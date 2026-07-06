Нетаняху призова САЩ да не продават изтребители F-35 на Турция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова Съединените щати да не продават своите модерни изтребители F-35 на Турция, като заяви, че подобна стъпка би „нарушила баланса на силите“ в региона. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В интервю за сутрешното предаване на „Фокс Нюз“ „Фокс и приятели“, Нетаняху подчерта, че не смята Турция да бъде снабдявана с F-35 или с двигатели за изтребителите, тъй като това би повлияло на военния баланс в Близкия изток.

„Не мисля, че трябва да им се предоставят F-35 или двигатели за изтребителите им, защото това ще наруши баланса на силите в Близкия изток, който в крайна сметка се гарантира от израелското въздушно превъзходство, а също и, според мен, от позицията на Америка в Близкия изток“, заяви израелският премиер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който е определян от Нетаняху като близък съюзник, се очаква да пристигне в Анкара по-късно днес, за да участва в срещата на върха на НАТО в Турция.