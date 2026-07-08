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Доналд Тръмп: Чакането свърши! Ще дадем на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Чакането свърши! Ще дадем на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot

8 Юли, 2026 22:41 1 374 75

  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • пентагон-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • пейтриът-
  • ракети-
  • дронове

Според Тръмп компанията, която ги произвежда и в момента изгражда още четири завода, ще може да го направи след два до три месеца

Доналд Тръмп: Чакането свърши! Ще дадем на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, 8 юли, че Вашингтон ще даде на Киев лиценз за производство за ракети за Patriot. Той направи това изявлението по време пресконференция с украинския си колега Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара, Турция, предава NV.

''Една птица ми прошепна за това, че ще им дадем правото да произвеждат Patriot. Ще им покажем какво да правят - всъщност е много трудно''.

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''Но вие знаете как да правите трудни неща бързо'', заяви Тръмп, обръщайки се към Зеленски.

''Затова говорихме за това да ви дадем лицензи за производство на Patriot'', повтори Тръмп.

Според Тръмп компанията, която ги произвежда и в момента изгражда още четири завода, ще може да го направи след два до три месеца.

''Ако поръчате Patriot, сега трябва да чакате дълго време. Същото е и с Tomahawks. Имаме много определена техника, но тя се нарича елитна. Така че едно от нещата, за които ще говорим, е, че ще ви дадем лиценз за производство на тази техника. Това е готино, нали? Така че не можете да се оплаквате, че не ви даваме достатъчно. Ще кажем: ''Направи си сам''. Все още не сме информирали компаниите за това, но всичко ще бъде уредено. Разбира се, те ще бъдат във възторг'', добави той.

Изявлението идва след двустранна среща между двамата лидери в Анкара, която е продължила един час. Основната тема на разговорите е била именно укрепването на украинската система за противовъздушна отбрана (ПВО) в критичен за страната момент, като фокусът е поставен върху спешното осигуряване на ракети за американските комплекси. Прехвърлянето на права за производство на подобен тип високотехнологично оръжие се смята за безпрецедентен ход от страна на Вашингтон, който може дългосрочно да промени способностите на Киев за отбрана.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Киев за три дни

    32 43 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, в Русия няма ток, вода и гориво! Лихвения процент е рекордните 17%, Украйна ще произвежда петриатс!

    Коментиран от #9, #16, #18

    22:43 08.07.2026

  • 2 ФАКТ

    24 33 Отговор
    Сорос каза на страхливия Путлер да се евг и Путлер го послуша

    Коментиран от #17, #31

    22:43 08.07.2026

  • 3 12343211

    33 9 Отговор
    Я камилата,я камиларя .

    Коментиран от #20

    22:45 08.07.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    39 18 Отговор
    Нацистите си заминават, няма лекарство, което да ги спаси! Будалкат ги с евроатлантически глупости, но фактът е че фронтът се ртуши!

    Коментиран от #24

    22:46 08.07.2026

  • 5 Втората армия в Света

    19 28 Отговор
    Не може да защити Русия! Рафинериите и танкерите горят! 22 танкера отидоха при Москва за два дена!

    Коментиран от #75

    22:46 08.07.2026

  • 6 Да бе

    29 10 Отговор
    Шикълки за глупаци! 😄 Те САЩ направиха войната в Украйна не за да източват милиардите на Европа!

    22:46 08.07.2026

  • 7 Тромб

    35 10 Отговор
    Е смешник.20 пъти победи иран.нямам думи.бетер байдрън.

    22:47 08.07.2026

  • 8 Внимание, внимание!

    15 20 Отговор
    Всички русофоби са транссексуални, без никакви изключения!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #10, #38

    22:47 08.07.2026

  • 9 Коя е тая 3 дневна

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    Че дени нощ глупаците я папагалят. Я низнам ко сътава у глоавътъ на глупака.Та за туй пиутам. 😄

    Коментиран от #14

    22:48 08.07.2026

  • 10 В Киев за три дни

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Внимание, внимание!":

    От къде знаеш... Боли лите дуп ето?!?

    Коментиран от #21

    22:49 08.07.2026

  • 11 Читател

    18 5 Отговор
    Глупости на квадрат.То не остана народ да мрее за глупости еййй.Те ненормалните си правят реклама.

    22:49 08.07.2026

  • 12 ганю

    11 3 Отговор
    е сега ще стане патакламата
    както е редно

    22:50 08.07.2026

  • 13 Летец Пешеходец

    13 34 Отговор
    Следващата стъпка- дайте им и "Томахоук". Вие и без това вече имате на въоръжение хипер звуковите "Дарк Ийгъл" с далекобойност от 3000 км. Войната трябва да свърши с разпадането на Русия.

