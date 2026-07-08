Новини
Свят »
Германия »
Германски лекар получи доживотна присъда за убийството на 15 пациенти

Германски лекар получи доживотна присъда за убийството на 15 пациенти

8 Юли, 2026 16:52 572 6

  • германия-
  • доктор-
  • лекар-
  • доживотна присъда-
  • убийство-
  • пациенти

Специалистът по палиативна медицина е признат за виновен за прилагане на смъртоносни дози успокоителни, а разследването срещу него продължава и по други случаи

Германски лекар получи доживотна присъда за убийството на 15 пациенти - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германски лекар, специалист по палиативна медицина, беше осъден на доживотен затвор за убийството на 15 души чрез прилагане на смъртоносни дози успокоителни медикаменти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Присъдата беше постановена от съд в германската столица Берлин. Лекарят, идентифициран само като Йоханес М., беше признат за виновен за извършените убийства, свързани с употребата на лекарства в дози, довели до смъртта на пациентите.

Йоханес М. беше задържан през 2024 г. и срещу него все още се води разследване по други случаи. Според информацията той остава обект на проверки във връзка с десетки допълнителни предполагаеми убийства.

Случаят привлече вниманието на германските власти заради мащаба на разследването и броя на потенциално засегнатите случаи.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    4 1 Отговор
    По време на Ковида избиха над 40000 пенсионера из Ковид отделенията.

    16:55 08.07.2026

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    Тука щяха да му дадът 2 години условно и да му вземат лиценза за 1-2...

    16:55 08.07.2026

  • 3 ангелите в бяло

    6 0 Отговор
    Завалията, още не е разбрал, че Ковидът е свършил и е трепал по протокол. В България отдавна вече изпиха и изядоха парите от на първа линия.

    16:58 08.07.2026

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    В България обикновенно здравната каса помага на такива по клинични пътеки.За какво да ги убива като може да точи пари.

    Коментиран от #6

    16:58 08.07.2026

  • 5 трайно неосигурен

    1 0 Отговор
    Откакто въведоха тези компютри при медиците половината станаха серийни убийци, а другата се пристрастиха към порното и хазарта.

    17:00 08.07.2026

  • 6 пълна програма

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Когато някой пациент го закачат на много здравни пътеки, обикновено краят е фатален, защото има пътека и за умрял.

    17:02 08.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания