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Франция ще изпрати войски във Финландия като част от силите на НАТО

Франция ще изпрати войски във Финландия като част от силите на НАТО

8 Юли, 2026 16:24 528 15

  • франция-
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  • нато-
  • войски

Дванадесет съюзнически държави обявиха засилено сътрудничество за отбраната на Северния Атлантик, Арктика и Балтийско море

Франция ще изпрати войски във Финландия като част от силите на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция ще се включи в ротационното разполагане на военни сили на НАТО във Финландия. Това съобщи Ройтерс, като се позова на канцеларията на финландския президент Александер Стуб, предава БТА.

Според информацията Париж ще изпрати военнослужещи от Сухопътните войски на североизточния фланг на Алианса.

Финландското президентство съобщи още, че Финландия и Франция са сред държавите членки на НАТО, които ще засилят съвместните си способности, за да поемат по-голяма военноморска отговорност за възпирането на заплахите и защитата на Северния Атлантически океан, Северния ледовит океан и Балтийско море.

В инициативата участват още Канада, Дания, Германия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Според общата декларация сътрудничеството демонстрира готовността и способността на тези държави да действат съвместно срещу дългосрочните заплахи за сигурността, включително тези, свързвани с Русия.

Финландското президентство посочва още, че участващите държави са заявили намерение да въведат на въоръжение нови военни способности и модерни платформи, които значително ще повишат бойната им готовност през следващото десетилетие.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    10 5 Отговор
    А после Путин бил ескалирал нещата....

    Коментиран от #15

    16:25 08.07.2026

  • 2 фен на сидеров

    5 2 Отговор
    отново бъркат с клечка в заднияотвор на мечока.

    16:26 08.07.2026

  • 3 Коиловци

    6 0 Отговор
    Пратете жабари и в България.

    Коментиран от #5, #12

    16:27 08.07.2026

  • 4 Наполион

    8 2 Отговор
    Внимавайте с руснаците...! Като ги настъпиш думата милост не съществува..!

    Коментиран от #6

    16:28 08.07.2026

  • 5 фен на сидеров

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коиловци":

    нови боксови круши ли !?

    16:28 08.07.2026

  • 6 морския

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наполион":

    руската зима ще ги опече като сахарска жарава !

    16:30 08.07.2026

  • 7 Предния път

    3 1 Отговор
    през 1939 г пак са имали желание да ходят във Финландия обаче финландците са хвърлили кърпата преди жабарите да се натуткат

    16:31 08.07.2026

  • 8 Мурка

    1 0 Отговор
    ТАМ МОЖЕ ----БЕГАЙТЕ ОТ КОИЛОВЦИ

    16:42 08.07.2026

  • 9 Анализ

    2 1 Отговор
    Какъв цвят ще са френските сили.... празнината във Франция ще се запълни веднага от Африка .

    16:42 08.07.2026

  • 10 Ако са от

    0 1 Отговор
    По новите французи ще им е доста хладничко на първо време докато руснаците се натуткат да запалят печката 🙄

    16:42 08.07.2026

  • 11 Механик

    1 1 Отговор
    Франция и армия са две думи, които не могат да се ползват заедно. Във Франция може да има армия, но няма да е френска, защото те никога не са имали армия.
    По лични наблюдения до 98-а година, държавната армия на Франция беше една огромна гротеска. Не вярвам в последствие нещата да са се оправили.

    16:56 08.07.2026

  • 12 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коиловци":

    Мълчи бе ! Как ще ви пратим френски командоси в България бе? Ти наред ли си? Нали само чакате та и тия да пребиете по къра. Да ритате и унижавате момчетата с кланите си галоши!
    Ама ха! Селяни такива. Дай им на тях да фанат някой френски командос и да го поцепят от бой, ей тъй за кеф, дето се вика.
    хахахаххаха

    16:59 08.07.2026

  • 13 оня с коня

    0 1 Отговор
    дано пратят и вибратори във финладния със зимен вазелин

    17:16 08.07.2026

  • 14 Като контрамярка

    0 0 Отговор
    Путин щял да подари ферма със значителна по размер обработваема зема на некви от Коиловци.
    Фермата е в Карелия, близо до границата с Финландия.

    17:22 08.07.2026

  • 15 европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Ами да, ватата строи бази по границата с Финландия.

    17:26 08.07.2026

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