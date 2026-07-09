Анди Бърнам е на крачка от Даунинг стрийт 10 без реална конкуренция

Британската управляваща Лейбъристка партия открива официално днес, 9 юли, процедурата за номинации за нов партиен лидер, който автоматично ще поеме и поста на министър-председател на страната.

Промяната на върха в Лондон се наложи, след като настоящият премиер Киър Стармър обяви оставката си след натрупан вътрешнопартиен натиск и незадоволителни резултати на местните избори. Към 5:10 часа българско време ситуацията в Уестминстър изглежда изяснена, като всички знаци сочат към бърза „коронация“ на един-единствен основен кандидат.

Бърнам остана без съперници в надпреварата

Голямата новина от последните часове е, че и последната потенциална заплаха за основния фаворит Анди Бърнам отпадна. Бившият заместник-министър на отбраната Ал Карнс официално заяви предSky News, че няма да участва в надпреварата и вместо това ще подкрепи Бърнам. Преди него от битката се отказаха други ключови фигури като бившия здравен министър Уес Стрийтинг и бившия вицепремиер Анджела Рейнър.

Така бившият кмет на Манчестър и настоящ депутат от Мейкърфийлд остава единственият кандидат, обявил намерение за участие. Политическите наблюдатели коментират, че Карнс е изчакал да се запознае с детайлите около икономическия план на Бърнам за мащабна регионална децентрализация, преди да даде подкрепата си.

Какви са правилата и графикът на процедурата?

Срокът за събиране на номинации съгласно партийния устав се открива днес и ще продължи до 15 юли.

Праг на подкрепа : За да бъде официално регистриран, всеки кандидат се нуждае от подкрепата на 20% от депутатите на лейбъристите (или 81 от общо 403 народни представители).

: За да бъде официално регистриран, всеки кандидат се нуждае от подкрепата на 20% от депутатите на лейбъристите (или 81 от общо 403 народни представители). Синдикална подкрепа : Кандидатите трябва да бъдат припознати и от поне три асоциирани организации и синдикати (включително големи обединения като GMB, Unite или Unison).

: Кандидатите трябва да бъдат припознати и от поне три асоциирани организации и синдикати (включително големи обединения като GMB, Unite или Unison). Хюстингс: На 13 юли е насрочено събеседване (хюстингс), на което кандидатите ще отговарят на въпроси на депутатите. Ако Бърнам остане сам, той практически ще проведе това събеседване самостоятелно.

Кога Великобритания ще има своя седми премиер за 10 години?

Ако до края на прозореца за номинации не се появи неочакван претендент, Анди Бърнам може да бъде обявен за лидер на лейбъристите още в петък, 17 юли.

Поради конституционните процедури обаче, фактическото приемане на властта ще се забави с три дни. Настоящият премиер Киър Стармър първо трябва официално да връчи оставката си на крал Чарлз III в Бъкингамския дворец. Очаква се монархът да покани Бърнам да състави правителство в първия работен ден след уикенда – понеделник, 20 юли.

В случай че в последния момент се появи опонент, изборът ще се пренесе сред широката партийна база по време на лятната ваканция на парламента, а окончателният резултат ще бъде обявен на 29 август. Към този час подобен сценарий се счита за малко вероятен.

Сянката на Световното първенство по футбол

Междувременно Киър Стармър довършва последните си дни на „Даунинг стрийт“ 10, като се намира в Анкара за срещата на върха на НАТО. В кулоарите на форума той потвърди пред The Times, че правителството обмисля да обяви извънреден официален почивен ден (Bank Holiday) на 24 юли, ако националният отбор на Англия спечели финала на Световното първенство по футбол на 19 юли. Подобен триумф би бил символичен завършек на неговия мандат, точно ден преди предаването на ключовете за властта.

Източници: BBC, Sky News, The Times