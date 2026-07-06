Иран: Милиони на погребението на Хаменей под заплаха от Тръмп ВИДЕО

Милиони иранци изпълниха улиците на Техеран за кулминацията на мащабната шестдневна траурна процесия за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Церемонията, определяна от държавните медии като „погребението на века“, се провежда в условия на безпрецедентно геополитическо напрежение и засилени мерки за сигурност.

Напрежение на погребението и мистериозно отсъствие

Тялото на аятолаха, който бе убит при съвместни въздушни удари на САЩ и Израел през февруари, е изложено в Голямата джамия „Мосала“ в столицата. По време на официалните молитви в челните редици бяха забелязани трима от синовете на Хаменей – Мостафа, Мейсам и Масуд. Изключително силно впечатление обаче направи отсъствието на неговия син и официално обявен наследник Можтаба Хаменей. Според източници на международни медии като The Jerusalem Post и Al Jazeera, Можтаба остава в скривалище поради сериозни опасения за сигурността му и заплахи от страна на Израел за неговото елиминиране.

Огромните тълпи в Техеран скандират традиционните лозунги „Смърт на Америка!“ и „Смърт на Израел!“, а оратори от трибуната открито призовават за смъртта на американския президент Доналд Тръмп в знак на отмъщение.

Ултиматумът на Тръмп и твърдият отговор на Иран

Паралелно с траурните събития, американският президент Доналд Тръмп ескалира натиска, като постави ясен двумесечен срок на новото иранско ръководство за сключване на ново, по-строго ядрено споразумение. Вашингтон предупреди за тежки последствия, ако Иран не прекрати ядрената си програма и не спре опитите за блокиране на Ормузкия проток. Докато трае погребението, Тръмп заяви, че САЩ дават „една седмица почивка“ на Техеран от военни действия, но преговорите трябва да започнат веднага след това.

Реакцията на Техеран беше незабавна и категорична. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в официално изявление, че страната няма да преговаря под какъвто и да е външен натиск, заплахи или ултиматуми. Военното командване на Иран допълнително предупреди, че всяка провокация по време на траурните дни ще срещне „твърд и незабавен отговор“.

Какво предстои?

6-7 юли: Траурната процесия продължава през Техеран и ще се насочи към свещения шиитски град Кум.

Траурната процесия продължава през Техеран и ще се насочи към свещения шиитски град Кум. 8 юли: Ковчегът ще премине през свещените за шиитите градове Кербала и Наджаф в съседен Ирак.

Ковчегът ще премине през свещените за шиитите градове Кербала и Наджаф в съседен Ирак. 9 юли: Официалното погребение на Али Хаменей в родния му град Машхад.

Източник: БНТ, CNN и Reuters