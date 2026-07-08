Доналд Тръмп: Чакането свърши! Ще дадем на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, 8 юли, че Вашингтон ще даде на Киев лиценз за производство за ракети за Patriot. Той направи това изявлението по време пресконференция с украинския си колега Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара, Турция, предава NV.
''Една птица ми прошепна за това, че ще им дадем правото да произвеждат Patriot. Ще им покажем какво да правят - всъщност е много трудно''.
''Но вие знаете как да правите трудни неща бързо'', заяви Тръмп, обръщайки се към Зеленски.
''Затова говорихме за това да ви дадем лицензи за производство на Patriot'', повтори Тръмп.
Според Тръмп компанията, която ги произвежда и в момента изгражда още четири завода, ще може да го направи след два до три месеца.
''Ако поръчате Patriot, сега трябва да чакате дълго време. Същото е и с Tomahawks. Имаме много определена техника, но тя се нарича елитна. Така че едно от нещата, за които ще говорим, е, че ще ви дадем лиценз за производство на тази техника. Това е готино, нали? Така че не можете да се оплаквате, че не ви даваме достатъчно. Ще кажем: ''Направи си сам''. Все още не сме информирали компаниите за това, но всичко ще бъде уредено. Разбира се, те ще бъдат във възторг'', добави той.
Изявлението идва след двустранна среща между двамата лидери в Анкара, която е продължила един час. Основната тема на разговорите е била именно укрепването на украинската система за противовъздушна отбрана (ПВО) в критичен за страната момент, като фокусът е поставен върху спешното осигуряване на ракети за американските комплекси. Прехвърлянето на права за производство на подобен тип високотехнологично оръжие се смята за безпрецедентен ход от страна на Вашингтон, който може дългосрочно да промени способностите на Киев за отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Киев за три дни
Коментиран от #9, #16, #18
22:43 08.07.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #17, #31
22:43 08.07.2026
3 12343211
Коментиран от #20
22:45 08.07.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #24
22:46 08.07.2026
5 Втората армия в Света
Коментиран от #75
22:46 08.07.2026
6 Да бе
22:46 08.07.2026
7 Тромб
22:47 08.07.2026
8 Внимание, внимание!
Коментиран от #10, #38
22:47 08.07.2026
9 Коя е тая 3 дневна
До коментар #1 от "В Киев за три дни":Че дени нощ глупаците я папагалят. Я низнам ко сътава у глоавътъ на глупака.Та за туй пиутам. 😄
Коментиран от #14
22:48 08.07.2026
10 В Киев за три дни
До коментар #8 от "Внимание, внимание!":От къде знаеш... Боли лите дуп ето?!?
Коментиран от #21
22:49 08.07.2026
11 Читател
22:49 08.07.2026
12 ганю
както е редно
22:50 08.07.2026
13 Летец Пешеходец
Коментиран от #43
22:51 08.07.2026
14 В Киев за три дни
До коментар #9 от "Коя е тая 3 дневна":Тая от февруари 2022! А в Лисабон беше за една седмица... Ама нещо се закучи на Мала Токмачка!!!
Коментиран от #22, #32
22:52 08.07.2026
15 Шопо
Москва ще стане столица на Украйна и червения площад ще бъде в жълто синьо.
22:52 08.07.2026
16 Има нещо вярно
До коментар #1 от "В Киев за три дни":Ще им дадат чертежа да си направят копие..
Коментиран от #29
22:53 08.07.2026
17 ИИ без И
До коментар #2 от "ФАКТ":пак ти се е променил кода, нещо петроханско си прихванал..
22:54 08.07.2026
18 Тоя, пък.
До коментар #1 от "В Киев за три дни":Лихвата беше над 20% преди 2-3 години - и от тогава намалява !!! Дали в Русия няма ток и вода, дори и да има недостиг на гориво на места? Я кажи - къде точно укрия ще направи тия заводи за "петриатс", така че руснаците да не ги унищожат? На зеленски в носът ли? А и да направят какво - те не могат да спрат руските ракети.
