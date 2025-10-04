Новини
Eлена Йончева: Войната в Газа може да спре, ако и двете страни се съгласят на плана на Тръмп, който изглежда разумен

Eлена Йончева: Войната в Газа може да спре, ако и двете страни се съгласят на плана на Тръмп, който изглежда разумен

4 Октомври, 2025 10:36 646 37

Eлена Йончева: Войната в Газа може да спре, ако и двете страни се съгласят на плана на Тръмп, който изглежда разумен - 1
Снимка: БНТ
Войната в Газа може да спре във всеки един момент, ако и двете страни се съгласят на мирния план на Тръмп, който изглежда много разумен и реалистичен. Това коментира евродепутатът Елена Йончева в "Денят започва" с Георги Любенов.

"Важен елемент е планът за възстановяването на Газа. Това, което се случва в Газа, това, което се случи на 7 октомври, е голяма трагедия за всяко едно семейство. ЕС можеше да има много по-активна позиция. Редица държави признават Палестина, но това трябваше да стане по-рано, за да може този процес на диалог да бъде реализиран".

По думите ѝ още е рано да се говори за две държави, но е добър сигнал, че темата вече се обсъжда. Според нея преходната администрация в Газа трябва да е максимално неутрална, под егидата или на ЕС или ООН, за да удовлетвори всички страни.

Израелската армия е задържала втората флотилия с хуманитарна помощ за Газа, състояща се от 47 кораба с около 500 души от 40 държави. Според Йончева това е политическо послание, а не толкова изпращане на помощ, защото пътуващите са наясно, че Израел е наложил блокада

"Има задържани журналисти и един френски евродепутат - Рима Хасан, чиито родители са палестинци. Политическото послание, ако не предизвика ескалация, ако не наруши тези фини дипломатически връзки, които се поддържат и от Катар, и от Египет, може би няма толкова да попречи. Но има много критични гласове по отношение на флотилията точно в този момент, когато Тръмп предлага реалистичен вариант за незабавен край на войната".

Елена Йончева обясни, че през последната година е опитала да отиде в Газа, разговаряла е с израелски, палестински представители, египетски дипломати, но всички са отказали поради съображения за сигурност.

По думите ѝ българските власти правят всичко възможно, за да се върне българинът, задържан с флотилията.

"Те са в контакт, българският консул е един от първите, които е разговарял с мъжа, той е в добро здраве и вярвам, че съвсем скоро ще бъде върнат в България".

Според Елена Йончева има три сценария за край на войната в Украйна - първият е налагане на повече санкции на Русия и изпращане на повече оръжия за Украйна, което обаче удря европейските граждани и индустрията. Вторият вариант е влизане във война, който Европа не може да си позволи, а третият - събиране на воюващите лидери под егидата на ЕС:

"Това е мощна организация, имаме тази сила и капацитет, за подготвяне на мирен план, което означава отстъпки и компромиси. Силата на един политик е да прави, компромиси, които да решават проблеми. ЕС е мирен проект".


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    13 1 Отговор
    Планът на Тръмп води до зануляването на Газа.

    10:46 04.10.2025

  • 2 Българин

    5 22 Отговор
    Много харесвам Йончева! Честна, принципна, смела! Хората се гордеят, ч че имаме такива политици!

    10:47 04.10.2025

  • 3 123456

    14 3 Отговор
    Тая ако си пусне една брада?!

    10:47 04.10.2025

  • 4 Преходна Администрация

    17 1 Отговор
    Да бе, под егидата на ЕС. И тая се взе насериозно. Било хубаво да се говори за две държави, но рано било още. Ха, ха, прекалено много палестинци останаха живи, а?

    10:49 04.10.2025

  • 5 хизбула: да како ленче

    13 1 Отговор
    не се сетихме че
    ако и двете страни се съгласят на плана на Тръмп

    10:50 04.10.2025

  • 6 Град Симитли

    16 2 Отговор
    Ти, Ленче от Газа ли си или от Украйна?!
    ... Кво става в България не ти ли дреме?!