    Коментиран от #43

    22:51 08.07.2026

  • 14 В Киев за три дни

    15 16 Отговор

    До коментар #9 от "Коя е тая 3 дневна":

    Тая от февруари 2022! А в Лисабон беше за една седмица... Ама нещо се закучи на Мала Токмачка!!!

    Коментиран от #22, #32

    22:52 08.07.2026

  • 15 Шопо

    13 25 Отговор
    Сега вече с Русия е свършено.
    Москва ще стане столица на Украйна и червения площад ще бъде в жълто синьо.

    22:52 08.07.2026

  • 16 Има нещо вярно

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    Ще им дадат чертежа да си направят копие..

    Коментиран от #29

    22:53 08.07.2026

  • 17 ИИ без И

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    пак ти се е променил кода, нещо петроханско си прихванал..

    22:54 08.07.2026

  • 18 Тоя, пък.

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    Лихвата беше над 20% преди 2-3 години - и от тогава намалява !!! Дали в Русия няма ток и вода, дори и да има недостиг на гориво на места? Я кажи - къде точно укрия ще направи тия заводи за "петриатс", така че руснаците да не ги унищожат? На зеленски в носът ли? А и да направят какво - те не могат да спрат руските ракети.
    Oлиг0фрeн си, нали?

    Коментиран от #47

    22:55 08.07.2026

  • 19 Сатана Z

    27 10 Отговор
    Чакането свърши.Ще дадем на Иран лиценз за производство на "Орешници",си помисли Владимир Владимирович.

    Коментиран от #68

    22:56 08.07.2026

  • 20 Само

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "12343211":

    Да.не станем на пустиня докато чакаме я камилата, я камиларя ..

    22:56 08.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами дайте им лиценза...

    17 8 Отговор
    ...и нека почнат производството в даден завод...!
    Той ще е идеалната мишена за ,,Искандера"...😉!

    22:56 08.07.2026

  • 24 Дядката си знае

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Квото е казал , всичко на обратно..

    Коментиран от #28

    22:57 08.07.2026

  • 25 Доналд Дък, паток

    20 2 Отговор
    Прав е адашчето: "Производството на Patriot е много трудно, мнооого скъпо и напълно безмислено."

    22:58 08.07.2026

  • 26 6135

    16 4 Отговор
    Дони е шегаджия!
    Че те ако имаха възможност да произвеждат ПВО щяха да си правят С-300.
    Хем е по-добър от Патриота, хем са обучени да го ползват.

    22:58 08.07.2026

  • 27 Дойче зеле

    18 6 Отговор
    Според американски военни специалисти, Пейтриът е абсолютно неуспешен проект, струващ безсмислени суми. Хвърлени пари на вятъра още от самото начало. Конфликтът между Израел и Иран го доказа на 100%

    Коментиран от #61

    22:59 08.07.2026

  • 28 А помни ли

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дядката си знае":

    какво е казал?

    22:59 08.07.2026

  • 29 Патил

    17 5 Отговор

    До коментар #16 от "Има нещо вярно":

    Бе то и на нас ни дадоха първо едни чертежи и после ни докараха на буксир макети по тези чертежи за осем милиарда. Така се прави бизнес с подмандатните територии.

    22:59 08.07.2026

  • 30 Путлето има правото да поиска

    5 11 Отговор
    Политическо убежище в Северна Корея.

    23:02 08.07.2026

  • 31 Наблюдател

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Значи Иран също ще получи някой друг лиценз.

    23:02 08.07.2026

  • 32 Руснак без крак

    7 9 Отговор

    До коментар #14 от "В Киев за три дни":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    23:03 08.07.2026

  • 33 Баце

    12 1 Отговор
    Чичо Дони е голям майтапчия и само как майсторски се измъква от капана на либерастите, че подкрепя Русия. Ето "дава" това за което всички в европа мечтаят, а всъщност са "големи красиви приказки".
    Това е като да дадеш на племе в Амазонка ловуващо с лъкове и виждащо бял човек за 1 път чертежи на изтребител и да му кажеш, айде направи си го и се радвай на прогреса и великодушието ми, а либерастите да не съм чул да се обаждат.
    Просто е Велик.

    23:03 08.07.2026

  • 34 София

    2 2 Отговор
    Са проверявам на коя дата празнуват нова година в Русия да не би да е тези дни

    23:04 08.07.2026

  • 35 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Като цяло няма нищо ново в речите на Тръмп или Рубио. Те изваждат от нищото цифри за парите, които възнамеряват да залеят Киев. Говорят за грандиозни бъдещи сделки. Планират да лицензират Киев да произвежда ракети „Пейтриът“ – някъде в бъдеще. Но за да започне реално производство на ракети, първо ще трябва да се построят фабриките. А това отнема години.

    23:04 08.07.2026

  • 36 Летец Пешеходец

    8 14 Отговор
    НАТО ще предостави на Украйна 140 милиарда за фискалната 2026-27 г. Русия няма шанс. Зимата всичко приключва с разпадането на карикатурната псевдо империя, а кремълското чучело, ще свърши като Чаушеску, Садам, Кадафи или Милошевич.

    Коментиран от #39, #41

    23:04 08.07.2026

  • 37 Истината

    4 6 Отговор
    Неокомунистическите либерали русия пътува към бунището на историята при ссср,сложиха си наркоман треторазряден шофьор от КГБ Путин да управлява и сега са на колене с пречупен гръбнак

    23:06 08.07.2026

  • 38 Фроид

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Внимание, внимание!":

    Сигурен съм, че посъзнателно имаш хомосексуален проблем. Иди на Прайда, може да те потпусне.

    23:06 08.07.2026

  • 39 Това е факт и то безспорен

    7 14 Отговор

    До коментар #36 от "Летец Пешеходец":

    Русия никога не била нито империя,нито държава.

    Коментиран от #52, #57

    23:06 08.07.2026

  • 40 Питам

    5 9 Отговор
    Остана ли здраво НПЗ в пРосия?

    23:08 08.07.2026

  • 41 Тежко ни

    14 4 Отговор

    До коментар #36 от "Летец Пешеходец":

    Пак нашите пари ограбват за поддържане на фашизма в Украйна и спонсориране на САЩ!!

    Коментиран от #44

    23:08 08.07.2026

  • 42 Нещо

    11 1 Отговор
    много несвързано бръщолеви тръмпито - що тъй? Или е проблем на преводача?

    23:08 08.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кухоглава копейка

    4 6 Отговор

    До коментар #41 от "Тежко ни":

    Ще се мриееее бе боклууук!

    Коментиран от #46

    23:10 08.07.2026

  • 45 В Киев за три дни

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "Ако намалиш":

    Бързо забравяйте

    Коментиран от #55, #58

    23:10 08.07.2026

  • 46 А дано

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Кухоглава копейка":

    Няма полза от тролещ глупак в страната ни. 😄

    23:11 08.07.2026

  • 47 Втората армия в Света

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тоя, пък.":

    Знам че реалността е неприятна, но вие в Бл@т Ная сте свикнали с такива условия на живот!

    23:13 08.07.2026

  • 48 Факт

    6 4 Отговор
    Русия беше добре само като беше под командването на Киевска рус украинските викинги братя Рюрик,като бяха хазарски каганат фалираха и викингите ги спасиха от глад,после като империя Британия ги спаси от Владимир ,после при ссср сащ им прати замразени продукти да се нахранят,все фалират

    23:13 08.07.2026

  • 49 Летец Пешеходец

    4 5 Отговор
    "Военни нахлуха в Московската консерватория за масово връчване на призовки на студенти". Другарки и другари-"СВО върви по план"! Вече събират куцо, кьораво и сакато, да го хвърлят в месомелачката по украинските бойни полета. На кой ще му свършат хората по- бързо, а! При отношение 5-10-20 към едно в полза на Украйна, нещата отиват към естественият финал. Пълен, кървав разпад на Фашистката Карикатурна Псевдо Империя Русия. Помнете СССР!

    Коментиран от #56, #59, #62

    23:13 08.07.2026

  • 50 Донъл Дък,

    5 1 Отговор
    Моля Ви, престанете! Сутрин обед, вечер едно и също. Тези ,правят луди пари от тези неща. Отварям ,Затварям ,тези са Мръсници и т.н. На гърба на целият Свят. 😡

    23:14 08.07.2026

  • 51 лиценза

    1 4 Отговор
    Лиценза е само за ракети. Украинците вече произвеждат собствени. Т.е не трябва да строят завод. Сигурно вече имат произведени и чакат само лиценза.

    23:14 08.07.2026

  • 52 Много си зле да си знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Това е факт и то безспорен":

    На колко години си?

    23:14 08.07.2026

  • 53 Хахаха!🎺🥳😀

    6 2 Отговор
    Лицензите на ракетите Петриът са собственост на група американски компании, а не на Тръмп, че да ги дарява на Украйна.

    23:14 08.07.2026

  • 54 Важен е мирът

    5 1 Отговор
    Гениален миротворчески ход, който ще доведе Украина до края.Кой каза че Тръмп не е за мир?

    23:15 08.07.2026

  • 55 Ще бъде,

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "В Киев за три дни":

    Толкова колкото е необходимо. Панимаеш?

    23:17 08.07.2026

  • 56 Ами нормално

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Летец Пешеходец":

    Крепостните вината са управлявани от олигофрени.

