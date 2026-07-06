Дръзка кражба във Франция: Бижута за милиони евро изчезнаха от музея „Лалик“

Дръзка кражба беше извършена във Франция, след като неизвестни лица откраднаха бижута на стойност няколко милиона евро от музея „Лалик“, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Престъплението е извършено на 5 юли, когато маскирани извършители разбили входната врата на музея и за кратко време успели да отнемат близо 20 ценни експоната. По време на обира била задействана системата за сигурност, а властите вече са установили кои предмети липсват.

Музеят „Лалик“, който се намира в градчето Винген-сюр-Модер, съхранява повече от 650 експоната, сред които бижута в стил Ар нуво, както и изделия от стъкло и кристал в стил Ар деко.

Рене Лалик, чието име носи музеят, започва творческия си път като бижутер и се утвърждава със своите произведения, изработени от стъкло, емайл, рог, слонова кост и полускъпоценни камъни.

След кражбата музеят ще остане затворен през следващите дни, докато продължават огледите и разследването на случая.

Припомняме, че през октомври 2025 г. беше извършена мащабна кражба и в Лувъра, при която изчезнаха бижута на стойност около 80 милиона евро.