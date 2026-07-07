Петер Мадяр: Спряхме всички унгарски обществени медии, които слугуваха на Орбан

Унгарското обществено радио и телевизия, които през последните години бяха смятани за близки до управлението на Виктор Орбан, прекъснаха излъчването си днес следобед, съобщи премиерът Петер Мадяр, който определи случилото се като "исторически ден", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Днес пропагандата спря да се излъчва по обществените медии", написа Мадяр в социалните мрежи.

Зрителите на телевизионния канал M1 днес попаднаха на черен екран с послание, в което се поднася извинение за "лъжите" през последните години.

"Обществените медии не могат да лъжат. Молим ви за прошка, че го правехме в продължение на много години", се казва в съобщението. В него се допълва, че обществената медия ще бъде реформирана, за да стане "независима и достоверна".

Черни екрани се появиха и на интернет страниците на обществените медии, докато общественото радио временно замени програмата си с музикално съдържание.

В разпространено съобщение медийната група, която управлява обществените телевизионни и радиоканали, обяви, че програмата на M1 ще бъде възобновена вечерта, но без новинарски емисии.

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан разкритикува действията на новото унгарско правителство, след като унгарското обществено радио и телевизия прекъснаха излъчването си за няколко часа днес, предаде Франс прес.

Орбан и неговата партия ФИДЕС оцениха случилото се като "още един пример за тиранията на партия ТИСА" и призоваха зрителите да следят частния телевизионен канал "Хир ТВ".

По-рано унгарските обществени медии спряха излъчването си за няколко часа в рамките на реформа, обявена от правителството на министър-председателя Петер Мадяр. В публикация в социалните мрежи Мадяр определи това като "исторически ден". "Днес пропагандата спря да се излъчва по обществените медии", написа той.

Зрителите на телевизионния канал M1 днес попаднаха на черен екран с послание, в което се поднася извинение за "лъжите" през последните години. "Обществените медии не могат да лъжат. Молим ви за прошка, че го правехме в продължение на много години", се казва в съобщението. В него се допълва, че обществената медия ще бъде реформирана, за да стане "независима и достоверна".

Черни екрани се появиха и на интернет страниците на обществените медии, докато общественото радио временно замени програмата си с музикално съдържание.

В разпространено съобщение медийната група, която управлява обществените телевизионни и радиоканали, обяви, че програмата на M1 ще бъде възобновена вечерта, но без новинарски емисии.

По време на управлението на Виктор Орбан обществените медии постепенно бяха поставени под засилен правителствен контрол чрез промени в медийното законодателство. В същото време редица частни медии бяха закрити или придобити от бизнесмени, смятани за близки до управляващите.

Според индекса за свобода на медиите на организацията "Репортери без граници" Унгария слезе от 23-то място през 2010 г. до 74-то през 2026 г. Правителството на Орбан последователно отричаше да е оказвало натиск върху медиите и твърдеше, че страната спазва стандартите на Европейския съюз за свобода на медиите, отбелязва Ройтерс.