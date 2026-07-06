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Дръзка кражба във Франция: Бижута за милиони евро изчезнаха от музея „Лалик“

Дръзка кражба във Франция: Бижута за милиони евро изчезнаха от музея „Лалик“

6 Юли, 2026 15:55, обновена 6 Юли, 2026 15:56 1 147 10

  • франция-
  • бижута-
  • евро-
  • лалик-
  • музей-
  • кражба

Маскирани крадци разбиха входа на музея и откраднаха близо 20 ценни експоната, а разследването по случая продължава.

Дръзка кражба във Франция: Бижута за милиони евро изчезнаха от музея „Лалик“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дръзка кражба беше извършена във Франция, след като неизвестни лица откраднаха бижута на стойност няколко милиона евро от музея „Лалик“, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Престъплението е извършено на 5 юли, когато маскирани извършители разбили входната врата на музея и за кратко време успели да отнемат близо 20 ценни експоната. По време на обира била задействана системата за сигурност, а властите вече са установили кои предмети липсват.

Музеят „Лалик“, който се намира в градчето Винген-сюр-Модер, съхранява повече от 650 експоната, сред които бижута в стил Ар нуво, както и изделия от стъкло и кристал в стил Ар деко.

Рене Лалик, чието име носи музеят, започва творческия си път като бижутер и се утвърждава със своите произведения, изработени от стъкло, емайл, рог, слонова кост и полускъпоценни камъни.

След кражбата музеят ще остане затворен през следващите дни, докато продължават огледите и разследването на случая.

Припомняме, че през октомври 2025 г. беше извършена мащабна кражба и в Лувъра, при която изчезнаха бижута на стойност около 80 милиона евро.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Ко стана,ве МИкрончо...?!

    10 1 Отговор
    Първо Лувъра,ся и тук...?!
    Че ти не можеш да опазиш едни музейни дрънкулки,тръгнал си -света да оправяш...?!
    Ай марш под полата на жена си(баба си...)...!

    16:01 06.07.2026

  • 2 Овчар

    5 1 Отговор
    Със здраве да си ги харчат..! Не е грях да вземеш от крадеца, грях е да вземеш от сиромаха.

    16:08 06.07.2026

  • 3 Баш Хайдутин и действащ комунист

    4 0 Отговор
    Иганинът го глобилш 20 евро

    Коментиран от #4

    16:08 06.07.2026

  • 4 Добре,че четохме статията!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Иначе ,с тоя правопис е абсурд да разберем какво иска да каже скромната ти личност...

    16:14 06.07.2026

  • 5 Гориил

    16 0 Отговор
    Самата Франция ограбва световните богатства от петстотин години. Нейният просперитет се основава на пиратство и безплатно хранене. Няма по-подъл и отвратителен капитализъм от френския. Той е изграден върху векове робски труд и дългово иго на най-бедните страни в Азия, Африка и Латинска Америка и е обречен на унищожение (за тази цел е създаден и набира сила Африканският корпус).

    Коментиран от #7

    16:22 06.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Тия черн.те много са огладняли

    Коментиран от #8

    16:26 06.07.2026

  • 7 Изгориил

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Ами ,,Бритиш музеум",в Лондон,какво е...?!
    Само експонати на крадени ценности от цял свят...!
    Възмутително!

    Коментиран от #9

    16:26 06.07.2026

  • 8 Хе,хе...!

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Че как разбра,че са от тях?!
    Може и укри да са...?!

    16:27 06.07.2026

  • 9 Гориил

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Изгориил":

    Преди две седмици Англия предприе ракетна атака срещу Севастополския музей на Кримската война от 1853-1856 г., война, която не успя да спечели. Русия изгони Англия от Черно море, освободи Балканите и не успя да изпълни нито едно условие от мирния договор с Англия и нейните съюзници.

    16:37 06.07.2026

  • 10 Ювелири

    1 0 Отговор
    Пак избраха бижута сред толкова съкровища.

    17:03 06.07.2026

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