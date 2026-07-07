18 души пострадаха при експлозии в Дамаск по време на визитата на Макрон

Най-малко 18 души са пострадали при двете експлозии, станали в Дамаск по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон. Това съобщи Сирийското министерство на вътрешните работи, цитирано от държавната агенция SANA, предава Фокус.

Според ведомството взривовете са избухнали пред сградата на Министерството на туризма.

„В резултат на двете експлозии в Дамаск пред сградата на Министерството на туризма са пострадали 18 души, сред които четирима полицаи“, се посочва в съобщението.

По-рано изданието Paris Match, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Макрон не е бил в хотела, в който е отседнал, когато в близост до него са избухнали експлозиите.

Френският президент пристигна в сирийската столица в понеделник вечерта. Това е първото посещение на френски държавен глава в Сирия от 2008 г. насам.

Макрон е и първият лидер на държава от Европейския съюз, който посещава Сирия след смяната на властта в страната. Преди него Дамаск посетиха председателят на Европейския съвет Антониу Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.