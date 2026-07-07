Нова ескалация: Израелски удари в Ливан убиха четирима и застрашиха примирието, Нетаняху отрича натиск от Тръмп ОБЗОР

Нова вълна от израелски въздушни удари порази цели в Южен Ливан, отнемайки живота на най-малко четирима цивилни и поставяйки под сериозна заплаха сключеното в края на юни мирно споразумение. Атаката се случва в критичен момент, белязан от задочни спорове между израелския премиер Бенямин Нетаняху и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно обхвата на военните действия в региона.

Смъртоносният удар в Набатия

Основният фокус на новата ескалация стана град Набатия ал Фаука в Южен Ливан. Според официалните данни от ливанските медии и служби за сигурност:

Мишената: Израелски дрон е изстрелял управляема ракета директно по преминаващ цивилен автомобил.

Израелски дрон е изстрелял управляема ракета директно по преминаващ цивилен автомобил. Жертвите: При удара са загинали четирима души . Сред тях са директорката на местното училище "Юсеф Шамун", нейната майка, чуждестранна домашна помощница и сирийски работник. Те са се завръщали от оглед на семейния си дом в района.

При удара са . Сред тях са директорката на местното училище "Юсеф Шамун", нейната майка, чуждестранна домашна помощница и сирийски работник. Те са се завръщали от оглед на семейния си дом в района. Последващи атаки: Часове по-късно израелските сили са подложили на артилерийски обстрел и нови въздушни удари редица погранични райони и села около град Тир.

Нарушаване на Юнското споразумение

Тези действия представляват пряко нарушение на крехкото тристранно рамково споразумение за прекратяване на огъня, сключено на 26 юни под егидата и посредничеството на САЩ. Споразумението имаше за цел да прекрати тежките сблъсъци между Израел и групировката Хизбула, като прехвърли отговорността за сигурността в Южен Ливан на официалната ливанска армия. Вместо стабилизация обаче, регионът е изправен пред подновяване на пълномащабния конфликт.

Нетаняху срещу Тръмп: „Няма ограничения“

Паралелно с военните действия се развива и сериозен дипломатически разлом. Повод за него станаха медийни публикации, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поставил „червени линии“ и е поискал от Израел да спре ударите по Ливан, за да не застраши по-широките преговори с Иран.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърли тези твърдения по време на неделното заседание на своя кабинет, наричайки ги „фалшиви новини“ и „легенди“.

"Чух да се твърди в медиите, че президентът Тръмп е поискал да не действаме срещу терористичните тунели в Ливан. Това е измислица. Той не ми е казвал нищо подобно. Ние действаме изцяло според нашите собствени съображения за сигурност", заяви Нетаняху.

Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац подчертаха, че израелската армия запазва „пълна свобода на действие“ в Южен Ливан. Премиерът изрично декларира пред Вашингтон, че израелските войски няма да се изтеглят от окупираните погранични зони, докато Хизбула не бъде напълно разоръжена.

Това доведе до явно разминаване с мирния план на Тръмп, тъй като Тел Авив обвърза и бъдещото възстановяване на ивицата Газа с предварителното ѝ демилитаризиране.