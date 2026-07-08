Франция ще изпрати войски във Финландия като част от силите на НАТО

Франция ще се включи в ротационното разполагане на военни сили на НАТО във Финландия. Това съобщи Ройтерс, като се позова на канцеларията на финландския президент Александер Стуб, предава БТА.
Според информацията Париж ще изпрати военнослужещи от Сухопътните войски на североизточния фланг на Алианса.
Финландското президентство съобщи още, че Финландия и Франция са сред държавите членки на НАТО, които ще засилят съвместните си способности, за да поемат по-голяма военноморска отговорност за възпирането на заплахите и защитата на Северния Атлантически океан, Северния ледовит океан и Балтийско море.
В инициативата участват още Канада, Дания, Германия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.
Според общата декларация сътрудничеството демонстрира готовността и способността на тези държави да действат съвместно срещу дългосрочните заплахи за сигурността, включително тези, свързвани с Русия.
Финландското президентство посочва още, че участващите държави са заявили намерение да въведат на въоръжение нови военни способности и модерни платформи, които значително ще повишат бойната им готовност през следващото десетилетие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #15
16:25 08.07.2026
2 фен на сидеров
16:26 08.07.2026
3 Коиловци
Коментиран от #5, #12
16:27 08.07.2026
4 Наполион
Коментиран от #6
16:28 08.07.2026
5 фен на сидеров
До коментар #3 от "Коиловци":нови боксови круши ли !?
16:28 08.07.2026
6 морския
До коментар #4 от "Наполион":руската зима ще ги опече като сахарска жарава !
16:30 08.07.2026
7 Предния път
16:31 08.07.2026
8 Мурка
16:42 08.07.2026
9 Анализ
16:42 08.07.2026
10 Ако са от
16:42 08.07.2026
11 Механик
По лични наблюдения до 98-а година, държавната армия на Франция беше една огромна гротеска. Не вярвам в последствие нещата да са се оправили.
16:56 08.07.2026
12 Механик
До коментар #3 от "Коиловци":Мълчи бе ! Как ще ви пратим френски командоси в България бе? Ти наред ли си? Нали само чакате та и тия да пребиете по къра. Да ритате и унижавате момчетата с кланите си галоши!
Ама ха! Селяни такива. Дай им на тях да фанат някой френски командос и да го поцепят от бой, ей тъй за кеф, дето се вика.
хахахаххаха
16:59 08.07.2026
13 оня с коня
17:16 08.07.2026
14 Като контрамярка
Фермата е в Карелия, близо до границата с Финландия.
17:22 08.07.2026
15 европеец
До коментар #1 от "Европеец":Ами да, ватата строи бази по границата с Финландия.
17:26 08.07.2026