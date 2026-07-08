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Първият дипломат на Киев: Путин може веднага да спре войната! Просто трябва да приеме предложенията на Украйна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Киев: Путин може веднага да спре войната! Просто трябва да приеме предложенията на Украйна

8 Юли, 2026 18:29 999 74

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим-
  • андрий сибиха

Според украинския външен министър оценките за реалната обстановка на бойното поле, дадени на срещата, по същество се свеждат до един общ извод – че Украйна е стабилизирала фронтовата линия

Първият дипломат на Киев: Путин може веднага да спре войната! Просто трябва да приеме предложенията на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви днес, че предложенията на Украйна, подкрепени от съюзниците ѝ, дават на руския президент Владимир Путин възможност да прекрати войната и да предотврати краха, към който според Киев Русия се насочва вследствие на продължаващата ескалация, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Сибиха направи тези коментари в разговор с журналисти в кулоарите на срещата на върха на НАТО, съобщи кореспондент на украинската агенция.

Според украинския външен министър оценките за реалната обстановка на бойното поле, дадени на срещата, по същество се свеждат до един общ извод – че Украйна е стабилизирала фронтовата линия, отбелязва напредък и успешно използва асиметрични операции, което укрепва значително позициите ѝ в преговорите.

„Мисля, че става все по-очевидно – не просто очевидно, а поразително ясно – че за Путин войната не просто е излязла от курса, а го води към крах. А предложенията, които Украйна има днес, с подкрепата на нашите съюзници, безспорно са възможност за Путин да сложи край на тази война и, всъщност, да избегне краха“, посочи Сибиха.

По оценки на съюзниците от НАТО украинската отбранителна промишленост се е разраснала 54 пъти след началото на войната преди повече от четири години, отбелязва Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя на какви хапчета е?

    65 8 Отговор
    Напредващия да се предава? История учил ли е?

    Коментиран от #21, #45, #58

    18:31 08.07.2026

  • 2 оня с коня

    54 9 Отговор
    вечна слава на нашата освободителка РУСИЯ

    18:31 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    44 9 Отговор
    ало бандерите , война няма има просичстване на боклуцитеБАНДЕРИ от окрайната

    като ви изчисти император путин ще приключи и чистката, до тогава ще ядете бой

    Коментиран от #24

    18:32 08.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    55 10 Отговор
    Русия ги мачка ,както не ги е мачкала от началото на СВО ,ама видите ли били стабилизирали фронта ха ха ха Абре Сибига ,вицето на САЩ -Д.Ванс ви каза:-" Отстъпвайте назад" ,т.е бягайте назад:)

    Коментиран от #30, #49

    18:33 08.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 yкpонюз

    43 6 Отговор
    По-скоро Окpайна да приеме предложенията на Путин!

    18:34 08.07.2026

  • 10 Биско Чекмеджето

    32 6 Отговор
    Все още не се е родил този, който може да нарежда на Великият Император на света.

    18:34 08.07.2026

  • 11 име

    25 4 Отговор
    С кеф очаквам шока сред родната и международната coрocня, когато РФ обяви че Лиман и Белий Колодяз са под техен контрол, а първите щурмоваци са влезнали в Суми и Орехов. Единственото място на фронта, където бандерите са стабилни, е по течението на Днепър, след град Запорожие, къде си върнаха контрола над град Степногорск.

    18:34 08.07.2026

  • 12 Горски

    35 3 Отговор
    Идва ред на следващия акцент. Случващото се в противниковия на НАТО лагер. Изтокът се готви за тотален военен отпор на НАТО. Виждаме, че НАТО губи войната в Украйна, в Иран не успя да мъцне. Китай вчера изстреля междуконтинентална балистична ракета с ядрен заряд от ниво поколение, демонстрация за НАТО. Изтокът, Югът, Африка и Латинска Америка въпреки всички противоречия имат потенциал да се обединят срещу глобалистите. И извън НАТО кипи толкова мощен живот и развитие, че не съм сигурен, че Западът е водещ в света. Затова НАТО вече не е факторът, който управлява процесите в света.

    18:35 08.07.2026

  • 13 Боруна Лом

    28 6 Отговор
    УКРИМЕЧТАТЕЛ,! ПУТИН РЕШАВА КАКВО ЩЕ БЪДЕ!

    18:35 08.07.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    8 23 Отговор
    Нито Путин, нито Русия ще избегнат катастрофата и севернокорейското бъдеще на военизирана фашистка държава 👆

    18:37 08.07.2026

  • 15 ИВО

    11 2 Отговор
    Май го пемате вие?

