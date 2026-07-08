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На тъмно и без бензин! Ситуацията с доставките на гориво в анексирания Крим остава напрегната
  Тема: Украйна

На тъмно и без бензин! Ситуацията с доставките на гориво в анексирания Крим остава напрегната

8 Юли, 2026 21:11 900 50

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • петрол-
  • бензин-
  • дизел-
  • олександър сирски

Крим е сред най-силно засегнатите от недостига на горива в Русия, като местните власти въведоха нормиране на горивата, след като украински атаки с дронове застрашиха транспортните маршрути, снабдяващи полуострова

На тъмно и без бензин! Ситуацията с доставките на гориво в анексирания Крим остава напрегната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Подкрепяният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов заяви, че ситуацията с доставките на гориво на анексирания Черноморски полуостров остава "напрегната" и вероятно ще се запази така на фона на засилващите се украински удари по енергийната инфраструктура и транспортните връзки, цитира думите му "Ройтерс".

В публикация в Telegram Аксьонов посочи: "Ситуацията с доставките на гориво остава напрегната и ще продължи известно време. В определени дни няма да има гориво за свободна продажба."

По думите му е проведена среща с руския министър на енергетиката Сергей Цивилев, на която са били обсъдени мерки за справяне с кризата, без да бъдат оповестени допълнителни подробности.

Крим е сред най-силно засегнатите от недостига на горива в Русия, като местните власти въведоха нормиране на горивата, след като украински атаки с дронове застрашиха транспортните маршрути, снабдяващи полуострова. Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г.

Междувременно части от полуострова останаха без електрозахранване, след като Украйна започна удари по електрически подстанции, което допълнително усложнява енергийната ситуация в региона.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    20 12 Отговор
    ПРО сиа приклу4и

    21:12 08.07.2026

  • 2 УКРАИНЕ победа

    25 20 Отговор
    зеленски е велик стратег

    21:13 08.07.2026

  • 3 Очаквано...

    26 17 Отговор
    Скоро в мацква и други градове.

    21:13 08.07.2026

  • 4 Сила

    23 16 Отговор
    Движуха ...Киев за три дни !!!

    21:13 08.07.2026

  • 5 Володимир Зеленски, президент

    26 16 Отговор
    Днес Крим без ток, завтра цяла Русия 👆

    Коментиран от #13, #18

    21:14 08.07.2026

  • 6 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    24 15 Отговор
    Руснаците нямат представа какво ги очаква през зимата.

    Коментиран от #15

    21:14 08.07.2026

  • 7 СЛАВА УКРАИНЕ

    11 17 Отговор
    4акаме украинските си братиа схте ги посресхнем с хлиаб и сол това схте еистинското освобогдение на клета българиа и останалите полугиви българи.. КРАИ с си г а ните

    Коментиран от #22, #29

    21:14 08.07.2026

  • 8 Данко

    20 11 Отговор
    Не е напрегната - просто е:
    Бензина Нет.
    Или е 380 рубли за литър!

    Като седиш върху резервоар с бензин - не се бъзикай с този дето има кибрит.

    Коментиран от #11, #32

    21:14 08.07.2026

  • 9 Каракудис

    10 8 Отговор
    Нали многу знаят матматиката бе

    21:15 08.07.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 10 Отговор
    Украина обаче налага най-страшни санкции ...че и миграция на Фламинго се очертава..

    21:15 08.07.2026

  • 11 Механик

    10 7 Отговор

    До коментар #8 от "Данко":

    Потвърждавам!!!

    21:16 08.07.2026

  • 12 В Киев за три дни

    19 9 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, в Бл@т+Ная нямат ток, вода и гориво...🤣🤣🤣

    21:17 08.07.2026

  • 13 Атина Палада

    16 18 Отговор

    До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":

    А в КииФ има ли ток? Един приятел щял да ходи в КииФ и питаше цената за спане в метрото колко струва и дали е с резервация .

    Коментиран от #23

    21:17 08.07.2026

  • 14 ОНЯ с ДРОНЯ

    18 11 Отговор
    НЕ НЕ

    РУСКИ ГЛАВАНАК.

