Хуманитарна катастрофа във Венецуела: Жертвите от двойния трус вече са 3685, ООН предупреждава за здравна криза

Броят на потвърдените жертви от катастрофалното двойно земетресение, което разтърси северната и централната част на Венецуела на 24 юни 2026 г., официално достигна 3685 души, предава бТВ Новините.

Обзорът на данните към 6:30 часа българско време на 8 юли очертава мащаба на най-тежкото природно бедствие в историята на страната за последния век. Според официалния доклад на ООН (OCHA) и местното Министерство на комуникациите, ранените са най-малко 16 740, а спасените изпод отломките до момента са 6462 души.

Какво се случи: Феноменът на „двойния трус“

На 24 юни, в рамките на едва 39 секунди, Венецуела бе ударена последователно от две изключително силни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Епицентърът бе локализиран по оста Сан Фелипе–Юмаре–Монталбан. Сеизмолозите обясняват огромния брой срутени сгради с т.нар. „двоен удар“ – първият трус компрометира конструкциите, а вторият, по-мощен, ги изравни със земята. До момента са регистрирани над 1000 вторични труса, които допълнително възпрепятстват спасителните операции.

Огромна разруха и икономически шок

Най-тежко засегнат е крайбрежният щат Ла Гуайра, следван от гъсто населени райони в столицата Каракас. Оценките на Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNDRR) показват директни физически щети върху инфраструктурата на стойност 37 милиарда долара.

Напълно разрушени са над 190 големи сгради, а други 856 са тежко повредени.

Около една трета от училищата в столицата са неизползваеми.

Международното летище в Каракас остава затворено за търговски полети, обслужвайки единствено хуманитарни мисии.

Нарастващо социално напрежение и риск от епидемии

Над 17 800 души са останали без покрив и в момента са настанени в около 80 транзитни лагера, разкрити в стадиони и спортни центрове. Организацията Save the Children алармира за назряваща хуманитарна и здравна криза поради сериозен недостиг на питейна вода и липса на базови санитарни условия, което вече води до огнища на кожни и стомашно-чревни инфекции сред евакуираните.

Междувременно в страната расте вълна от недоволство срещу временното правителство. Граждани и неправителствени организации обвиняват държавата в забавена и неадекватна реакция, като в много райони местните жители бяха принудени сами да копаят с голи ръце в търсене на оцелели. Временната президентка Делси Родригес защити действията на кабинета, заявявайки, че на терен работят 30 000 служители и над 27 000 доброволци, и призова за национално единство по време на обявения 7-дневен траур.

Международната помощ продължава да се разраства, като екипи на ООН, СЗО и десетки държави доставят тонове медицински консумативи, полеви болници и пречиствателни станции, опитвайки се да овладеят последствията от бедствието.