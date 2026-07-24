"Европа трябва да помогне! Моментът за преговори за Украйна настъпи"

Европейските държави трябва да се възползват от момента и да поемат по-активна роля в напредъка на преговорите между Украйна и Русия, тъй като само дипломатически процес може да сложи край на пълномащабната война. Това пише в статия за Financial Times Самюъл Чарап, ръководител на отдела за Русия и Евразия в Rand Corporation, цитиран от Фокус.

Авторът отбелязва, че войната продължава вече пет години и според него позицията на Украйна напоследък се е засилила. Той подчертава, че западните съюзници продължават да увеличават финансовата си подкрепата си за Киев. Експертът обаче пише, че това не е достатъчно, за да се сложи край на войната.

Той смята, че наред с военната и икономическата подкрепа, трябва да има и непрекъснат дипломатически процес. "Без това, неотдавнашното подобрение в относителната позиция на Украйна вероятно ще доведе до по-нататъшна ескалация или удължаване на войната, а не до прекратяване на огъня“, пише анализаторът.

Европейските съюзници на Украйна имат възможност да поемат инициативата. Самюъл Чарап отбелязва, че Обединеното кралство, Франция и Германия вече са призовали за активно участие на Съединените щати и Европа в постигането на прекратяване на огъня, но сега, според него, тези изявления трябва да бъдат превърнати в конкретни действия. Това включва установяване на непрекъснат процес на преговори с участието на Украйна, Русия, европейските държави и с подкрепата на Съединените щати.

Експертът посочва още, че украинският президент Володимир Зеленски подкрепя по-активно дипломатическо взаимодействие с Европа, докато икономическите трудности на Русия и липсата на решителен успех на фронта, въпреки значителните загуби, могат да създадат стимули за Кремъл да обмисли възможността за преговори.

Същевременно Чарап предупреждава, че преговорите сами по себе си не гарантират бърз резултат, но са необходими дори докато военните действия продължават.