Белгия разследва украински опит за саботаж срещу кораб за внос на руски втечнен газ в Антверпен

Белгийската прокуратура е потвърдила, че води разследване по данни за възможен опит за саботаж срещу кораб, използван от Русия за пренос на втечнен газ, съобщиха местни медии. Уточнява се, че случаят е от края на май и според руските служби за сигурност при пристигането на танкера от Антверпен в руско пристанище, на борда му са били открити морски мини, предаде БТА.

Твърди се, че мините са били закрепени с магнит в задната част на борда над водата, в областта на машинното отделение и корабния винт. Белгийското военно разузнаване отбелязва, че миналата година друг танкер, използван от Русия и преминал през Антверпен, е пострадал при задействането на взривни устройства след връщането му в същото руско пристанище на Балтийско море.

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Засега разследващите не изключват нито една хипотеза за инцидента, след като в края на май белгийското външно министерство отхвърли твърденията на руската страна за опит за саботаж. Задълбочен преглед на видеозаписите от движението на танкера, плаващ под либерийски флаг, в пристанището на Антверпен, е показал, че при напускането на района на борда на кораба действително се забелязват прикачени предмети, сходни с кадрите, разпространени от Русия след влизането на плавателния съд в руското балтийско пристанище.

Белгийското военно разузнаване е проследило движението на танкера и е установило, че по пътя си той е спирал само два пъти - на рейд в териториалните води на Нидерландия заради 24-часова стачка на антверпенското пристанище, и в самото пристанище на Антверпен за обработка. Според руското контраразузнаване откритите мини са произведени в държава от НАТО.

Белгийските служби отбелязват, че поставянето на мините на борда на кораба в движение не би било възможно заради мястото, на което са открити. Техните данни сочат, че от декември 2024 г. досега общо 18 плавателни съда, използвани от Русия за търговия с горива, са претърпели инциденти, за които се предполага, че са саботажи.