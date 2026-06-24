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Белгия разследва украински опит за саботаж срещу кораб за внос на руски втечнен газ в Антверпен
  Тема: Украйна

Белгия разследва украински опит за саботаж срещу кораб за внос на руски втечнен газ в Антверпен

24 Юни, 2026 12:40 1 695 16

  • саботаж-
  • антверпен-
  • белгия-
  • украйна-
  • русия-
  • кораб-
  • втечнен газ

Мините са били закрепени с магнит в задната част на борда - в областта на машинното отделение

Белгия разследва украински опит за саботаж срещу кораб за внос на руски втечнен газ в Антверпен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийската прокуратура е потвърдила, че води разследване по данни за възможен опит за саботаж срещу кораб, използван от Русия за пренос на втечнен газ, съобщиха местни медии. Уточнява се, че случаят е от края на май и според руските служби за сигурност при пристигането на танкера от Антверпен в руско пристанище, на борда му са били открити морски мини, предаде БТА.

Твърди се, че мините са били закрепени с магнит в задната част на борда над водата, в областта на машинното отделение и корабния винт. Белгийското военно разузнаване отбелязва, че миналата година друг танкер, използван от Русия и преминал през Антверпен, е пострадал при задействането на взривни устройства след връщането му в същото руско пристанище на Балтийско море.

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Засега разследващите не изключват нито една хипотеза за инцидента, след като в края на май белгийското външно министерство отхвърли твърденията на руската страна за опит за саботаж. Задълбочен преглед на видеозаписите от движението на танкера, плаващ под либерийски флаг, в пристанището на Антверпен, е показал, че при напускането на района на борда на кораба действително се забелязват прикачени предмети, сходни с кадрите, разпространени от Русия след влизането на плавателния съд в руското балтийско пристанище.

Белгийското военно разузнаване е проследило движението на танкера и е установило, че по пътя си той е спирал само два пъти - на рейд в териториалните води на Нидерландия заради 24-часова стачка на антверпенското пристанище, и в самото пристанище на Антверпен за обработка. Според руското контраразузнаване откритите мини са произведени в държава от НАТО.

Белгийските служби отбелязват, че поставянето на мините на борда на кораба в движение не би било възможно заради мястото, на което са открити. Техните данни сочат, че от декември 2024 г. досега общо 18 плавателни съда, използвани от Русия за търговия с горива, са претърпели инциденти, за които се предполага, че са саботажи.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    49 0 Отговор
    Бандерите трябва да бъдат преследвани като терористи и депортирани обратно в концлагера на зеления наркоман

    Коментиран от #6

    12:43 24.06.2026

  • 3 Мария Атанасова

    45 0 Отговор
    Унгария спира преговорите за членство на Украйна и Молдова в ЕС

    Коментиран от #13

    12:45 24.06.2026

  • 4 Тия ш....ни укри

    35 0 Отговор
    Само мизерии правят.

    12:46 24.06.2026

  • 5 Айде бе другарю Путин

    31 2 Отговор
    Колко още ще ги търпиш тия св...олочи

    12:48 24.06.2026

  • 6 До последния

    23 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Бандер без да се даде време за прегрупиране.

    12:50 24.06.2026

  • 7 Историк

    1 42 Отговор
    Русия няма равна в саботажите. Империята на злото,войната, лъжата, смъртта е първенец и никой не могли да й отнеме първенството. Докато е търпяна в този й зловещ вид така ще е. Светът ще страда от заплахата Русия.

    Коментиран от #11

    12:52 24.06.2026

  • 8 Иван 1

    21 0 Отговор
    Храни куче да те лае,та и укрите са така, евро ги научи само да взимат, а не да пазят и дават.

    12:58 24.06.2026

  • 9 Ахаха,

    18 0 Отговор
    Урсулата си е урсула, ама газ требе. Хората са тарикати, не са политкоректни будали като нас.

    13:02 24.06.2026

  • 10 ВлАдимир Зеленски

    16 0 Отговор
    Урсули, трябва да санкционитаре Белгия!
    Тя ни пречи да вършим Терористичните си нападения!
    Виждам Руска пропаганда от Белгийската прокуратура,
    която трябва да се Разтури.

    13:04 24.06.2026

  • 11 историка

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    ти изобщо прочете ли какво пише в статията

    13:05 24.06.2026

  • 12 Мдааа

    14 0 Отговор
    Укротерористи щъкат необозкоявано из цяла Европа благодарение на Рюте, Урсула, Калас и всички останали пpoдажни чиновници и нанасят щети на държави от ЕС!
    Взривиха румънско пристанище, по чудо не взривиха Лефкада, взривиха кораби в Босфора и т. н.,сега и това!
    Това, ако не е въвличане във война не знам, какво друго е?
    Сега и България и нашият туризъм страда заради дронове, мазут и пр.!
    Защо не се задейства чл. 5 срещу Okpaйна???

    Коментиран от #14

    13:06 24.06.2026

  • 13 Да допълня:

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мария Атанасова":

    Освен, че Унгария спира преговорите за членство на Украйна и Молдова в ЕС,
    Унгария Отказва да участва в Подаръка от 90 Милиарда, които са подготвили
    Урсулите за войната в Украйна и НаркоманаЗеленски!

    13:09 24.06.2026

  • 14 Защото са розови понита

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдааа":

    и обичат да им влиза дълбоко и болезнено.

    13:11 24.06.2026

  • 15 Киро

    9 0 Отговор
    По интересното е, че в западна Европа внасят руски газ, а ние да го....

    13:22 24.06.2026

  • 16 хахахах

    2 2 Отговор
    Няма украински саботаж, възможно е да има само украинска дръзка операция, но не и саботаж. Моля използвайте само политкоректни термини.

    13:37 24.06.2026

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