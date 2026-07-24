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Европа трябва да помогне! Моментът за преговори за Украйна настъпи
  Тема: Украйна

Европа трябва да помогне! Моментът за преговори за Украйна настъпи

24 Юли, 2026 13:47 3 263 147

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • крим-
  • донбас

Западните съюзници продължават да увеличават финансовата си подкрепата си за Киев, но това не е достатъчно, за да се сложи край на войната

Европа трябва да помогне! Моментът за преговори за Украйна настъпи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Европейските държави трябва да се възползват от момента и да поемат по-активна роля в напредъка на преговорите между Украйна и Русия, тъй като само дипломатически процес може да сложи край на пълномащабната война. Това пише в статия за Financial Times Самюъл Чарап, ръководител на отдела за Русия и Евразия в Rand Corporation, цитиран от Фокус.

Авторът отбелязва, че войната продължава вече пет години и според него позицията на Украйна напоследък се е засилила. Той подчертава, че западните съюзници продължават да увеличават финансовата си подкрепата си за Киев. Експертът обаче пише, че това не е достатъчно, за да се сложи край на войната.

Той смята, че наред с военната и икономическата подкрепа, трябва да има и непрекъснат дипломатически процес. "Без това, неотдавнашното подобрение в относителната позиция на Украйна вероятно ще доведе до по-нататъшна ескалация или удължаване на войната, а не до прекратяване на огъня“, пише анализаторът.

Европейските съюзници на Украйна имат възможност да поемат инициативата. Самюъл Чарап отбелязва, че Обединеното кралство, Франция и Германия вече са призовали за активно участие на Съединените щати и Европа в постигането на прекратяване на огъня, но сега, според него, тези изявления трябва да бъдат превърнати в конкретни действия. Това включва установяване на непрекъснат процес на преговори с участието на Украйна, Русия, европейските държави и с подкрепата на Съединените щати.

Експертът посочва още, че украинският президент Володимир Зеленски подкрепя по-активно дипломатическо взаимодействие с Европа, докато икономическите трудности на Русия и липсата на решителен успех на фронта, въпреки значителните загуби, могат да създадат стимули за Кремъл да обмисли възможността за преговори.

Същевременно Чарап предупреждава, че преговорите сами по себе си не гарантират бърз резултат, но са необходими дори докато военните действия продължават.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    40 10 Отговор
    САЩ наложиха нови митнически тарифи от 10% и 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори, сред които попада и Европейският съюз (респективно България). Мерките са предприети от администрацията на президента Доналд Тръмп под претекст, че тези държави не налагат или не прилагат ефективно забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Новите правила влизат в сила веднага, като заменят временните универсални мита от началото на годината.

    Коментиран от #87, #124

    13:48 24.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Поредния факт

    22 107 Отговор
    Държава русия няма,това е Киевска рус изконна украинска територия,на територията на раша има над 100 племена хазари татари печенеги буряти и др. Русия мястото и е на бунището при ссср

    Коментиран от #17, #29, #59

    13:49 24.07.2026

  • 4 Е как да помогнем на Путин да спре

    20 81 Отговор
    войната, като не му отърва.
    Ако настъпи мир, го чака Хага.
    Няма да спре.

    Коментиран от #15

    13:50 24.07.2026

  • 5 Летец Пешеходец

    18 93 Отговор
    Вие преговаряте, но през това време давайте оръжие на украинците, да изтребват руската измет и да върнат Руската Кочина в Средновековието, където и е мястото. След тази война, Русия ще приключи като СССР.

    Коментиран от #26

    13:50 24.07.2026

  • 6 Един клоун вика и моли

    75 10 Отговор
    а един президент се прави че не го чува защото източния фронт се движи на запад и колкото повече толкова повече територия ще има.

    Коментиран от #9

    13:50 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 31 Отговор
    ЕС ша налива милиарди,слава на прогресивните гласоподаватели в ЕС!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    13:51 24.07.2026

  • 9 Хихи!

    16 21 Отговор

    До коментар #6 от "Един клоун вика и моли":

    Готин виц!

    13:52 24.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 руската мечка

    12 52 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    13:57 24.07.2026

  • 13 Ха-ха

    11 55 Отговор
    Толкова руска мъка и накрая Русийката пак хвана средния.!

