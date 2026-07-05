Руснаците подготвят нов масиран удар срещу Украйна. Зеленски: Путин иска да убива хора

Разузнаването за пореден път показва, че руснаците подготвят нов масиран удар срещу Украйна, написа в личния си профил в социалната платформа Екс украинският президент Володимир Зеленски, предаде БТА.

"Това е типично за Путин: веднага след Деня на независимостта на САЩ и преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Русия иска да причини още зло и да убива хора. Моля, пазете се и се вслушвайте във всички предупреждения за въздушна атака", продължи Зеленски.

"Отделно, към партньорите: всяко забавяне с ракетите за нашата противовъздушна отбрана – ракетите за системите „Пейтриът“ – означава загуба на човешки живот и насърчава Русия да продължи войната. Светът разполага с необходимото количество и качество на системи за противовъздушна отбрана. Необходими са вашите решения, за да се осигури реална защита на живота в Украйна", отбеляза украинският държавен глава.

"Преди всичко това, разбира се, са решения на Съединените щати, решения на силните държави в Европа и по света. Моля, бъдете активни в решенията си и защитавайте живота. Ракетите за „Пейтриът“ са необходими не в складове в момента, а в подразделенията в Украйна. Благодаря на всички, които предоставят реална помощ", заключи в Екс Зеленски.

От друга страна, в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията той каза, че целта далекобойните удари на Украйна срещу Русия е да направят продължаването на окупацията възможно най-неустойчиво за нахлуващите на украинска територия руски сили, предаде Укринформ.

"Благодарен съм на всеки партньор, който е с нас в дипломатическия процес и мисли как да принуди Русия най-накрая да се придвижи към споразумение. Трябва да сложим край на тази война с достойнство – да го сложим с истински мир“, каза той.