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Руски удар в Запорожие: Полицай издъхна от раните си
  Тема: Украйна

Руски удар в Запорожие: Полицай издъхна от раните си

6 Юли, 2026 02:36, обновена 6 Юли, 2026 02:40 545 5

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Броят на пострадалите при въздушната атака нарасна на 13 души, състоянието на втори служител на реда остава критично

Руски удар в Запорожие: Полицай издъхна от раните си - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински полицай почина от раните си снощи след тежък руски въздушен удар по град Запорожие.

Информацията беше потвърдена официално от началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в приложението Telegram. Към 2:30 часа на 6 юли ситуацията в града остава напрегната, а броят на пострадалите цивилни продължава да расте.

Данни за жертвите и ранените

  • Починал полицай: Служителят е изпълнявал служебните си задължения на терен по време на атаката.
  • Критично състояние: Втори полицай, намирал се на същото място, е тежко ранен и лекарите се борят за живота му.
  • 13 ранени граждани: Броят на пострадалите цивилни се увеличи, като повечето са засегнати от силни ударни вълни и шрапнели.

Щети и детайли по атаката

Според данните на местните власти руските сили са използвали авиационни бомби. Едно от попаденията е регистрирано в непосредствена близост до многоетажна жилищна сграда, а друг взрив е нанесе сериозни материални щети в гъсто населен жилищен квартал на Запорожие. Спасителните екипи продължават работа на местата на инцидентите.

Източници: Тelegram, Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    2 0 Отговор
    Битие 19:24----- Тогава ГОСПОД изля върху Содом и Гомора от небето като дъжд огън и жупел

    Коментиран от #2

    02:54 06.07.2026

  • 2 Рублевка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Операция "Гомора" на Кралската бомбардировъчна авиация през ВСВ. Имала е за цел да унищожи работническите квартали в Хамбург и да убие колкото се може повече германски работници и техните семейства.
    Въздушните нападения убиват до 45 000 души, раняват до 125 000 (оценките варират, като цифрите варират от 37 000 до 200 000) и принуждават около милион жители да напуснат града. Историческите сгради на Алтона са безвъзвратно унищожени .

    Коментиран от #4

    03:08 06.07.2026

  • 3 Нашмъркан потник

    3 0 Отговор
    Краварската ПВО работи като ууукраинска Зазка, хахаха

    03:14 06.07.2026

  • 4 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рублевка":

    дело на човеколюбивият - СЪР АРТЪР" БОМЪР" ХАРИС

    03:28 06.07.2026

  • 5 УрСульо

    1 0 Отговор
    Вероятно са пострадали двама укрокатаджии, криещи се в храстите.

    03:35 06.07.2026

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