Дързък обир за €4 млн. в музея Lalique във Франция

При дръзка и отлично планирана сутрешна акция в неделя, организирана банда маскирани престъпници проникна в световноизвестния музей на луксозния бранд за стъкло и бижута Lalique.

Обирът е извършен в ранните часове на деня в градчето Винген-сюр-Модер, Североизточна Франция.

Хронология на удара: Около 05:30 ч. местно време (06:30 ч. българско време) обирджиите разбиват външна врата на сградата и се насочват директно към залата с бижута. За броени минути те разбиват шест витрини и изнасят ценностите, преди да изчезнат безследно.

Около 05:30 ч. местно време (06:30 ч. българско време) обирджиите разбиват външна врата на сградата и се насочват директно към залата с бижута. За броени минути те разбиват и изнасят ценностите, преди да изчезнат безследно. Плячката: Откраднати са около 20 уникални бижута от кристал, изработени в стил Ар Нуво и Ар Деко. Експерти оценяват щетите на близо 4 милиона евро . Специфичното е, че изделията не съдържат скъпоценни камъни и не могат да бъдат претопени , което навежда на мисълта за поръчков обир.

Откраднати са около от кристал, изработени в стил Ар Нуво и Ар Деко. Експерти оценяват щетите на близо . Специфичното е, че изделията не съдържат скъпоценни камъни и , което навежда на мисълта за поръчков обир. Провал в сигурността: Алармената система в музея се е задействала незабавно. Въпреки това охранителната фирма не е изпратила екип веднага и не е уведомила жандармерията своевременно. Първа на местопрестъплението пристига чистачка, която подава сигнал в полицията. Кметът на града Кристиан Доршнер изрази ярост и нарече случая „сериозен провал в сигурността“.

Алармената система в музея се е задействала незабавно. Въпреки това охранителната фирма не е изпратила екип веднага и не е уведомила жандармерията своевременно. Първа на местопрестъплението пристига чистачка, която подава сигнал в полицията. Кметът на града Кристиан Доршнер изрази ярост и нарече случая „сериозен провал в сигурността“. Текущо състояние: В момента френските власти детайлно анализират записите от камерите за видеонаблюдение. Музеят, който съхранява над 650 шедьовъра на Рене Лалик и неговите наследници, обяви на официалния си уебсайт, че ще остане затворен за посетители в следващите няколко дни.

Този случай идва броени месеци след друг шокиращ обир във Франция — този в парижкия Лувър през октомври миналата година, когато бяха задигнати бижута за 102 милиона долара. Това отново поставя на дневен ред въпроса за уязвимостта на културните институции в страната.

Източник: AFP и Le Parisien