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ЕП чертае бъдещето на Европа: Сигурност, нов дългосрочен бюджет и разширяване на масата в Страсбург

ЕП чертае бъдещето на Европа: Сигурност, нов дългосрочен бюджет и разширяване на масата в Страсбург

7 Юли, 2026 02:42, обновена 7 Юли, 2026 02:48 328 1

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Евродепутатите започнаха ключова пленарна сесия за определяне на стратегическата рамка на Съюза и напредъка на Украйна, Молдова и Сърбия

ЕП чертае бъдещето на Европа: Сигурност, нов дългосрочен бюджет и разширяване на масата в Страсбург - 1
Снимка: Европейски парламент
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският парламент (ЕП) започна редовната си юлска пленарна сесия в Страсбург, фокусирана върху три съдбоносни стълба за развитието на Общността: стратегията за сигурност и отбрана, следващия дългосрочен бюджет и разширяването на Европейския съюз.

Дебатите в залата се провеждат в контекста на засилващите се хибридни заплахи, геополитическото напрежение и необходимостта от дълбоки финансови реформи в ЕС.

Основните акценти, които определят дневния ред на евродепутатите, включват:

  • Стратегия за сигурност и отбрана: Парламентът разглежда мерки за повишаване на отбранителната готовност на Европа, засилване на военната мобилност и изграждане на устойчивост срещу хибридни атаки. Специално внимание се отделя на общата отбранителна промишленост и координирания отговор на киберзаплахите.
  • Бъдещият дългосрочен бюджет (МФР 2028–2034): Евродепутатите обсъждат своята позиция и мандат за преговори с държавите членки относно Многогодишната финансова рамка за следващия седемгодишен период. Водещите приоритети на ЕП са свързани с финансиране на конкурентоспособността, социалното сцепление и сигурността на гражданите, като същевременно се обсъжда и управлението на текущия излишък за настоящата финансова година.
  • Процесът по разширяване и напредъкът на кандидатите: В сряда Парламентът ще обсъди и приеме годишните доклади за напредъка на Украйна, Молдова и Сърбия по пътя им към членство в ЕС. Очаква се гласуването на специална резолюция, която да потвърди, че разширяването е стратегическа инвестиция в европейската сигурност, но остава строго обвързано с изпълнението на фундаменталните реформи и споделените ценности.
  • Ирландското председателство и други теми: По време на сесията ирландският премиер Михол Мартин ще представи официалните приоритети на започналото на 1 юли Ирландско председателство на Съвета на ЕС. Дневният ред включва още финално гласуване на по-строги правила за защита на пътниците във въздушния транспорт и обсъждане на готовността на ЕС за справяне с летните горещи вълни и горски пожари.

Дебатите и гласуванията по тези ключови досиета ще продължат до края на седмицата, очертавайки политическия курс на Брюксел преди лятната ваканция.


Франция
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