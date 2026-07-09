Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Погребват аятолах Али Хаменей при закрити врата в Машхад

Погребват аятолах Али Хаменей при закрити врата в Машхад

9 Юли, 2026 06:39, обновена 9 Юли, 2026 06:59 840 6

  • аятолах-
  • погребение-
  • иран

След шестдневни милионни процесии в Иран и Ирак profit.bg, светът следи дали новият върховен лидер на Техеран ще направи първата си публична поява след 4 месеца отсъствие

Погребват аятолах Али Хаменей при закрити врата в Машхад - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В свещения шиитски град Машхад се провежда погребението при закрити врата на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Големият въпрос, който вълнува международната общественост и анализаторите, е дали неговият син и новоизбран върховен лидер – 56-годишният Моджтаба Хаменей – ще направи първата си публична поява от месеци.

4-месечна война и шестдневни масови процесии

  • Причина за смъртта: Али Хаменей и четирима членове на семейството му бяха убити на 28 февруари при съвместни американско-израелски въздушни удари, отприщили четиримесечен военен конфликт в региона.
  • Мащаб на изпращането: Държавните погребални церемонии продължиха шест дни. Траурният кортеж премина през иранската столица Техеран, свещения град Кум, както и през ключовите шиитски центрове в Ирак – Наджаф и Кербала.
  • Милиони по улиците: Официалните власти съобщават, че в масовите шествия са се включили между 15 и 20 милиона поклонници, издигащи лозунги за отмъщение.

Мистерията около новия лидер Моджтаба Хаменей

  • Пълно отсъствие: Откакто бе избран за наследник от Съвета на духовниците през март, Моджтаба не се е появявал на нито едно публично събитие. Той изпусна дори масовите техерански поклонения, където присъстваха тримата му братя и президентът Масуд Пезешкиян.
  • Слухове за тежки наранявания: Липсата му подхранва сериозни спекулации, че е бил тежко ранен по време на атаката от 28 февруари, отнела живота на баща му.
  • Версията на властите: Официален Техеран оправдава абсолютното му отсъствие с „наложителни съображения за сигурност“.
  • Политическо влияние: Анализатори посочват, че Моджтаба има силни позиции сред младото радикално крило на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и е близък до председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф. В качеството си на нов върховен лидер той има финалната дума по ядрената програма и преговорите със САЩ, които в момента са в застой.

Днешното затворено за външни лица погребение в Машхад btvnovinite.bg бележи края на официалния траур в страната, след който се очаква Иран да възобнови блокираните дипломатически и политически процеси.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Менгеле

    3 1 Отговор
    Милото ми внуче

    06:43 09.07.2026

  • 2 Христо Ботев

    4 1 Отговор
    Тоз който падне в бой за свобода - той не умира!

    07:00 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор
    Без глава ли ще го копат?

    07:05 09.07.2026

  • 5 Европеец

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от ",Тити":

    Е защо мислиш че е бил диктатор, я
    помисли по-добре и си изясни представите за диктатор....

    07:07 09.07.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ZАДЪЛЖИТЕЛНО ЧОРАПА ТРЯБВА ДА .................... ПРИСЪСТВА НА ПОГРЕБЕНИЕТО ZA ДА ........................ ПОКАЖЕ "МОРАЛНАТА СИ ПОДКРЕПА КЪМ .................... "ПРОГЕРЕСИВНИЯ" УБИЕЦ НА ИРАНСКИЯ НАРОД ................... ДА ЖИВЕЕ "НАШИЯ" АЯТОЛАХ МУНЧО ..................

    07:21 09.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания