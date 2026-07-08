Германски лекар получи доживотна присъда за убийството на 15 пациенти

Германски лекар, специалист по палиативна медицина, беше осъден на доживотен затвор за убийството на 15 души чрез прилагане на смъртоносни дози успокоителни медикаменти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Присъдата беше постановена от съд в германската столица Берлин. Лекарят, идентифициран само като Йоханес М., беше признат за виновен за извършените убийства, свързани с употребата на лекарства в дози, довели до смъртта на пациентите.

Йоханес М. беше задържан през 2024 г. и срещу него все още се води разследване по други случаи. Според информацията той остава обект на проверки във връзка с десетки допълнителни предполагаеми убийства.

Случаят привлече вниманието на германските власти заради мащаба на разследването и броя на потенциално засегнатите случаи.