    18:37 08.07.2026

  • 16 Мухахахаха

    20 3 Отговор
    Събига? Дипломат?

    Коментиран от #22

    18:37 08.07.2026

  • 17 Смотаняху

    15 3 Отговор
    Укрите и тефните подръжници трябва да се е-бът и след това да се бесят по стълбовете

    18:38 08.07.2026

  • 18 Лавров :

    28 4 Отговор
    Зеленски може веднага да спре войната! Просто трябва да приеме предложенията на Русия!

    Коментиран от #47

    18:40 08.07.2026

  • 19 Сибиха е изкукуригал

    17 3 Отговор
    Значи един боксьор млад и другия и го е притиснал в ъгъла и този боксьор губи и се държи само на едни бели прахчета които му замъгляват мозъка за да продължава А печелившият и младежкият го трябва да престане да го млади като тупан. Това може да се случи само в пропагандата на Дойче зеле и розовите понита които разбират че губят подкрепата на САЩ и на голяма част от Европейския съюз и се правят на френски петли...... Пардон кокошки

    18:40 08.07.2026

  • 20 Снощи

    13 3 Отговор
    Не една, а две украинки пискаха за примирие. Ама - бомбандировки, бомбандировки, бомбандировки....

    18:40 08.07.2026

  • 21 Милен

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя на какви хапчета е?":

    Твоите хапчета са по силни, определени хора от запада заложиха 480 х $, че твоя кумир нама да доживее до 27 г. Защо ли?

    18:40 08.07.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    5 14 Отговор

    До коментар #16 от "Мухахахаха":

    Пък Коня ли е дипломат, направил територията за смях из целия Свят ?

    18:41 08.07.2026

  • 23 Отговорът

    18 4 Отговор
    Откога губещите диктуват условията?

    Коментиран от #37

    18:41 08.07.2026

  • 24 Милен

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А с сакво ще прибират зърното , а да путин с косата!

    Коментиран от #32

    18:42 08.07.2026

  • 25 Механик

    19 4 Отговор
    Заглавието е покъртително. Това може да го каже само човек който е с голям стаж в ползването на тежки наркотици.
    Като сте толкова добре, ми защо не изгоните руснаците? Хайде, натиснете ги и ги прогонете, щом пчелите. Какво се бавите, а ?

    18:42 08.07.2026

  • 26 Украйна

    12 2 Отговор
    , ПО МАЛКО НА ЛЪЖИ ЯКО ВИ Е НАГРЯЛО СЛЪНЦЕТО

    18:42 08.07.2026

  • 27 Какво ли да каже

    13 5 Отговор
    Бандеровската тлъста свиня Сибиха?

    18:42 08.07.2026

  • 28 Отнася се за Зеленски

    15 4 Отговор
    Трябваше да приеме навреме предложението на Путин, но напоследък няма такова.

    Коментиран от #57

    18:42 08.07.2026

  • 29 Някой

    9 3 Отговор
    Тия явно един дилър ползват.

    18:42 08.07.2026

  • 30 Миролюб Войнов, анализатор

    6 15 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    "..Русия ги мачка ,както не ги е мачкала.."

    Мачка тя Русията, мачка с руски трупове и мясо 😆👆

    Коментиран от #46

    18:43 08.07.2026

  • 31 Ха ха ха ха ха ха

    3 3 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха хс

    18:45 08.07.2026

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "Милен":

    Нафта има бол. Русия спря износа. Изнасяше половината произведен дизел, а част от износа чрез посредници отиваше за Украйна. КОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРИТЕ И ТАНКОВЕТЕ СА НА ДИЗЕЛ.

    18:45 08.07.2026

  • 33 Предложението е разумно

    5 12 Отговор
    Следващото ще бъдете много по- унизително за жалкият и безпомощен Фюрер Педофил!
    Времето изтича.. монгольяк
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #62

    18:45 08.07.2026

  • 34 Путин не решава сам но откъде накъде

    13 7 Отговор
    най голямата държава в света и с най голям ядрен арсенал и с оръжия които никой в света не може да спре ще приема предложенията и условията на едни нацисти и военнопрестъпници това е смехотворно и обидно за целия свят

    18:45 08.07.2026

  • 35 Бгг

    12 4 Отговор
    Къде се е чуло и видяло победител да приеме условията на победеният?

    18:46 08.07.2026

  • 36 Ами

    12 4 Отговор
    Такива изказвания направо ги слагайте в рубриката ВИЦОВЕ :)

    18:47 08.07.2026

  • 37 Соломон

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "Отговорът":

    Да прав си.А кои са големите губещи.Бензин нет,и не будет.Гречка няма да има защотокомбайните стоят по полето и чакат гориво.

