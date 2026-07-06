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Арести в Анкара преди срещата на НАТО

Арести в Анкара преди срещата на НАТО

6 Юли, 2026 02:21, обновена 6 Юли, 2026 02:26 275 0

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Турските власти задържаха над 100 леви активисти при забранени протести в столицата броени дни преди международния форум

Арести в Анкара преди срещата на НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на антинатовски протести, организирани от Турската комунистическа партия (TKP). Демонстрациите се проведоха в навечерието на мащабната среща на върха на Алианса в турската столица на 7 и 8 юли 2026 г.. Протестиращите се противопоставиха на присъствието на НАТО и на засиления натиск за увеличаване на бюджетите за отбрана.

Какво се случи на протеста?

  • Нарушена забрана: Протестният марш бе организиран на централния площад „Къзълай“ в Анкара въпреки изричната 13-дневна забрана на губернатора за всякакви публични събирания.
  • Полицейска намеса: Екипи на полицията за борба с безредиците отцепиха пътищата и използваха сълзотворен газ, за да разпръснат събралите се демонстранти.
  • Лозунги: Участниците издигнаха плакати с надписи „Вън от страната ни, убиец – НАТО“ и „Бюджет за хората, а не за НАТО“.
  • Протести в други градове: Паралелни, но по-спокойни демонстрации без тежки сблъсъци бяха отчетени на площад „Таксим“ в Истанбул, както и пред Съюзното сухопътно командване на НАТО в Измир.

По-широка вълна от задържания

Арестите от уикенда са част от по-голяма кампания по сигурността. През изминалите две седмици властите проведоха мащабни антитерористични акции. При тях бяха задържани над 200 души, сред които независими журналисти, адвокати, академици и ЛГБТ активисти.

Реакции и критики

Лидерът на TKP Кемал Окуян разкритикува официалните власти и останалите политически партии, че посрещат „с червен килим“ лидерите на НАТО. Представители на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (CHP) и прокюрдската партия DEM също осъдиха действията на полицията. Те заявиха, че Турция се превръща в „център за задържане“ под предлог за сигурността на срещата на върха.

Международни организации като Human Rights Watch и Amnesty International изразиха сериозна загриженост относно нарушаването на свободата на словото и правото на мирен протест в страната.

Източници: БНР, БТА, Reuters, DW, Xinhua News Agency


Турция
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