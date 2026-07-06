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Тайван, Япония, Австралия и Нова Зеландия осъдиха китайския тест на балистична ракета в Тихия океан
  Тема: Тайван

Тайван, Япония, Австралия и Нова Зеландия осъдиха китайския тест на балистична ракета в Тихия океан

6 Юли, 2026 18:15 474 3

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  • регионална сигурност

Тайпе обвини Пекин в опит за сплашване на международната общност и предупреди за нарастваща заплаха за регионалната сигурност

Тайван, Япония, Австралия и Нова Зеландия осъдиха китайския тест на балистична ракета в Тихия океан - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайван осъди последното изпитание на китайска балистична ракета, изстреляна от подводница в Тихия океан, като го определи като опит за сплашване на международната общност и допълнително дестабилизиране на сигурността в региона.

Според информация на китайската държавна агенция Xinhua News Agency Китай е изстрелял балистична ракета с голям обсег в 12:01 ч. местно време от една от своите атомни подводници в южната част на Тихия океан.

Пекин определи теста като „рутинна дейност“, част от ежегодната военна подготовка на страната, и заяви, че той не е бил насочен срещу конкретна цел.

Въпреки че държавите в региона са били предварително уведомени за изстрелването, Япония, Нова Зеландия и Австралия изразиха безпокойство, че изпитанието подкопава регионалната стабилност.

В коментар по темата говорителят на Президентския оофис на Тайван Карън Куо заяви, че изпитанието следва скорошната ескалация на китайските военни действия по островните вериги и приемането на законодателство, което според Тайпе позволява т.нар. „транснационални репресии“, визирайки новия китайски закон за „етническото единство“.

„Сега Пекин се опитва допълнително да сплаши международната общност чрез изпитание на междуконтинентална балистична ракета“, заяви Куо.

Президентският офис „категорично осъжда тази поредица от едностранни действия“ и призова китайските власти да проявят сдържаност, да спазват международния ред, основан на правила, и незабавно да прекратят безотговорните си едностранни действия.

Подобна позиция изрази и тайванското Министерство на националната отбрана, което посочи, че макар траекторията на ракетата да не е преминала през въздушното пространство на Тайван, изпитанието все пак подкопава мира и стабилността в региона.

От министерството заявиха, че тайванските въоръжени сили работят в тясна координация с партньорски държави, за да наблюдават развитието на ситуацията и да реагират при необходимост.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    5 0 Отговор
    Странна работа когато руснаците и китайците изтрелват ракети плашели другите държави, но когато те го правят всичко си е в реда на нещата.

    18:26 06.07.2026

  • 2 Мишел

    4 0 Отговор
    Ако ракетата беше севернокорейска,, никой нямаше да смее да протестира.

    18:29 06.07.2026

  • 3 СССс

    3 1 Отговор
    Вместо дипломация държавите се въоръжават

    18:32 06.07.2026