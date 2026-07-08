Първият дипломат на Киев: Путин може веднага да спре войната! Просто трябва да приеме предложенията на Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви днес, че предложенията на Украйна, подкрепени от съюзниците ѝ, дават на руския президент Владимир Путин възможност да прекрати войната и да предотврати краха, към който според Киев Русия се насочва вследствие на продължаващата ескалация, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Сибиха направи тези коментари в разговор с журналисти в кулоарите на срещата на върха на НАТО, съобщи кореспондент на украинската агенция.
Според украинския външен министър оценките за реалната обстановка на бойното поле, дадени на срещата, по същество се свеждат до един общ извод – че Украйна е стабилизирала фронтовата линия, отбелязва напредък и успешно използва асиметрични операции, което укрепва значително позициите ѝ в преговорите.
„Мисля, че става все по-очевидно – не просто очевидно, а поразително ясно – че за Путин войната не просто е излязла от курса, а го води към крах. А предложенията, които Украйна има днес, с подкрепата на нашите съюзници, безспорно са възможност за Путин да сложи край на тази война и, всъщност, да избегне краха“, посочи Сибиха.
По оценки на съюзниците от НАТО украинската отбранителна промишленост се е разраснала 54 пъти след началото на войната преди повече от четири години, отбелязва Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя на какви хапчета е?
Коментиран от #21, #45, #58
18:31 08.07.2026
2 оня с коня
18:31 08.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
като ви изчисти император путин ще приключи и чистката, до тогава ще ядете бой
Коментиран от #24
18:32 08.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Атина Палада
Коментиран от #30, #49
18:33 08.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 yкpонюз
18:34 08.07.2026
10 Биско Чекмеджето
18:34 08.07.2026
11 име
18:34 08.07.2026
12 Горски
18:35 08.07.2026
13 Боруна Лом
18:35 08.07.2026
14 Владимир Путин, президент
18:37 08.07.2026
15 ИВО
18:37 08.07.2026
16 Мухахахаха
Коментиран от #22
18:37 08.07.2026
17 Смотаняху
18:38 08.07.2026
18 Лавров :
Коментиран от #47
18:40 08.07.2026
19 Сибиха е изкукуригал
18:40 08.07.2026
20 Снощи
18:40 08.07.2026
21 Милен
До коментар #1 от "Тоя на какви хапчета е?":Твоите хапчета са по силни, определени хора от запада заложиха 480 х $, че твоя кумир нама да доживее до 27 г. Защо ли?
18:40 08.07.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #16 от "Мухахахаха":Пък Коня ли е дипломат, направил територията за смях из целия Свят ?
18:41 08.07.2026
23 Отговорът
Коментиран от #37
18:41 08.07.2026
24 Милен
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А с сакво ще прибират зърното , а да путин с косата!
Коментиран от #32
18:42 08.07.2026
25 Механик
Като сте толкова добре, ми защо не изгоните руснаците? Хайде, натиснете ги и ги прогонете, щом пчелите. Какво се бавите, а ?
18:42 08.07.2026
26 Украйна
18:42 08.07.2026
27 Какво ли да каже
18:42 08.07.2026
28 Отнася се за Зеленски
Коментиран от #57
18:42 08.07.2026
29 Някой
18:42 08.07.2026
30 Миролюб Войнов, анализатор
До коментар #7 от "Атина Палада":"..Русия ги мачка ,както не ги е мачкала.."
Мачка тя Русията, мачка с руски трупове и мясо 😆👆
Коментиран от #46
18:43 08.07.2026
31 Ха ха ха ха ха ха
18:45 08.07.2026
32 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #24 от "Милен":Нафта има бол. Русия спря износа. Изнасяше половината произведен дизел, а част от износа чрез посредници отиваше за Украйна. КОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРИТЕ И ТАНКОВЕТЕ СА НА ДИЗЕЛ.
18:45 08.07.2026
33 Предложението е разумно
Времето изтича.. монгольяк
АааааааХахахаха
Коментиран от #62
18:45 08.07.2026
34 Путин не решава сам но откъде накъде
18:45 08.07.2026
35 Бгг
18:46 08.07.2026
36 Ами
18:47 08.07.2026
37 Соломон
До коментар #23 от "Отговорът":Да прав си.А кои са големите губещи.Бензин нет,и не будет.Гречка няма да има защотокомбайните стоят по полето и чакат гориво.
Коментиран от #42, #43
18:47 08.07.2026
38 Психопатолог
Коментиран от #73
18:48 08.07.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
18:48 08.07.2026
40 С този начин на говорене,
18:48 08.07.2026
41 Юрий Подоляка
18:48 08.07.2026
42 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #37 от "Соломон":Обяснете на Соломон, че комбайните и тракторите горят нафта а не бензин. Нафта има.
Коментиран от #59
18:49 08.07.2026
43 Механик
До коментар #37 от "Соломон":Организират се бригади от копейки въоръжени с каруци,коне и сърпове ,че жътвата в матушката отиде зян.
Коментиран от #50
18:50 08.07.2026
44 РУСКИТЕ МИЛБЛОГЪРИ
СЛЕД КАТО ЗА ПО МАЛКО
ОТ 72 ЧАСА
УКРАЙНА УДАРИ
19 ТАНКЕРА
1 БАЛКЕР
1 ФЕРИБОТ
СРАВНИХА ТАЗИ КАСАПНИЦА
СЪС
64 КИЛОМЕТРОВАТА КОЛОНА
На Път За КИЕВ
През 2022 ГОДИНА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
БЕНЗИН ЗА КРИМ ПО
МОРЕ
МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА.
.
УРААААА
18:51 08.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Зеленски няма нищо общо.
До коментар #18 от "Лавров :":Такова решение може да вземе са украинския парламент.
Коментиран от #60
18:51 08.07.2026
48 бай Иван
Коментиран от #52
18:52 08.07.2026
49 Хахахаха
До коментар #7 от "Атина Палада":Кои са тия, които ги мачка раша бе копей? НАТО ли? Цяла Европа, хората си ходят на почивки, лежат на плажа, а руския ванка ги "мачка" в окопа! Руската пропаганда ви е изпила мозъка.
Коментиран от #53, #54
18:53 08.07.2026
50 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #43 от "Механик":При новото разпределение на територии в света, Добруджа ще бъде върната на Румъния, а българите ще ядат хляб от радиоактивна украинска пшеница.
Коментиран от #64
18:53 08.07.2026
51 Тиква
18:53 08.07.2026
52 Това кога ще стане?
До коментар #48 от "бай Иван":Преди или след като Путин пуkне?Как мислиш?
Коментиран от #55
18:54 08.07.2026
53 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #49 от "Хахахаха":Курортите са пълни с руснаци и украинци. На фронта са бедняците.
18:55 08.07.2026
54 Такъв първо се удря с бордюр у главата
До коментар #49 от "Хахахаха":После му се разяснява.
18:55 08.07.2026
55 бай Иван
До коментар #52 от "Това кога ще стане?":Абе преди това трябва да предаде труповете на украинците ама никой ги не иска щото нема пари за обезщетения на близките.
Коментиран от #67
18:58 08.07.2026
56 Наблюдател
Това обаче няма да му бъде разрешено от неговите западни подбудители
Коментиран от #66
18:58 08.07.2026
57 Само
До коментар #28 от "Отнася се за Зеленски":Парламента може да взима решения дали да се прекрати войната. Но това решение няма да доведе до траен мир, защото дефекти представлява загуба за Русия. Самата Русия няма за приеме да спре войната при такива огромни загуби, а без постигната цел на СВО.
Коментиран от #63
18:58 08.07.2026
58 Гладна кокошка
До коментар #1 от "Тоя на какви хапчета е?":просо сънува. Народна мъдрост!
