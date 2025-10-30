Новини
Свят »
Белгия »
Евродепутатите заплашват с блокиране на бюджета на ЕС за 2028-2034 г.

30 Октомври, 2025 15:38 1 083 9

  • евродепутати-
  • бюджет-
  • европейски съюз

Центристките групи настояват Урсула фон дер Лайен да преработи предложението за многогодишната финансова рамка

Евродепутатите заплашват с блокиране на бюджета на ЕС за 2028-2034 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Евродепутатите заплашват да отхвърлят ключова част от бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 г., ако техните условия не бъдат изпълнени, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Четири центристки групи в Европейския парламент са изпратили писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което настояват за съществени промени в нейното предложение за следващата седемгодишна финансова рамка. Документът, изпратен в четвъртък сутринта и видян от „Политико“, предупреждава, че при липса на корекции депутатите ще блокират одобрението на бюджета на пленарното заседание, насрочено за 12 ноември.

Основното възражение на парламентарните групи е срещу идеята на Комисията за т.нар. „национални планове“ – механизъм, който обединява средствата за земеделие и регионално развитие в единни фондове, управлявани от правителствата на 27-те държави членки. Тези програми засягат приблизително половината от общия бюджет на ЕС, възлизащ на 1,8 трилиона евро. В момента регионалните власти имат значителна роля в разпределението на средствата, а предложената промяна би ограничила тяхното участие.

Ако Европейският парламент официално отхвърли документа, това би нанесло сериозен удар по Европейската комисия и би я принудило да представи ревизирана версия на предложението. Депутатите се надяват обаче, че Комисията ще направи корекциите доброволно, преди да се стигне до тази стъпка.

Писмото е подписано от лидерите на основните центристки групи - Манфред Вебер (Европейска народна партия), Иратче Гарсия (Социалисти и демократи), Валери Хайер („Обнови Европа“) и Бас Айкхаут („Зелените“). Те подчертават, че Европейският парламент още от началото на преговорите се е противопоставял на идеята за национални планове.

„За съжаление, именно това се предлага от Комисията. Европейският парламент не може да приеме това като основа за преговори“, се казва в писмото, цитирано от изданието. Документът представлява пореден опит да се засили натискът върху Комисията след седмици на застой в разговорите.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СБИРАИ ГАНО

    14 2 Отговор
    ГОВЕДАТА и пробваи в родилното

    15:40 30.10.2025

  • 2 Трол

    6 2 Отговор
    Това писмо е от европейските ГЕРБ, ППДБ и БСП.

    15:44 30.10.2025

  • 3 икономист

    25 2 Отговор
    Спешно трябва да спрем въвеждането на еврото . Сега поне имаме някакъв буфер с лева и си правим бюджетна рамка ,за да функционира държавата . Приемем ли еврото , ей тези от снимката ще ни определят бюджета , а повярвайте , те не ни мислят доброто .

    Коментиран от #4, #6

    15:49 30.10.2025

  • 4 Тео

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "икономист":

    Много точно и напълно вярно!😑

    15:51 30.10.2025

  • 5 Цървул

    8 3 Отговор
    Ние сме съгласни със всички членове .

    15:51 30.10.2025

  • 6 Цървул

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "икономист":

    Нищо няма да спрем , щото сме овце .

    15:52 30.10.2025

  • 7 И Киев е Руски

    12 3 Отговор
    Тия се взеха на сериозно.До 12 ти гинколожката ще кастрира така наречените лидери и ще запеят в друга тоналност

    16:00 30.10.2025

  • 8 Мухаа ха!

    9 1 Отговор
    ЕССР ,заприличва все по отчетливо,на бившият СССР и неговият СИВ- Съюз за Икономическа Взаимопомощ.Там решаваха,кой какво да произвежда, със същия модел" финансова рамка", но наречена петилетка.Урсулката борави със цели седем години.Който слуша,ще папка! Това означава, нейният план.Какви национални планове,какви пет цента? Всички сами сте се набутали в Гърнето наречено ЕС.Мърдане няма.

    16:12 30.10.2025

  • 9 Запомнете я тази на снимката

    7 0 Отговор
    Това корумпирано и продажно нещо, ще е виновника който ще докара ЕС до разпад.

    16:16 30.10.2025

