете,че Путин от бункера- не излизал...?!

    22:48 05.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гробар

    14 3 Отговор
    Трябва да се тестват и новите ракети, не може само дронове. Кимо трябва да изпрати и новите корейски балистични ракети за тестване.

    Коментиран от #12

    22:48 05.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    21 3 Отговор
    Браво на Русия!
    И не хора, а терористи - такава е квалификацията на германския съд

    22:49 05.07.2026

  • 9 Сатана Z

    20 3 Отговор
    Владимир Владимирович няма да направи грешката на Сталин ,който само ги е затварял в лагери ,а ще изтреби всички укро-нацисти до крак а главата на Зеления фюрер ще виси на стената в Кремъл

    Коментиран от #29

    22:50 05.07.2026

  • 10 Пич

    15 2 Отговор
    Зелю - жив казашки атаман!!!

    Посраножив казашки атаман...

    22:50 05.07.2026

  • 11 Мисирки

    18 3 Отговор
    На всяка крачка го цитирате тоя наркоман.Дори Баце не цитирахте толкова!Аре триците!

    22:51 05.07.2026

  • 12 Рублевка

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    Приятелю, кажи им на форумците какво става с труповете в тая жега. 1500 тона украински трупове гният и червясват не прибрани. Путин им каза да си ги приберат, те не искат.

    Коментиран от #16, #24

    22:51 05.07.2026

  • 13 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    17 3 Отговор
    Аз едно нещо няма да простя на Путин - досега трябваше 1000 пъти да е светнал този oлигoфрен и наркоман Зеленски.
    Просто не знам каква е причината да не го ликвидира.

    Коментиран от #15, #20

    22:52 05.07.2026

  • 14 Де бил

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Бе чети статията бе. Пише кой плаче кой се моли.

    22:54 05.07.2026

  • 15 Рублевка

    14 3 Отговор

    До коментар #13 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Зелю ползва цивилните за жив щит. Ако му пуснат ракета, ще избият милион цивилни покрай него.

    22:54 05.07.2026

  • 16 Няма как да ги приберат

    14 3 Отговор

    До коментар #12 от "Рублевка":

    Всеки загинал на фронта украински военен трябва да бъде компенсиран с неустойка на неговото семейство от $400 000. Отделно се начисляват допълнителни пари за всеки член на семейството. Това според указ подписан от Зеленски през 2022 за да мотивира украинците да се включат в армията.
    Ако плати по половин милион долара за всеки загинал, Украйна отива към безусловен фалит, те затова ги водят "безследно изчезнали", а техните командири още получават техните заплати.

    22:55 05.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нямат край

    3 10 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    22:57 05.07.2026

  • 19 хаха 🤣

    5 3 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и блокове, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    22:59 05.07.2026

  • 20 Без име

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Печели много от войната, защо да я спира? Потоците на парите са два - към Русия и към САЩ. Европа плаща.

    22:59 05.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А50

    6 3 Отговор
    Укрите получиха няколко ливи десни след като опитаха да предизвикат бензинови безредици в Русия. Сега руснаците систиматшчно подхванаха бензиностанциите в 404 по гугъл мап. Тежка зима се задава в 404

    Коментиран от #28

    23:00 05.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гробар

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Рублевка":

    С толкова много трупно месо кучетата и лешоядите няма да могат да се справят. След като животните се нахранят, руснаците трябва да изкопаят ями с багери и заровят останките, за да не плъзнат зарази. След година-две, след като червеите си свършат работата, ще могат да садят каквито си искат култури. Трупното месо си е натурална тор.

    23:02 05.07.2026

  • 25 Фен

    4 3 Отговор
    Англичаните искат война до последният украинец. И я получават.

    23:03 05.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Налудник":

    Ти как различаваш хората от крепостните?

    Коментиран от #36

    23:04 05.07.2026

  • 28 Рублевка

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "А50":

    Не само бензиностанциите, а видят ли камион с цистерна, унищожават го. В Украйна вече няма къде да се зареди гориво. Зельо им разказа играта на урките и накрая ще духне, ще си смени пола и ще заживее щастливо с Ермак. Макрон ще им ходи на гости.

    23:04 05.07.2026

  • 29 Механик

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    23:05 05.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе

    4 1 Отговор
    ти да видиш, той Путин иска да убива хора, пък Волдемар убива несекоми......

    23:06 05.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Русофобите нямат логична представа

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Има маса трупове, а сезона е лято с температури над 30 градуса. Дори не искам да си представя каква воня е там. Според мен трябва да им дадат срок още 2 дена максимум или в противен случай да започнат да ги горят.

    Коментиран от #34, #38

    23:07 05.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Рублевка

    4 2 Отговор
    Руснаците прибират загиналите си другари. Държавата плаща честно компенсация на техните жени и деца.
    Украинците оставят загиналите да гният, за да не плащат на вдовиците. Водят ги безследно изчезнали.

    Коментиран от #37

    23:10 05.07.2026

  • 36 ЗДРАСТИ ДЕ....БИЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    КАК Е
    СМЪРДИ ЛИ В КОНСТАНТИНОВКА
    И НА КО
    ДА НЕ Е НА ПОДОБНИ НА ТЕБЕ ОЛИГОФРЕНИ
    АБЕ ТИ ЩО НЕ СИ ТАМ

    Коментиран от #43

    23:12 05.07.2026

  • 37 варна

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Рублевка":

    ватенките нищо не прибират..всичко отива в мобилните крематориуми, които са там на място

    23:18 05.07.2026

  • 38 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Русофобите нямат логична представа":

    Още на първия ден в тая жега трупът се подува и от устата и ануса бликва миризлива течност и пяна. Ужасна гледка. Гробарите знаят. Но там са около15000 украински трупа. Ужас! Ужас! Путин им предложи прекратяване на огъня и украинците да си приберат труповете, но те не ги искат.

    23:19 05.07.2026

  • 39 хихи

    0 1 Отговор
    Без тройка "Орешник" Няма да е масиран.....

    23:20 05.07.2026

  • 40 Гориил

    4 1 Отговор
    Киев не е взел телата на украинските войници от Константиновка, за да не разваля картината на своите фиктивни „победи“.Коефициентът на загуба ще бъде тридесет към едно.

    23:22 05.07.2026

  • 41 ВВП

    2 1 Отговор
    Само лобут за окраинската паплач..24/7..

    23:22 05.07.2026

  • 42 Наркомана се оказа до ушите

    2 1 Отговор
    40 дневната програма на наркомана работи. Каквото повикало, такова се обадили.

    23:23 05.07.2026

  • 43 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "ЗДРАСТИ ДЕ....БИЛ":

    Здрасти ушанка.
    Не вярвам да си бил там, следователно миризмата ти е позната, щото е специфична за ватенките. Пий един бояришник да се примириш с фактите.

    23:24 05.07.2026

  • 44 Рублевка

    0 0 Отговор
    Гледах филмче, как руснаците прибират украински трупове. В жегата очите им изхвръкват и се напълват с бели червеи. Ужас! Устата отворена и пълна с червеи!

    23:24 05.07.2026

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