    Коментиран от #94

    13:58 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Що бе европейците молят за прекратяване

    59 8 Отговор

    До коментар #4 от "Е как да помогнем на Путин да спре":

    Нали 404 побеждава. Таман да влезе в Москва и да забие покраинското знаме и искат да и спрат полета. Мухаха. Пхахаха. ИхууууйУбре.

    Коментиран от #31

    13:58 24.07.2026

  • 16 СПЕЦИАЛНО ЗА ДЕ.....БИЛИ

    51 6 Отговор
    С МОШЕНИЦИ НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ
    ИМА ЛИ ОЩЕ НЯКОЙ НОРМАЛЕН КОЙТО ДА ВЯРВА НА ДУМИТЕ НА ДИПЛОМАТИ ОТ САЩ И ЕВРОПА

    13:59 24.07.2026

  • 17 Град Козлодуй

    15 48 Отговор

    До коментар #3 от "Поредния факт":

    Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #123

    13:59 24.07.2026

  • 18 Мими Кучева 🐕‍🦺

    13 11 Отговор
    Искам Путин да нападе и нас, за дадат и на мен от фонда на ЕС за войни и глобални бедствия. Тешри пъти гърмях газови бутилки вкъщи, кметът не ми го брои за бедствие. Било по моя вина. Хем си смених пола в братски Иран без пари, че Тагарев да не ме прати войник, пък то... нямало да пращат. Коцето пак ме преметна, затова гласувах за пиПилота Зеленото Чорапче.
    Аман бе!
    Зелю е виновен за моята объркация.
    Пак ще обикалям по кофите. И ще се спомина млад и зелена. Или беше зелен? Омотах се.

    14:00 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    8 37 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на САЩ и Тръмп и да се моли за преговори, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    14:00 24.07.2026

  • 21 Мишел

    7 40 Отговор
    За да се постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна, на преговорите трябва да бъдат предложени „нови идеи“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио след среща с руския външен министър Сергей Лавров във Филипините. Той отбеляза, че предложенията, направени досега, „не бяха приемливи за Украйна тогава и не мисля, че ще бъдат приемливи за нея сега - всъщност вероятно ще бъдат дори още по-малко приемливи за Украйна". Сергей Лавров чакаше с нетърпение срещата с Рубио днес, но тя е продължила едва около 30 минути с много неприятен за Русия резултат.

    Коментиран от #41, #44

    14:00 24.07.2026

  • 22 00014

    51 5 Отговор
    Тези от новото поколение виждали ли са грамофон като зацикли, как повтаря само един ред. Тези статийки са същата работа. Без размисъл, само с една цел. Да манипулират, да покажат, че нещо зависи от запада. Е, не зависи.

    14:01 24.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Град Козлодуй

    9 36 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #66

    14:01 24.07.2026

  • 25 Руски ценности -глад и мизерия

    9 33 Отговор
    Много тежки удари взе в простата си кратуна русия и сега са в несвяст,лягат си комунистически престъпници,и се събуждат фашистки престъпници,двете страни на една монета

    14:01 24.07.2026

  • 26 МОЖЕ

    17 8 Отговор

    До коментар #5 от "Летец Пешеходец":

    АМА ДА НЕ Е НА ПОЛСКАТА ГРАНИЦА
    КО ШИ КАЙШ
    АБЕ ТИ НЯМА ЛИ ДА ДАДЕШ НЯКОЙ ЛЕВ БЕ СКЪСА....НЯК

    Коментиран от #110

    14:01 24.07.2026

  • 27 пешо

    33 5 Отговор
    давайте малко пари давате , наркото няма наяване

    Коментиран от #77

    14:01 24.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Един

    7 25 Отговор
    Проблемът е, че рашистите искат мир само при техните условия. Без никакви отстъпки.

    14:03 24.07.2026

  • 33 Зеления

    33 5 Отговор
    "Самюъл Чарап, ръководител на отдела за Русия и Евразия в Rand Corporation" - ако се уволнят всички експерти по политика в САЩ и ЕС не е лошо да се изчисли техните заплати колко гладуващи деца по света могат да нахранят !

    Коментиран от #40

    14:04 24.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Толкова добра, точно като Северна Корея)

    20 8 Отговор

    До коментар #19 от "Луганск":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    14:04 24.07.2026

  • 36 мучо

    25 3 Отговор
    нещо май и на европейските донори им дойде до гуша....

