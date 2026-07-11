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Гласът на Кремъл: Русия продължава военната операция поради липса на готовност за преговори от Украйна
  Тема: Украйна

Гласът на Кремъл: Русия продължава военната операция поради липса на готовност за преговори от Украйна

11 Юли, 2026 13:33 568 23

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим

Руският говорител посочи още, че Москва все още е отворена за преговори, но че не е възможно те да продължат, защото няма воля за това в Украйна

Гласът на Кремъл: Русия продължава военната операция поради липса на готовност за преговори от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Русия продължава да разширява зоната за сигурност в Украйна, докато Киев продължава да ескалира ситуацията. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, съобщава РИА Новости.

''Русия остава отворена за постигане на целите си чрез мирни политически и дипломатически преговори, президентът (Владимир) Путин остава отворен. Но при обстоятелства, когато това е невъзможно, поради липсата на готовност на киевския режим, ние продължаваме специалната военна операция'', отбелязва Песков.

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Руският говорител посочи още, че Москва все още е отворена за преговори, но че не е възможно те да продължат, защото няма воля за това в Украйна.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гласът на бункера

    10 9 Отговор
    Лъже,не е верно !

    13:37 11.07.2026

  • 3 очаквам повече

    10 8 Отговор
    печете ги мощно и по бързо

    13:37 11.07.2026

  • 4 Линда

    8 8 Отговор
    Вече ни писна от тая война , пета година алоооо? Копейки кво се овърте там бащицата ?? Имайте малко срам

    Коментиран от #6, #11

    13:39 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Киро Простото

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Линда":

    Отивай да печеш козунаци, стига си врякала.

    13:41 11.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не че не иска

    8 7 Отговор
    да преговаря!Не иска да подарява територии с населението, за монголски роби !

    13:43 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Без име

    2 0 Отговор
    Отново само едно дежурно.

    13:45 11.07.2026

  • 11 Лена Парапета

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Линда":

    Аз имам по-хубави козунаци дазнайш.

    13:45 11.07.2026

  • 12 Тази

    8 6 Отговор
    Нощ в Киев РФ унищожи предприятия ,, Аеродрон ,, и ,, Финплит ,, за производство на тежки дронове за далечни удари .

    Коментиран от #17

    13:45 11.07.2026

  • 13 Киев 3 дня

    4 3 Отговор
    Слънцето в Русия не залязва !

    13:48 11.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Договор

    4 4 Отговор
    Монгола да се изтегли зад Урал и да плаща репарации!

    13:49 11.07.2026

  • 16 Глас от бункера

    2 3 Отговор
    Аз пък искам,но не ми стиска!

    13:50 11.07.2026

  • 17 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тази":

    Какви са тия глупости? Украинците минаха изцяло на гаражно производство.

    13:53 11.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Васил

    2 2 Отговор
    Явно рашистите искат да останат без заводи бензин и газ.

    13:56 11.07.2026

  • 21 Възpожденец 🇧🇬

    1 2 Отговор
    За крайно фанатизираните общества няма логика, няма факти, няма аргументи, няма рационално мислене, няма човешки ценности! те са обладани единствено от фанатизираната си идеология!
    фашизъм = комунизъм = иcлямcки фyндaментaлизъм =мехтaлно yвpeдени хора!

    13:57 11.07.2026

  • 22 Кое не е така ?!

    1 4 Отговор
    Украйна не нанася умишлени удари по руска гражданска инфраструктура. Не съм запознат с нито един случай, в който Украйна умишлено да е атакувала граждански обекти. Ако реши, Украйна би могла да зарови Москва в трупове; тя притежава огромен капацитет да убива руснаци – особено като се има предвид, че руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху защитата на диктатора.
    Русия, за разлика от нея, умишлено убива цивилни. Няма просто липса на еквивалентност между Русия и Украйна; няма място за каквото и да е сравнение. Тези страни съществуват в съвсем различни измерения днес. Русия е фашистка диктатура, земя на средновековно варварство, която не признава нито закона, нито морала. Украйна е страна, която сред чудовищна война и под постоянни бомбардировки все още се стреми да спазва правилата.

    14:00 11.07.2026

  • 23 Мислител

    3 0 Отговор
    КиIв гори като факла и панелените фашаги дрънкат и пишат фантазии цял ден и , смъркача не е успял да си върне един метър територии от началото на войната …

    14:02 11.07.2026

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