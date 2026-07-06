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Огнен кошмар: Пожари бушуват в Европа и САЩ

Огнен кошмар: Пожари бушуват в Европа и САЩ

6 Юли, 2026 04:06, обновена 6 Юли, 2026 04:13 545 0

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Екстремни жеги, спешна евакуация на туристи и национални бедствия бележат ситуацията от двете страни на Атлантика

Огнен кошмар: Пожари бушуват в Европа и САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Европа и Западната част на САЩ се намират в капана на унищожителна вълна от горски пожари. Опасното време, подсилено от рекордни температури и силни ветрове, превърна огромни територии в пепелища и наложи спешни действия от международните спасителни служби.

Положението в Европа: Евакуация на Балканите и блокиран Тур дьо Франс

Пламъците в Южна Европа бързо обхващат нови площи, засягайки ключови туристически райони:

  • Гърция: Извънредна ситуация е обявена край Солун и на полуостров Халкидики. Огнен фронт в завод за рециклиране край Ореокастро обгази района с токсичен дим, налагайки незабавна евакуация на селища. Почиващите в района, голяма част от които са български и сръбски туристи, са изведени превантивно. Властите арестуваха 76-годишен мъж за предизвикване на пожара по небрежност.
  • Португалия и Испания: В португалската област Воузела стихията изпепели над 10 000 хектара. Страната задейства Европейския механизъм за гражданска защита. В Жирона, Испания, пожар погълна 2200 хектара, блокира седем общини и доведе до арест на работник, предизвикал искри край пътя.
  • Франция: Огънят в Пиренеите принуди властите да вземат безпрецедентно решение за Тур дьо Франс – днешният трети етап от емблематичното колоездачно състезание ще се проведе изцяло без публика по трасето в засегнатите френски участъци.
  • Регионът: Големи огнища бушуват още на хърватския остров Хвар и в Албания. Европейският съюз разгърна най-голямата си досега операция за реагиране, позиционирайки стотици пожарникари в най-критичните точки.

Положението в САЩ: Трагедия и извънредно положение след 4 юли

В Съединените щати комбинацията от екстремна суша, летни жеги и искри от фойерверки покрай честванията на 250-годишнината от Деня на независимостта доведе до критично разрастване на огъня:

  • Национален мащаб: Националният междуведомствен пожарен център докладва за 41 активни мегапожара в страната. От началото на годината са изгорели близо 3.3 милиона акра.
  • Колорадо: Пожарът "Аспен Ейкърс" (Aspen Acres) се превърна в 7-ия най-голям в историята на щата, изпепелявайки над 86 000 акра южно от Колорадо Спрингс. Ситуацията се усложнява от гръмотевични бури със силни ветрове до 80 км/ч, които разпалват въглените. Поради мащаба на бедствието, Калифорния изпрати спешна помощ от техника и огнеборци в подкрепа на Колорадо.
  • Юта: Огромният пожар "Вавилон" (Babylon Fire) премина границата на щата и вече заема над 90 000 акра, като към този час е с 0% локализация.
  • Жертви: Огнената стихия взе своите първи жертви – трима пожарникари загинаха на границата между Колорадо и Юта при внезапно обръщане на огнения фронт.

Синоптиците и в Европа, и в САЩ предупреждават, че пикът на горещата вълна тепърва предстои, което ще направи овладяването на огнените фронтове изключително трудно през следващите дни.

Източници: БНТ, DW, Associated Press, NIFC и NPR


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