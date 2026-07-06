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Рекордна жега в САЩ взе 25 жертви

Рекордна жега в САЩ взе 25 жертви

6 Юли, 2026 04:46, обновена 6 Юли, 2026 04:49 492 2

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Безпрецедентна гореща вълна парализира източните и южните региони на страната, проваляйки честванията за Деня на независимостта

Рекордна жега в САЩ взе 25 жертви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екстремна гореща вълна обхвана източните и южните части на САЩ, оставяйки най-малко 25 смъртни случая вследствие на опасните температури.

Според обобщените данни, огромното мнозинство от жертвите са регистрирани в щата Ню Джърси, където местният департамент по здравеопазване потвърди за 22 починали в десет различни окръга. Смъртни случаи, пряко свързани с топлинния стрес, са докладвани още в щатите Мисисипи и Илинойс.

Метеорологичната ситуация остава критична, като на места температурният индекс (усещането за топлина поради високата влажност) надхвърли 46 градуса по Целзий (115°F). Жегата съвпадна с празничния уикенд за 4 юли, което наложи спешна отмяна на редица масови прояви. Официалният парад за Деня на независимостта във Вашингтон беше отменен, а по време на официалната реч на президента Тръмп спешните служби оказаха помощ на десетки граждани с топлинно изтощение на Националната алея.

  • Рекордни температури: Летище „Нюарк“ в Ню Джърси отчете рекордните 40,5°C (105°F). Градове като Вашингтон, Филаделфия и Рали също изравниха или подобриха историческите си максимуми.
  • Инфраструктурен колапс: Претоварването на електрическите мрежи доведе до масови аварии, оставяйки над един милион потребители без ток в щати като Мичиган, Пенсилвания и Ню Джърси. Железопътната компания Amtrak отмени десетки влакове по натоварения Североизточен коридор.
  • Връзка с климата: Учените от консорциума World Weather Attribution подчертават, че интензитетът на настоящия „топлинен купол“ би бил практически невъзможен без ефектите от замърсяването с парникови газове и засилващото се влияние на явлението Ел Ниньо.

Националната метеорологична служба на САЩ (NWS) предупреждава, че макар въздушната маса на североизток леко да се охлажда под натиска на мощни гръмотевични бури и риск от локални наводнения, ядрото на опасната жега се измества по-насог към Средноатлантическите щати, Юга и Югозапада.

Източник: The Guardian, NBC News


САЩ
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  • 1 Преувеличени глупости

    1 0 Отговор
    Те толкова си умират редовно. В Чикаго днес е 23 Целзий максимална.

    Коментиран от #2

    04:56 06.07.2026

  • 2 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Преувеличени глупости":

    Прав си ,така е..... Току-що проверих във Филаделфия е 24°С... Източника на Милен е гардиан, Защо ли никой не вярва вече английските медии..... От какъв източник и такава новина за запълване и обем.... Снощи гледа х неделната вечер на салавьов-наистина Русия има сериозни проблеми с горивата, а по украинската тв пък казват ,че са унищожени 43% от нефтините предприятия на Русия, но руснаците са корав народ и ще се справят... Въпросът е как ще се справи зеления просяк милионер , дали ще успее да провокира европейските русофоби да воюват с Русия..... На тоя етап видяхме, коалицията им е състава на от импотентни мераклии.... Остава и въпроса либералният Путин дали вече се е взел в ръце да приключи фашиската украинска хунта...

    05:21 06.07.2026