    Коментиран от #42, #43

    18:47 08.07.2026

  • 38 Психопатолог

    8 4 Отговор
    Сибиха се е нашмъркал повече и от Зельо !

    Коментиран от #73

    18:48 08.07.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор
    Главни дипломати на Русия са нейните армии и ракетно космически сили.

    18:48 08.07.2026

  • 40 С този начин на говорене,

    6 3 Отговор
    войната никога няма да свърши.

    18:48 08.07.2026

  • 41 Юрий Подоляка

    11 3 Отговор
    Какви предложения на Украйна?! Предлага този, който държи някакви козове. За 4 дни от началото на юли ВСРФ са превзели 162.36 кв. км, като само за 4 юли площта е 76.18 кв. км. Фронтът се разпада и Зеленски трескаво търси някакви споразумения, преди да свърши всичко.

    18:48 08.07.2026

  • 42 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Обяснете на Соломон, че комбайните и тракторите горят нафта а не бензин. Нафта има.

    Коментиран от #59

    18:49 08.07.2026

  • 43 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Организират се бригади от копейки въоръжени с каруци,коне и сърпове ,че жътвата в матушката отиде зян.

    Коментиран от #50

    18:50 08.07.2026

  • 44 РУСКИТЕ МИЛБЛОГЪРИ

    5 5 Отговор
    Са БЕСНИ .

    СЛЕД КАТО ЗА ПО МАЛКО
    ОТ 72 ЧАСА
    УКРАЙНА УДАРИ

    19 ТАНКЕРА
    1 БАЛКЕР
    1 ФЕРИБОТ

    СРАВНИХА ТАЗИ КАСАПНИЦА
    СЪС

    64 КИЛОМЕТРОВАТА КОЛОНА
    На Път За КИЕВ
    През 2022 ГОДИНА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    БЕНЗИН ЗА КРИМ ПО
    МОРЕ

    МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА.
    .
    УРААААА

    18:51 08.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зеленски няма нищо общо.

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Лавров :":

    Такова решение може да вземе са украинския парламент.

    Коментиран от #60

    18:51 08.07.2026

  • 48 бай Иван

    5 3 Отговор
    Путин каза "Вярно е! Но ако Киев приеме нашите"

    Коментиран от #52

    18:52 08.07.2026

  • 49 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Кои са тия, които ги мачка раша бе копей? НАТО ли? Цяла Европа, хората си ходят на почивки, лежат на плажа, а руския ванка ги "мачка" в окопа! Руската пропаганда ви е изпила мозъка.

    Коментиран от #53, #54

    18:53 08.07.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    При новото разпределение на територии в света, Добруджа ще бъде върната на Румъния, а българите ще ядат хляб от радиоактивна украинска пшеница.

    Коментиран от #64

    18:53 08.07.2026

  • 51 Тиква

    5 2 Отговор
    Окрабандер ще остане хитър и подъл като хиена.

    18:53 08.07.2026

  • 52 Това кога ще стане?

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "бай Иван":

    Преди или след като Путин пуkне?Как мислиш?

    Коментиран от #55

    18:54 08.07.2026

  • 53 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Курортите са пълни с руснаци и украинци. На фронта са бедняците.

    18:55 08.07.2026

  • 54 Такъв първо се удря с бордюр у главата

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    После му се разяснява.

    18:55 08.07.2026

  • 55 бай Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Това кога ще стане?":

    Абе преди това трябва да предаде труповете на украинците ама никой ги не иска щото нема пари за обезщетения на близките.

    Коментиран от #67

    18:58 08.07.2026

  • 56 Наблюдател

    3 3 Отговор
    Зеленски може веднага да спре войната стига да приеме условията на Русия
    Това обаче няма да му бъде разрешено от неговите западни подбудители

    Коментиран от #66

    18:58 08.07.2026

  • 57 Само

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Отнася се за Зеленски":

    Парламента може да взима решения дали да се прекрати войната. Но това решение няма да доведе до траен мир, защото дефекти представлява загуба за Русия. Самата Русия няма за приеме да спре войната при такива огромни загуби, а без постигната цел на СВО.

    Коментиран от #63

    18:58 08.07.2026

  • 58 Гладна кокошка

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя на какви хапчета е?":

    просо сънува. Народна мъдрост!

    18:58 08.07.2026

  • 59 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дате светна само че в русия кризата е за гориво.В това число и за бензин.Бензин,дизел,керосин се произвеждат от нефт.Нефт има ама нефтозаводите димят.За това и на всякъде горивото изчезва а ако го има е на цени над 140 рубли.В момента за фермерите които имат гориво е по изгодни да го продават на черно вместо да жънат и да чакат пари от продажба на зърното

    Коментиран от #70

    18:59 08.07.2026

  • 60 е да де

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Зеленски няма нищо общо.":

    Парламента ще го вземе лесно, но дикаторът Зеленски даже няма да го свика за разглеждане на капитулацията! :-) Ще трябва само да доведе мама урсула да го "посъветва" какво да прави.... :-)

    19:00 08.07.2026

  • 61 Ще ще ще

    3 2 Отговор
    Ама Путин е шефа и диктува правилата

    19:00 08.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Само":

    Зеленски заплаши депутатите, че който не гласува подходящо за него, ще бъде мобилизиран и изпратен на фронта.

    19:00 08.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Нещо си зле осведомен.

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    Гориво има, но има ограничение за да няма презапасяване и тогава да стане изкуствена криза. А в Украйна няма физически бензиностанции, от къде ще сипеш като няма кой да ти измери?

    19:00 08.07.2026

  • 66 Много грешиш.

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Наблюдател":

    Само парламента може да взима такива решения, но те няма да доведат до траен мир, каквато е целта.

    19:01 08.07.2026

  • 67 Наблюдател

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "бай Иван":

    Че те руснаците да не си да си прибират мършата,а? Командирите им доубиват тежко ранените,обявяват ги за безследно изчезнали и им прибират заплатите.Руски традиции.

    19:02 08.07.2026

  • 68 1945

    1 1 Отговор
    Казахстан е затворил границата си за руснаци.

    19:02 08.07.2026

  • 69 Ами дайте да ги чуем

    3 1 Отговор
    тия "украински и на съюзниците предложения" за постигане на мир, и да решим дали да ги подкрепим или да се превиваме от смях!
    Срам ли ви е да ги напишете?

    Нищо неказваща статия, освен мъгливи заклинания от някакъв украински Кала Калас. Така се познават лузърите.

    19:02 08.07.2026

  • 70 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Соломон":

    Да те светна, че в Русия има море от дизел. Половината отиваше за износ в Европа, но вече износът е забранен.

    19:03 08.07.2026

  • 71 Иван 1

    3 0 Отговор
    За да спре СВО трябва укрите да кацнат в Москва и да се помолят.

    19:05 08.07.2026

  • 72 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    Паси, жив ли си още? От пияници с трабанти акъл не ща! Отивай да се биеш в Израел!

    19:05 08.07.2026

  • 73 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Психопатолог":

    Маша и Медвед са по - нашмъркани 🤣

    19:05 08.07.2026

  • 74 Черен ден за РФ

    0 1 Отговор
    УКРАЙНА ЗАПИСА ХЕТТРИК - УДАРИ ТРИ РУСКИ РАФИНЕРИИ ЗА ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ - НПЗ НИЖНЕКАМСК (ТАТАРСТАН), НПЗ САРАТОВ И НПЗ УФА (БАШКОРТОСТАН) ЗА ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ!

    УДАРЕНИ СА СЪЩО ВОЕНЕН ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС БОРИСОГЛЕБСК (ВОРОНЕЖКА ОБЛАСТ) , ОЩЕ ДВА ПЕТРОЛНИ ТАНКЕРА В АЗОВСКО МОРЕ И КОМПРЕСОРНА ГАЗОВА СТАНЦИЯ В КРАСНОДАРСКИ КРАЙ, КОЯТО Е КЛЮЧОВА И ОБСЛУЖВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ГАЗОПРОВОДА "СИН ПОТОК"!

    Украйна нанесе поредна серия удари с дронове по стратегически обекти на руска територия през нощта срещу 8 юли. Сред поразените цели са нефтопреработвателни предприятия в Татарстан и Саратовска област, компресорна станция на „Газпром“, военното летище в Борисоглебск и два петролни танкера в Азовско море.

    Видео от НПЗ Нижнекамск:

    Видео от НПЗ Саратов:

    Украинските сили атакуваха едновременно няколко важни обекта, свързани с руската военна логистика и енергийния сектор. Според местни власти и независими източници, при ударите е загинал един човек в Саратовска област, а няколко други са ранени.

    В Саратов е избухнал пожар в една от най-старите руски рафинерии, собственост на „Роснефт“, която преработва близо 4,8 милиона тона петрол годишно. Макар губернаторът да не потвърди попадение по завода, разпространени видеокадри и информация от независими медии сочат именно него като цел на атаката.

    Силни пожари са избухнали и в Нижнекамск, Татарстан. Според различни източници са поразени или рафинерията „Танеко“ на „Татнефт“, или е

    19:06 08.07.2026

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