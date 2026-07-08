На тъмно и без бензин! Ситуацията с доставките на гориво в анексирания Крим остава напрегната

Подкрепяният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов заяви, че ситуацията с доставките на гориво на анексирания Черноморски полуостров остава "напрегната" и вероятно ще се запази така на фона на засилващите се украински удари по енергийната инфраструктура и транспортните връзки, цитира думите му "Ройтерс".

В публикация в Telegram Аксьонов посочи: "Ситуацията с доставките на гориво остава напрегната и ще продължи известно време. В определени дни няма да има гориво за свободна продажба."

По думите му е проведена среща с руския министър на енергетиката Сергей Цивилев, на която са били обсъдени мерки за справяне с кризата, без да бъдат оповестени допълнителни подробности.

Крим е сред най-силно засегнатите от недостига на горива в Русия, като местните власти въведоха нормиране на горивата, след като украински атаки с дронове застрашиха транспортните маршрути, снабдяващи полуострова. Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г.

Междувременно части от полуострова останаха без електрозахранване, след като Украйна започна удари по електрически подстанции, което допълнително усложнява енергийната ситуация в региона.