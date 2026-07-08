Спешна евакуация в сърцето на Ню Йорк: Огънаха се колоните на 37-етажен небостъргач в Манхатън

Спешна мащабна операция по евакуация блокира централната част на Мидтаун Манхатън в района на Гранд Сентрал Терминал.

Причината е внезапна и критична конструктивна повреда в 37-етажния небостъргач на улица „Източна 42-ра“ № 235 – емблематичната сграда, известна като бившата световна централа на фармацевтичния гигант Pfizer.

„Гредите се огъват като цигари“: Хронология на инцидента

Сигналът в Пожарната служба на Ню Йорк (FDNY) е подаден около 8:00 часа сутринта местно време след съобщения за падащи тухли от фасадата. Пристигалите на място полицаи са алармирани от строителни работници на 21-вия етаж, които забелязали, че масивните стоманени профили поддават.

„Носещите греди между 21-вия и 25-ия етаж се огънаха и част от конструкцията леко пропадна. Трябваше да бягаме бързо напук на всичко“, споделя пред медиите 50-годишният строител Фернандо Санчес. Според очевидци вътре в обекта гредите са започнали „да се огъват като цигари“ под огромната тежест.

Кадри от вътрешността на сградата, заснети от работници и разпространени от FDNY, показват деформирани стоманени колони, пропуквания и видимо увисване на подовите плочи между 21-вия и 26-ия етаж.

Кметът Мамдани: „Ситуацията е изключително сериозна“

На извънреден брифинг кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани обяви, че ситуацията се следи минута по минута.

„Сградата остава нестабилна. След пристигането на аварийните екипи на терен станахме свидетели на допълнително разместване в една от компрометираните колони“, заяви кметът Мамдани, призовавайки гражданите да избягват района.

Шефът на пожарната Джон Еспозито успокои, че поради специфичната стоманена конструкция на небостъргача няма риск от пълно срутване в стил „домино“, но опасността от „локално срутване“ на засегнатите етажи е напълно реална. Районът се обследва непрекъснато с тактически дронове.

Стотици деца и девет съседни сгради са изведени под тревога

Поради заплахата властите наложиха мащабна „замразена зона“ – затворени за пешеходци и автомобили са улиците от 40-та до 45-та между Първо и Трето авеню.

Евакуирани бяха най-малко девет съседни сгради, в които се помещават над 100 бизнеса, хотели и жилищни площи. Местната телевизия PIX11, чието студио се намира точно срещу опасния небостъргач, бе принудена да прекъсне ефира си и да се евакуира, като по-късно журналистите продължиха излъчването си директно от импровизирано студио на улицата.

Светкавично бяха евакуирани и над 400 деца от намиращо се в непосредствена близост училище. Благодарение на бързата намеса на FDNY и полицията няма данни за пострадали граждани или строители. Към вечерните часове след обследване бе разрешено единствено на обитателите на жилищна сграда на 44-та улица да се завърнат по домовете си. На останалите служители от района бе съобщено, че може да нямат достъп до офисите си от няколко дни до две седмици.

Предистория и нарушения на обекта

Проектът, ръководен от компанията MetroLoft, предвижда превръщането на емблематичния корпоративен комплекс от 70-те години на миналия век в най-голямата жилищна сграда в историята на Ню Йорк, създадена чрез преустройство на офис площи. Планът включва изграждането на над 1600 луксозни апартамента. Архитектите разкриват, че инцидентът е възникнал, тъй като в момента се извършва надстрояване – строителите са добавяли 11 нови етажа над съществуващата 22-етажна секция на комплекса. С добавянето на новата инфраструктура натоварването върху старите носещи колони е станало критично.

Проверка в масивите на Департамента по строителство (DOB) показва, че обектът има история на инциденти. През последната година изпълнителите са натрупали общо седем сериозни нарушения и глоби за десетки хиляди долари. През юли 2025 г. компанията е санкционирана за паднало стъкло от 8-ия етаж върху предпазна шатра на тротоара, а през август 2025 г. метален панел пада от 33-ия етаж директно на улицата, което тогава води до временно спиране на строителните дейности.

Очаква се да започнат мащабни съдебни дела за установяване на точната отговорност между инвеститори, архитекти и инженери за допускането на тази конструктивна криза. Към момента екипи от металурзи и стоманени конструктори работят по инсталирането на спешни укрепващи подпори и греди на 20-ия и 21-вия етаж, за да се спре движението на сградата и да се премине към постоянни ремонти.