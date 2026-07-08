Доналд Тръмп: Чакането свърши! Ще дадем на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, 8 юли, че Вашингтон ще даде на Киев лиценз за производство за ракети за Patriot. Той направи това изявлението по време пресконференция с украинския си колега Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара, Турция, предава NV.

''Една птица ми прошепна за това, че ще им дадем правото да произвеждат Patriot. Ще им покажем какво да правят - всъщност е много трудно''.

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''Но вие знаете как да правите трудни неща бързо'', заяви Тръмп, обръщайки се към Зеленски.

''Затова говорихме за това да ви дадем лицензи за производство на Patriot'', повтори Тръмп.

Според Тръмп компанията, която ги произвежда и в момента изгражда още четири завода, ще може да го направи след два до три месеца.

''Ако поръчате Patriot, сега трябва да чакате дълго време. Същото е и с Tomahawks. Имаме много определена техника, но тя се нарича елитна. Така че едно от нещата, за които ще говорим, е, че ще ви дадем лиценз за производство на тази техника. Това е готино, нали? Така че не можете да се оплаквате, че не ви даваме достатъчно. Ще кажем: ''Направи си сам''. Все още не сме информирали компаниите за това, но всичко ще бъде уредено. Разбира се, те ще бъдат във възторг'', добави той.

Изявлението идва след двустранна среща между двамата лидери в Анкара, която е продължила един час. Основната тема на разговорите е била именно укрепването на украинската система за противовъздушна отбрана (ПВО) в критичен за страната момент, като фокусът е поставен върху спешното осигуряване на ракети за американските комплекси. Прехвърлянето на права за производство на подобен тип високотехнологично оръжие се смята за безпрецедентен ход от страна на Вашингтон, който може дългосрочно да промени способностите на Киев за отбрана.