    СИТУАЦИЯТА НЕ Е НАПРЕГНАТА

    А КАТАСТРОФАЛНА.

    И АКСЬОНОВ

    И ТОВА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ

    МНОГО ДЪЛГО ВРЕМЕ .

    СКОРО ОЧАКВАЙТЕ И
    КЕРЧЕНСКИЯ МОСТ
    ДА БЪДЕ СРУТЕН

    НАЙ ДОБРЕ Е ДА БЯГАТЕ ДОКАТО МОЖЕТЕ.

    Коментиран от #34, #36

    21:17 08.07.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    11 13 Отговор

    До коментар #6 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Скоро Малая Токмачка ке падне 👆😄

    21:18 08.07.2026

  • 16 Путлето направо възстанови СССР

    17 8 Отговор
    Нищо няма... Свикнали са да нямат.

    21:18 08.07.2026

  • 17 Отец Дионисий

    17 11 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    21:19 08.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 руска мизерия

    9 9 Отговор
    Вече можем да кажем - Крим е руски.

    21:21 08.07.2026

  • 20 хаха

    12 9 Отговор
    Блятенките пак се разквичаха. ХАХАХА

    21:21 08.07.2026

  • 21 .....

    12 9 Отговор
    Следва мощно газиране на копейки! Муахахаха

    21:23 08.07.2026

  • 22 Сабри

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "СЛАВА УКРАИНЕ":

    Кво пак с нас се заяждати? Не стига че от нас хляб ядът цялата полиция и нагоре през адвокатите до съдиите , ами сега пък и престъпления да не правим. Ние друго не можем и затова знаем целия Наказателен кодекс и го караме буква по буква . Нищо не ни е чуждо и сме си го разделили по кланове и родове. Ред има при нас в тази работа. Не като вашите политици да крадат от всичко и на ред . Само от нас нищо не хващат . Дават постоянно с години . Ние и те правим едно и също и те ни плащат от време на време на избори. И те там на работа от нас пак. Няма да се заяждате ей. Властта ,парите и НПО тата са в нас . Ши са оплачем в Европата и пак ще плащате вий.

    21:23 08.07.2026

  • 23 Кирило Буданов, разведчик

    14 8 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    "..А в КииФ има ли ток..."

    За всеки монголяк Киевския жизнен стандарт е недостижима мечта !!! Дискотеки, барове, най-чист А95 бензин, осигурен бюджет, европейски заплати. Русия направи от пропадла Украйна втора Швейцария 👍

    Коментиран от #30

    21:23 08.07.2026

  • 24 Поздравления на "Факти"

    12 11 Отговор
    Успели сте да съберете най-големите русофобни oлигoфpени на България.

    Приятна вечер на всички нормални хора!

    Коментиран от #49

    21:24 08.07.2026

  • 25 Честито на руските роби

    13 9 Отговор
    Днес промгаз съобщи че Сибир остават също на тъмно,еврейската автономна област, забалкалский край,Магаданс област и бурятийй,

    21:24 08.07.2026

  • 26 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт

    10 7 Отговор
    Какво Ви трябваше , а не си седяхте мирно ???

    21:27 08.07.2026

  • 27 КРЕМанаЛ

    8 6 Отговор
    на тъмно с дгугака и пе дала песк ОФФ

    21:27 08.07.2026

  • 28 Мишел

    12 8 Отговор
    "Лоша новина за Русия. Казахстан затвори границите си с Русия. Казахстан наложи забрана за влизането и излизането на превозни средства през държавната граница, за да предотврати износа на гориво и смазочни материали."

    21:28 08.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Оценявам иронията ти...

    21:30 08.07.2026

  • 31 Швейк

    6 4 Отговор
    Всичко е по план Б.

