На тъмно и без бензин! Ситуацията с доставките на гориво в анексирания Крим остава напрегната

Подкрепяният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов заяви, че ситуацията с доставките на гориво на анексирания Черноморски полуостров остава "напрегната" и вероятно ще се запази така на фона на засилващите се украински удари по енергийната инфраструктура и транспортните връзки, цитира думите му "Ройтерс".
В публикация в Telegram Аксьонов посочи: "Ситуацията с доставките на гориво остава напрегната и ще продължи известно време. В определени дни няма да има гориво за свободна продажба."
По думите му е проведена среща с руския министър на енергетиката Сергей Цивилев, на която са били обсъдени мерки за справяне с кризата, без да бъдат оповестени допълнителни подробности.
Крим е сред най-силно засегнатите от недостига на горива в Русия, като местните власти въведоха нормиране на горивата, след като украински атаки с дронове застрашиха транспортните маршрути, снабдяващи полуострова. Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г.
Междувременно части от полуострова останаха без електрозахранване, след като Украйна започна удари по електрически подстанции, което допълнително усложнява енергийната ситуация в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
21:12 08.07.2026
2 УКРАИНЕ победа
21:13 08.07.2026
3 Очаквано...
21:13 08.07.2026
4 Сила
21:13 08.07.2026
5 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #13, #18
21:14 08.07.2026
6 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #15
21:14 08.07.2026
7 СЛАВА УКРАИНЕ
Коментиран от #22, #29
21:14 08.07.2026
8 Данко
Бензина Нет.
Или е 380 рубли за литър!
Като седиш върху резервоар с бензин - не се бъзикай с този дето има кибрит.
Коментиран от #11, #32
21:14 08.07.2026
9 Каракудис
21:15 08.07.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:15 08.07.2026
11 Механик
До коментар #8 от "Данко":Потвърждавам!!!
21:16 08.07.2026
12 В Киев за три дни
21:17 08.07.2026
13 Атина Палада
До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":А в КииФ има ли ток? Един приятел щял да ходи в КииФ и питаше цената за спане в метрото колко струва и дали е с резервация .
Коментиран от #23
21:17 08.07.2026
14 ОНЯ с ДРОНЯ
РУСКИ ГЛАВАНАК.
СИТУАЦИЯТА НЕ Е НАПРЕГНАТА
А КАТАСТРОФАЛНА.
И АКСЬОНОВ
И ТОВА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ
МНОГО ДЪЛГО ВРЕМЕ .
СКОРО ОЧАКВАЙТЕ И
КЕРЧЕНСКИЯ МОСТ
ДА БЪДЕ СРУТЕН
НАЙ ДОБРЕ Е ДА БЯГАТЕ ДОКАТО МОЖЕТЕ.
Коментиран от #34, #36
21:17 08.07.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Скоро Малая Токмачка ке падне 👆😄
21:18 08.07.2026
16 Путлето направо възстанови СССР
21:18 08.07.2026
17 Отец Дионисий
21:19 08.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 руска мизерия
21:21 08.07.2026
20 хаха
21:21 08.07.2026
21 .....
21:23 08.07.2026
22 Сабри
До коментар #7 от "СЛАВА УКРАИНЕ":Кво пак с нас се заяждати? Не стига че от нас хляб ядът цялата полиция и нагоре през адвокатите до съдиите , ами сега пък и престъпления да не правим. Ние друго не можем и затова знаем целия Наказателен кодекс и го караме буква по буква . Нищо не ни е чуждо и сме си го разделили по кланове и родове. Ред има при нас в тази работа. Не като вашите политици да крадат от всичко и на ред . Само от нас нищо не хващат . Дават постоянно с години . Ние и те правим едно и също и те ни плащат от време на време на избори. И те там на работа от нас пак. Няма да се заяждате ей. Властта ,парите и НПО тата са в нас . Ши са оплачем в Европата и пак ще плащате вий.
21:23 08.07.2026
23 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #13 от "Атина Палада":"..А в КииФ има ли ток..."
За всеки монголяк Киевския жизнен стандарт е недостижима мечта !!! Дискотеки, барове, най-чист А95 бензин, осигурен бюджет, европейски заплати. Русия направи от пропадла Украйна втора Швейцария 👍
Коментиран от #30
21:23 08.07.2026
24 Поздравления на "Факти"
Приятна вечер на всички нормални хора!
Коментиран от #49
21:24 08.07.2026
25 Честито на руските роби
21:24 08.07.2026
26 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт
21:27 08.07.2026
27 КРЕМанаЛ
21:27 08.07.2026
28 Мишел
21:28 08.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Европеец
До коментар #23 от "Кирило Буданов, разведчик":Оценявам иронията ти...
21:30 08.07.2026
31 Швейк
21:31 08.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска
21:33 08.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Примати
Коментиран от #37, #41
21:34 08.07.2026
36 ганев
До коментар #14 от "ОНЯ с ДРОНЯ":ЛЕ..ЛЕЕЕ..КОЛКО СИ....АБЕ БСИЧКИ ЗНАЕМ
21:35 08.07.2026
37 .....
До коментар #35 от "Примати":РуЗнаците ракети нямат. Поне не ефективни. Целят основно цивилни.Вече и бензин няма.Какво е бензиностанция с ракети, ама без бензин и ракети? Вмисиран публичен к е н е ф
21:35 08.07.2026
38 Предан Русофил
21:36 08.07.2026
39 Поредни лъжи
21:38 08.07.2026
40 Мишел
Коментиран от #42
21:38 08.07.2026
41 ганев
До коментар #35 от "Примати":НАИСТИНА СИ ....ПРИМАТ...ЗАПАЗИХ ТИ ЧАС...ПРИ..ПСИХИАТЪР...МОЛЯ ТЕ НЕ ЗАКЪСНЯВАЙ ПАК
Коментиран от #46
21:38 08.07.2026
42 Е убо
До коментар #40 от "Мишел":Ама ние не сме руснаци като теб и ни интересува САЩ как унищожава Европа!
21:39 08.07.2026
43 Факт
21:40 08.07.2026
44 Ако е вярно това
21:41 08.07.2026
45 Тити
21:41 08.07.2026
46 Примати
До коментар #41 от "ганев":Главните букви означават викове. Явно и ти знаеш , че това което съм написъл е така. Отделно има още стотици удари които не споменах по летища цидтерни и още кокво ли не
21:43 08.07.2026
47 Истината
21:43 08.07.2026
48 Руzкий мир
😄
21:45 08.07.2026
49 Нека да пиша
До коментар #24 от "Поздравления на "Факти"":А,ти си свали розовите очила,и прогледни реалността .
21:59 08.07.2026
50 Летец Пешеходец
22:10 08.07.2026