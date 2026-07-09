Новини
Свят »
Турция »
Очите на НАТО в космоса! Турция ще изгради система от спътници на стойност 300 милиона долара

Очите на НАТО в космоса! Турция ще изгради система от спътници на стойност 300 милиона долара

9 Юли, 2026 17:49 386 4

  • нато-
  • турция-
  • сателит-
  • реджеп ердоган-
  • космос-
  • байрактар

Интегрирането на турските спътници ще позволи заснемането на по-големи площи за по-кратко време и ще намали интервалите между повторните посещения на един и същи район

Очите на НАТО в космоса! Турция ще изгради система от спътници на стойност 300 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция ще изгради система от радарни спътници за нуждите на НАТО, на стойност 300 милиона долара, които нарича „очите на НАТО в космоса“, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Спътниковата система, носеща наименованието „ИМЕЧЕ“ и обявена на срещата на върха на НАТО в Анкара, ще пренесе опита на Турция в Алианса чрез набор от спътници за комуникации в ниска орбита и способности за ранно предупреждение, добавя агенцията.

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара, на която Турция бе домакин на 7–8 юли, бяха обсъдени и проекти, свързани с космоса, като бе решено спътниците „ИМЕЧЕ“, разработвани от държавната компания в сферата на космическите технологии „ТЮБИТАК УЗАЙ“ и най-голямата компания за отбранителна електроника „АСЕЛСАН“, да поемат роля в технологичната архитектура на организацията, пояснява тя.

Според агенцията системата от турски спътници ще съдейства за високоскоростната комуникация, разузнаването и проследяването на ракети. „По този начин се цели НАТО да достигне по-устойчиви и всеобхватни способности в областите на високоскоростната комуникация, събирането на разузнавателна информация и проследяването на ракети“, отбелязва Анадолската агенция.

Интегрирането на турските спътници ще позволи заснемането на по-големи площи за по-кратко време и ще намали интервалите между повторните посещения на един и същи район, пояснява агенцията. Според нея тази способност ще означава по-бързо генериране на данни в кризисни зони, по гранични линии, в морски зони, при военни действия, както и при бедствия и извънредни ситуации.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    6 0 Отговор
    То щото Турция има големи традиции в Космоса ...
    До сега имат произведен един спътник ..

    17:55 09.07.2026

  • 2 Факти

    1 0 Отговор
    Тия 300 милиона им ги подари Радев Боташа.

    17:57 09.07.2026

  • 3 Реджеп Ердоган, президент

    1 1 Отговор
    Турските спътници + F-35 Раптор - турския път към Крим !!! Пахнет на татарско кюфте печено 😆

    18:02 09.07.2026

  • 4 Овчар

    1 0 Отговор
    Очите в космоса са на Русия и Китай от мнооооого години..! Скритите космически оръжия скоро ще гръмнат , разбира се не трябваше да се стига до там но Рижавия и Зеления го предизвикаха...!

    18:04 09.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания