Очите на НАТО в космоса! Турция ще изгради система от спътници на стойност 300 милиона долара

Турция ще изгради система от радарни спътници за нуждите на НАТО, на стойност 300 милиона долара, които нарича „очите на НАТО в космоса“, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Спътниковата система, носеща наименованието „ИМЕЧЕ“ и обявена на срещата на върха на НАТО в Анкара, ще пренесе опита на Турция в Алианса чрез набор от спътници за комуникации в ниска орбита и способности за ранно предупреждение, добавя агенцията.

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара, на която Турция бе домакин на 7–8 юли, бяха обсъдени и проекти, свързани с космоса, като бе решено спътниците „ИМЕЧЕ“, разработвани от държавната компания в сферата на космическите технологии „ТЮБИТАК УЗАЙ“ и най-голямата компания за отбранителна електроника „АСЕЛСАН“, да поемат роля в технологичната архитектура на организацията, пояснява тя.

Според агенцията системата от турски спътници ще съдейства за високоскоростната комуникация, разузнаването и проследяването на ракети. „По този начин се цели НАТО да достигне по-устойчиви и всеобхватни способности в областите на високоскоростната комуникация, събирането на разузнавателна информация и проследяването на ракети“, отбелязва Анадолската агенция.

Интегрирането на турските спътници ще позволи заснемането на по-големи площи за по-кратко време и ще намали интервалите между повторните посещения на един и същи район, пояснява агенцията. Според нея тази способност ще означава по-бързо генериране на данни в кризисни зони, по гранични линии, в морски зони, при военни действия, както и при бедствия и извънредни ситуации.