    14:05 24.07.2026

  • 37 Удри копейката с лопатЕто!

    7 22 Отговор
    Удри!

    Коментиран от #48, #143

    14:05 24.07.2026

  • 38 обективен

    19 3 Отговор
    Снимката говори повече от думите !!

    14:05 24.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Споко,

    3 21 Отговор

    До коментар #33 от "Зеления":

    ще ги нахраним след войната от репарациите на Путин.
    Те ще се оправят, ти не.

    14:05 24.07.2026

  • 41 00014

    35 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Объркал си посоката. Рубио е искал Русия да не помага на Иран. Лавров е отговорил - когато вие спрете да помагате на Урайна. И Рубио е отишъл да си търси носна кърпичка.

    14:05 24.07.2026

  • 42 РФ е Zаразно Zло !

    8 27 Отговор
    Това са приказки за наивници. Войната няма да спре докато Путлер и неговия човеконенавистен, рашистки режим не бъде унищожен. Това са реалностите.
    Решението е повече средства и повече оръжие за славния украински народ.

    14:05 24.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Васик ушанката

    9 16 Отговор
    Китай колонизираха Сибир,взеха го на концесия за 49 години за копейки,над 12 милиона хектара земя,навремето за кашон водка харизахме Аляска на щатите

    Коментиран от #106

    14:06 24.07.2026

  • 47 Удри центаджията с лопатата

    17 6 Отговор
    Удри !

    14:07 24.07.2026

  • 48 Пиночет

    15 7 Отговор

    До коментар #37 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Уудрий яко козяка с фаража !

    14:07 24.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 РФ е една най-младите

    12 19 Отговор

    До коментар #29 от "АБВ":

    държави света, съществува едва 1991г. Но истинския проблем там е, че посоката на развитие е изначално сбъркана. Робски начин на живот, преследване и затвори за опозицията, огромни кражби и корупция. РФ, макар и млада държава е на първо място по корупция в света.

    Коментиран от #68, #76

    14:07 24.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Аз Съм

    17 5 Отговор
    Тази статия даже няма нужда от текст - колажът под заглавието говори, колкото и хиляда думи не могат да кажат.

    14:08 24.07.2026

  • 53 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    6 13 Отговор
    Иновации в лечението на рософилия.
    Използваме
    Зъбен къртач
    Чук
    Електрошок
    Фадрома
    И други
    90% успеваемост

    Коментиран от #58, #85

    14:08 24.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 АБВ

    18 6 Отговор
    "Европа трябва да помогне! Моментът за преговори за Украйна настъпи"

    Този призив може да се тълкува и като признание за неспособността на Европа да се справи с конфликта. Умора от наглостта и просията на Зеленски, пълна липса на успехи по фронтовата линия и само заместващи ги PR фойерверки някъде в Русия за мисирски шум.
    Това е Европа днес. Въздух под налягане. САЩ се очертават същите.
    Така и никой не разбра думите, май на Сталин:
    "Восток, дело тонкое."

    Коментиран от #65

    14:10 24.07.2026

  • 58 Гресиран козяк

    6 5 Отговор

    До коментар #53 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":

    Гресирания за зъболекар не ставаш ,лап пай х..ища ,явно ти се отдава ,а е и доходно !

    14:10 24.07.2026

  • 59 Вовата съм

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Поредния факт":

    Факт е само, че под косата ти има единствено боза

    14:10 24.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Луганск

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "Летец Пешеходец":

    Айде бегай обратно в намай .кясси мррриzzzлиффката спаружена !

    14:11 24.07.2026

  • 62 Ицо

    8 3 Отговор
    има ли ръгани центаджии тука?

    Коментиран от #67

    14:11 24.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 МЪКЪ,МЪКЪ

    6 12 Отговор

    До коментар #57 от "АБВ":

    РУСОФИЛСКА МЪКЪ

    14:12 24.07.2026

  • 66 Васал е силно казано,

    7 14 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй":

    защото васалът е в някаква степен свободен човек. В Русия няма свободни. Няма елементарна свобода на словото. И Путин е роб – нс егото си.
    Всъщност са роби-слуги на Китай.

    Коментиран от #71, #72

    14:12 24.07.2026

  • 67 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ицо":

    Много сме ,силни сме ,много сме ,силни сме ☝️!

