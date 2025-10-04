Eлена Йончева: Войната в Газа може да спре, ако и двете страни се съгласят на плана на Тръмп, който изглежда разумен

Войната в Газа може да спре във всеки един момент, ако и двете страни се съгласят на мирния план на Тръмп, който изглежда много разумен и реалистичен. Това коментира евродепутатът Елена Йончева в "Денят започва" с Георги Любенов.
"Важен елемент е планът за възстановяването на Газа. Това, което се случва в Газа, това, което се случи на 7 октомври, е голяма трагедия за всяко едно семейство. ЕС можеше да има много по-активна позиция. Редица държави признават Палестина, но това трябваше да стане по-рано, за да може този процес на диалог да бъде реализиран".
По думите ѝ още е рано да се говори за две държави, но е добър сигнал, че темата вече се обсъжда. Според нея преходната администрация в Газа трябва да е максимално неутрална, под егидата или на ЕС или ООН, за да удовлетвори всички страни.
Израелската армия е задържала втората флотилия с хуманитарна помощ за Газа, състояща се от 47 кораба с около 500 души от 40 държави. Според Йончева това е политическо послание, а не толкова изпращане на помощ, защото пътуващите са наясно, че Израел е наложил блокада
"Има задържани журналисти и един френски евродепутат - Рима Хасан, чиито родители са палестинци. Политическото послание, ако не предизвика ескалация, ако не наруши тези фини дипломатически връзки, които се поддържат и от Катар, и от Египет, може би няма толкова да попречи. Но има много критични гласове по отношение на флотилията точно в този момент, когато Тръмп предлага реалистичен вариант за незабавен край на войната".
Елена Йончева обясни, че през последната година е опитала да отиде в Газа, разговаряла е с израелски, палестински представители, египетски дипломати, но всички са отказали поради съображения за сигурност.
По думите ѝ българските власти правят всичко възможно, за да се върне българинът, задържан с флотилията.
"Те са в контакт, българският консул е един от първите, които е разговарял с мъжа, той е в добро здраве и вярвам, че съвсем скоро ще бъде върнат в България".
Според Елена Йончева има три сценария за край на войната в Украйна - първият е налагане на повече санкции на Русия и изпращане на повече оръжия за Украйна, което обаче удря европейските граждани и индустрията. Вторият вариант е влизане във война, който Европа не може да си позволи, а третият - събиране на воюващите лидери под егидата на ЕС:
"Това е мощна организация, имаме тази сила и капацитет, за подготвяне на мирен план, което означава отстъпки и компромиси. Силата на един политик е да прави, компромиси, които да решават проблеми. ЕС е мирен проект".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
10:46 04.10.2025
2 Българин
10:47 04.10.2025
3 123456
10:47 04.10.2025
4 Преходна Администрация
10:49 04.10.2025
5 хизбула: да како ленче
ако и двете страни се съгласят на плана на Тръмп
10:50 04.10.2025
6 Град Симитли
... Кво става в България не ти ли дреме?!
10:52 04.10.2025
7 стоян
10:54 04.10.2025
8 Смешник
10:55 04.10.2025
10 мда
ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР КАК СЕ ФИНАНСИРА МАНИПУЛАТИВНИЯ САИТ ФАКТИ
ИМАИ ТОПКИ И СИ ПРИЗНАЙ
11:04 04.10.2025
12 Без къща за гости
11:16 04.10.2025
13 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Това е единствения начин да се постигне траен мир. Свобода за колониално поробените народи от московските татаро-монголи и налагане на пълна изолация на тези Zвepoве !
11:21 04.10.2025
15 Ефка
Коментиран от #17, #19
11:25 04.10.2025
18 Гошито
11:33 04.10.2025
19 Коректор
До коментар #15 от "Ефка":rеноцид не е вcичко, което нaшите евpоnейcки лицемеpи, npоpycките тpолове и nовечето левичapcки или aнтизanaдни нaивници pешaт дa нapекaт тaкa. Дyмaтa имa точен cмиcъл. aко зaвлaдявaнето нa raзa от Изpaел и npочиcтвaнето нa ивицaтa от теpоpиcтите нa "Хaмac" - c вcички pеaлно npоизтичaщи cтpaдaния нa нacелението нa rpaдcкa зонa nо вpеме нa войнa - беше нaиcтинa rеноцид, то нямaше жив raзaнец дa оcтaне.
