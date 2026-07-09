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Кървава драма в Бавария: Евакуираха училище в Шонгау след атака с нож, има ранени деца

Кървава драма в Бавария: Евакуираха училище в Шонгау след атака с нож, има ранени деца

9 Юли, 2026 06:35, обновена 9 Юли, 2026 06:38 671 11

  • германия-
  • нападение-
  • училище

16-годишен бивш възпитаник с психични проблеми е нахлул в сградата с огнестрелно оръжие и хладно оръжие

Кървава драма в Бавария: Евакуираха училище в Шонгау след атака с нож, има ранени деца - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две 13-годишни момичета бяха сериозно ранени при нападение в гимназията „Велфен“ (Welfen-Gymnasium) в малкия баварски град Шонгау, разположен на около 80 км югозападно от Мюнхен.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:50 ч. на в сряда обяд, което е предизвикало светкавична мащабна операция на полицията и спешните служби.

Нападателят е 16-годишно момче, гражданин на друга държава от Европейския съюз, което е бивш ученик в същото училище. Германският вътрешен министър Александър Добринд потвърди, че младежът е нахлул в сградата, носейки огнестрелно оръжие и ножове. След като пистолетът му е засякъл, той е използвал ножа, за да нарани ученичките. Благодарение на бързата и самоотвержена намеса на учителите и пристигналите на място полицаи, нападателят е бил обезвреден и арестуван.

В спасителната акция са се включили общо шест медицински хеликоптера, които са транспортирали пострадалите деца до болница. Лекарите увериха, че към момента няма опасност за живота на двете момичета. Говорител на полицията в Мюнхен съобщи, че според първоначалните данни нападателят е преминавал през психиатрично лечение и вероятно е действал в състояние на психическа криза. За родителите и роднините на 800-те ученици в гимназията е разкрит извънреден център за психологическа подкрепа в местната пожарна служба


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    17 0 Отговор
    Ех, колко спокойно се живее в немската джамахирия!

    06:42 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баце

    15 0 Отговор
    Бе той добре е гражданин на друга държава от ес, ама кажете от кога и какъв цвят е, па може и името му, първото е достатъчно.

    06:46 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Доналд Дък, паток

    18 0 Отговор
    Рисково е да си германец в Германия!

    06:50 09.07.2026

  • 6 Страна работа

    16 0 Отговор
    Дали са неестествено много данни за нападателя - гражданин на друга държава, уточнявайки предвиливо че е от Европейския съюз, но най-важната му характеристика или снимка, пак са пропуснали

    06:50 09.07.2026

  • 7 Спорт

    5 3 Отговор
    Официалните данни, предоставени от германските разследващи органи и Bayerischer Rundfunk (BR), изрично посочват следното:Гражданство: Извършителят притежава хърватско гражданство (нация от Европейския съюз).Етнически произход: Младежът е от европейски (хърватски) произход и няма информация или индикации той да е от африканска или друга расова група.Външен вид: Според показания на очевидци пред вестник Bild, по време на нападението младежът е носел черна качулка.

    06:50 09.07.2026

  • 8 име

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Баш софиянец":

    Не само джaнгaли правят проблеми, заради наркотиците и много насилие по филми и игри, и местните започват да изперкват.

    06:51 09.07.2026

  • 9 Фен

    6 0 Отговор
    С психични отклонения са тези, които позволиха на правителствата си, да ги наводнят с пришълци.

    06:59 09.07.2026

  • 10 ВЕСЕЛЯК

    3 0 Отговор
    Шемета поляк ли е или от балтика, та така старателно не искате да кажете от какъв произход е?
    А на бас, че ако бе дете на руски имигранти, щяхте да го натяквате във всяко изречение.

    07:14 09.07.2026

  • 11 нищо ново

    0 0 Отговор
    това което не могат да покрият медии..излиза като новина..напудрена..без имена и без етнос..бил той от друга евро..държава..те такива талибански отрочета вече са повече от местните...в Англия от началото на 2000г..до сега 250 000хл изнасилени момичета от банди папистанци--мохамед, хасан , реджеб., но прикриват информация ..за да не беспокоят налазили европа мюслюмански терористи..Веднага пишат че бил психически болен..как така на мига станал психически готов да убива..Те са всичси "инженери и доктори" са безработни и ако не им платиш социални помоки..започвата да убиват..

    07:22 09.07.2026

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