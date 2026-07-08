Турските власти задържаха над 150 килограма наркотици при акция в Истанбул

Турските власти проведоха мащабна операция срещу разпространението на наркотици в Истанбул, при която бяха иззети близо 151 килограма различни наркотични вещества. Това съобщи БТА, позовавайки се на турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер, предава News.bg.

Акцията е обхванала няколко района на града, сред които централният търговски район Шишли, както и районите Есенлер и Есенюрт. По време на операцията са извършени множество претърсвания и изземвания на адреси.

Сред конфискуваните вещества са 116,3 килограма метамфетамин, 34,8 килограма скънк, 249 таблетки синтетични наркотици, 10 грама опиумна гума и близо 40 килограма химични вещества, използвани при производството на наркотици.

Освен наркотичните вещества са иззети различни устройства за производство на дрога, електронни везни, оръжия, боеприпаси и валута. Конфискуваните наркотици са били унищожени.

В рамките на операцията са задържани седем души, които са заподозрени в участие в разпространение на наркотични вещества.