Обрат за Газа: „Хамас“ предава властта?

Интензивните международни преговори в Египет отбелязаха ключов обрат тази сутрин, след като ислямисткото движение „Хамас“ обяви готовност да разпусне своя управителен Комитет за гражданско управление в Ивицата Газа.

Позицията, разкрита от арабски и израелски медии, има за цел да разчисти пътя за влизането на непартиен Комитет от технократи, който да поеме гражданската администрация в координация с Палестинската автономия.

Мирният процес, който се провежда под египетско, катарско и турско посредничество, се базира на международния план за прекратяване на конфликта. Въпреки това преговорите по т.нар. „втора фаза“ са изправени пред сериозно споразумение за бъдещото разоръжаване на анклава.

Основните акценти в преговорите:

Предаване на властта: „Хамас“ премахва структурите си, управлявали Газа от 2007 г. насам, за да позволи на нов Граждански административен комитет, начело с Али Шаат (с близки връзки с Палестинската автономия), да поеме контрола над министерствата и услугите.

„Хамас“ премахва структурите си, управлявали Газа от 2007 г. насам, за да позволи на нов Граждански административен комитет, начело с Али Шаат (с близки връзки с Палестинската автономия), да поеме контрола над министерствата и услугите. Спорът за оръжията: Най-голямото несъгласие остава клаузата за сигурност. „Хамас“ категорично отказва директно капитулиране или предаване на арсенала си на Израел. Организацията настоява за поетапно и постепенно „слагане на оръжията“ под егидата на неутрален палестински орган.

Най-голямото несъгласие остава клаузата за сигурност. „Хамас“ категорично отказва директно капитулиране или предаване на арсенала си на Израел. Организацията настоява за под егидата на неутрален палестински орган. Израелските изисквания: Израелският премиер Бенямин Нетаняху продължава да настоява, че пълното възстановяване на Газа няма да започне без категорично разоръжаване на анклава и премахване на заплахата за сигурността.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху продължава да настоява, че пълното възстановяване на Газа няма да започне без и премахване на заплахата за сигурността. Международно присъствие: В Кайро се очаква пристигането на международни представители, включително на Борда на мира, ръководен от Николай Младенов, за да се финализират параметрите за разполагане на Международни сили за стабилизиране в зоните, от които Израел трябва да се изтегли.

Символичната стъпка на „Хамас“ по разпускане на вътрешните комитети се определя от експерти като дипломатическа маневра за прехвърляне на натиска върху Израел, докато хуманитарната криза по крайбрежието изисква незабавно задействане на етапа за възстановяване.

Източник: Asharq Al-Awsat, Haaretz