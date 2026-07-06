Русия привика шведския посланик заради инцидент с дронове над посолството в Стокхолм

Руското външно министерство съобщи, че е привикало шведския посланик в Москва след инцидент с два дрона, насочени към руското посолство в Стокхолм на 2 юли. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според руската страна дипломатът е бил уведомен, че бездействието на шведските власти по случая е неприемливо. Москва е поискала Стокхолм да спазва задълженията си по Виенската конвенция за дипломатическите отношения и да предприеме мерки за предотвратяване на подобни инциденти.

„Беше отправено искане към шведската страна да спазва стриктно своите задължения по Виенската конвенция от 1961 г. и да предприеме всеобхватни мерки, за да сложи край на тези инциденти“, заявиха от руското външно министерство.

От своя страна шведското външно министерство определи случая като „инцидент с дрон“, а не „атака“, като подчерта, че отговорността за сигурността на дипломатическите мисии е на местната полиция.

В позицията на Стокхолм се посочва, че съгласно Виенската конвенция шведските власти имат задължение да защитават дипломатическите мисии и техния персонал.

Шведската полиция не е предоставила незабавен коментар по случая.

Швеция, която дълго време поддържаше военен неутралитет, се присъедини към НАТО през 2024 г. на фона на засилените опасения за сигурността след началото на руската инвазия в Украйна.