"Европа трябва да помогне! Моментът за преговори за Украйна настъпи"

Европейските държави трябва да се възползват от момента и да поемат по-активна роля в напредъка на преговорите между Украйна и Русия, тъй като само дипломатически процес може да сложи край на пълномащабната война. Това пише в статия за Financial Times Самюъл Чарап, ръководител на отдела за Русия и Евразия в Rand Corporation, цитиран от Фокус.
Авторът отбелязва, че войната продължава вече пет години и според него позицията на Украйна напоследък се е засилила. Той подчертава, че западните съюзници продължават да увеличават финансовата си подкрепата си за Киев. Експертът обаче пише, че това не е достатъчно, за да се сложи край на войната.
Той смята, че наред с военната и икономическата подкрепа, трябва да има и непрекъснат дипломатически процес. "Без това, неотдавнашното подобрение в относителната позиция на Украйна вероятно ще доведе до по-нататъшна ескалация или удължаване на войната, а не до прекратяване на огъня“, пише анализаторът.
Европейските съюзници на Украйна имат възможност да поемат инициативата. Самюъл Чарап отбелязва, че Обединеното кралство, Франция и Германия вече са призовали за активно участие на Съединените щати и Европа в постигането на прекратяване на огъня, но сега, според него, тези изявления трябва да бъдат превърнати в конкретни действия. Това включва установяване на непрекъснат процес на преговори с участието на Украйна, Русия, европейските държави и с подкрепата на Съединените щати.
Експертът посочва още, че украинският президент Володимир Зеленски подкрепя по-активно дипломатическо взаимодействие с Европа, докато икономическите трудности на Русия и липсата на решителен успех на фронта, въпреки значителните загуби, могат да създадат стимули за Кремъл да обмисли възможността за преговори.
Същевременно Чарап предупреждава, че преговорите сами по себе си не гарантират бърз резултат, но са необходими дори докато военните действия продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #87, #124
13:48 24.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Поредния факт
Коментиран от #17, #29, #59
13:49 24.07.2026
4 Е как да помогнем на Путин да спре
Ако настъпи мир, го чака Хага.
Няма да спре.
Коментиран от #15
13:50 24.07.2026
5 Летец Пешеходец
Коментиран от #26
13:50 24.07.2026
6 Един клоун вика и моли
Коментиран от #9
13:50 24.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Mими Кучева🐕🦺
13:51 24.07.2026
9 Хихи!
До коментар #6 от "Един клоун вика и моли":Готин виц!
13:52 24.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 руската мечка
13:57 24.07.2026
13 Ха-ха
Коментиран от #94
13:58 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Що бе европейците молят за прекратяване
До коментар #4 от "Е как да помогнем на Путин да спре":Нали 404 побеждава. Таман да влезе в Москва и да забие покраинското знаме и искат да и спрат полета. Мухаха. Пхахаха. ИхууууйУбре.
Коментиран от #31
13:58 24.07.2026
16 СПЕЦИАЛНО ЗА ДЕ.....БИЛИ
ИМА ЛИ ОЩЕ НЯКОЙ НОРМАЛЕН КОЙТО ДА ВЯРВА НА ДУМИТЕ НА ДИПЛОМАТИ ОТ САЩ И ЕВРОПА
13:59 24.07.2026
17 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Поредния факт":Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #123
13:59 24.07.2026
18 Мими Кучева 🐕🦺
Аман бе!
Зелю е виновен за моята объркация.
Пак ще обикалям по кофите. И ще се спомина млад и зелена. Или беше зелен? Омотах се.
