Нетаняху призова САЩ да не продават изтребители F-35 на Турция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова Съединените щати да не продават своите модерни изтребители F-35 на Турция, като заяви, че подобна стъпка би „нарушила баланса на силите“ в региона. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В интервю за сутрешното предаване на „Фокс Нюз“ „Фокс и приятели“, Нетаняху подчерта, че не смята Турция да бъде снабдявана с F-35 или с двигатели за изтребителите, тъй като това би повлияло на военния баланс в Близкия изток.
„Не мисля, че трябва да им се предоставят F-35 или двигатели за изтребителите им, защото това ще наруши баланса на силите в Близкия изток, който в крайна сметка се гарантира от израелското въздушно превъзходство, а също и, според мен, от позицията на Америка в Близкия изток“, заяви израелският премиер.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който е определян от Нетаняху като близък съюзник, се очаква да пристигне в Анкара по-късно днес, за да участва в срещата на върха на НАТО в Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:23 06.07.2026
2 епщайн
17:24 06.07.2026
3 9999
17:24 06.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дайте им
Коментиран от #6
17:30 06.07.2026
6 Ти недей, че
До коментар #5 от "дайте им":Когато атовете се ритат текметата ги отнасяте ешеците
17:33 06.07.2026
7 Летец Пешеходец
Коментиран от #11
17:34 06.07.2026
8 ТРОЙКАТА
17:40 06.07.2026
9 Читател
17:45 06.07.2026
10 Ний ша Ва упрайм
17:51 06.07.2026
11 Демократ
До коментар #7 от "Летец Пешеходец":Защо копейка и тси ганин е Бг са почти синоними. Коми рускини тси гани връзката между копънарете и руската гмеш е отдавнашна
17:52 06.07.2026
12 Лошо няма.
17:57 06.07.2026
13 Kaлпазанин
17:58 06.07.2026