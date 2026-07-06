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Нетаняху призова САЩ да не продават изтребители F-35 на Турция

Нетаняху призова САЩ да не продават изтребители F-35 на Турция

6 Юли, 2026 17:20, обновена 6 Юли, 2026 17:22 753 13

  • израел-
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  • турция-
  • изтребители

Израелският премиер предупреждава, че подобна сделка би нарушила баланса на силите в Близкия изток

Нетаняху призова САЩ да не продават изтребители F-35 на Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова Съединените щати да не продават своите модерни изтребители F-35 на Турция, като заяви, че подобна стъпка би „нарушила баланса на силите“ в региона. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В интервю за сутрешното предаване на „Фокс Нюз“ „Фокс и приятели“, Нетаняху подчерта, че не смята Турция да бъде снабдявана с F-35 или с двигатели за изтребителите, тъй като това би повлияло на военния баланс в Близкия изток.

„Не мисля, че трябва да им се предоставят F-35 или двигатели за изтребителите им, защото това ще наруши баланса на силите в Близкия изток, който в крайна сметка се гарантира от израелското въздушно превъзходство, а също и, според мен, от позицията на Америка в Близкия изток“, заяви израелският премиер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който е определян от Нетаняху като близък съюзник, се очаква да пристигне в Анкара по-късно днес, за да участва в срещата на върха на НАТО в Турция.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Ще ги продадат на Ганчо за съвмествно ползване с комшувците.

    17:23 06.07.2026

  • 2 епщайн

    8 1 Отговор
    ако не бях аз сте заминали миротвореца ще направи всичко за даспаси за д ника си.

    17:24 06.07.2026

  • 3 9999

    14 2 Отговор
    И без тях турция е силна.

    17:24 06.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дайте им

    4 3 Отговор
    ще стане по весело като се здавят чифутаци и пуяци

    Коментиран от #6

    17:30 06.07.2026

  • 6 Ти недей, че

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "дайте им":

    Когато атовете се ритат текметата ги отнасяте ешеците

    17:33 06.07.2026

  • 7 Летец Пешеходец

    7 6 Отговор
    Нашите "копейки", твърдяха, че е "умрял" и на снимките имал "шест пръста". А той иска от САЩ, да не продават изтребители на Турция.

    Коментиран от #11

    17:34 06.07.2026

  • 8 ТРОЙКАТА

    9 3 Отговор
    ТУРЦИЯ ,ПАКИСТАН И САУДИТСКА АРАБИЯ СТАВАТ РЕГИОНАЛНИЯ ФАКТОР КОЙТО ЩЕ ДЪРЖИ НА ДИСТАНЦИЯ САЩ. ДА МУ МИСЛИ ИЗРАЕЛ .

    17:40 06.07.2026

  • 9 Читател

    6 0 Отговор
    Те и в момента турците са в пъти по силни.

    17:45 06.07.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    нагли ве!

    17:51 06.07.2026

  • 11 Демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Летец Пешеходец":

    Защо копейка и тси ганин е Бг са почти синоними. Коми рускини тси гани връзката между копънарете и руската гмеш е отдавнашна

    17:52 06.07.2026

  • 12 Лошо няма.

    2 0 Отговор
    Таман ще си купят истински. SU

    17:57 06.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Този защо изобщо е жив

    17:58 06.07.2026