18:58 08.07.2026
59 Соломон
До коментар #42 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дате светна само че в русия кризата е за гориво.В това число и за бензин.Бензин,дизел,керосин се произвеждат от нефт.Нефт има ама нефтозаводите димят.За това и на всякъде горивото изчезва а ако го има е на цени над 140 рубли.В момента за фермерите които имат гориво е по изгодни да го продават на черно вместо да жънат и да чакат пари от продажба на зърното
Коментиран от #70
18:59 08.07.2026
60 е да де
До коментар #47 от "Зеленски няма нищо общо.":Парламента ще го вземе лесно, но дикаторът Зеленски даже няма да го свика за разглеждане на капитулацията! :-) Ще трябва само да доведе мама урсула да го "посъветва" какво да прави.... :-)
19:00 08.07.2026
61 Ще ще ще
19:00 08.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #57 от "Само":Зеленски заплаши депутатите, че който не гласува подходящо за него, ще бъде мобилизиран и изпратен на фронта.
19:00 08.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Нещо си зле осведомен.
До коментар #45 от "Хахахаха":Гориво има, но има ограничение за да няма презапасяване и тогава да стане изкуствена криза. А в Украйна няма физически бензиностанции, от къде ще сипеш като няма кой да ти измери?
19:00 08.07.2026
66 Много грешиш.
До коментар #56 от "Наблюдател":Само парламента може да взима такива решения, но те няма да доведат до траен мир, каквато е целта.
19:01 08.07.2026
67 Наблюдател
До коментар #55 от "бай Иван":Че те руснаците да не си да си прибират мършата,а? Командирите им доубиват тежко ранените,обявяват ги за безследно изчезнали и им прибират заплатите.Руски традиции.
19:02 08.07.2026
68 1945
19:02 08.07.2026
69 Ами дайте да ги чуем
Срам ли ви е да ги напишете?
Нищо неказваща статия, освен мъгливи заклинания от някакъв украински Кала Калас. Така се познават лузърите.
19:02 08.07.2026
70 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #59 от "Соломон":Да те светна, че в Русия има море от дизел. Половината отиваше за износ в Европа, но вече износът е забранен.
19:03 08.07.2026
71 Иван 1
19:05 08.07.2026
72 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #64 от "Соломон":Паси, жив ли си още? От пияници с трабанти акъл не ща! Отивай да се биеш в Израел!
19:05 08.07.2026
73 хаха🤣
До коментар #38 от "Психопатолог":Маша и Медвед са по - нашмъркани 🤣
19:05 08.07.2026
74 Черен ден за РФ
УДАРЕНИ СА СЪЩО ВОЕНЕН ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС БОРИСОГЛЕБСК (ВОРОНЕЖКА ОБЛАСТ) , ОЩЕ ДВА ПЕТРОЛНИ ТАНКЕРА В АЗОВСКО МОРЕ И КОМПРЕСОРНА ГАЗОВА СТАНЦИЯ В КРАСНОДАРСКИ КРАЙ, КОЯТО Е КЛЮЧОВА И ОБСЛУЖВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ГАЗОПРОВОДА "СИН ПОТОК"!
Украйна нанесе поредна серия удари с дронове по стратегически обекти на руска територия през нощта срещу 8 юли. Сред поразените цели са нефтопреработвателни предприятия в Татарстан и Саратовска област, компресорна станция на „Газпром“, военното летище в Борисоглебск и два петролни танкера в Азовско море.
Видео от НПЗ Нижнекамск:
Видео от НПЗ Саратов:
Украинските сили атакуваха едновременно няколко важни обекта, свързани с руската военна логистика и енергийния сектор. Според местни власти и независими източници, при ударите е загинал един човек в Саратовска област, а няколко други са ранени.
В Саратов е избухнал пожар в една от най-старите руски рафинерии, собственост на „Роснефт“, която преработва близо 4,8 милиона тона петрол годишно. Макар губернаторът да не потвърди попадение по завода, разпространени видеокадри и информация от независими медии сочат именно него като цел на атаката.
Силни пожари са избухнали и в Нижнекамск, Татарстан. Според различни източници са поразени или рафинерията „Танеко“ на „Татнефт“, или е
19:06 08.07.2026