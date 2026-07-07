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Петер Мадяр: Спряхме всички унгарски обществени медии, които слугуваха на Орбан

Петер Мадяр: Спряхме всички унгарски обществени медии, които слугуваха на Орбан

7 Юли, 2026 22:45 465 25

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  • виктор орбан

Зрителите на телевизионния канал M1 днес попаднаха на черен екран с послание, в което се поднася извинение за "лъжите" през последните години

Петер Мадяр: Спряхме всички унгарски обществени медии, които слугуваха на Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарското обществено радио и телевизия, които през последните години бяха смятани за близки до управлението на Виктор Орбан, прекъснаха излъчването си днес следобед, съобщи премиерът Петер Мадяр, който определи случилото се като "исторически ден", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Днес пропагандата спря да се излъчва по обществените медии", написа Мадяр в социалните мрежи.

Зрителите на телевизионния канал M1 днес попаднаха на черен екран с послание, в което се поднася извинение за "лъжите" през последните години.

"Обществените медии не могат да лъжат. Молим ви за прошка, че го правехме в продължение на много години", се казва в съобщението. В него се допълва, че обществената медия ще бъде реформирана, за да стане "независима и достоверна".

Черни екрани се появиха и на интернет страниците на обществените медии, докато общественото радио временно замени програмата си с музикално съдържание.

В разпространено съобщение медийната група, която управлява обществените телевизионни и радиоканали, обяви, че програмата на M1 ще бъде възобновена вечерта, но без новинарски емисии.

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан разкритикува действията на новото унгарско правителство, след като унгарското обществено радио и телевизия прекъснаха излъчването си за няколко часа днес, предаде Франс прес.

Орбан и неговата партия ФИДЕС оцениха случилото се като "още един пример за тиранията на партия ТИСА" и призоваха зрителите да следят частния телевизионен канал "Хир ТВ".

По-рано унгарските обществени медии спряха излъчването си за няколко часа в рамките на реформа, обявена от правителството на министър-председателя Петер Мадяр. В публикация в социалните мрежи Мадяр определи това като "исторически ден". "Днес пропагандата спря да се излъчва по обществените медии", написа той.

Зрителите на телевизионния канал M1 днес попаднаха на черен екран с послание, в което се поднася извинение за "лъжите" през последните години. "Обществените медии не могат да лъжат. Молим ви за прошка, че го правехме в продължение на много години", се казва в съобщението. В него се допълва, че обществената медия ще бъде реформирана, за да стане "независима и достоверна".

Черни екрани се появиха и на интернет страниците на обществените медии, докато общественото радио временно замени програмата си с музикално съдържание.

В разпространено съобщение медийната група, която управлява обществените телевизионни и радиоканали, обяви, че програмата на M1 ще бъде възобновена вечерта, но без новинарски емисии.

По време на управлението на Виктор Орбан обществените медии постепенно бяха поставени под засилен правителствен контрол чрез промени в медийното законодателство. В същото време редица частни медии бяха закрити или придобити от бизнесмени, смятани за близки до управляващите.

Според индекса за свобода на медиите на организацията "Репортери без граници" Унгария слезе от 23-то място през 2010 г. до 74-то през 2026 г. Правителството на Орбан последователно отричаше да е оказвало натиск върху медиите и твърдеше, че страната спазва стандартите на Европейския съюз за свобода на медиите, отбелязва Ройтерс.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 4 Отговор
    Соломон Паси и Вигенин познават ли се. ...?

    22:46 07.07.2026

  • 2 А ТЕЗИ ДЕТО СЛУЖАТ НА МАДЯР

    11 10 Отговор
    Тях спряхте ли ги??

    22:46 07.07.2026

  • 3 Варна 3

    9 11 Отговор
    Честито за Мадяр! Велик е! Русия няма да има място в Европа. Дори и САЩ е непригоден.

    Коментиран от #16

    22:46 07.07.2026

  • 4 Сатана Z

    8 9 Отговор
    След Орбан Унгария върви смело по пътя на Прееналтийските квази държавици

    22:47 07.07.2026

  • 5 Морски

    7 13 Отговор
    Респект г-н Мадяр!

    22:48 07.07.2026

  • 6 и Анатоли и Мара

    4 5 Отговор
    тъй ще ги спрат, като Д. Джамбаз.

