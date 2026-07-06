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Русия привика шведския посланик заради инцидент с дронове над посолството в Стокхолм

Русия привика шведския посланик заради инцидент с дронове над посолството в Стокхолм

6 Юли, 2026 18:52 646 15

  • русия-
  • швеция-
  • инцидент-
  • дрон-
  • дронове-
  • стокхолм

Москва настоява за действия по Виенската конвенция, Швеция говори за „инцидент“, а не за „атака“

Русия привика шведския посланик заради инцидент с дронове над посолството в Стокхолм - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство съобщи, че е привикало шведския посланик в Москва след инцидент с два дрона, насочени към руското посолство в Стокхолм на 2 юли. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според руската страна дипломатът е бил уведомен, че бездействието на шведските власти по случая е неприемливо. Москва е поискала Стокхолм да спазва задълженията си по Виенската конвенция за дипломатическите отношения и да предприеме мерки за предотвратяване на подобни инциденти.

„Беше отправено искане към шведската страна да спазва стриктно своите задължения по Виенската конвенция от 1961 г. и да предприеме всеобхватни мерки, за да сложи край на тези инциденти“, заявиха от руското външно министерство.

От своя страна шведското външно министерство определи случая като „инцидент с дрон“, а не „атака“, като подчерта, че отговорността за сигурността на дипломатическите мисии е на местната полиция.

В позицията на Стокхолм се посочва, че съгласно Виенската конвенция шведските власти имат задължение да защитават дипломатическите мисии и техния персонал.

Шведската полиция не е предоставила незабавен коментар по случая.

Швеция, която дълго време поддържаше военен неутралитет, се присъедини към НАТО през 2024 г. на фона на засилените опасения за сигурността след началото на руската инвазия в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    4 9 Отговор
    ПРо СИА приклу4и

    Коментиран от #8

    18:57 06.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор
    краставата мечка тая вечер пак ще я палят

    19:01 06.07.2026

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    4 6 Отговор
    Май е време всички посолства на руслямия да се закрият в Страни от ЕС и НАТО.
    От московията идва само зло, корупция и разврат.

    19:03 06.07.2026

  • 6 Кажи честно ... 🤣

    4 3 Отговор
    Те хубаво го привикват, ама бензин осигуриха ли му ?!

    19:08 06.07.2026

  • 7 Тъпото руско говедо

    4 7 Отговор
    Закривайте посолствата си в тази кочина на злото наречена русия.

    Коментиран от #11

    19:08 06.07.2026

  • 8 Чипишефффф

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Ще ви преключи

    19:09 06.07.2026

  • 9 Ще има ръгацони

    2 7 Отговор
    Зашеметяващ обхват на действие! Омският НПЗ е най-големият в Русия, преработващ над 21 милиона тона петрол годишно. Русия го смяташе за недосегаем в дълбокия си тил, но украинските модернизирани безпилотници доказаха обратното. Поразяването на ключовата инсталация за първична преработка ЕЛОУ-АВТ-11 е директен удар по горивото за окупационната армия. Без гориво няма офанзива. Прекрасна и изключително важна работа!

    19:10 06.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бай Кольо

    0 3 Отговор
    Викингите да не стъпят пак в Ладожкото езеро?

    19:13 06.07.2026

  • 13 венсеремос

    2 1 Отговор
    Опичайте си акъла предатели и престъпници от Фашистка Канада, Нацистка Германия лилипути от Литва, Латвия ,Естония и пияници от Финландия!! Най-паче предстои ликвидация на Фашистка Бандеровска Окраина и наркомана Зелената еуглена.Колкто до нашите предатели, пишман политици от Герб, СДс ДъПъСъ, ППДБ,ще бъдет ликвидирани в пряк и преносен смисъл от Българския Народ и ПБ.Всички предатели/престъпници от фашистка тип,англосаксите и най паче кръвосмесителна Британия ще бъдат ТАНАТОС до крак със сЕ Кралете и Кралиците.Танатос!!!

    19:17 06.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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