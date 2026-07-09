Москва: Повече от 150 украински дрона са били свалени над Русия

Над 150 украински дрона са били свалени над Русия днес, обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, пише БТА.

По негови данни от 08:00 ч. московско (и българско) време до 20:00 ч. 152 безпилотни летателни апарата са били прехванати и унищожени от средствата за противовъздушна отбрана над редица руски области, окупирания Кримски полуостров и акваторията на Черно море.

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Властите в редица субекти на Руската федерация съобщиха за няколко ранени човека и материални щети.

Осемнадесетгодишно момче е било убито, а 30-годишен мъж - ранен, при врязването на украински дрон в автомобил на път в Луганска област, съобщи назначеният от Москва ръководител на окупирания източен украински регион Леонид Пасечник.

Във всички окръзи в частично окупираната Херсонска област няма ток изцяло или частично, каза назначеният от Русия губернатор Владимир Салдо.

Украйна договори на политическо ниво със САЩ лицензи за производство на ракети прехващачи "Пейтриът" на своя територия, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски каза, че сега предстои работа по техническите подробности.

Освен това Украйна ще получи през следващите дни от САЩ критично важни ракети прехващачи "Пейтриът" (PAC-3 Patriot), добави той.

В същото време Киев ще предостави на Вашингтон различни видове дронове, за да ги тества, отбеляза украинският президент, цитиран от Укринформ.

Зеленски редовно призовава за спешна доставка на средства за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна на фона на смъртоносните руски въздушни атаки. Вашингтон ще даде на Киев лиценз да произвежда ракети за системи за ПВО "Пейтриът", обяви вчера американският му колега Доналд Тръмп.

Зеленски каза още тази вечер, че Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща във Франция другата седмица борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.

По данни на Министерството на отбраната на Украйна средствата за ПВО са свалили 89% от дроновете и ракетите, използвани при руските атаки миналия месец, предаде Укринформ.

Унищожени са били по 90% от дроновете и крилатите ракети, но само 40% от балистичните ракети, сочи статистиката.

Украинският президент заяви също, че е обсъдил с Тръмп ролята на Китай във войната, но отказа да даде повече подробности.