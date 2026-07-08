Франция ще изпрати войски във Финландия като част от силите на НАТО

Франция ще се включи в ротационното разполагане на военни сили на НАТО във Финландия. Това съобщи Ройтерс, като се позова на канцеларията на финландския президент Александер Стуб, предава БТА.

Според информацията Париж ще изпрати военнослужещи от Сухопътните войски на североизточния фланг на Алианса.

Финландското президентство съобщи още, че Финландия и Франция са сред държавите членки на НАТО, които ще засилят съвместните си способности, за да поемат по-голяма военноморска отговорност за възпирането на заплахите и защитата на Северния Атлантически океан, Северния ледовит океан и Балтийско море.

В инициативата участват още Канада, Дания, Германия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Според общата декларация сътрудничеството демонстрира готовността и способността на тези държави да действат съвместно срещу дългосрочните заплахи за сигурността, включително тези, свързвани с Русия.

Финландското президентство посочва още, че участващите държави са заявили намерение да въведат на въоръжение нови военни способности и модерни платформи, които значително ще повишат бойната им готовност през следващото десетилетие.