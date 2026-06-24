Белгия разследва украински опит за саботаж срещу кораб за внос на руски втечнен газ в Антверпен

Белгийската прокуратура е потвърдила, че води разследване по данни за възможен опит за саботаж срещу кораб, използван от Русия за пренос на втечнен газ, съобщиха местни медии. Уточнява се, че случаят е от края на май и според руските служби за сигурност при пристигането на танкера от Антверпен в руско пристанище, на борда му са били открити морски мини, предаде БТА.
Твърди се, че мините са били закрепени с магнит в задната част на борда над водата, в областта на машинното отделение и корабния винт. Белгийското военно разузнаване отбелязва, че миналата година друг танкер, използван от Русия и преминал през Антверпен, е пострадал при задействането на взривни устройства след връщането му в същото руско пристанище на Балтийско море.
Засега разследващите не изключват нито една хипотеза за инцидента, след като в края на май белгийското външно министерство отхвърли твърденията на руската страна за опит за саботаж. Задълбочен преглед на видеозаписите от движението на танкера, плаващ под либерийски флаг, в пристанището на Антверпен, е показал, че при напускането на района на борда на кораба действително се забелязват прикачени предмети, сходни с кадрите, разпространени от Русия след влизането на плавателния съд в руското балтийско пристанище.
Белгийското военно разузнаване е проследило движението на танкера и е установило, че по пътя си той е спирал само два пъти - на рейд в териториалните води на Нидерландия заради 24-часова стачка на антверпенското пристанище, и в самото пристанище на Антверпен за обработка. Според руското контраразузнаване откритите мини са произведени в държава от НАТО.
Белгийските служби отбелязват, че поставянето на мините на борда на кораба в движение не би било възможно заради мястото, на което са открити. Техните данни сочат, че от декември 2024 г. досега общо 18 плавателни съда, използвани от Русия за търговия с горива, са претърпели инциденти, за които се предполага, че са саботажи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сталин
Коментиран от #6
12:43 24.06.2026
3 Мария Атанасова
Коментиран от #13
12:45 24.06.2026
4 Тия ш....ни укри
12:46 24.06.2026
5 Айде бе другарю Путин
12:48 24.06.2026
6 До последния
До коментар #2 от "Сталин":Бандер без да се даде време за прегрупиране.
12:50 24.06.2026
7 Историк
Коментиран от #11
12:52 24.06.2026
8 Иван 1
12:58 24.06.2026
9 Ахаха,
13:02 24.06.2026
10 ВлАдимир Зеленски
Тя ни пречи да вършим Терористичните си нападения!
Виждам Руска пропаганда от Белгийската прокуратура,
която трябва да се Разтури.
13:04 24.06.2026
11 историка
До коментар #7 от "Историк":ти изобщо прочете ли какво пише в статията
13:05 24.06.2026
12 Мдааа
Взривиха румънско пристанище, по чудо не взривиха Лефкада, взривиха кораби в Босфора и т. н.,сега и това!
Това, ако не е въвличане във война не знам, какво друго е?
Сега и България и нашият туризъм страда заради дронове, мазут и пр.!
Защо не се задейства чл. 5 срещу Okpaйна???
Коментиран от #14
13:06 24.06.2026
13 Да допълня:
До коментар #3 от "Мария Атанасова":Освен, че Унгария спира преговорите за членство на Украйна и Молдова в ЕС,
Унгария Отказва да участва в Подаръка от 90 Милиарда, които са подготвили
Урсулите за войната в Украйна и НаркоманаЗеленски!
13:09 24.06.2026
14 Защото са розови понита
До коментар #12 от "Мдааа":и обичат да им влиза дълбоко и болезнено.
13:11 24.06.2026
15 Киро
13:22 24.06.2026
16 хахахах
13:37 24.06.2026