Oлиг0фрeн си, нали?
Коментиран от #47
22:55 08.07.2026
19 Сатана Z
Коментиран от #68
22:56 08.07.2026
20 Само
До коментар #3 от "12343211":Да.не станем на пустиня докато чакаме я камилата, я камиларя ..
22:56 08.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами дайте им лиценза...
Той ще е идеалната мишена за ,,Искандера"...😉!
22:56 08.07.2026
24 Дядката си знае
До коментар #4 от "Хахахаха😂😂😂😂":Квото е казал , всичко на обратно..
Коментиран от #28
22:57 08.07.2026
25 Доналд Дък, паток
22:58 08.07.2026
26 6135
Че те ако имаха възможност да произвеждат ПВО щяха да си правят С-300.
Хем е по-добър от Патриота, хем са обучени да го ползват.
22:58 08.07.2026
27 Дойче зеле
Коментиран от #61
22:59 08.07.2026
28 А помни ли
До коментар #24 от "Дядката си знае":какво е казал?
22:59 08.07.2026
29 Патил
До коментар #16 от "Има нещо вярно":Бе то и на нас ни дадоха първо едни чертежи и после ни докараха на буксир макети по тези чертежи за осем милиарда. Така се прави бизнес с подмандатните територии.
22:59 08.07.2026
30 Путлето има правото да поиска
23:02 08.07.2026
31 Наблюдател
До коментар #2 от "ФАКТ":Значи Иран също ще получи някой друг лиценз.
23:02 08.07.2026
32 Руснак без крак
До коментар #14 от "В Киев за три дни":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
23:03 08.07.2026
33 Баце
Това е като да дадеш на племе в Амазонка ловуващо с лъкове и виждащо бял човек за 1 път чертежи на изтребител и да му кажеш, айде направи си го и се радвай на прогреса и великодушието ми, а либерастите да не съм чул да се обаждат.
Просто е Велик.
23:03 08.07.2026
34 София
23:04 08.07.2026
35 Сатана Z
23:04 08.07.2026
36 Летец Пешеходец
Коментиран от #39, #41
23:04 08.07.2026
37 Истината
23:06 08.07.2026
38 Фроид
До коментар #8 от "Внимание, внимание!":Сигурен съм, че посъзнателно имаш хомосексуален проблем. Иди на Прайда, може да те потпусне.
23:06 08.07.2026
39 Това е факт и то безспорен
До коментар #36 от "Летец Пешеходец":Русия никога не била нито империя,нито държава.
Коментиран от #52, #57
23:06 08.07.2026
40 Питам
23:08 08.07.2026
41 Тежко ни
До коментар #36 от "Летец Пешеходец":Пак нашите пари ограбват за поддържане на фашизма в Украйна и спонсориране на САЩ!!
Коментиран от #44
23:08 08.07.2026
42 Нещо
23:08 08.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Кухоглава копейка
До коментар #41 от "Тежко ни":Ще се мриееее бе боклууук!
Коментиран от #46
23:10 08.07.2026
45 В Киев за три дни
До коментар #22 от "Ако намалиш":Бързо забравяйте
Коментиран от #55, #58
23:10 08.07.2026
46 А дано
До коментар #44 от "Кухоглава копейка":Няма полза от тролещ глупак в страната ни. 😄
23:11 08.07.2026
47 Втората армия в Света
До коментар #18 от "Тоя, пък.":Знам че реалността е неприятна, но вие в Бл@т Ная сте свикнали с такива условия на живот!
23:13 08.07.2026
48 Факт
23:13 08.07.2026
49 Летец Пешеходец
Коментиран от #56, #59, #62
23:13 08.07.2026
50 Донъл Дък,
23:14 08.07.2026
51 лиценза
23:14 08.07.2026
52 Много си зле да си знаеш
До коментар #39 от "Това е факт и то безспорен":На колко години си?
