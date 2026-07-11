Гласът на Кремъл: Русия продължава военната операция поради липса на готовност за преговори от Украйна

Русия продължава да разширява зоната за сигурност в Украйна, докато Киев продължава да ескалира ситуацията. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, съобщава РИА Новости.

''Русия остава отворена за постигане на целите си чрез мирни политически и дипломатически преговори, президентът (Владимир) Путин остава отворен. Но при обстоятелства, когато това е невъзможно, поради липсата на готовност на киевския режим, ние продължаваме специалната военна операция'', отбелязва Песков.

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Руският говорител посочи още, че Москва все още е отворена за преговори, но че не е възможно те да продължат, защото няма воля за това в Украйна.