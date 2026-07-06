Руски удар в Запорожие: Полицай издъхна от раните си

Украински полицай почина от раните си снощи след тежък руски въздушен удар по град Запорожие.

Информацията беше потвърдена официално от началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в приложението Telegram. Към 2:30 часа на 6 юли ситуацията в града остава напрегната, а броят на пострадалите цивилни продължава да расте.

Данни за жертвите и ранените

Починал полицай : Служителят е изпълнявал служебните си задължения на терен по време на атаката.

: Служителят е изпълнявал служебните си задължения на терен по време на атаката. Критично състояние : Втори полицай, намирал се на същото място, е тежко ранен и лекарите се борят за живота му.

: Втори полицай, намирал се на същото място, е тежко ранен и лекарите се борят за живота му. 13 ранени граждани: Броят на пострадалите цивилни се увеличи, като повечето са засегнати от силни ударни вълни и шрапнели.

Щети и детайли по атаката

Според данните на местните власти руските сили са използвали авиационни бомби. Едно от попаденията е регистрирано в непосредствена близост до многоетажна жилищна сграда, а друг взрив е нанесе сериозни материални щети в гъсто населен жилищен квартал на Запорожие. Спасителните екипи продължават работа на местата на инцидентите.

Източници: Тelegram, Укринформ.