23:14 08.07.2026
53 Хахаха!🎺🥳😀
23:14 08.07.2026
54 Важен е мирът
23:15 08.07.2026
55 Ще бъде,
До коментар #45 от "В Киев за три дни":Толкова колкото е необходимо. Панимаеш?
23:17 08.07.2026
56 Ами нормално
До коментар #49 от "Летец Пешеходец":Крепостните вината са управлявани от олигофрени.
Коментиран от #60
23:17 08.07.2026
57 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #39 от "Това е факт и то безспорен":Когато в Руската империя са слушали опера, гледали балет и са правели блестящи балове, в балканските вилаети тайно са тропали ръченица и църквите са нямали право да бъдат по-високи от турчин на кон.
Коментиран от #66
23:20 08.07.2026
58 И кой глупав
До коментар #45 от "В Киев за три дни":каза Киев за 3 дни? Кое официално лице, че ден и нощ глупака папагали и се излага. Ти му се подиграваш, глупака се радва. 😄
23:21 08.07.2026
59 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #49 от "Летец Пешеходец":за да не изглеждаш толкова зле! 😄Фашизма в Украйна яко го закъса, щом тъпотията на глупаците3 вече е с интелект на 5 годишни.
23:22 08.07.2026
60 Летец Пешеходец
До коментар #56 от "Ами нормално":Неизбежно е. На срещата в Анкара беше постигнат консенсус за сериозна военна помощ за Украйна, за да пречупи гръбнака на разбеснялата се руска мечка и да и одере проскубаната кожа. Част от тази "сделка" са и зенитни системи и далекобойни ракети и дронове с ИИ в огромни количества. Месомелачката ще е безмилостна. Целта е украинците да почнат да избиват на месец 50 000 "асвабадители", вместо сегашните 30-35 000, както и да унищожат по- голямата част от енергийното производство и ваенните заводи на Русия.
Коментиран от #64
23:24 08.07.2026
61 Копейкин Костя
До коментар #27 от "Дойче зеле":Грешка си, ушанка.
Това е според руските специалисти!
23:24 08.07.2026
62 Моряка
До коментар #49 от "Летец Пешеходец":Ама размяната на убитите показва точно обратпото по посока е по голямо по абсолютна стойност съотношение.Жалко за хората.
Коментиран от #72
23:26 08.07.2026
63 КАУЗА ПЕРДУТА.........
23:29 08.07.2026
64 Русия си е у тях глупав
До коментар #60 от "Летец Пешеходец":Този който не си е у тях и унищожи Украйна, а сега източва Европа се казва САЩ!
23:30 08.07.2026
65 ВВП
23:30 08.07.2026
66 Жалко,
До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ще бъдат избити още много ХОРА.🙄
23:31 08.07.2026
67 ВВП
23:32 08.07.2026
68 Ку-ку
До коментар #19 от "Сатана Z":Даааа, точно това си мисли и Биби, нали...чакат ги още малко и ще се разхвърчат чалмари навсякъде 🤣
23:34 08.07.2026
69 А ,Орешници ,
23:34 08.07.2026
70 ВВП
23:35 08.07.2026
71 ВВП
23:38 08.07.2026
72 Летец Пешеходец
До коментар #62 от "Моряка":В голяма грешка си. Украинците се стремят да си върнат всички пленници и труповете на убитите войници. Русия не се интересува от собствените си хора. Нещо повече- за да прикрият огромните загуби, ги кремират масово в мобилните крематориуми. Ако Украйна губеше повече войници от Русия, войната отдавна да е приключила. Но, ще приключи по начин, който в Кремъл не са си представяли и в най- големите си кошмари.
Коментиран от #74
23:39 08.07.2026
73 ВВП
23:40 08.07.2026
74 Пропагандата
До коментар #72 от "Летец Пешеходец":винаги се цели в глупака!
23:41 08.07.2026
75 Путлер
До коментар #5 от "Втората армия в Света":Сорос ми каза да се евг и аз го послушах.
23:41 08.07.2026