14:00 24.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Факт
14:00 24.07.2026
21 Мишел
Коментиран от #41, #44
14:00 24.07.2026
22 00014
14:01 24.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Град Козлодуй
Коментиран от #66
14:01 24.07.2026
25 Руски ценности -глад и мизерия
14:01 24.07.2026
26 МОЖЕ
До коментар #5 от "Летец Пешеходец":АМА ДА НЕ Е НА ПОЛСКАТА ГРАНИЦА
КО ШИ КАЙШ
АБЕ ТИ НЯМА ЛИ ДА ДАДЕШ НЯКОЙ ЛЕВ БЕ СКЪСА....НЯК
Коментиран от #110
14:01 24.07.2026
27 пешо
Коментиран от #77
14:01 24.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Един
14:03 24.07.2026
33 Зеления
Коментиран от #40
14:04 24.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Толкова добра, точно като Северна Корея)
До коментар #19 от "Луганск":„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
14:04 24.07.2026
36 мучо
14:05 24.07.2026
37 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #48, #143
14:05 24.07.2026
38 обективен
14:05 24.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Споко,
До коментар #33 от "Зеления":ще ги нахраним след войната от репарациите на Путин.
Те ще се оправят, ти не.
14:05 24.07.2026
41 00014
До коментар #21 от "Мишел":Объркал си посоката. Рубио е искал Русия да не помага на Иран. Лавров е отговорил - когато вие спрете да помагате на Урайна. И Рубио е отишъл да си търси носна кърпичка.
14:05 24.07.2026
42 РФ е Zаразно Zло !
Решението е повече средства и повече оръжие за славния украински народ.
14:05 24.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Васик ушанката
Коментиран от #106
14:06 24.07.2026
47 Удри центаджията с лопатата
14:07 24.07.2026
48 Пиночет
До коментар #37 от "Удри копейката с лопатЕто!":Уудрий яко козяка с фаража !
14:07 24.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 РФ е една най-младите
До коментар #29 от "АБВ":държави света, съществува едва 1991г. Но истинския проблем там е, че посоката на развитие е изначално сбъркана. Робски начин на живот, преследване и затвори за опозицията, огромни кражби и корупция. РФ, макар и млада държава е на първо място по корупция в света.
Коментиран от #68, #76
14:07 24.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Аз Съм
14:08 24.07.2026
53 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
Използваме
Зъбен къртач
Чук
Електрошок
Фадрома
И други
90% успеваемост
Коментиран от #58, #85
14:08 24.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 АБВ
Този призив може да се тълкува и като признание за неспособността на Европа да се справи с конфликта. Умора от наглостта и просията на Зеленски, пълна липса на успехи по фронтовата линия и само заместващи ги PR фойерверки някъде в Русия за мисирски шум.
Това е Европа днес. Въздух под налягане. САЩ се очертават същите.
Така и никой не разбра думите, май на Сталин:
"Восток, дело тонкое."
Коментиран от #65
14:10 24.07.2026
58 Гресиран козяк
До коментар #53 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":Гресирания за зъболекар не ставаш ,лап пай х..ища ,явно ти се отдава ,а е и доходно !
14:10 24.07.2026
59 Вовата съм
До коментар #3 от "Поредния факт":Факт е само, че под косата ти има единствено боза
14:10 24.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Луганск
До коментар #51 от "Летец Пешеходец":Айде бегай обратно в намай .кясси мррриzzzлиффката спаружена !
14:11 24.07.2026
62 Ицо
Коментиран от #67
14:11 24.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 МЪКЪ,МЪКЪ
До коментар #57 от "АБВ":РУСОФИЛСКА МЪКЪ
14:12 24.07.2026
66 Васал е силно казано,
До коментар #24 от "Град Козлодуй":защото васалът е в някаква степен свободен човек. В Русия няма свободни. Няма елементарна свобода на словото. И Путин е роб – нс егото си.
Всъщност са роби-слуги на Китай.
Коментиран от #71, #72
14:12 24.07.2026
67 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #62 от "Ицо":Много сме ,силни сме ,много сме ,силни сме ☝️!
Коментиран от #89
14:13 24.07.2026
68 И вече
До коментар #50 от "РФ е една най-младите":е с най-младото население!
