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Турските власти задържаха над 150 килограма наркотици при акция в Истанбул

Турските власти задържаха над 150 килограма наркотици при акция в Истанбул

8 Юли, 2026 13:47 373 2

  • турция-
  • истанбул-
  • акция-
  • наркотици

При операцията са арестувани седем души, заподозрени в разпространение на наркотици

Турските власти задържаха над 150 килограма наркотици при акция в Истанбул - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турските власти проведоха мащабна операция срещу разпространението на наркотици в Истанбул, при която бяха иззети близо 151 килограма различни наркотични вещества. Това съобщи БТА, позовавайки се на турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер, предава News.bg.

Акцията е обхванала няколко района на града, сред които централният търговски район Шишли, както и районите Есенлер и Есенюрт. По време на операцията са извършени множество претърсвания и изземвания на адреси.

Сред конфискуваните вещества са 116,3 килограма метамфетамин, 34,8 килограма скънк, 249 таблетки синтетични наркотици, 10 грама опиумна гума и близо 40 килограма химични вещества, използвани при производството на наркотици.

Освен наркотичните вещества са иззети различни устройства за производство на дрога, електронни везни, оръжия, боеприпаси и валута. Конфискуваните наркотици са били унищожени.

В рамките на операцията са задържани седем души, които са заподозрени в участие в разпространение на наркотични вещества.


Турция
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  • 1 Зеленски

    0 1 Отговор
    Сега ще има удар по Истанбул!

    13:53 08.07.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    Ама хич хич няма да се учудя ако сред тях има сред задържаните да има с двойно гражданство
    / Турско- българско/

    14:00 08.07.2026

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