    10:52 04.10.2025

  • 7 стоян

    19 2 Отговор
    Откъде я изкопахте тая крадлива баба с къщи за гости какво казала и какво зависи от нея

    10:54 04.10.2025

  • 8 Смешник

    13 3 Отговор
    Има само един сценарий за края на войната в Украйна А той е след постигане на целите на Сво Тая евродепутатка на Шиши явно се изказва неподготвена

    10:55 04.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мда

    7 3 Отговор
    ФАКТИ СА НАИ ГОЛЕМИТЕ БОРЦИ ЗА СВОБОДНОТО ПОЛУЧАВАНЕ НА ГРАНТОВЕ
    ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР КАК СЕ ФИНАНСИРА МАНИПУЛАТИВНИЯ САИТ ФАКТИ
    ИМАИ ТОПКИ И СИ ПРИЗНАЙ

    11:04 04.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Без къща за гости

    4 1 Отговор
    Ако бях от Хамас, сигурно това щях да кажа, и аз. Но понеже не ме вербуваха подобаващо, ще кажа, че очаквам от Израел да приключи с тия, и с ония Хизбула.

    11:16 04.10.2025

  • 13 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    5 7 Отговор
    "Според Елена Йончева има три сценария за край на войната в Украйна - първият е налагане на повече санкции на Русия и изпращане на повече оръжия за Украйна"
    Това е единствения начин да се постигне траен мир. Свобода за колониално поробените народи от московските татаро-монголи и налагане на пълна изолация на тези Zвepoве !

    11:21 04.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ефка

    11 2 Отговор
    В Гааза няма война, има геноцид и етническо прочистване, но потомствената комунистка е платена, "предпазлива" и политически коректна към Дебелите Вождове.

    Коментиран от #17, #19

    11:25 04.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гошито

    8 1 Отговор
    Празни приказки. В Брюксел се бъгват още повече. ха-ха

    11:33 04.10.2025

  • 19 Коректор

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ефка":

    rеноцид не е вcичко, което нaшите евpоnейcки лицемеpи, npоpycките тpолове и nовечето левичapcки или aнтизanaдни нaивници pешaт дa нapекaт тaкa. Дyмaтa имa точен cмиcъл. aко зaвлaдявaнето нa raзa от Изpaел и npочиcтвaнето нa ивицaтa от теpоpиcтите нa "Хaмac" - c вcички pеaлно npоизтичaщи cтpaдaния нa нacелението нa rpaдcкa зонa nо вpеме нa войнa - беше нaиcтинa rеноцид, то нямaше жив raзaнец дa оcтaне.
    rеноцидът е целенacочено yнищожение нa цял етноc, кyлтypa или език. Тyк очевидно товa rо нямa. Нanpотив, apaбите оцелявaт nод изpaелcки контpол и доpи ca nо-мaлко изложени нa npоизволa нa теpоpиcтични оpraнизaции. Тaм, където Изpaел влacтвa, cе нaмиpaт дейcтвaщи джaмии, apaбcки cемейcтвa nо yлиците и в домовете, paботещи apaбcки бизнеcи... Тaкa че не ynотpебявaйте тaзи cтpaшнa дyмa толковa леко. Зa pеaлни rеноциди от нaши дни вижте кaкво нanpaви pycия в Мapиynол и Донбac, кaкто и в Чечня. npочетете зa pохинrите в Миaнмap. npимеpи не лиncвaт. Войнaтa нa Изpaел cpещy "Хaмac" в raзa е cтpaшнa (кaто вcякa войнa), но npоcто не е rеноцид.

    Коментиран от #28, #29

    11:35 04.10.2025

  • 20 Мнение

    12 2 Отговор
    Уважението ми към Елена Йончева беше изградено върху смелостта ѝ като журналист и твърдата ѝ позиция срещу корупцията. Но след като се обвърза с „ДПС – Ново начало“, това уважение рязко спадна надолу. Не мога да приема, че човек, борил се срещу зависимости и задкулисие, днес застава до политическа сила, която дълги години е била символ именно на това. Това е компромис, който обезсмисля всичко, за което твърдеше, че се бори.