    Коментиран от #89

    14:13 24.07.2026

  • 68 И вече

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "РФ е една най-младите":

    е с най-младото население!

    14:13 24.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Османагич 🇹🇷

    2 6 Отговор

    До коментар #66 от "Васал е силно казано,":

    Никога не сте ни били роби ,а добри по малки братя ,е тук таме по някой кютек и е...ба. ..не е имало ,но това е в реда на нещата .

    14:15 24.07.2026

  • 72 Това са безспорни

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "Васал е силно казано,":

    Факти.

    14:15 24.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Курранага Сан

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Само питам":

    Много питаш Гриша ,а е лесно -смучи Г.у.я.

    14:16 24.07.2026

  • 76 АБВ

    9 4 Отговор

    До коментар #50 от "РФ е една най-младите":

    Родените през миналия век четяхме повечко и знаехме, че съществуват държави като СССР, представляващ съюз между РСФСР, УССР и още 13 държави, днес независими.
    По твоята логика и Украйна съществува от 1991 г.
    Аре, бегай !

    14:16 24.07.2026

  • 77 Ние не даваме нищо

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "пешо":

    Плаща Путин от замразените си авоари. Не се коси.

    14:17 24.07.2026

  • 78 Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Летец Пешеходец":

    къде?

    Коментиран от #99

    14:17 24.07.2026

  • 79 Кривогледа Лайкова

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "Пепи Волгата":

    Аз също избрах еврото!

    14:17 24.07.2026

  • 80 604

    8 5 Отговор
    Време петроханските мумии да се изнасят към фронтъ, че бандерите намаляхъ драстичну....

    14:18 24.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Моркова и мага рето! -))))

    14:18 24.07.2026

  • 83 Ти па кой беше?

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "АБВ":

    Гладно улично куче(По мияр).

    Коментиран от #88

    14:20 24.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Кофжабашев

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":

    Ей Фа.К.ти ще ви съда за публично допускане на подигравка с фамилията ми !

    14:21 24.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ха,ха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ми ЕС кви мита наложи на Сащ?

    Коментиран от #97

    14:22 24.07.2026

  • 88 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Ти па кой беше?":

    Не съм ти баща ,само бяхме близк с май.катти ...

    14:22 24.07.2026

  • 89 А бе, отде взе тая хубава нет връзка

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈":

    в Бразилия. Най-големият прайд е там, бравос на БРИКСаджиите! Но дори и в Рио се оплакват, че нетът им прекъсва.
    Май си бг копейка и чатиш от името на бургаския батка Алексбг, м?

    Коментиран от #92

    14:22 24.07.2026

  • 90 Кофжабашев

    2 0 Отговор
    Ей Фа.К.ти ще ви съда за публично допускане на подигравка с фамилията ми !

    14:23 24.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "А бе, отде взе тая хубава нет връзка":

    Софийско дпее съм и нямам нищо общо с Бургаскитье нацепьени батки ,дет говорят много мьеко ,жребецо !

    Коментиран от #109

    14:25 24.07.2026

  • 93 Кофжабашев

    1 2 Отговор
    Ей Фа.К.ти ще ви съда за публично допускане на подигравка с фамилията ми !

    14:26 24.07.2026

  • 94 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    Брато ,средният те подпира отзад!

    Коментиран от #100

    14:26 24.07.2026

  • 95 хаха🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Летец Пешеходец":

    Лапуркай бе ,лепилар пропаднал ,кво ми се обясняваш ?

    14:27 24.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 То си е негова работа

    1 3 Отговор

    До коментар #87 от "Ха,ха":

    Ти си гледай социалните помощи и викай мерси, че ти дава такива да го плюеш.
    Умната, да не ти ги спрат. Освен ако не вземаш руска пенсия.🥳🥳🥳🥳🙊🙉🙈🎪🚾🚾🚾

    14:28 24.07.2026

  • 98 Коджабашев

    1 1 Отговор
    Ей Ф.а.К.т.и ще ви съдя за публично допускане на подигравка с фамилията ми !

    14:29 24.07.2026

  • 99 В задния ти

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Путин":

    двор.

    14:30 24.07.2026

  • 100 Я, Путине,

    6 2 Отговор

    До коментар #94 от "Българин":

    кво ти праят момченцата?