14:13 24.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Османагич 🇹🇷
До коментар #66 от "Васал е силно казано,":Никога не сте ни били роби ,а добри по малки братя ,е тук таме по някой кютек и е...ба. ..не е имало ,но това е в реда на нещата .
14:15 24.07.2026
72 Това са безспорни
До коментар #66 от "Васал е силно казано,":Факти.
14:15 24.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Курранага Сан
До коментар #70 от "Само питам":Много питаш Гриша ,а е лесно -смучи Г.у.я.
14:16 24.07.2026
76 АБВ
До коментар #50 от "РФ е една най-младите":Родените през миналия век четяхме повечко и знаехме, че съществуват държави като СССР, представляващ съюз между РСФСР, УССР и още 13 държави, днес независими.
По твоята логика и Украйна съществува от 1991 г.
Аре, бегай !
14:16 24.07.2026
77 Ние не даваме нищо
До коментар #27 от "пешо":Плаща Путин от замразените си авоари. Не се коси.
14:17 24.07.2026
78 Путин
До коментар #74 от "Летец Пешеходец":къде?
Коментиран от #99
14:17 24.07.2026
79 Кривогледа Лайкова
До коментар #64 от "Пепи Волгата":Аз също избрах еврото!
14:17 24.07.2026
80 604
14:18 24.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Теслатъ
14:18 24.07.2026
83 Ти па кой беше?
До коментар #29 от "АБВ":Гладно улично куче(По мияр).
Коментиран от #88
14:20 24.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Кофжабашев
До коментар #53 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":Ей Фа.К.ти ще ви съда за публично допускане на подигравка с фамилията ми !
14:21 24.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ха,ха
До коментар #1 от "Гост":Ми ЕС кви мита наложи на Сащ?
Коментиран от #97
14:22 24.07.2026
88 АБВ
До коментар #83 от "Ти па кой беше?":Не съм ти баща ,само бяхме близк с май.катти ...
14:22 24.07.2026
89 А бе, отде взе тая хубава нет връзка
До коментар #67 от "Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈":в Бразилия. Най-големият прайд е там, бравос на БРИКСаджиите! Но дори и в Рио се оплакват, че нетът им прекъсва.
Май си бг копейка и чатиш от името на бургаския батка Алексбг, м?
Коментиран от #92
14:22 24.07.2026
90 Кофжабашев
14:23 24.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #89 от "А бе, отде взе тая хубава нет връзка":Софийско дпее съм и нямам нищо общо с Бургаскитье нацепьени батки ,дет говорят много мьеко ,жребецо !
Коментиран от #109
14:25 24.07.2026
93 Кофжабашев
14:26 24.07.2026
94 Българин
До коментар #13 от "Ха-ха":Брато ,средният те подпира отзад!
Коментиран от #100
14:26 24.07.2026
95 хаха🤣
До коментар #86 от "Летец Пешеходец":Лапуркай бе ,лепилар пропаднал ,кво ми се обясняваш ?
14:27 24.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 То си е негова работа
До коментар #87 от "Ха,ха":Ти си гледай социалните помощи и викай мерси, че ти дава такива да го плюеш.
Умната, да не ти ги спрат. Освен ако не вземаш руска пенсия.🥳🥳🥳🥳🙊🙉🙈🎪🚾🚾🚾
14:28 24.07.2026
98 Коджабашев
14:29 24.07.2026
99 В задния ти
До коментар #78 от "Путин":двор.
14:30 24.07.2026
100 Я, Путине,
До коментар #94 от "Българин":кво ти праят момченцата?
14:31 24.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Някой
14:35 24.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Васик
До коментар #46 от "Васик ушанката":Хи хи хи
недей а плачиш на чужди гробища, оди а плачиш на кииийюфските, най големите в света.......
14:36 24.07.2026
107 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #125
14:36 24.07.2026
108 Отреазвяващ
14:36 24.07.2026
109 Я, Евгени Минчев от Руската църква!
До коментар #92 от "Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈":Кого си ядосал, че ти е сменил и физиономията, и името, и фамилията.
