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Москва: Повече от 150 украински дрона са били свалени над Русия
  Тема: Украйна

Москва: Повече от 150 украински дрона са били свалени над Русия

9 Юли, 2026 23:19 583 18

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Властите в редица субекти на Руската федерация съобщиха за няколко ранени човека и материални щети

Москва: Повече от 150 украински дрона са били свалени над Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Над 150 украински дрона са били свалени над Русия днес, обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, пише БТА.

По негови данни от 08:00 ч. московско (и българско) време до 20:00 ч. 152 безпилотни летателни апарата са били прехванати и унищожени от средствата за противовъздушна отбрана над редица руски области, окупирания Кримски полуостров и акваторията на Черно море.

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Властите в редица субекти на Руската федерация съобщиха за няколко ранени човека и материални щети.

Осемнадесетгодишно момче е било убито, а 30-годишен мъж - ранен, при врязването на украински дрон в автомобил на път в Луганска област, съобщи назначеният от Москва ръководител на окупирания източен украински регион Леонид Пасечник.

Във всички окръзи в частично окупираната Херсонска област няма ток изцяло или частично, каза назначеният от Русия губернатор Владимир Салдо.

Украйна договори на политическо ниво със САЩ лицензи за производство на ракети прехващачи "Пейтриът" на своя територия, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски каза, че сега предстои работа по техническите подробности.

Освен това Украйна ще получи през следващите дни от САЩ критично важни ракети прехващачи "Пейтриът" (PAC-3 Patriot), добави той.

В същото време Киев ще предостави на Вашингтон различни видове дронове, за да ги тества, отбеляза украинският президент, цитиран от Укринформ.

Зеленски редовно призовава за спешна доставка на средства за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна на фона на смъртоносните руски въздушни атаки. Вашингтон ще даде на Киев лиценз да произвежда ракети за системи за ПВО "Пейтриът", обяви вчера американският му колега Доналд Тръмп.

Зеленски каза още тази вечер, че Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща във Франция другата седмица борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.

По данни на Министерството на отбраната на Украйна средствата за ПВО са свалили 89% от дроновете и ракетите, използвани при руските атаки миналия месец, предаде Укринформ.

Унищожени са били по 90% от дроновете и крилатите ракети, но само 40% от балистичните ракети, сочи статистиката.

Украинският президент заяви също, че е обсъдил с Тръмп ролята на Китай във войната, но отказа да даде повече подробности.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    6 2 Отговор
    Но не може да ги спре дроновете, соито се насочват към военни заводи или петролни рафинерии.

    Коментиран от #8

    23:20 09.07.2026

  • 2 Това

    4 5 Отговор
    До кога ще продължава?! Или ще се справите с укрофашистите, или отново ще ви се присмиват!!! А да ти се присмива някой изденал като Урсула...

    23:22 09.07.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 4 Отговор
    Нашите дронове да живеят! Слава на Украйна.

    Коментиран от #18

    23:22 09.07.2026

  • 4 Мнение

    4 2 Отговор
    И ще става все по-лошо. В Кремъл са поставени либерални соросоидни западноблизци, на които имотите, децата, парите всичко е на ЗАПАД! При първа възможност се хвърлят да ближат "западните партньори". Така война не се печели.

    23:24 09.07.2026

  • 5 Летец Пешеходец

    9 3 Отговор
    Горят поредните обекти на нефтопреработвателната промишленост. Километрични опашки за бензин в цяла Русия. "СВО върви по план", вече пета година. Явно това е бил планът на "великият многоходовчик".

    Коментиран от #14

    23:30 09.07.2026

  • 6 Стоянов

    4 3 Отговор
    През юни 2026 г. Русия съобщи за прихващане на 660 дрона за една нощ, което илюстрира промяната от единични удари към масирани украински „рояци“, които буквално изтощават капацитета на руската ПВО. Колективния Запад налива милиарди евро и разполага с най-мощната компютърна индустрия, изкуствен интелект, космически сателити. Не им трябва директна война с Русия, при положение, че Украйна е "Нато-2". Далекобойните ракети също ще ги представят като чисто "украинска" разработка. До момента Украйна е разширила обхвата на своите дронове до над 2500 км от границата си, удряйки 24 региона на Русия. Не може да воюваш сам срещу целия Запад. Изключителна глупост на Кремъл и особено на КГБ, проспало, а може би "купено да проспи" Майдана.

    Коментиран от #13

    23:31 09.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    горката крастава мечка..жал ми е за нея даже..вече///но повече ми е жал за русоробските ми сънародници-представям си кво става с психиката им ..да разберат така изведнъж , че Магучая е въздух под налягане , многоходова обаче

    23:36 09.07.2026

  • 8 че то

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    те ги и спряха със своите заводи и рафинерии

    23:37 09.07.2026

  • 9 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    Те, свалените почти нямат никакво значение, освен ако не са причинили неудобства отломките им на някой цивилен обект ли гражданин. По важни са тези дето не са свалени, а те изглежда никак не са малко и нанасят щети все на най страегическите обекти

    23:38 09.07.2026

  • 10 Умрял миризлив русняк

    2 1 Отговор
    Адски много ставаме...

    23:45 09.07.2026

  • 11 Факт

    0 1 Отговор
    Това е интерактивна война,реално няма нищо,иначе както в Багдад или Сирия големите тв имат военни кореспонденти които предават на живо,в Белград предаваха на живо как се трепят четници и усташи сега има само икономическа желязна завеса,

    23:46 09.07.2026

  • 12 Въпросът е

    1 1 Отговор
    колко не са били свалени

    23:46 09.07.2026

  • 13 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Стоянов":

    Русофилите са получили официална Депеша от Москва че дядо Иван до 2-3 дни ще прецапа Украйна и ще се появи гордо на Дунава,като за Посрещането му си организира Русофилски Автопоход за да го посрещнат подобавашо с погачите.И изведнъж се появяваш пи с непремерените си Приказки и убиваш ВСИЧКО ДЕТСКО у тях?Е не са хубави тия работи...

    23:47 09.07.2026

  • 14 В.В.Путин президент галактика

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Летец Пешеходец":

    Сорос ми заповяда да бъда многоходов!

    23:48 09.07.2026

  • 15 Да бе

    1 4 Отговор
    Не. Украинците не управляват дронове, нямат сателити и пр. Дроновете отдавна ги управляват от ЕС/ англосакси. Нещата не се развиват добре за дрон упраляващите.

    Коментиран от #17

    23:49 09.07.2026

  • 16 Аз, борецът за свобода

    3 0 Отговор
    Рафинерии, химически и военни заводи, а също и автомобилни заводи и много други заводи ще бъдат целувани от украинските дронове!

    23:52 09.07.2026

  • 17 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да бе":

    Абе Аланколу дето твърдиш че Украинците не си управлявали Дроновете щото нямали сателити- И ние нямаме Нефтени Кладенци,ама Гориво по Бензостанциите - Бол.Същото е и с Украйна няма собствени Спътници,но пък има ПЪЛЕН И НЕОГРАНИЧЕН достъп до Сателитната Система "Старлинк" на Мъск!Е за такива като тебе е и народната Препоръка:"Малко акъл да имаш,ама навреме":)

    00:02 10.07.2026

  • 18 Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ще стане провинция на Русия , това е не само наложително а вече е неизбежно..!

    00:12 10.07.2026

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