    21:31 08.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска

    7 4 Отговор
    Свръх Държавата май се изравни по стандарт на живот с Есватани и Конго. Пращайте им нашите ислямо-кьопеци да им носят бензин с лейки и дамаджани, стига са месили погачи вече и клепали на Дунава, никой няма да дойде

    21:33 08.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Примати

    8 4 Отговор
    Днес с изкуствения интелект обсъдихме ударите на Украйна срещу Русия и стигнахме до заключението , че след последните три рафинерии които вече нямат работещи тръби за първична преработка за Русия остава само агонията. Може да се каже , че около 60 процента от капацитета на Русия да преработва петрол е ликвидиран. Резервите са малко : 1 700 000 тона бензин и 3 300 000 тона дизел. Това количиство заедно с останалите работещи рафинерии щяло да стигне за две седмици. Украйна обаче няма намерение да спира ударите а и тези резерви вече се озползват от края на юни. Няма какво да направи русиа. Следващите няколко нощи са нокаутаращите удари. Честита победа Украйна

    Коментиран от #37, #41

    21:34 08.07.2026

  • 36 ганев

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    ЛЕ..ЛЕЕЕ..КОЛКО СИ....АБЕ БСИЧКИ ЗНАЕМ

    21:35 08.07.2026

  • 37 .....

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "Примати":

    РуЗнаците ракети нямат. Поне не ефективни. Целят основно цивилни.Вече и бензин няма.Какво е бензиностанция с ракети, ама без бензин и ракети? Вмисиран публичен к е н е ф

    21:35 08.07.2026

  • 38 Предан Русофил

    5 2 Отговор
    Ех, как искам да смуча на дядо Пу, захарната пръчка. Сигурно е с вкус на тротил от ракета Искандер и хвърля наведнъж по много - като ПВО С500

    21:36 08.07.2026

  • 39 Поредни лъжи

    5 3 Отговор
    Ройтерс занесете им няколко туби

    21:38 08.07.2026

  • 40 Мишел

    3 3 Отговор
    Опашките за гориво в Русия са толкова големи, че се виждат от сателит. Двойно по-скъп е вече бензина в Крим спрямо цените в България. Официалната цена е 260 рубли или около 2,86 евро за литър бензин, близо два пъти по-скъпо от България – в Севастопол, но но места достига до 4,40 евро за литър.

    Коментиран от #42

    21:38 08.07.2026

  • 41 ганев

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Примати":

    НАИСТИНА СИ ....ПРИМАТ...ЗАПАЗИХ ТИ ЧАС...ПРИ..ПСИХИАТЪР...МОЛЯ ТЕ НЕ ЗАКЪСНЯВАЙ ПАК

    Коментиран от #46

    21:38 08.07.2026

  • 42 Е убо

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Ама ние не сме руснаци като теб и ни интересува САЩ как унищожава Европа!

    21:39 08.07.2026

  • 43 Факт

    5 2 Отговор
    Филма по БНТ 1 е действилна история на един човек от цру,който жертва живота си и кариерата за да спасява деца от руски и азиатски комунсти

    21:40 08.07.2026

  • 44 Ако е вярно това

    1 2 Отговор
    То сега е момента за преговори докато Вовчик не е налупал пак Киев . Айде искаме мир.

    21:41 08.07.2026

  • 45 Тити

    3 0 Отговор
    Ама нали 2014 ревяха че са рашисти а 12 години по късно са в каменният век.

    21:41 08.07.2026

  • 46 Примати

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "ганев":

    Главните букви означават викове. Явно и ти знаеш , че това което съм написъл е така. Отделно има още стотици удари които не споменах по летища цидтерни и още кокво ли не

    21:43 08.07.2026

  • 47 Истината

    4 0 Отговор
    Преди дни осъдиха един от забайкал на 5 години каторга,щтот драскал в телеграма срещу Кремъл,това е истински рай

    21:43 08.07.2026

  • 48 Руzкий мир

    4 0 Отговор
    На тъмно. Без вода. Без горива. Без храна. С руzки паспорт.

    😄

    21:45 08.07.2026

  • 49 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Поздравления на "Факти"":

    А,ти си свали розовите очила,и прогледни реалността .

    21:59 08.07.2026

  • 50 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Бензинът в Крим- 3 евро за литър и го няма. Честито.

    22:10 08.07.2026

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