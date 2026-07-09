Кървава драма в Бавария: Евакуираха училище в Шонгау след атака с нож, има ранени деца

Две 13-годишни момичета бяха сериозно ранени при нападение в гимназията „Велфен“ (Welfen-Gymnasium) в малкия баварски град Шонгау, разположен на около 80 км югозападно от Мюнхен.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:50 ч. на в сряда обяд, което е предизвикало светкавична мащабна операция на полицията и спешните служби.

Нападателят е 16-годишно момче, гражданин на друга държава от Европейския съюз, което е бивш ученик в същото училище. Германският вътрешен министър Александър Добринд потвърди, че младежът е нахлул в сградата, носейки огнестрелно оръжие и ножове. След като пистолетът му е засякъл, той е използвал ножа, за да нарани ученичките. Благодарение на бързата и самоотвержена намеса на учителите и пристигналите на място полицаи, нападателят е бил обезвреден и арестуван.

В спасителната акция са се включили общо шест медицински хеликоптера, които са транспортирали пострадалите деца до болница. Лекарите увериха, че към момента няма опасност за живота на двете момичета. Говорител на полицията в Мюнхен съобщи, че според първоначалните данни нападателят е преминавал през психиатрично лечение и вероятно е действал в състояние на психическа криза. За родителите и роднините на 800-те ученици в гимназията е разкрит извънреден център за психологическа подкрепа в местната пожарна служба