rеноцидът е целенacочено yнищожение нa цял етноc, кyлтypa или език. Тyк очевидно товa rо нямa. Нanpотив, apaбите оцелявaт nод изpaелcки контpол и доpи ca nо-мaлко изложени нa npоизволa нa теpоpиcтични оpraнизaции. Тaм, където Изpaел влacтвa, cе нaмиpaт дейcтвaщи джaмии, apaбcки cемейcтвa nо yлиците и в домовете, paботещи apaбcки бизнеcи... Тaкa че не ynотpебявaйте тaзи cтpaшнa дyмa толковa леко. Зa pеaлни rеноциди от нaши дни вижте кaкво нanpaви pycия в Мapиynол и Донбac, кaкто и в Чечня. npочетете зa pохинrите в Миaнмap. npимеpи не лиncвaт. Войнaтa нa Изpaел cpещy "Хaмac" в raзa е cтpaшнa (кaто вcякa войнa), но npоcто не е rеноцид.
Коментиран от #28, #29
11:35 04.10.2025
20 Мнение
Коментиран от #22
11:36 04.10.2025
21 плевен
Коментиран от #27
11:39 04.10.2025
22 Бялджип
До коментар #20 от "Мнение":Мисля по същия начин, като "Мнение". При това не само заради обвързването на Йончева с партията на дебелия мошеник. Просто днес при Любенов видяхме една друга Йончева. Европейски чиновник, бюрократ, празнодумец. Иначе аз също я харесвах в предната и битност.
Коментиран от #24, #26
11:41 04.10.2025
23 Много
11:43 04.10.2025
24 Черно фередже
До коментар #22 от "Бялджип":И аз я харесвах,като путинска !
11:45 04.10.2025
25 Защо не пишете за тоова???
11:45 04.10.2025
26 И аз..
До коментар #22 от "Бялджип":И аз бях впечатлен от работата ѝ като разследващ журналист. Имаше кураж, позиция и желание за истина. За съжаление, сега действително изглежда по-скоро като част от бюрократичната машина, отколкото като човек с кауза. Жалко е, когато хора с потенциал се изгубят в системата.
11:48 04.10.2025
27 Фъргов
До коментар #21 от "плевен":Много точно казано. И аз си спомням онази Елена Йончева – с прах по лицето и камера в ръка, от мястото на събитията, с риск за живота си. Беше трудно да не я уважаваш. Днес е трудно да я познаеш – облечена в бюрократични фрази и политически калкулации. И аз се чудя понякога дали преминаването й към ДПС НН е личен избор или резултат от натиск, заплахи или нещо друго към нея. Но си прав – най-болезненият въпрос е дали това не е било просто средство по пътя към пост.
11:52 04.10.2025
29 Бай ти Ганя
До коментар #19 от "Коректор":Броят на жертвите в Сребреница - официално признат за геноцид, според международния трибунал е 8 000 души (мъже и тийнейджъри).
Колко са жертвите в Гааза.
Убити - над 66 000 палестинци
Ранени: Около 168 000 са ранени, като някои са с тежки и трайни увреждания
Заровени под развалините: Хиляди хора остават затрупани под руини на разрушени сгради.
Изчезнали: Хиляди са официално в неизвестност и много семейства в Гааза продължават да търсят близките си.
Почти 70% от жертвите в Гааза са жени и деца. Само сред жените убити са над 10 000, включително около 6 000 майки.
Деца: Над 13 000 деца са убити, а около 25 000 са ранени.
Умрели от глад: Стотици хора, умрели от глад и недохранване, повече от 150 са деца.
Ако го наречем "клане" по-добре ли ще е?
Коментиран от #34, #36, #37
12:00 04.10.2025
33 фен на сидеров
12:08 04.10.2025
34 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #29 от "Бай ти Ганя":👍👍 АБСОЛЮТНО СЪГЛАСЕН НА 💯%!!!
Невероятно точен и смислен пост!
12:35 04.10.2025
35 Гайтанджиева
12:36 04.10.2025
37 В Гааза
До коментар #29 от "Бай ти Ганя":всичко е неофициално,по данни на Хамас !
12:38 04.10.2025