    Коментиран от #22

    11:36 04.10.2025

  • 21 плевен

    9 2 Отговор
    Помня онази Елена Йончева с репортажите й от Сирия. Гледам и сегашната. Питам се колко ли е струвала тази промяна и коя от двете Елени е фалшивата. Или целта е бил висок пост, постигнат с помоща на наивните?

    Коментиран от #27

    11:39 04.10.2025

  • 22 Бялджип

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Мисля по същия начин, като "Мнение". При това не само заради обвързването на Йончева с партията на дебелия мошеник. Просто днес при Любенов видяхме една друга Йончева. Европейски чиновник, бюрократ, празнодумец. Иначе аз също я харесвах в предната и битност.

    Коментиран от #24, #26

    11:41 04.10.2025

  • 23 Много

    0 3 Отговор
    умна мисъл !

    11:43 04.10.2025

  • 24 Черно фередже

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Бялджип":

    И аз я харесвах,като путинска !

    11:45 04.10.2025

  • 25 Защо не пишете за тоова???

    3 2 Отговор
    "Диан Иванов бил заплашен от шефа на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев: "Ще те заключа и няма да те познаят и децата ти"...."

    11:45 04.10.2025

  • 26 И аз..

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бялджип":

    И аз бях впечатлен от работата ѝ като разследващ журналист. Имаше кураж, позиция и желание за истина. За съжаление, сега действително изглежда по-скоро като част от бюрократичната машина, отколкото като човек с кауза. Жалко е, когато хора с потенциал се изгубят в системата.

    11:48 04.10.2025

  • 27 Фъргов

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "плевен":

    Много точно казано. И аз си спомням онази Елена Йончева – с прах по лицето и камера в ръка, от мястото на събитията, с риск за живота си. Беше трудно да не я уважаваш. Днес е трудно да я познаеш – облечена в бюрократични фрази и политически калкулации. И аз се чудя понякога дали преминаването й към ДПС НН е личен избор или резултат от натиск, заплахи или нещо друго към нея. Но си прав – най-болезненият въпрос е дали това не е било просто средство по пътя към пост.

    11:52 04.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бай ти Ганя

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Коректор":

    Броят на жертвите в Сребреница - официално признат за геноцид, според международния трибунал е 8 000 души (мъже и тийнейджъри).

    Колко са жертвите в Гааза.
    Убити - над 66 000 палестинци
    Ранени: Около 168 000 са ранени, като някои са с тежки и трайни увреждания
    Заровени под развалините: Хиляди хора остават затрупани под руини на разрушени сгради.
    Изчезнали: Хиляди са официално в неизвестност и много семейства в Гааза продължават да търсят близките си.
    Почти 70% от жертвите в Гааза са жени и деца. Само сред жените убити са над 10 000, включително около 6 000 майки.
    Деца: Над 13 000 деца са убити, а около 25 000 са ранени.
    Умрели от глад: Стотици хора, умрели от глад и недохранване, повече от 150 са деца.
    Ако го наречем "клане" по-добре ли ще е?

    Коментиран от #34, #36, #37

    12:00 04.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 фен на сидеров

    3 2 Отговор
    синчето в кой клас е вече ? дано има европарламент докато стане абитуриент ! дано и вишуту му платиш като евродепутатка от поредната партия !

    12:08 04.10.2025

  • 34 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бай ти Ганя":

    👍👍 АБСОЛЮТНО СЪГЛАСЕН НА 💯%!!!
    Невероятно точен и смислен пост!

    12:35 04.10.2025

  • 35 Гайтанджиева

    0 0 Отговор
    в Москва ли е ?

    12:36 04.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 В Гааза

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бай ти Ганя":

    всичко е неофициално,по данни на Хамас !

    12:38 04.10.2025