    14:31 24.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Някой

    5 3 Отговор
    Русия ще фалира след няколко месеца. Путин сам ще поиска помощ.

    14:35 24.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Васик

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Васик ушанката":

    Хи хи хи
    недей а плачиш на чужди гробища, оди а плачиш на кииийюфските, най големите в света.......

    14:36 24.07.2026

  • 107 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    2 5 Отговор
    Щял да бяга. Не искал вече да помага.

    Коментиран от #125

    14:36 24.07.2026

  • 108 Отреазвяващ

    3 3 Отговор
    Още един слънчасал.

    14:36 24.07.2026

  • 109 Я, Евгени Минчев от Руската църква!

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈":

    Кого си ядосал, че ти е сменил и физиономията, и името, и фамилията.
    На това му се казва да ти разгонят фамилията.
    Някой разгонен ще да те е оформил така. Не е бил копейка. Те нямат пари да ти плащат, пък и не им става. Не мога да се сетя. Мигрантите се къпят вече, няма да са те...
    Някой Пеевски левент? Може. Дерзай.

    Коментиран от #121

    14:37 24.07.2026

  • 110 А ти защо не приключиш като СССР?

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "МОЖЕ":

    Или като Гъби Гъбев?

    14:37 24.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 КОГАТО ПУТИН РЕШИ

    8 3 Отговор
    ТЕЗИ ЗАПАДНИ "ЕКТПЕРТИ" МАЙ САМО ВЕТЪР НА УСТАТА СИ ПРАВЯТ ......КРАЙНА БИЛА В НАПРЕДЪК.......ЩЕШЕ ДА Е СМЕШНО АКО НЕ БЕШЕ ЖА ЛКО

    14:38 24.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Без име

    11 1 Отговор
    Путин не иска мир, а вчера увеличи и териториалните претенции към Украйна. Защото е притиснат в ъгъла и Украйна върви към перемога, нали? 😂😂😂

    14:39 24.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Мич

    2 3 Отговор
    Отивайте да воювате, глупаци!!!

    14:41 24.07.2026

  • 117 Гледайте внимателно

    4 5 Отговор
    Ленинград гори. Складове на площ от 400 000 метра горят.

    14:42 24.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Европа дава

    5 1 Отговор
    Два камиона пачки евро и кюлчета злато на месец. Има центове и за укро троловете.
    Но на фронта положението е плачевно. Путин свали белите парадни ръкавици.

    14:42 24.07.2026

  • 120 Запален склад?

    5 1 Отговор
    А в Украйна пристанищата са превърнати в изкривени железа. Корабособствениците и матросите отказват да ходят в Украйна. Морето е затворено.

    Коментиран от #139

    14:45 24.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй":

    В такъв случай трябва да се каже че Китай силно ще се разшири на Запад -не само икономически ами и териториално...а от това възникват много и най-различни следствия !?

    14:47 24.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Нищо, ти ще го заместиш,

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    патриоте.
    За един дезертьор пращаме 3-ма възрожденски патриоти-храбреци да ни пазят. Само се моля да не минат небрежно тъдява от агитката на Левски като на Мочата. Те не ви бяха забелязали, а вие напълнихте памперса.
    Ще помолим левскарите да не доближават мястото на защитата ви.

    14:48 24.07.2026

  • 126 Как каква?

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "Каква руска армия към България":

    Тая, за чиято победа се молиш. Засега я спира само Зеленски. Нали написа по-долу, че настъпвала. Щом настъпва, пращаме те на фронта. Оф, забравих че си с ТЕЛК. Ами спиране ти ТЕЛКа. Все е патриотична помощ. Все файда.

    Коментиран от #128

    14:52 24.07.2026

  • 127 Българин

    3 4 Отговор
    Слава Украина! На 1200 км. в град Киров е поразен завод за производство на ракети и друга военна техника и оборудване!!!

    Коментиран от #129, #135

    14:56 24.07.2026

  • 128 Пропагандата за глупаци е забавно нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Как каква?":

    но не за всеки. Вредна е за този, който я попива като гъба и няма с какво да мисли.

    Коментиран от #147

    14:57 24.07.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Давид

    4 1 Отговор
    Така го представя статията всe едно нещо зависи от Европа :) Българите са мъдър народ, тепърва запада ще има проблеми с нас :)

    14:59 24.07.2026

  • 131 камънчо

    1 0 Отговор
    "Принцът и просякът"

    15:00 24.07.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    Путин няма да спре докато не се срине русия.него го интерасува само личното му оцеляване.

