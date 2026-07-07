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Десетки бяха ранени при катастрофа на пътнически автобус в Турция

Десетки бяха ранени при катастрофа на пътнически автобус в Турция

7 Юли, 2026 11:32 489 1

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  • турция-
  • катастрофа-
  • къръккале

По неизвестни засега причини автобусът е излязъл от платното и се е преобърнал

Десетки бяха ранени при катастрофа на пътнически автобус в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътнически автобус катастрофира в района на Къръккале, в централната част на Турция, като при инцидента бяха ранени 41 души, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

По неизвестни засега причини автобусът, пътуващ по линията Текирдаг – Кайсери, е излязъл от платното и се е преобърнал, добавя агенцията.

На помощ са се притекли екипи на пожарната, полицията и жандармерията, а от местната болница в Къръккале, където са настанени пострадалите, определят състоянието на трима от тях като „тежко“.

Кметът на Къръккале Хюсеин Енгин Саръибрахим заяви пред агенцията, че вероятната причина за инцидента е хлъзгавият път, причинен от сутрешната слана. „Причина за инцидента може да е хлъзгавият път, но отново виждаме, че в пътническите ни автобуси всички пътници трябва да си закопчават коланите“, добави Саръибрахим при оглед на мястото на катастрофата.


Турция
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  • 1 хмммм

    1 0 Отговор
    некадърни турчуля

    12:24 07.07.2026

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