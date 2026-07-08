Мистерия в Арабско море: Товарен Боинг 737 изчезна край бреговете на Пакистан след критичен срив в навигацията

Мащабна международна издирвателна операция е в ход в акваторията на Арабско море, след като регистриран в Пакистан товарен самолет Boeing 737-400BDSF изчезна внезапно от радарите. Инцидентът с полет KTA1732 на частната авиокомпания K2 Airways се случи късно вечерта на 7 юли (рано сутринта на 8 юли българско време), провокирайки незабавна мобилизация на пакистанските военновъздушни и военноморски сили.

Хронология на фаталните минути

Машината (с регистрационен номер AP-BOI) е изпълнявала рутинен карго полет от международното летище в Шаржа (ОАЕ) към международното летище „Джина“ в Карачи. По данни на Пакистанската авиационна служба (PAA) екипажът се е свързал с Контрола на въздушното движение в Карачи в 21:18 ч. местно време (19:18 ч. българско време), докладвайки за сериозен технически проблем с навигационната система и поисквайки курс за аварийно насочване.

Диспечерите незабавно са започнали да навигират самолета, но само три минути по-късно — в 21:21 ч. местно време — радарните системи отчитат рязка и аномална промяна в курса, придружена от внезапна загуба на височина. Комуникацията с петимата души на борда прекъсва окончателно на около 155 морски мили (близо 287 км) западно от Карачи, в близост до крайбрежния град Ормара.

Смущаващи данни от полета

Експертите от глобалната платформа за проследяване на полетиFlightradar24 публикуваха първичните ADS-B данни от транспондера на самолета, които сочат към вероятна катастрофа. Според записите самолетът първоначално губи височина, след това прави кратък опит за изкачване, последван от второ, шоково и вертикално спускане.

Последният прихванат сигнал позиционира Боинга на едва 1100 фута (около 335 метра) над морското равнище, движейки се с екстремната и катастрофална вертикална скорост на падане от минус 22 400 фута в минута.

„Все още не мога да разбера как самолетът е паднал толкова рязко, вместо да планира във въздуха“, коментира пред медиите местен авиационен експерт, цитиран от The Washington Post.

Интересен детайл в разследването е, че малко след излитането си от ОАЕ, самолетът е преминал през зона с активни масови смущения на Глобалната навигационна сателитна система (GNSS), което е наложило преминаване към алтернативно наземно проследяване.

Профил на самолета и авиокомпанията

Изчезналият Боинг 737 е произведен през 1999 г. и в продължение на години е превозвал пътници за авиокомпании като руската „Аерофлот“ и индонезийската „Гаруда“. През 2012 г. е модифициран в изцяло товарен фрахтовач. Машината е купена на лизинг от базираната в Карачи K2 Airways в края на 2024 г. и на практика е единственият оперативен самолет във флотилията на превозвача. Любопитното е, че преди фаталния полет, самолетът не е бил вдиган във въздуха от 28 юни насам.

Армията е вдигната под тревога

Пакистанските власти обявиха, че за локализиране на евентуалните останки е разгърнат огромен ресурс. В зоната на инцидента в Арабско море спешно е пренасочена военната фрегата PNS Zulfiqar, подпомагана от търговски кораби на Пакистанската национална корабоплавателна корпорация. Военновъздушните сили извършват облитания с разузнавателни самолети ATR, излетели от базата в Турбат. Към този час няма открити следи от отломки или оцелели от 5-членния екипаж.

Ако инцидентът бъде потвърден като фатален, това ще бъде първата голяма авиационна катастрофа в Пакистан от май 2020 г. насам, когато пътнически Airbus А320 падна в жилищен квартал на Карачи поради пилотска грешка.

Технически детайли за двигателите и поддръжката

Изчезналият Boeing 737-400BDSF (регистрация AP-BOI) е оборудван с турбовентилаторни двигатели CFM56-3. Това е един от най-надеждните и масово експлоатирани авиационни двигатели в историята на гражданската авиация, произвеждан от консорциума CFM International (съвместно дружество между американската GE Aerospace и френската Safran).

Изключително важен факт за разследването е, че машината наскоро е преминала през планова техническа поддръжка в Шаржа (ОАЕ). Фаталният полет عملاً е бил позициониращ (обратен) полет към базата в Карачи веднага след приключване на ремонтните дейности. Това обяснява защо самолетът не е изпълнявал полети от 28 юни насам.

Аномалното поведение: „Ефектът на влакчето“ във въздуха

Експертите по авиационна безопасност, анализиращи телеметрията от Flightradar24, обръщат сериозно внимание на факта, че самолетът не е паднал по права линия:

Докато лети на круизна височина от 35 000 фута (FL350), екипажът съобщава за навигационен проблем.

Последва рязък десен завой с неочаквано изкачване.

Самолетът внезапно преминава в стръмно снижаване, губейки около 5600 фута височина.

Следва нов, рязък опит за коригиране и изкачване с още 7200 фута нагоре.

Веднага след това започва второто, фатално и вертикално спускане, при което скоростта на падане достига умопомрачителните -22 400 фута в минута.

Тази поредица от резки движения нагоре и надолу (известна в авиацията като phugoid или „ефект на влакчето“) често е признак за загуба на контрол над аеродинамичните повърхности, тежък пространствен дезориентация на пилотите или отчаяни опити на екипажа да овладее самолет със заклинили кормилни управления.

Ролята на масовите GNSS смущения

Разследващите потвърдиха, че непосредствено след излитането си от летището в Шаржа, полет KTA1732, заедно с още няколко самолета в същия регион, е преминал през зона с масивни интерференции (заглушаване) на Глобалната навигационна сателитна система (GNSS). Това е довело до пълна загуба на навигационните данни в пилотската кабина.

Въпреки че след излизането от зоната транспондерът ADS-B е започнал да предава данни нормално към наземните станции, изглежда бордовите компютри или пилотите не са успели да възстановят правилната ориентация на машината в пространството, което в крайна сметка е довело до загуба на контрол.

Реакция на компанията

От ръководството на K2 Airways излязоха с официално изявление, в което потвърдиха самоличността на петимата членове на екипажа и заявиха, че оказват пълно сътрудничество на Пакистанската служба за гражданска авиация. „Молим се горещо за безопасността на нашите колеги“, се казва в съобщението на превозвача