    15:02 24.07.2026

  • 134 Допълнение

    1 0 Отговор
    “RAND Corporation е американска нетърговска изследователска организация,която работи като аналитичен център и изготвя стратегии за обществената политика, отбраната и сигурността.”

    15:02 24.07.2026

  • 135 Един минус от мен

    3 2 Отговор

    До коментар #127 от "Българин":

    за славене на фашизма в Украйна!

    Коментиран от #140

    15:03 24.07.2026

  • 136 Читател

    4 1 Отговор
    ТОЗИ РАЗСИПА ЦЯЛА ДЪРЖАВА ЗА ЧУЖД ИНТЕРЕС .?1 Съдбата си знае.

    15:08 24.07.2026

  • 137 Цвете

    3 1 Отговор
    ЧАРАП, ЕВРОПА НЕ Е ОТКАЗВАЛА ДА ВОДИ ПРЕГОВОРИ ОТ САМОТО НАЧАЛО НА ВОЙНАТА. А ЗАЩО КРЕМЪЛ ПРЕСКАЧА ЕВРОПА И СЕ ОСЛАНЯ НА АМЕРИКА? ЗАЩОТО НЯМАТ ПОДХОДЯЩИЯТ ДИПЛОМАТ ЛИ? НЕЗАБРАВЯЙТЕ КАКВО КОМЕНТИРА ПУТИН ЗА " КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД "? ТОВА ЧУДО, КОЕТО УБИ МИЛИОНИ МЛАДИ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОСТАНОВИ ВЕДНАГА.

    15:08 24.07.2026

  • 138 Цвете

    2 2 Отговор
    ЧАРАП, ЕВРОПА НЕ Е ОТКАЗВАЛА ДА ВОДИ ПРЕГОВОРИ ОТ САМОТО НАЧАЛО НА ВОЙНАТА. А ЗАЩО КРЕМЪЛ ПРЕСКАЧА ЕВРОПА И СЕ ОСЛАНЯ НА АМЕРИКА? ЗАЩОТО НЯМАТ ПОДХОДЯЩИЯТ ДИПЛОМАТ ЛИ? НЕЗАБРАВЯЙТЕ КАКВО КОМЕНТИРА ПУТИН ЗА " КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД "? ТОВА ЧУДО, КОЕТО УБИ МИЛИОНИ МЛАДИ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОСТАНОВИ ВЕДНАГА.

    Коментиран от #142

    15:09 24.07.2026

  • 139 Незнаещ

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "Запален склад?":

    Сериозно ли или е ваш русофилски наратив??

    15:28 24.07.2026

  • 140 И от мен мибус

    1 4 Отговор

    До коментар #135 от "Един минус от мен":

    За славене на фашизма в Русия.

    Коментиран от #146

    15:28 24.07.2026

  • 141 Хахаха

    3 3 Отговор
    Слава Украина! Героим Слава!!!,,Славната червена армия" стана за смях!!! Трите дни станаха 1603!!!

    15:32 24.07.2026

  • 142 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Цвете":

    Да си гледа русийката
    Че го спукаха от бомбене
    Той почна войната
    Той е виновен за смъртта
    На милиони хора.

    15:40 24.07.2026

  • 143 Дренкат ли

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Ти копейки в главата!? Ами толкова си можеш...

    15:41 24.07.2026

  • 144 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    0 1 Отговор
    С агреасор не са преговаря. Той са трепе

    15:50 24.07.2026

  • 145 Смешник

    1 0 Отговор
    Руснаците нямат в момента нужда от преговори след като печелят на фронта Условието е пълна денацификация и демилитаризация на Украйна С две думи сваляне на фашисткия режим в Киев

    15:59 24.07.2026

  • 146 Супер

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "И от мен мибус":

    Сложи ли и на глупака славещ фашизма в Украйна! 😄

    16:03 24.07.2026

  • 147 Абе ти да не си щат

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Пропагандата за глупаци е забавно нещо":

    в този сайт. Всички останали норвално пишещи хора с интересни мнения ни блокират, а теб най-агресивния, постоянно пишещ едно и също не те блокират. Как става това :)))

    16:32 24.07.2026

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