Погребват аятолах Али Хаменей при закрити врата в Машхад

В свещения шиитски град Машхад се провежда погребението при закрити врата на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.
Големият въпрос, който вълнува международната общественост и анализаторите, е дали неговият син и новоизбран върховен лидер – 56-годишният Моджтаба Хаменей – ще направи първата си публична поява от месеци.
4-месечна война и шестдневни масови процесии
- Причина за смъртта: Али Хаменей и четирима членове на семейството му бяха убити на 28 февруари при съвместни американско-израелски въздушни удари, отприщили четиримесечен военен конфликт в региона.
- Мащаб на изпращането: Държавните погребални церемонии продължиха шест дни. Траурният кортеж премина през иранската столица Техеран, свещения град Кум, както и през ключовите шиитски центрове в Ирак – Наджаф и Кербала.
- Милиони по улиците: Официалните власти съобщават, че в масовите шествия са се включили между 15 и 20 милиона поклонници, издигащи лозунги за отмъщение.
Мистерията около новия лидер Моджтаба Хаменей
- Пълно отсъствие: Откакто бе избран за наследник от Съвета на духовниците през март, Моджтаба не се е появявал на нито едно публично събитие. Той изпусна дори масовите техерански поклонения, където присъстваха тримата му братя и президентът Масуд Пезешкиян.
- Слухове за тежки наранявания: Липсата му подхранва сериозни спекулации, че е бил тежко ранен по време на атаката от 28 февруари, отнела живота на баща му.
- Версията на властите: Официален Техеран оправдава абсолютното му отсъствие с „наложителни съображения за сигурност“.
- Политическо влияние: Анализатори посочват, че Моджтаба има силни позиции сред младото радикално крило на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и е близък до председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф. В качеството си на нов върховен лидер той има финалната дума по ядрената програма и преговорите със САЩ, които в момента са в застой.
Днешното затворено за външни лица погребение в Машхад btvnovinite.bg бележи края на официалния траур в страната, след който се очаква Иран да възобнови блокираните дипломатически и политически процеси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доктор Менгеле
06:43 09.07.2026
2 Христо Ботев
07:00 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
07:05 09.07.2026
5 Европеец
До коментар #3 от ",Тити":Е защо мислиш че е бил диктатор, я
помисли по-добре и си изясни представите за диктатор....
07:07 09.07.2026
6 ЕДГАР КЕЙСИ
07:21 09.07.2026