На това му се казва да ти разгонят фамилията.
Някой разгонен ще да те е оформил така. Не е бил копейка. Те нямат пари да ти плащат, пък и не им става. Не мога да се сетя. Мигрантите се къпят вече, няма да са те...
Някой Пеевски левент? Може. Дерзай.
Коментиран от #121
14:37 24.07.2026
110 А ти защо не приключиш като СССР?
До коментар #26 от "МОЖЕ":Или като Гъби Гъбев?
14:37 24.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 КОГАТО ПУТИН РЕШИ
14:38 24.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Без име
14:39 24.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Мич
14:41 24.07.2026
117 Гледайте внимателно
14:42 24.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Европа дава
Но на фронта положението е плачевно. Путин свали белите парадни ръкавици.
14:42 24.07.2026
120 Запален склад?
Коментиран от #139
14:45 24.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 не може да бъде
До коментар #17 от "Град Козлодуй":В такъв случай трябва да се каже че Китай силно ще се разшири на Запад -не само икономически ами и териториално...а от това възникват много и най-различни следствия !?
14:47 24.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Нищо, ти ще го заместиш,
До коментар #107 от "ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":патриоте.
За един дезертьор пращаме 3-ма възрожденски патриоти-храбреци да ни пазят. Само се моля да не минат небрежно тъдява от агитката на Левски като на Мочата. Те не ви бяха забелязали, а вие напълнихте памперса.
Ще помолим левскарите да не доближават мястото на защитата ви.
14:48 24.07.2026
126 Как каква?
До коментар #122 от "Каква руска армия към България":Тая, за чиято победа се молиш. Засега я спира само Зеленски. Нали написа по-долу, че настъпвала. Щом настъпва, пращаме те на фронта. Оф, забравих че си с ТЕЛК. Ами спиране ти ТЕЛКа. Все е патриотична помощ. Все файда.
Коментиран от #128
14:52 24.07.2026
127 Българин
Коментиран от #129, #135
14:56 24.07.2026
128 Пропагандата за глупаци е забавно нещо
До коментар #126 от "Как каква?":но не за всеки. Вредна е за този, който я попива като гъба и няма с какво да мисли.
Коментиран от #147
14:57 24.07.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Давид
14:59 24.07.2026
131 камънчо
15:00 24.07.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 стоян георгиев
15:02 24.07.2026
134 Допълнение
15:02 24.07.2026
135 Един минус от мен
До коментар #127 от "Българин":за славене на фашизма в Украйна!
Коментиран от #140
15:03 24.07.2026
136 Читател
15:08 24.07.2026
137 Цвете
15:08 24.07.2026
138 Цвете
Коментиран от #142
15:09 24.07.2026
139 Незнаещ
До коментар #120 от "Запален склад?":Сериозно ли или е ваш русофилски наратив??
15:28 24.07.2026
140 И от мен мибус
До коментар #135 от "Един минус от мен":За славене на фашизма в Русия.
Коментиран от #146
15:28 24.07.2026
141 Хахаха
15:32 24.07.2026
142 Путин
До коментар #138 от "Цвете":Да си гледа русийката
Че го спукаха от бомбене
Той почна войната
Той е виновен за смъртта
На милиони хора.
15:40 24.07.2026
143 Дренкат ли
До коментар #37 от "Удри копейката с лопатЕто!":Ти копейки в главата!? Ами толкова си можеш...
15:41 24.07.2026
144 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
15:50 24.07.2026
145 Смешник
15:59 24.07.2026
146 Супер
До коментар #140 от "И от мен мибус":Сложи ли и на глупака славещ фашизма в Украйна! 😄
16:03 24.07.2026
147 Абе ти да не си щат
До коментар #128 от "Пропагандата за глупаци е забавно нещо":в този сайт. Всички останали норвално пишещи хора с интересни мнения ни блокират, а теб най-агресивния, постоянно пишещ едно и също не те блокират. Как става това :)))
16:32 24.07.2026