    Коментиран от #60

    23:17 08.07.2026

  • 57 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Това е факт и то безспорен":

    Когато в Руската империя са слушали опера, гледали балет и са правели блестящи балове, в балканските вилаети тайно са тропали ръченица и църквите са нямали право да бъдат по-високи от турчин на кон.

    Коментиран от #66

    23:20 08.07.2026

  • 58 И кой глупав

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "В Киев за три дни":

    каза Киев за 3 дни? Кое официално лице, че ден и нощ глупака папагали и се излага. Ти му се подиграваш, глупака се радва. 😄

    23:21 08.07.2026

  • 59 Намали пропагандата за глупаци

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Летец Пешеходец":

    за да не изглеждаш толкова зле! 😄Фашизма в Украйна яко го закъса, щом тъпотията на глупаците3 вече е с интелект на 5 годишни.

    23:22 08.07.2026

  • 60 Летец Пешеходец

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ами нормално":

    Неизбежно е. На срещата в Анкара беше постигнат консенсус за сериозна военна помощ за Украйна, за да пречупи гръбнака на разбеснялата се руска мечка и да и одере проскубаната кожа. Част от тази "сделка" са и зенитни системи и далекобойни ракети и дронове с ИИ в огромни количества. Месомелачката ще е безмилостна. Целта е украинците да почнат да избиват на месец 50 000 "асвабадители", вместо сегашните 30-35 000, както и да унищожат по- голямата част от енергийното производство и ваенните заводи на Русия.

    Коментиран от #64

    23:24 08.07.2026

  • 61 Копейкин Костя

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дойче зеле":

    Грешка си, ушанка.
    Това е според руските специалисти!

    23:24 08.07.2026

  • 62 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Летец Пешеходец":

    Ама размяната на убитите показва точно обратпото по посока е по голямо по абсолютна стойност съотношение.Жалко за хората.

    Коментиран от #72

    23:26 08.07.2026

  • 63 КАУЗА ПЕРДУТА.........

    3 0 Отговор
    Е КЪДЕ ЩЕ ГИ ПРОИЗВЕЖДАТ , ЩОТО ОРЕШНИКА Е ГОТОВ ДА ГИ АШЛАДИСА .....ПАТРИОТИЧНО

    23:29 08.07.2026

  • 64 Русия си е у тях глупав

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Летец Пешеходец":

    Този който не си е у тях и унищожи Украйна, а сега източва Европа се казва САЩ!

    23:30 08.07.2026

  • 65 ВВП

    1 0 Отговор
    Тромп става все по глупав ,Окропистан все по малка .Много е те ягаво..

    23:30 08.07.2026

  • 66 Жалко,

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ще бъдат избити още много ХОРА.🙄

    23:31 08.07.2026

  • 67 ВВП

    2 0 Отговор
    На видеото от НАТО Турция ,сеьвижда някаква напрегнатост и нереална картина .Тягаво е

    23:32 08.07.2026

  • 68 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Даааа, точно това си мисли и Биби, нали...чакат ги още малко и ще се разхвърчат чалмари навсякъде 🤣

    23:34 08.07.2026

  • 69 А ,Орешници ,

    0 0 Отговор
    с ядрени главички дали имате?

    23:34 08.07.2026

  • 70 ВВП

    0 0 Отговор
    Преди 4 гид в сбирка НАТО Мадрид .нещата бяха по радостни..Днес е много Тягаво ..РФ ги разгроми по всички направления ..Вижте лицата на тия шизофреници ..

    23:35 08.07.2026

  • 71 ВВП

    0 0 Отговор
    Тромп тъпака говори все повече нелепости.Напинтт на изразяване става странно глуповат .

    23:38 08.07.2026

  • 72 Летец Пешеходец

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Моряка":

    В голяма грешка си. Украинците се стремят да си върнат всички пленници и труповете на убитите войници. Русия не се интересува от собствените си хора. Нещо повече- за да прикрият огромните загуби, ги кремират масово в мобилните крематориуми. Ако Украйна губеше повече войници от Русия, войната отдавна да е приключила. Но, ще приключи по начин, който в Кремъл не са си представяли и в най- големите си кошмари.

    Коментиран от #74

    23:39 08.07.2026

  • 73 ВВП

    0 0 Отговор
    Всички гледат така ,сякаш чакат всеки момент господин Путин да ги ощави с ядрото..Ахаха .Психопати ...Ахаха .

    23:40 08.07.2026

  • 74 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Летец Пешеходец":

    винаги се цели в глупака!

    23:41 08.07.2026

  • 75 Путлер

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Втората армия в Света":

    Сорос ми каза да се евг и аз го послушах.

    23:41 08.07.2026

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