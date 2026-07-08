НАТО избра шведски самолети за въздушно разузнаване за до 4,5 млрд. долара

НАТО обяви, че ще закупи до десет разузнавателни самолета „ГлобалАй“ на шведската компания „Сааб“, с които ще замени остарелите самолети за ранно предупреждение и управление. Стойността на програмата се оценява на около 4,5 млрд. долара, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Новите самолети ще заменят използваните още от времето на Студената война самолети за далечно радиолокационно наблюдение, които през годините се превърнаха в един от символите на Алианса. Според НАТО новата платформа предлага значително по-модерни възможности, включително откриване на рояци от безпилотни летателни апарати.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че покупката ще гарантира надеждни способности за ранно предупреждение срещу бъдещи заплахи през следващите десетилетия.

Изборът на шведския производител се разглежда като неуспех за американската компания „Боинг“, която също участваше в процедурата с модела „И седем Уеджтейл“. Американският самолет е предназначен за ранно предупреждение, командване и управление и е базиран на пътническия самолет „Боинг седем три седем“.

Решението идва на фона на призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп държавите от НАТО да увеличат разходите си за отбрана и да купуват повече американска военна техника.

В отговор на подобни коментари Марк Рюте подчерта, че програмата има силен трансатлантически характер.

„Подобно на своя предшественик, „ГлобалАй“ е трансатлантическа програма, реализирана от европейски и канадски индустрии със съществен принос на американски компании. Това е истинска история на успеха, създадена в рамките на НАТО“, заяви генералният секретар.

Очаква се доставките на новите самолети да започнат около 2030 година. Стойността на един самолет се оценява между 400 и 450 млн. долара.

Първоначално самолетите няма да разполагат с възможност за дозареждане с гориво във въздуха, каквато имат американските им аналози, тъй като това би увеличило значително цената на проекта. От НАТО посочват, че подобна способност може да бъде добавена на по-късен етап.

От Алианса определиха „ГлобалАй“ като доказана система, без да предоставят допълнителни подробности за нейното използване.

След обявяването на сделката акциите на „Сааб“ поскъпнаха с близо четири процента, докато европейският индекс на компаниите от авиационната и отбранителната индустрия отчете лек спад.