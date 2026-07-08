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НАТО избра шведски самолети за въздушно разузнаване за до 4,5 млрд. долара

НАТО избра шведски самолети за въздушно разузнаване за до 4,5 млрд. долара

8 Юли, 2026 09:51 1 080 19

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Алиансът ще замени остарелите самолети за ранно предупреждение с до 10 самолета „ГлобалАй“ на шведската компания „Сааб“, вместо с предложението на „Боинг“

НАТО избра шведски самолети за въздушно разузнаване за до 4,5 млрд. долара - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО обяви, че ще закупи до десет разузнавателни самолета „ГлобалАй“ на шведската компания „Сааб“, с които ще замени остарелите самолети за ранно предупреждение и управление. Стойността на програмата се оценява на около 4,5 млрд. долара, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Новите самолети ще заменят използваните още от времето на Студената война самолети за далечно радиолокационно наблюдение, които през годините се превърнаха в един от символите на Алианса. Според НАТО новата платформа предлага значително по-модерни възможности, включително откриване на рояци от безпилотни летателни апарати.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че покупката ще гарантира надеждни способности за ранно предупреждение срещу бъдещи заплахи през следващите десетилетия.

Изборът на шведския производител се разглежда като неуспех за американската компания „Боинг“, която също участваше в процедурата с модела „И седем Уеджтейл“. Американският самолет е предназначен за ранно предупреждение, командване и управление и е базиран на пътническия самолет „Боинг седем три седем“.

Решението идва на фона на призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп държавите от НАТО да увеличат разходите си за отбрана и да купуват повече американска военна техника.

В отговор на подобни коментари Марк Рюте подчерта, че програмата има силен трансатлантически характер.

„Подобно на своя предшественик, „ГлобалАй“ е трансатлантическа програма, реализирана от европейски и канадски индустрии със съществен принос на американски компании. Това е истинска история на успеха, създадена в рамките на НАТО“, заяви генералният секретар.

Очаква се доставките на новите самолети да започнат около 2030 година. Стойността на един самолет се оценява между 400 и 450 млн. долара.

Първоначално самолетите няма да разполагат с възможност за дозареждане с гориво във въздуха, каквато имат американските им аналози, тъй като това би увеличило значително цената на проекта. От НАТО посочват, че подобна способност може да бъде добавена на по-късен етап.

От Алианса определиха „ГлобалАй“ като доказана система, без да предоставят допълнителни подробности за нейното използване.

След обявяването на сделката акциите на „Сааб“ поскъпнаха с близо четири процента, докато европейският индекс на компаниите от авиационната и отбранителната индустрия отчете лек спад.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    14 8 Отговор
    Най-бързият сериен боен самолет е МиГ-25, който развива около Мах 3.2 (над 3900 км/ч), а оперативният МиГ-31 достига Мах 2.83.

    Коментиран от #5, #6

    09:53 08.07.2026

  • 2 ФАКТ

    7 14 Отговор
    Страхливецът Пуслер избяга по бели гащи от готвача си, който му потърси сметка за женствеността му.

    Коментиран от #9

    09:57 08.07.2026

  • 3 Гербераси долни

    13 4 Отговор
    Ще има повече ф16 за нас с отстъпка за 9 999 999 броиката ,велики управници имаме каквото са купили не можем да го боядисаме (няма да останат пари за боя) както те самите се изразяват иронично.

    10:00 08.07.2026

  • 4 Д-р Марин Белчев

    12 1 Отговор
    Трябваше и България да купи шведски самолети Грипен. Ф-16 беше грешка, но ще се кара с тях.

    Коментиран от #7

    10:13 08.07.2026

  • 5 И какво от това

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Шведската ракета Метеор не го пропуска на 200 км.Що забрави да кажеш ,че ако задържи малко макс.скорост двигателя отива за ремонт.

    Коментиран от #14, #17

    10:16 08.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Следващата ескадрила

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Марин Белчев":

    Грипен.

    10:18 08.07.2026

  • 8 койдазнай

    5 4 Отговор
    Европата няма технологии, пак ще ходят във Лос Анджелис, да молят Локхид за да им направят самолета!

    10:28 08.07.2026

  • 9 И готвачка отиде

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    при създателя си 2 седмици след, като Лукашенко го скри от Путин. При полета му към Африка, се видя със създателя си от 12 000 метра.

    Коментиран от #10, #12

    10:31 08.07.2026

  • 10 да бе

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "И готвачка отиде":

    Срещна го БУК.

    10:32 08.07.2026

  • 11 Платен провокатор

    6 0 Отговор
    А снимката е на Рафал, ама караи, там да има нещо.

    10:34 08.07.2026

  • 12 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "И готвачка отиде":

    Все пак Путин му беше дал дума, че няма да го закачат. Друг вариант нямаше!

    10:35 08.07.2026

  • 13 Някой

    3 2 Отговор
    Тук местните предатели ни ограбиха в милиарди избирайки Ф-16 пред Грипените и да има завод на СААБ от когото да печелим - може и милиарди. Примерно ето тези да се произвеждат тук и да си плащат данъците.

    Коментиран от #16

    10:42 08.07.2026

  • 14 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "И какво от това":

    МиГ-31 се води че може да лети на максимум до края на горивото му - не е тестван над 3000км/ч, като преди са тествали предходника му МиГ-25. Лети почти в космоса - преносно, но коренно различно. Разните други самолети летят на дозвукова скорост (1200+км/ч) и само на форсаж за малко на свръхзвукова. Запада дори няма титан за да ги правят и преди САЩ изкупува през посредници от СССР. Те дори нямат материалите да правят такива.

    10:46 08.07.2026

  • 15 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ицо нафта та":

    шише със бензин не съм пращал, но капачки за ковьози още събирам! и на зеления наркоман още превеждам по една заплата ти нали не си по различен от мен?

    10:49 08.07.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    ай стига си ревал, нали нато те пази а европа те храни ? защо ревеш яж банани има

    за което й ще плащаш яко на краварника

    10:51 08.07.2026

  • 17 Така е по предписание, но от терена

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "И какво от това":

    над небето на Израел при Йомкипур, са летели от базата в Египет през целия Синайски полуостров и се връщат в базата, като от излитането до кацането времето е 1 час. Като Виктор Баранец един от пилотите летели в такава мисия разказва, че над 40 минути е летял на пределна скорост, като многократно е превишава разрешението за двигателя за само 5 минути на макс. Като казва техниката се доказа, като издръжлива, единствено отварянето на фанарите е ставало с чук заради това, че от топлината при високата скорост са се заварявали пангите и ключалките. Скоростта е била доста над 3500 км/ч. А, тогавашните модерни ракети Хаук на краварите въобще не са могли да го достигнат.

    10:52 08.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Софиянец

    1 0 Отговор
    А така! А родната жълтопаветна мър ша ревеше срещу Радев за Грипен-те! А сега вместо самолети имаме фър16, чисто нов-бракуван на 70+ години, без части и затова стои като паметник нейде из базите!

    11:10 08.07.2026

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