    22:48 07.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    14 4 Отговор
    А сега си дайте водата ,енергетиката ,ресурсите на Ротшилд а той да ви отпусне заем за да бъдете модерни роби на кредит

    22:48 07.07.2026

  • 8 пиночет

    7 12 Отговор
    Наритаха в тумбака Орбан.

    22:49 07.07.2026

  • 9 Анонимен

    8 6 Отговор
    И тоя изплиска коритото! Ще осакати бебето!

    22:50 07.07.2026

  • 10 Робот

    3 4 Отговор
    Каква е връзката Кристиян Вигенин и Иван Костов..?

    22:50 07.07.2026

  • 11 Унгарският Мадуро...

    7 4 Отговор
    ...,нещо се развихри...!
    Ами Да,само му вижте комсомолската физиономия и прическа тип- ,,соц. комбайнер" и ви става ясно колко много е надъхан и напомпен...!

    22:51 07.07.2026

  • 12 Историк

    9 4 Отговор
    Аз питам "факти" чий интерес обслужват и кой им плаща за пасквилите?

    22:51 07.07.2026

  • 13 Варна 3

    7 9 Отговор
    Мадяр ще оправи целия унгарски народ, ограбен от Орбан. Народното недоволство срещу Орбан било голям триумф за бъдещата Унгария. Унгарците си запазват националността и културата. А нашият Радев ограбва нацията ни, все едно е като ГЕРБ-2. Но има начин - Радев да бъде свален от власт чрез народен преврат срещу него и дружината му.

    22:51 07.07.2026

  • 14 СТРУВА МИ СЕ ЧЕ ЛЪЖЕТЕ ПЕЕВСКИ ПОДЛОГИ !

    6 4 Отговор
    ЯКО ЛЪЖЕТЕ !

    22:52 07.07.2026

  • 15 Да, ама не

    2 4 Отговор
    Щото сега слугуват на Мадяр

    22:54 07.07.2026

  • 16 Историк

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    Не пиши Варна, а пиши ВУР (Варненска Украинска Република) скоро украинците ще ви депортират от там с влакови композиции но не във вътрешността на България а към фронта в Украйна...Скоро чакам клипове как ТЦК почват и вас да ловят по улиците...! Хайде да е хаирлия...

    22:55 07.07.2026

  • 17 ЯСНО!

    4 4 Отговор
    Затворил е силово устата на опозицията,сакън унгарският народ да не види и другата гледна точка...!
    На това не се ли казваше тоталитарен комунизъм...?!
    Също и лишаване народа от плурализъм-едно от най-отявлените качества на демократичното общество...!

    22:56 07.07.2026

  • 18 Летец Пешеходец

    5 2 Отговор
    Съдете предателя на публичен процес и го вкарайте в пандиза до живот. За да вземем пример от вас и да направиме същото с нашият Мунчо.

    22:56 07.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мхм

    5 1 Отговор
    A у нас кога ще спрат обществените медии, които слугуваха на пееф и на баце?

    Коментиран от #25

    22:59 07.07.2026

  • 21 Все едно Радев да спре...

    3 2 Отговор
    ...всички медии,които слугуваха (и слугуват ..)на Борисов и Пеевски...,знаем ги кои са...?!
    Но абсурд той да го направи и няма да го направи!
    Излиза,че сме по-демократична страна от Унгария!

    23:00 07.07.2026

  • 22 Историк

    2 3 Отговор
    Мечтата ми е като чукна да търся Факти някой ден, да излезе черен екран с надпис - "САЙТА Е ЗАКРИТ"...

    23:02 07.07.2026

  • 23 Евгений Онанегин

    1 2 Отговор
    Вашият Ради да внимава, че...!

    23:02 07.07.2026

  • 24 Честито

    1 1 Отговор
    Орбан и мадяр са от едно котилото,на комунистическия интернационал,отрочета на комунистическия престъпник Дьорд шьорош,,през 80те беше посрещат с почести лично от правешкия осмокласник на летище София

    23:02 07.07.2026

  • 25 Диктор

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мхм":

    На Шиши и Боко медиите: БТВ, Нова и др. Точно тези медии да бъдат отстранени от С.Е.М.!

    23:03 07.07.2026

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