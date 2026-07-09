Москва: Повече от 150 украински дрона са били свалени над Русия

Над 150 украински дрона са били свалени над Русия днес, обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, пише БТА.
По негови данни от 08:00 ч. московско (и българско) време до 20:00 ч. 152 безпилотни летателни апарата са били прехванати и унищожени от средствата за противовъздушна отбрана над редица руски области, окупирания Кримски полуостров и акваторията на Черно море.
Властите в редица субекти на Руската федерация съобщиха за няколко ранени човека и материални щети.
Осемнадесетгодишно момче е било убито, а 30-годишен мъж - ранен, при врязването на украински дрон в автомобил на път в Луганска област, съобщи назначеният от Москва ръководител на окупирания източен украински регион Леонид Пасечник.
Във всички окръзи в частично окупираната Херсонска област няма ток изцяло или частично, каза назначеният от Русия губернатор Владимир Салдо.
Украйна договори на политическо ниво със САЩ лицензи за производство на ракети прехващачи "Пейтриът" на своя територия, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Зеленски каза, че сега предстои работа по техническите подробности.
Освен това Украйна ще получи през следващите дни от САЩ критично важни ракети прехващачи "Пейтриът" (PAC-3 Patriot), добави той.
В същото време Киев ще предостави на Вашингтон различни видове дронове, за да ги тества, отбеляза украинският президент, цитиран от Укринформ.
Зеленски редовно призовава за спешна доставка на средства за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна на фона на смъртоносните руски въздушни атаки. Вашингтон ще даде на Киев лиценз да произвежда ракети за системи за ПВО "Пейтриът", обяви вчера американският му колега Доналд Тръмп.
Зеленски каза още тази вечер, че Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща във Франция другата седмица борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.
По данни на Министерството на отбраната на Украйна средствата за ПВО са свалили 89% от дроновете и ракетите, използвани при руските атаки миналия месец, предаде Укринформ.
Унищожени са били по 90% от дроновете и крилатите ракети, но само 40% от балистичните ракети, сочи статистиката.
Украинският президент заяви също, че е обсъдил с Тръмп ролята на Китай във войната, но отказа да даде повече подробности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #8
23:20 09.07.2026
2 Това
23:22 09.07.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #18
23:22 09.07.2026
4 Мнение
23:24 09.07.2026
5 Летец Пешеходец
Коментиран от #14
23:30 09.07.2026
6 Стоянов
Коментиран от #13
23:31 09.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:36 09.07.2026
8 че то
До коментар #1 от "Варна 3":те ги и спряха със своите заводи и рафинерии
23:37 09.07.2026
9 ха, ха, ха...
23:38 09.07.2026
10 Умрял миризлив русняк
23:45 09.07.2026
11 Факт
23:46 09.07.2026
12 Въпросът е
23:46 09.07.2026
13 оня с коня
До коментар #6 от "Стоянов":Русофилите са получили официална Депеша от Москва че дядо Иван до 2-3 дни ще прецапа Украйна и ще се появи гордо на Дунава,като за Посрещането му си организира Русофилски Автопоход за да го посрещнат подобавашо с погачите.И изведнъж се появяваш пи с непремерените си Приказки и убиваш ВСИЧКО ДЕТСКО у тях?Е не са хубави тия работи...
23:47 09.07.2026
14 В.В.Путин президент галактика
До коментар #5 от "Летец Пешеходец":Сорос ми заповяда да бъда многоходов!
23:48 09.07.2026
15 Да бе
Коментиран от #17
23:49 09.07.2026
16 Аз, борецът за свобода
23:52 09.07.2026
17 оня с коня
До коментар #15 от "Да бе":Абе Аланколу дето твърдиш че Украинците не си управлявали Дроновете щото нямали сателити- И ние нямаме Нефтени Кладенци,ама Гориво по Бензостанциите - Бол.Същото е и с Украйна няма собствени Спътници,но пък има ПЪЛЕН И НЕОГРАНИЧЕН достъп до Сателитната Система "Старлинк" на Мъск!Е за такива като тебе е и народната Препоръка:"Малко акъл да имаш,ама навреме":)
00:02 10.07.2026
18 Украйна
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ще стане провинция на Русия , това е не само наложително а вече е неизбежно..!
00:12 10.07.2026