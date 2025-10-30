Евродепутатите заплашват с блокиране на бюджета на ЕС за 2028-2034 г.

Евродепутатите заплашват да отхвърлят ключова част от бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 г., ако техните условия не бъдат изпълнени, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Четири центристки групи в Европейския парламент са изпратили писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което настояват за съществени промени в нейното предложение за следващата седемгодишна финансова рамка. Документът, изпратен в четвъртък сутринта и видян от „Политико“, предупреждава, че при липса на корекции депутатите ще блокират одобрението на бюджета на пленарното заседание, насрочено за 12 ноември.

Основното възражение на парламентарните групи е срещу идеята на Комисията за т.нар. „национални планове“ – механизъм, който обединява средствата за земеделие и регионално развитие в единни фондове, управлявани от правителствата на 27-те държави членки. Тези програми засягат приблизително половината от общия бюджет на ЕС, възлизащ на 1,8 трилиона евро. В момента регионалните власти имат значителна роля в разпределението на средствата, а предложената промяна би ограничила тяхното участие.

Ако Европейският парламент официално отхвърли документа, това би нанесло сериозен удар по Европейската комисия и би я принудило да представи ревизирана версия на предложението. Депутатите се надяват обаче, че Комисията ще направи корекциите доброволно, преди да се стигне до тази стъпка.

Писмото е подписано от лидерите на основните центристки групи - Манфред Вебер (Европейска народна партия), Иратче Гарсия (Социалисти и демократи), Валери Хайер („Обнови Европа“) и Бас Айкхаут („Зелените“). Те подчертават, че Европейският парламент още от началото на преговорите се е противопоставял на идеята за национални планове.

„За съжаление, именно това се предлага от Комисията. Европейският парламент не може да приеме това като основа за преговори“, се казва в писмото, цитирано от изданието. Документът представлява пореден опит да се засили натискът върху Комисията след седмици на застой в разговорите.