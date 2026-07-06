Рекордна жега в САЩ взе 25 жертви

Екстремна гореща вълна обхвана източните и южните части на САЩ, оставяйки най-малко 25 смъртни случая вследствие на опасните температури.

Според обобщените данни, огромното мнозинство от жертвите са регистрирани в щата Ню Джърси, където местният департамент по здравеопазване потвърди за 22 починали в десет различни окръга. Смъртни случаи, пряко свързани с топлинния стрес, са докладвани още в щатите Мисисипи и Илинойс.

Метеорологичната ситуация остава критична, като на места температурният индекс (усещането за топлина поради високата влажност) надхвърли 46 градуса по Целзий (115°F). Жегата съвпадна с празничния уикенд за 4 юли, което наложи спешна отмяна на редица масови прояви. Официалният парад за Деня на независимостта във Вашингтон беше отменен, а по време на официалната реч на президента Тръмп спешните служби оказаха помощ на десетки граждани с топлинно изтощение на Националната алея.

Рекордни температури: Летище „Нюарк“ в Ню Джърси отчете рекордните 40,5°C (105°F). Градове като Вашингтон, Филаделфия и Рали също изравниха или подобриха историческите си максимуми.

Летище „Нюарк“ в Ню Джърси отчете рекордните 40,5°C (105°F). Градове като Вашингтон, Филаделфия и Рали също изравниха или подобриха историческите си максимуми. Инфраструктурен колапс: Претоварването на електрическите мрежи доведе до масови аварии, оставяйки над един милион потребители без ток в щати като Мичиган, Пенсилвания и Ню Джърси. Железопътната компания Amtrak отмени десетки влакове по натоварения Североизточен коридор.

Претоварването на електрическите мрежи доведе до масови аварии, оставяйки над един милион потребители без ток в щати като Мичиган, Пенсилвания и Ню Джърси. Железопътната компания Amtrak отмени десетки влакове по натоварения Североизточен коридор. Връзка с климата: Учените от консорциума World Weather Attribution подчертават, че интензитетът на настоящия „топлинен купол“ би бил практически невъзможен без ефектите от замърсяването с парникови газове и засилващото се влияние на явлението Ел Ниньо.

Националната метеорологична служба на САЩ (NWS) предупреждава, че макар въздушната маса на североизток леко да се охлажда под натиска на мощни гръмотевични бури и риск от локални наводнения, ядрото на опасната жега се измества по-насог към Средноатлантическите щати, Юга и Югозапада.

Източник: The Guardian, NBC News