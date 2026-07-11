Гласът на Кремъл: Русия продължава военната операция поради липса на готовност за преговори от Украйна

Русия продължава да разширява зоната за сигурност в Украйна, докато Киев продължава да ескалира ситуацията. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, съобщава РИА Новости.
''Русия остава отворена за постигане на целите си чрез мирни политически и дипломатически преговори, президентът (Владимир) Путин остава отворен. Но при обстоятелства, когато това е невъзможно, поради липсата на готовност на киевския режим, ние продължаваме специалната военна операция'', отбелязва Песков.
Руският говорител посочи още, че Москва все още е отворена за преговори, но че не е възможно те да продължат, защото няма воля за това в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гласът на бункера
13:37 11.07.2026
3 очаквам повече
13:37 11.07.2026
4 Линда
Коментиран от #6, #11
13:39 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Киро Простото
До коментар #4 от "Линда":Отивай да печеш козунаци, стига си врякала.
13:41 11.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не че не иска
13:43 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Без име
13:45 11.07.2026
11 Лена Парапета
До коментар #4 от "Линда":Аз имам по-хубави козунаци дазнайш.
13:45 11.07.2026
12 Тази
Коментиран от #17
13:45 11.07.2026
13 Киев 3 дня
13:48 11.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Договор
13:49 11.07.2026
16 Глас от бункера
13:50 11.07.2026
17 Факти
До коментар #12 от "Тази":Какви са тия глупости? Украинците минаха изцяло на гаражно производство.
13:53 11.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Васил
13:56 11.07.2026
21 Възpожденец 🇧🇬
фашизъм = комунизъм = иcлямcки фyндaментaлизъм =мехтaлно yвpeдени хора!
13:57 11.07.2026
22 Кое не е така ?!
Русия, за разлика от нея, умишлено убива цивилни. Няма просто липса на еквивалентност между Русия и Украйна; няма място за каквото и да е сравнение. Тези страни съществуват в съвсем различни измерения днес. Русия е фашистка диктатура, земя на средновековно варварство, която не признава нито закона, нито морала. Украйна е страна, която сред чудовищна война и под постоянни бомбардировки все още се стреми да спазва правилата.
14:00 11.07.2026
23 Мислител
14:02 11.07.2026