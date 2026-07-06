Израел: Решението на „Хамас“ да разпусне управленските си структури е опит да избегне разоръжаването

Израелският външен министър Гидеон Саар определи съобщението на „Хамас“, че разпуска управленческите си структури в ивицата Газа, като опит да се избегне изпълнението на ключовото условие за разоръжаване на движението, предава БТА.

Според Саар решението представлява „хитрина“, която не променя реалната ситуация на терен. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че докато „Хамас“ запазва въоръжените си формирования, всяка бъдеща гражданска администрация в Газа ще продължи да действа под негов контрол.

Израелският първи дипломат подчерта, че позицията на страната остава непроменена и е в съответствие с предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп мирен план за Газа.

„Докато „Хамас“ запазва оръжията си, всяко гражданско правителство ще работи според директивите на „Хамас““, заяви Саар.

Той допълни, че Израел настоява за пълното прилагане на плана, чиито основни принципи включват разоръжаването на „Хамас“ и всички останали въоръжени палестински групировки, както и цялостната демилитаризация на ивицата Газа.